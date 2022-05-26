Техника
Маша Цепелева

Oura и Gucci выпустили «умное» кольцо — с деталями из золота и вечной подпиской на рекомендации о здоровье Статьи редакции

Стоит в три раза дороже обычной версии — $950.

  • Кольцо Gucci x Oura — это аналог модели Oura 3, оно сделано из титана с черным PVD-покрытием и инкрустациями 18-каратного желтого золота.
  • Устройство весит четыре грамма. Внутри установлены датчики сна, активности, пульса, дыхания и температуры. Кольцо может работать до 4-7 дней без подзарядки. Водонепроницаемость — до 100 м глубины.
  • В цену входит вечная подписка на приложение Gucci x Oura с медитациями, дыхательными практиками, рекомендациями для здоровья и другими функциями. Приложение доступно на английском, немецком, японском, итальянском, французском, испанском и финском языках.
  • Oura основана в 2013 году. К апрелю 2022 года компания продала 1 млн устройств и привлекла инвестиции при оценке в $2,55 млрд.
Кольцо Gucci x Oura
Зарядное устройство Gucci x Oura

#новость #oura

2497 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
Тяжелый бинокль
Стоит в три раза дороже обычной версии — $950.

Умное кольцо для неумных людей.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Искендер Кадырбеков

Заказывай привезу тебе

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Вот так и заключают деловые сделки на vc.ru

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр

Мальчики ну что вы сретесь, нашли бы себе даму, можете одну на двоих.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

Кольцо умнее пользователя?

Ответить
Развернуть ветку
Тяжелый бинокль

И такое бывает

Ответить
Развернуть ветку
QAWERTYUI

Он же милашка!

Ответить
Развернуть ветку
Beerman

Покупаешь вечную подписку - через год "мы закрываем сервис, здоровья вам и хорошего настроения"

Ответить
Развернуть ветку
Ульяна Вайн

Мне больше понравилось это кольцо гуччи

Ответить
Развернуть ветку
Sarkis Antonyan

У этого хотя бы практическая польза есть

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

На вид как будто кольцо Бэтмена. А ведь он мог бы такое сделать, точнее – профинансировать.

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр

Будем считать что это один из его давних стартапов который сработал.

Ответить
Развернуть ветку
Грязный динозавр

А главный вдохновитель была женщина-кошка (Только та, которую играла Мишель Пфайфер), она же дизайнер.

Ответить
Развернуть ветку
Илитный Иксперт

Пиздец, его еще и заряжать надо

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Если пиздец, то заряжать не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И зарядка в 4 раза больше (-:

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Печёнкин

А звонить по нему можно?

Ответить
Развернуть ветку
Valeriy Atabekow

Ну вот, что за кольцо! Звонить нельзя, кофе не варит, Опять нас на.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Зато свистит, как чайник.

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Kupriyanov

Shut up and take my money. Беру

Ответить
Развернуть ветку
ВК

Вот кольцо
Made by Mordor

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Babenko

Кидаю деньги в монитор, ничего не происходит

Ответить
Развернуть ветку
Valeriy Atabekow

А чё так можно уже?!

Ответить
Развернуть ветку
Artem Borisenko

Теперь только так и можно. Но ничего не будет происходить, да.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Умный кокринг.

Ответить
Развернуть ветку
Jey Lee Jordan

Подожду когда доллар будет по 30 и куплю. Запомните этот твит

Ответить
Развернуть ветку
Piar Creative

Обзор у Дяди Вали смотрел про него)) 40к цена)))

Ответить
Развернуть ветку
Энрике Рафаэль Фердинанд
Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Знаем мы эти вечные подписки. Да @СберМаркет ?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Дважды Z - специально для Путина.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Маринин

Нездоровый ассоциативный ряд - с тобой по жизни)

Ответить
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

Первая рекомендация. Купить Гуччи флип флоп и сделать круг вокруг дома

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Вечноо мооолооой, вечннооо в Гуччиии

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null