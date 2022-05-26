Oura и Gucci выпустили «умное» кольцо — с деталями из золота и вечной подпиской на рекомендации о здоровье Статьи редакции
Стоит в три раза дороже обычной версии — $950.
- Кольцо Gucci x Oura — это аналог модели Oura 3, оно сделано из титана с черным PVD-покрытием и инкрустациями 18-каратного желтого золота.
- Устройство весит четыре грамма. Внутри установлены датчики сна, активности, пульса, дыхания и температуры. Кольцо может работать до 4-7 дней без подзарядки. Водонепроницаемость — до 100 м глубины.
- В цену входит вечная подписка на приложение Gucci x Oura с медитациями, дыхательными практиками, рекомендациями для здоровья и другими функциями. Приложение доступно на английском, немецком, японском, итальянском, французском, испанском и финском языках.
- Oura основана в 2013 году. К апрелю 2022 года компания продала 1 млн устройств и привлекла инвестиции при оценке в $2,55 млрд.
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Умное кольцо для неумных людей.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Заказывай привезу тебе
Вот так и заключают деловые сделки на vc.ru
Мальчики ну что вы сретесь, нашли бы себе даму, можете одну на двоих.
Кольцо умнее пользователя?
И такое бывает
Он же милашка!
Покупаешь вечную подписку - через год "мы закрываем сервис, здоровья вам и хорошего настроения"
Мне больше понравилось это кольцо гуччи
У этого хотя бы практическая польза есть
На вид как будто кольцо Бэтмена. А ведь он мог бы такое сделать, точнее – профинансировать.
Будем считать что это один из его давних стартапов который сработал.
А главный вдохновитель была женщина-кошка (Только та, которую играла Мишель Пфайфер), она же дизайнер.
Пиздец, его еще и заряжать надо
Если пиздец, то заряжать не нужно.
И зарядка в 4 раза больше (-:
А звонить по нему можно?
Ну вот, что за кольцо! Звонить нельзя, кофе не варит, Опять нас на.
Зато свистит, как чайник.
Shut up and take my money. Беру
Вот кольцо
Made by Mordor
Кидаю деньги в монитор, ничего не происходит
А чё так можно уже?!
Теперь только так и можно. Но ничего не будет происходить, да.
Умный кокринг.
Подожду когда доллар будет по 30 и куплю. Запомните этот твит
Обзор у Дяди Вали смотрел про него)) 40к цена)))
Знаем мы эти вечные подписки. Да @СберМаркет ?
Дважды Z - специально для Путина.
Нездоровый ассоциативный ряд - с тобой по жизни)
Первая рекомендация. Купить Гуччи флип флоп и сделать круг вокруг дома
Вечноо мооолооой, вечннооо в Гуччиии