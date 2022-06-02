Техника
Геологический цвет

Российская система распознавания лиц NtechLab начнёт распознавать силуэты людей на камерах в Московской области Статьи редакции

Она уже работает на 200 объектах: в парках, медицинских учреждениях, на автобусных остановках и других.

  • Поставщик системы распознавания лиц NtechLab договорился с Московской областью и ещё двумя регионами, названия которых не раскрывает, о внедрении системы распознавания силуэтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • Система позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. ПО распознаёт силуэт на видео с городских камер: так можно посчитать количество посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Например, данные с камер на автобусных остановках можно использовать для планирования маршрутов.
  • Данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время. .
  • Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев отметил, что «благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие,— профилактикой преступлений и правонарушений». Доступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании , добавил он.
  • NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах. В том же году компания привлекла $15 млн на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.

#новость #ntechlab

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49 комментариев
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Этнический дым

Ну да, всё что угодно можно оправдать «безопасностью» граждан.

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Антон Т

С одной стороны да. С другой, Москва — довольно безопасный город. Всегда есть некий баланс безопасности и приватности

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Этнический дым

Да приватность уже давненько просто миф в современном мире.
А под дудку заботы о гражданах (сие есть, не спорю) вводятся всё более навороченные системы "опознавания", "предупреждения" и т.д.

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Ret Oror

Здесь нужно знать действительно правильный ответ на вопрос: благодаря чему увеличился уровень безопасности?

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Denis

Благодаря чему?

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Random Accessy Memories

кто-то не выкупает иронию

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A. P.

Есть тут эксперты - как контрить это дерьмо? Надевать плащ-палатку?

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Этнический дым

Дары Смерти с собой таскать (-:

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Eric Bloomberg

Тебя никто не сможет опознать, если ты не выходишь на улицу

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Слегка Придурковатый

Товарищ маёр тебя вычислит методом исключения.

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Soulis

А почему это вы на улицу не выходите? Вам есть что скрывать?

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Robastik - scraper Excel addin

Теперь в паспорте будет не только фото лица, но и отдельная страница с силуэтом?)

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Andrew
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Heather Morris

Пойти что ли над своим силуэтом поработать,а то снимают постоянно D

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Hnorr

Да. С если сильно потолстеешь или похудеешь - штраф и оплата пошлины за изготовление нового паспорта.

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Дмитрий Одинцов

С нескольких ракурсов

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Слегка Придурковатый

NtechLab, и не стыдно вам?

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Dmitry Mok

Почему должно быть стыдно? 🤔

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Слегка Придурковатый

Потому что сознательно работают на silovikov.

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Random Accessy Memories

А что случилось? Здесь на этом сайте все нормально вроде, никаких silovikov не существует, обсуждаем только бизнес (или как тиньк наебал)

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Слегка Придурковатый

Товарищ маёр, ну хватит уже шутить.

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AlexanderAPS

Желаю диванным анархо-либералам уехать жить в прекрасные города и районы, где силовиками (полиция) бездействуют в ряде случаев, т.е. Каракас, Сьюдад-Хуарес, фавеллы Бразилии.

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Alexey Bo

Нужны контакты их мамок (ну чтобы пожаловаться на этих детей)

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compostirony

А что с оборудованием для всего этого?

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Максим Корнеев

А оно у нас не производится

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Дима Белозёров

ПО наше российское, ntechlab лучшее в мире программное обеспечение по распознаванию лиц. А вот с вычислительными мощностями все похуже, нужны сервера

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Иван Лезгинов

Не лучшее, а одни из лучших в мире. В рейтинге NIST в топе много и других российских компаний visionlabs, vocord, 3divi, tevian, crt.

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Александр Привалов

ntechlab уже разработано ПО для определения силуэтов серверов

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compostirony

Ну про ПО понятно, а вот с остальным интересно.

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Аркадий Туманов

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё

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Hnorr

Особенно возглас счастья.
Только в уборную и сразу же возвращайся

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Иван Иванов

Все ноющие про обезличенность хомячки, если их машину сожгут/порежут колеса/украдут ребенка, первые свою глотку буду рвать в ОВД с воплями: "ПОЧЕМУ нет камер/не смогли распознать преступника".
Но вы не понимаете, это же другое. Поэтому надо деградировать обратно, а лучше вообще камеры снять, и жить по старинке. Верно? Или как надо?

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Александр Привалов

Чёт попахивает

обезличенные данные
в форме аналитических отчётов и таблиц

Ну типа: Проспект мира, 1. С 08:00 до 08:30 прошло 199 человек, 11 человек с колясками, 59 детей

Доступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании

Как условному адвокату эта таблица поможет доказать, что конкретный человек был там?

их удаляют спустя установленное заказчиком время

На 99 лет, как с перс. данными?

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Иван Чепурнов

Чем более данные обезличенные, тем морально проще швабрировать граждан, всё правильно, органы всё равно никогда к ним, как к людям, не относились, а только обезличенно.

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Поджог Сараев
благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан

Заврались. Как "подсчет количества" может обеспечить безопасность?

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Александр Привалов

Просто пропускайте мимо ушей слова "безопасность", "антикоррупционный", свобода" и тд., например:

благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан

благодаря технологиям усилился контроль за ... граждан

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Иван Лезгинов

Не можете придумать ни одного кейса где безопасность прямо или косвенно связана с количеством людей?

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Поджог Сараев

На безопасность властей - могу. На безопасность самих людей - нет.

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AAAAA

Ну что вы, дома да дома чтобы товарищ маёр не нашел, давайте наоборот будем больше ходить чтобы забить базу данных)

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Андрей Мельник

Не выходи из дома, двери закрой и не выходи.
С девою незнакомой, ты на свидание не ходи.
И не ищи причину, чтоб зарядить ружье.
Разве ты не мужчина, побереги себя и свое.

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Беляев Виталий

очень удобно будет

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Алексей Лисовицкий

Хорошая тема, но хотелось бы, чтобы уже в других городах начали внедрять, а не только в Москве. Я понимаю, так проще, окупаемость, вот это всё, но давайте как-то делать усилия, а то в миллионниках даже видеонаблюдение в доме хрен внедришь, потому что УК не умеют с ним работать и не предлагают как услугу. Тут бы выгнать эти УК, но практика показывает, что проще им дать инструменты, на которых они смогут заработать, тогда цель появится

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Денис Вершинин

Самое безопасное место тюрьма.

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Джахор Дырдырдаев

На случай если преступник в балаклаве и очках.

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Карина Герина

Им лиц мало? Зачем ещё и силуэты

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Джахор Дырдырдаев

Глобалисты довольны, гои не очень.

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long taksaa

Силуэт грабителя похож на ваш, вы арестованы!

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Валентин Исаев

по идее большое количество преступлений будут очень быстро раскрыты

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Kate Ky

Ужас, теперь лишний раз не выйти на улицу, это полный контроль. Фантастические фильмы стали реальностью. Например, фильм «Код доступа «Кейптаун».

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