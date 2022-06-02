Российская система распознавания лиц NtechLab начнёт распознавать силуэты людей на камерах в Московской области Статьи редакции
Она уже работает на 200 объектах: в парках, медицинских учреждениях, на автобусных остановках и других.
- Поставщик системы распознавания лиц NtechLab договорился с Московской областью и ещё двумя регионами, названия которых не раскрывает, о внедрении системы распознавания силуэтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- Система позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. ПО распознаёт силуэт на видео с городских камер: так можно посчитать количество посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Например, данные с камер на автобусных остановках можно использовать для планирования маршрутов.
- Данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время. .
- Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев отметил, что «благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие,— профилактикой преступлений и правонарушений». Доступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании , добавил он.
- NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах. В том же году компания привлекла $15 млн на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.
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Ну да, всё что угодно можно оправдать «безопасностью» граждан.
С одной стороны да. С другой, Москва — довольно безопасный город. Всегда есть некий баланс безопасности и приватности
Да приватность уже давненько просто миф в современном мире.
А под дудку заботы о гражданах (сие есть, не спорю) вводятся всё более навороченные системы "опознавания", "предупреждения" и т.д.
Здесь нужно знать действительно правильный ответ на вопрос: благодаря чему увеличился уровень безопасности?
Благодаря чему?
кто-то не выкупает иронию
Есть тут эксперты - как контрить это дерьмо? Надевать плащ-палатку?
Дары Смерти с собой таскать (-:
Тебя никто не сможет опознать, если ты не выходишь на улицу
Товарищ маёр тебя вычислит методом исключения.
А почему это вы на улицу не выходите? Вам есть что скрывать?
Теперь в паспорте будет не только фото лица, но и отдельная страница с силуэтом?)
Пойти что ли над своим силуэтом поработать,а то снимают постоянно D
Да. С если сильно потолстеешь или похудеешь - штраф и оплата пошлины за изготовление нового паспорта.
С нескольких ракурсов
NtechLab, и не стыдно вам?
Почему должно быть стыдно? 🤔
Потому что сознательно работают на silovikov.
А что случилось? Здесь на этом сайте все нормально вроде, никаких silovikov не существует, обсуждаем только бизнес (или как тиньк наебал)
Товарищ маёр, ну хватит уже шутить.
Желаю диванным анархо-либералам уехать жить в прекрасные города и районы, где силовиками (полиция) бездействуют в ряде случаев, т.е. Каракас, Сьюдад-Хуарес, фавеллы Бразилии.
Нужны контакты их мамок (ну чтобы пожаловаться на этих детей)
А что с оборудованием для всего этого?
А оно у нас не производится
ПО наше российское, ntechlab лучшее в мире программное обеспечение по распознаванию лиц. А вот с вычислительными мощностями все похуже, нужны сервера
Не лучшее, а одни из лучших в мире. В рейтинге NIST в топе много и других российских компаний visionlabs, vocord, 3divi, tevian, crt.
ntechlab уже разработано ПО для определения силуэтов серверов
Ну про ПО понятно, а вот с остальным интересно.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё
Особенно возглас счастья.
Только в уборную и сразу же возвращайся
Все ноющие про обезличенность хомячки, если их машину сожгут/порежут колеса/украдут ребенка, первые свою глотку буду рвать в ОВД с воплями: "ПОЧЕМУ нет камер/не смогли распознать преступника".
Но вы не понимаете, это же другое. Поэтому надо деградировать обратно, а лучше вообще камеры снять, и жить по старинке. Верно? Или как надо?
Чёт попахиваетобезличенные данные
в форме аналитических отчётов и таблиц
Ну типа: Проспект мира, 1. С 08:00 до 08:30 прошло 199 человек, 11 человек с колясками, 59 детейДоступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании
Как условному адвокату эта таблица поможет доказать, что конкретный человек был там?их удаляют спустя установленное заказчиком время
На 99 лет, как с перс. данными?
Чем более данные обезличенные, тем морально проще швабрировать граждан, всё правильно, органы всё равно никогда к ним, как к людям, не относились, а только обезличенно.
Заврались. Как "подсчет количества" может обеспечить безопасность?
Просто пропускайте мимо ушей слова "безопасность", "антикоррупционный", свобода" и тд., например:благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан
благодаря технологиям усилился контроль за ... граждан
Не можете придумать ни одного кейса где безопасность прямо или косвенно связана с количеством людей?
На безопасность властей - могу. На безопасность самих людей - нет.
Ну что вы, дома да дома чтобы товарищ маёр не нашел, давайте наоборот будем больше ходить чтобы забить базу данных)
Не выходи из дома, двери закрой и не выходи.
С девою незнакомой, ты на свидание не ходи.
И не ищи причину, чтоб зарядить ружье.
Разве ты не мужчина, побереги себя и свое.
очень удобно будет
Хорошая тема, но хотелось бы, чтобы уже в других городах начали внедрять, а не только в Москве. Я понимаю, так проще, окупаемость, вот это всё, но давайте как-то делать усилия, а то в миллионниках даже видеонаблюдение в доме хрен внедришь, потому что УК не умеют с ним работать и не предлагают как услугу. Тут бы выгнать эти УК, но практика показывает, что проще им дать инструменты, на которых они смогут заработать, тогда цель появится
Самое безопасное место тюрьма.
На случай если преступник в балаклаве и очках.
Им лиц мало? Зачем ещё и силуэты
Глобалисты довольны, гои не очень.
Силуэт грабителя похож на ваш, вы арестованы!
по идее большое количество преступлений будут очень быстро раскрыты
Ужас, теперь лишний раз не выйти на улицу, это полный контроль. Фантастические фильмы стали реальностью. Например, фильм «Код доступа «Кейптаун».