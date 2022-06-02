iPad станет больше похож на MacBook, а на iPhone изменится экран блокировки: Bloomberg о нововведениях в iOS и iPadOS 16 Статьи редакции
Apple готовит большие изменения для операционных систем.
6 июня Apple проведёт традиционную летнюю презентацию, которая откроет конференцию разработчиков WWDC 2022. За несколько дней до мероприятия журналист Bloomberg Марк Гурман поделился подробностями о главных анонсах, которые он узнал от источников в компании.
Apple планирует сделать планшеты iPad больше похожими на ноутбуки MacBook, чем на iPhone. Компания внесёт серьёзные изменения в операционную систему iPadOS, например, изменит многооконный режим запуска приложений. Владельцы планшетов смогут масштабировать окна программ и перемещать их по экрану. По задумке Apple, это упростит работу с несколькими приложениями одновременно и сделает процесс более похожим на управление окнами на MacBook.
Пока на iPad можно открывать два приложения одновременно, а также компактное окно третьего в углу экрана. В обновлённой iPadOS владельцы планшетов смогут работать с большим количеством приложений одновременно. Максимальное количество окон, которые позволят открыть, пока неизвестно.
В iOS 16 для iPhone появится экран блокировки с виджетами. В конце мая Гурман сообщил, что смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max получат поддержку функции Always On Display. Вероятно, владельцы этих моделей смогут видеть некоторые виджеты даже на заблокированном экране.
С запуском iOS 16 обновится приложение «Здоровье», появятся «социальные функции» в «Сообщениях» и изменится «Центр уведомлений».
В следующей версии macOS Apple обновит приложение «Системные настройки», через которое происходит управление параметрами операционной системы.
На Apple Watch с выходом следующей версии watchOS появятся обновлённые циферблаты, дополнительные жесты управления, переработанные стандартные приложения и улучшенный режим экономии энергии для использования часов при низком уровне заряда аккумулятора.
Презентация WWDC 2022 пройдёт 6 июня и начнётся в 22:00 мск.
Сейчас яблочные бояре такие начинают хуесосить уже все и сразу, даже не дождавшись WWDC, примерно с таким ебалом:
я недавно уехал из России (год) и понял, что люди которые покупают себе, что то дорогое вовсе не бояре и вещи это не дорогие, просто в России все нищие. Тут где я сейчас люди которые не умеют читать и частенько спи на улице зарабатывают от 120 тысяч ( в рублях ) а люди с опытом и вышкой от 300, люди с востребованными профессиями от миллиона. Что им купить эту херню?
А у нас с зп 120 можно снять приличную хату и жить, как человек, а не бомжевать на улице. Что-то говно этот твой лучший мир.
ну вообще то им оплачивают и жилье просто они макаки тупые
Честно говоря, возможно, я сужу необъективно, но мне кажется, что ты пиздабол какой-то. Ну прям нескладно пишешь, а еще эта твоя вырвиглазная грамматика, прям бее)
Как можно жить как человек в России? Не получится, это же Россия. В Аду всегда Ад
Молодец, возьми с полки пирожок
Мне интересно что у вас в голове? Вот вы либо не верите мне, либо вы политический куколд? Ну то есть вам окей когда для вас 500 баксов это норм за МЕСЯЦ работы и при этом так же норм, что кто то у власти покупает своим детям, которым 14 лет нет, часы по 35 миллионов? Может вы не понимаете как это много? Вот я с девушкой когда жил в Москве получал на двоих 290 тысяч в рублях. Сейчас я живу в Дубаи и мы получаем в районе 2.3 миллиона на аналогичных должностях, так вот что бы купить нечто подобно нам нужно копить 2-3 года...... Посчитали сколько копить вам? И вы как бы это поддерживаете, вы реально больные
На цифрах все прямо невъебенно, но ты не думаешь, что если бы все было так просто и радужно, то процентов 30% страны бы давно иммигрировали, но не все так просто.
С чего ты взял, что я поддерживаю действующий режим? Я как-то высказывался про политику вообще, алло?) Мы с чего начинали-то?)
Я бы тоже хотел свалить в Дубаи, да хоть в Израиль, и жить там припеваючи, получая на той же должности в раз 10 больше, но если тебе повезло, или ты смог этого добиться, то не у всех есть средства даже на билет до Эмиратов, смекаешь?
Если это теплая страна - готов приехать на зимовку и спать на улице за 120к рублей)
А что им уже сбербанк с мирпеем завезли? 😂
Нормальные люди завезли себе нормальную жизнь в которой они могут жить и выбирать где жить прикинь да
Началооось
А если человеку нормально жить со сбером и миром, то получается, что за него выбрали, да?
Да он поехавший, не стоит пытаться ему что-то объяснить. Чувак просто пытается везде и всюду обосрать Рашку и выебнуться собственной пиздатостью, хотя никакой конкретики о текущей стране проживания и прочем не привел)
а точно в России теперь нормальные стали поехавшими а Z воены нормальными.
Недостаточно грамотно написал, я, честно говоря, не понял. Хотя я понял, что ты хуйню какую-то написал, вот это я точно понял
Он уже мыслит на арабском.
ну значит ему не нужны технологии и материальные вещи мира раз ему с сбером комфортней логично да?
То есть, если чел выбрал Сбер и Мир, то ему айфон нахуй не нужен, противопоказан, и вообще, пусть он на печи весь день в залупе мира валяется и не потребляет блага человечества, так что ли?
Так и запишем, когда вендор начинает диктовать свои условия, что тебе можно скачивать, а что нельзя это называется "жить и выбирать где жить".
😁😁😁
Эх, вспоминаю свой 2007, когда технику Apple изучал по картинкам.
«Они» ☝🏼 таки смогли вернуть мне мой 2007-й.
А почему вы её так изучали? 🤔 свой первый айбук я потребовал на работе в 2005... и мне его легально купили...
Я был обычным школьником из небогатой семьи и требовать мне было не у кого. Первое знакомство с их техникой началось с честно заработанного iPod nano 4 - штука, надо сказать, потрясающая. До сих пор исправно работает, между прочим.
А, блин 😆 разница поколений - окей, я понял) как-то на автомате считал всех тут ровесниками +/- 😆🤦♂️
Не всем тут 60
Это точно! Даже мне всего сорокет 🎅🏿
Свой первый макбук я потребовал в 16 лет
на работе в 16 лет потребовал макбук
Следующий этап - разделить МакБук на экран и клавиатуру.
Давно пора, пусть клавиатуру за доп деньги покупают, как и кабель питания )
пусть клавиши дополнительно покупают
Макбук разделить, а к iPad наоборот присоединить клавиатуру
«Владельцы планшетов смогут масштабировать окна программ и перемещать их по экрану.»
НИХУЯ СЕБЕ
ИНКРЕДИБИЛ!
Серькзное изменение iPad это возможность запускать десктопные приложения. А так это всё так же игрушка
Есть способ с использованием AltStore и UTM:
https://m.youtube.com/watch?v=LrLDKYFyLMM
это глупые изменения, планшет должен оставаться планшетом
Минорщина.
Исходя из того, что айпады уже на М1 выпускаются, пора пилить для них macOS.
ну или хотя бы разрешить работать виртуалкам типа Parallels
или хотя бы докер)))
Aod не было? Ну они дают
Забавно, но был только с этим чехлом
Они айпад делают похожим на макбук уже лет пять со времен второго айпада про, камон
Если они запилят ipad на m1, и что бы на нем можно было запускать то же что и на MacBook air - то я первый в очереди!
Ну айпад на m1 уже запилили так то… но толку мало.
https://www.apple.com/newsroom/2022/03/apple-introduces-the-most-powerful-and-versatile-ipad-air-ever/
А что, нормально
Пусть свои кирпичи засунут себе в одно место. Демократы мля