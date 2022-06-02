{"id":13482,"url":"\/distributions\/13482\/click?bit=1&hash=b9b859e1bb8a6e4c11d7148fc563c92024b1de2fcfdab8723345aecb7fe6949e","title":"\u041b\u0430\u0439\u0444\u0445\u0430\u043a: \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443, \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043a \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
DTF

iPad станет больше похож на MacBook, а на iPhone изменится экран блокировки: Bloomberg о нововведениях в iOS и iPadOS 16 Статьи редакции

Apple готовит большие изменения для операционных систем.

6611 просмотров

6 июня Apple проведёт традиционную летнюю презентацию, которая откроет конференцию разработчиков WWDC 2022. За несколько дней до мероприятия журналист Bloomberg Марк Гурман поделился подробностями о главных анонсах, которые он узнал от источников в компании.

Apple планирует сделать планшеты iPad больше похожими на ноутбуки MacBook, чем на iPhone. Компания внесёт серьёзные изменения в операционную систему iPadOS, например, изменит многооконный режим запуска приложений. Владельцы планшетов смогут масштабировать окна программ и перемещать их по экрану. По задумке Apple, это упростит работу с несколькими приложениями одновременно и сделает процесс более похожим на управление окнами на MacBook.

Пока на iPad можно открывать два приложения одновременно, а также компактное окно третьего в углу экрана. В обновлённой iPadOS владельцы планшетов смогут работать с большим количеством приложений одновременно. Максимальное количество окон, которые позволят открыть, пока неизвестно.

В iOS 16 для iPhone появится экран блокировки с виджетами. В конце мая Гурман сообщил, что смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max получат поддержку функции Always On Display. Вероятно, владельцы этих моделей смогут видеть некоторые виджеты даже на заблокированном экране.

С запуском iOS 16 обновится приложение «Здоровье», появятся «социальные функции» в «Сообщениях» и изменится «Центр уведомлений».

В следующей версии macOS Apple обновит приложение «Системные настройки», через которое происходит управление параметрами операционной системы.

На Apple Watch с выходом следующей версии watchOS появятся обновлённые циферблаты, дополнительные жесты управления, переработанные стандартные приложения и улучшенный режим экономии энергии для использования часов при низком уровне заряда аккумулятора.

Презентация WWDC 2022 пройдёт 6 июня и начнётся в 22:00 мск.

#новость #apple

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
Макс Смирнов

Сейчас яблочные бояре такие начинают хуесосить уже все и сразу, даже не дождавшись WWDC, примерно с таким ебалом:

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

я недавно уехал из России (год) и понял, что люди которые покупают себе, что то дорогое вовсе не бояре и вещи это не дорогие, просто в России все нищие. Тут где я сейчас люди которые не умеют читать и частенько спи на улице зарабатывают от 120 тысяч ( в рублях ) а люди с опытом и вышкой от 300, люди с востребованными профессиями от миллиона. Что им купить эту херню?

Ответить
Развернуть ветку
Make Luv

А у нас с зп 120 можно снять приличную хату и жить, как человек, а не бомжевать на улице. Что-то говно этот твой лучший мир.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

ну вообще то им оплачивают и жилье просто они макаки тупые

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Честно говоря, возможно, я сужу необъективно, но мне кажется, что ты пиздабол какой-то. Ну прям нескладно пишешь, а еще эта твоя вырвиглазная грамматика, прям бее)

Ответить
Развернуть ветку
Smitro Smitrovich

Как можно жить как человек в России? Не получится, это же Россия. В Аду всегда Ад

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Молодец, возьми с полки пирожок

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

Мне интересно что у вас в голове? Вот вы либо не верите мне, либо вы политический куколд? Ну то есть вам окей когда для вас 500 баксов это норм за МЕСЯЦ работы и при этом так же норм, что кто то у власти покупает своим детям, которым 14 лет нет, часы по 35 миллионов? Может вы не понимаете как это много? Вот я с девушкой когда жил в Москве получал на двоих 290 тысяч в рублях. Сейчас я живу в Дубаи и мы получаем в районе 2.3 миллиона на аналогичных должностях, так вот что бы купить нечто подобно нам нужно копить 2-3 года...... Посчитали сколько копить вам? И вы как бы это поддерживаете, вы реально больные

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

На цифрах все прямо невъебенно, но ты не думаешь, что если бы все было так просто и радужно, то процентов 30% страны бы давно иммигрировали, но не все так просто.
С чего ты взял, что я поддерживаю действующий режим? Я как-то высказывался про политику вообще, алло?) Мы с чего начинали-то?)
Я бы тоже хотел свалить в Дубаи, да хоть в Израиль, и жить там припеваючи, получая на той же должности в раз 10 больше, но если тебе повезло, или ты смог этого добиться, то не у всех есть средства даже на билет до Эмиратов, смекаешь?

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Если это теплая страна - готов приехать на зимовку и спать на улице за 120к рублей)

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Свинолюб

А что им уже сбербанк с мирпеем завезли? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

Нормальные люди завезли себе нормальную жизнь в которой они могут жить и выбирать где жить прикинь да

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Началооось

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

А если человеку нормально жить со сбером и миром, то получается, что за него выбрали, да?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Да он поехавший, не стоит пытаться ему что-то объяснить. Чувак просто пытается везде и всюду обосрать Рашку и выебнуться собственной пиздатостью, хотя никакой конкретики о текущей стране проживания и прочем не привел)

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

а точно в России теперь нормальные стали поехавшими а Z воены нормальными.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Недостаточно грамотно написал, я, честно говоря, не понял. Хотя я понял, что ты хуйню какую-то написал, вот это я точно понял

Ответить
Развернуть ветку
theLuckyOne

Он уже мыслит на арабском.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кубата

ну значит ему не нужны технологии и материальные вещи мира раз ему с сбером комфортней логично да?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

То есть, если чел выбрал Сбер и Мир, то ему айфон нахуй не нужен, противопоказан, и вообще, пусть он на печи весь день в залупе мира валяется и не потребляет блага человечества, так что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Свинолюб

Так и запишем, когда вендор начинает диктовать свои условия, что тебе можно скачивать, а что нельзя это называется "жить и выбирать где жить".

Ответить
Развернуть ветку
Lимон

😁😁😁

Ответить
Развернуть ветку
John Yossarian

Эх, вспоминаю свой 2007, когда технику Apple изучал по картинкам.

«Они» ☝🏼 таки смогли вернуть мне мой 2007-й.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Щукин

А почему вы её так изучали? 🤔 свой первый айбук я потребовал на работе в 2005... и мне его легально купили...

Ответить
Развернуть ветку
John Yossarian

Я был обычным школьником из небогатой семьи и требовать мне было не у кого. Первое знакомство с их техникой началось с честно заработанного iPod nano 4 - штука, надо сказать, потрясающая. До сих пор исправно работает, между прочим.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Щукин

А, блин 😆 разница поколений - окей, я понял) как-то на автомате считал всех тут ровесниками +/- 😆🤦‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Alex McFly

Не всем тут 60

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Щукин

Это точно! Даже мне всего сорокет 🎅🏿

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Lyapin

Свой первый макбук я потребовал в 16 лет

Ответить
Развернуть ветку
Yola

на работе в 16 лет потребовал макбук

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Федько

Следующий этап - разделить МакБук на экран и клавиатуру.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Давно пора, пусть клавиатуру за доп деньги покупают, как и кабель питания )

Ответить
Развернуть ветку
Иван Мартынов

пусть клавиши дополнительно покупают

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный диод

Макбук разделить, а к iPad наоборот присоединить клавиатуру

Ответить
Развернуть ветку
Paul Denisevich

«Владельцы планшетов смогут масштабировать окна программ и перемещать их по экрану.»

НИХУЯ СЕБЕ

Ответить
Развернуть ветку
Артём К

ИНКРЕДИБИЛ!

Ответить
Развернуть ветку
Артём Баранов

Серькзное изменение iPad это возможность запускать десктопные приложения. А так это всё так же игрушка

Ответить
Развернуть ветку
Никита Шорохов

Есть способ с использованием AltStore и UTM:

https://m.youtube.com/watch?v=LrLDKYFyLMM

Ответить
Развернуть ветку
walkindizaster

это глупые изменения, планшет должен оставаться планшетом

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Минорщина.

Ответить
Развернуть ветку
Suntori

Исходя из того, что айпады уже на М1 выпускаются, пора пилить для них macOS.

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

ну или хотя бы разрешить работать виртуалкам типа Parallels

Ответить
Развернуть ветку
Николай Владимирович Грудинин

или хотя бы докер)))

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

Aod не было? Ну они дают

Ответить
Развернуть ветку
Максим Петров

Забавно, но был только с этим чехлом

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Они айпад делают похожим на макбук уже лет пять со времен второго айпада про, камон

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Полюсов

Если они запилят ipad на m1, и что бы на нем можно было запускать то же что и на MacBook air - то я первый в очереди!

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Петров

Ну айпад на m1 уже запилили так то… но толку мало.
https://www.apple.com/newsroom/2022/03/apple-introduces-the-most-powerful-and-versatile-ipad-air-ever/

Apple introduces the most powerful and versatile…
The new iPad Air features the breakthrough M1 chip, ultrafast 5G, a new front camera with Center…
www.apple.com
Ответить
Развернуть ветку
Paul Denisevich

А что, нормально

Ответить
Развернуть ветку
Артур

Пусть свои кирпичи засунут себе в одно место. Демократы мля

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null