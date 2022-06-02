Apple готовит большие изменения для операционных систем.

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6 июня Apple проведёт традиционную летнюю презентацию, которая откроет конференцию разработчиков WWDC 2022. За несколько дней до мероприятия журналист Bloomberg Марк Гурман поделился подробностями о главных анонсах, которые он узнал от источников в компании.

Apple планирует сделать планшеты iPad больше похожими на ноутбуки MacBook, чем на iPhone. Компания внесёт серьёзные изменения в операционную систему iPadOS, например, изменит многооконный режим запуска приложений. Владельцы планшетов смогут масштабировать окна программ и перемещать их по экрану. По задумке Apple, это упростит работу с несколькими приложениями одновременно и сделает процесс более похожим на управление окнами на MacBook.

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Пока на iPad можно открывать два приложения одновременно, а также компактное окно третьего в углу экрана. В обновлённой iPadOS владельцы планшетов смогут работать с большим количеством приложений одновременно. Максимальное количество окон, которые позволят открыть, пока неизвестно.

В iOS 16 для iPhone появится экран блокировки с виджетами. В конце мая Гурман сообщил, что смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max получат поддержку функции Always On Display. Вероятно, владельцы этих моделей смогут видеть некоторые виджеты даже на заблокированном экране.

С запуском iOS 16 обновится приложение «Здоровье», появятся «социальные функции» в «Сообщениях» и изменится «Центр уведомлений».

В следующей версии macOS Apple обновит приложение «Системные настройки», через которое происходит управление параметрами операционной системы.

На Apple Watch с выходом следующей версии watchOS появятся обновлённые циферблаты, дополнительные жесты управления, переработанные стандартные приложения и улучшенный режим экономии энергии для использования часов при низком уровне заряда аккумулятора.