Техника
TJ

Минцифры запланировало создать базу IMEI-кодов для ФСБ — это ускорит идентификацию устройства и sim-карты с владельцем Статьи редакции

Идею обсуждали с 2010 года, раньше — для борьбы с незаконным импортом, теперь — для «пресечения противоправных действий».

  • Минцифры получила рекомендации ФСБ о разработке централизованной базы уникальных IMEI-кодов мобильных устройств. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. Информацию подтвердило Минцифры.
  • По словам источников «Коммерсанта», ФСБ хочет в том числе «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов».
  • Идея уже неоднократно предлагалась разными чиновниками и обсуждалась в правительстве. Однако она продвигалась под видом борьбы с незаконным импортом техники. То объяснение потеряло актуальность из-за возможности блокировать ворованные телефоны на iOS и Android через интернет, а также из-за легализации паралелльного импорта.
  • Интерес силовиков объясняется возможностью «чётко ассоциировать телефон и sim-карту с его владельцем». «Как бы ни старалось правительство, sim-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта», — считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
  • Такая база позволит не только бороться с кражами и мошенниками, но и даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам», уточняет The Bell.

#новость #фсб

2181 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
Revenant

Да чипируйте граждан уже открыто в принудительном порядке. К чему весь этот цирк? И так все к этому идёт.

Ответить
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

Опять обосрется кто-то ))))
Окажется: над сервера купить , программисты стоят дороже болванчиков из гвардии ))))))
Попилят и разойдутся))))

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Без рофлов - я бы не отказался от чипа в руке с возможностью оплачивать покупки. Или ещё че-нить такое.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Азим Насридинов

Надо всё-таки соблюсти невинность😃

Ответить
Развернуть ветку
Egor Chusov

Да стопудов будут бороться с добропорядочными гражданами, а если мошенники деньги украдут - "ой мы тут бессильны, пишите заявление в отделении полиции", а потом "дело закрыто подозреваемых не нашли".

Сейчас ещё биометрию из банков принудительно выудят чтобы следить за добропорядочными гражданами по технологиям распознавания NTechLab

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный Неизвестный

И как в американских фильмах, дистанционно любой смартфон взорвать с владельцем, если начинает что-то набирать не по методичке

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Galaxy note были просто учениями...

Ответить
Развернуть ветку
Василий Буров

Так и телефон можно тоже купить с рук без паспорта )

Ответить
Развернуть ветку
КЛЮ-KVA

Но если вставить туда свою симку, то данные идентификаторов попадут к оператору связи :( и понятно будет, кто владелец. Все же лучше симку на друга дальнего делать 😂

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Zloy Marketolog

Что за глупость? Если человек покупает симку с рук, и телефон аналогично, то его паспорт нигде не засвечен получается и идентифицировать его нельзя. А значит это будет применяться только против законопослушных граждан, у которых нет причин прятаться и покупать левые симки.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Но так как "палка" сама себя не срубит, то сажать придётся, придётся сажать... да хоть бы и первого встречного!

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

А может будет легче искать украденный у честного человека белый смартфон ?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Hambala Fully

Тоже не совсем понял прикола.

Заказываешь телефон с доставкой авито (регаешь аккаунт на левый номер, который можно купить на пару баксов), забирать посылку отправляешь какого-нибудь мальчишку, нанятого на сайте по выполнению всяких поручений (доставка цветов, мытье полов и т.д.).

В итоге ты нигде не засветил ни свои данные, ни себя. При этом даже с кресла не вставая.

Ответить
Развернуть ветку
Грамотный браслет

Если он с этой симки регулярно выходит на связь с одной и той же точки, ездит с ней по одному и тому же маршруту, заходит на одни и те же сайты, то да, нельзя идентифицировать.. Или можно? )))

Ответить
Развернуть ветку
George Washington

Большой Брат, пожалуйста остановись.

*Из могилы Джорджа Оруэлла доносится смех

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Новый мировой порядок в отдельно взятом государстве. Бета тест.

Ответить
Развернуть ветку
Красный Дошик

Странно, уже 6 комментов, а еще ни одного залупоголового ватана с воплями: "Ряяяя, а чиго баитесь??? Значит есть што скрывать ат ФСБ!!!!!111"

Ответить
Развернуть ветку
RomanAno

О. Скоро тогда база IMEI появится в открытом доступе наравне с заказами яндекса

Ответить
Развернуть ветку
xv svs

Родина должна знать твой IMEI.
Миска пшеницы, одна медведежена!
Телевизор говорит правду, слушай радио, Остазия будет повержена!
Ахмат сила! РМЕ!

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный Неизвестный
даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам»,

я же не один сначала прочитал "западным"?

Ответить
Развернуть ветку
Artemy Abubakirov

Про РКН тоже говорили "соберутся пидерасты, попилят бюджеты, подолбятся в очко и разбегутся", но по факту сайты блокируют и сейчас уже некоторые VPNы.

Ответить
Развернуть ветку
Арсений

Очередные тоталетарные поправки, следующая стадия "отсев неугодных"

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Вот теперь это ёбаный колпак. 😱

Ответить
Развернуть ветку
C Ever

Вообще похуй. Залезу в инженерное меню и перепишу IMEI.

https://idej.net/mobile/android/kak-izmenit-imei-na-android.html

Как изменить IMEI на Android?
В редких случаях при перепрошивке смартфона или даже обновлении операционной системы может…
idej.net
Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

так фишка в том, что такой телефон в сети не зарегистрируется ну или будет добавлена привязка симки к телефону.

хотя мне кажется там давно ведут логи в каком телефоне какая симка стояла

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Борис Вишневский

Смена имеи работает только на телефонах с процессором медиатек, а их не так много, к сожалению

Ответить
Развернуть ветку
Никита Румянцев

Это чтобы считать всех тех программистов, которые возвращаются в страну?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

ФСБ продолжает боротся с "террористами"

Ответить
Развернуть ветку
AlexSandro

Рассмешили!!! Какая нафиг база imei?
Во первых, хоть это и не законно, но imei можно сменить, при большом желании и наличии навыков. И что то мне подсказывает, что те люди, за которыми и надо следить, как раз найдут способы это сделать.
Во вторых, сейчас gsm модемы не имеют разве что унитазы(да и то не долго осталось). Что даст им эта база, если позвонить или отослать смс можно с любого условного "шлагбаума", умного домофона или с какого-нибудь отопительного котла на даче. Хотят вести полный реестр всех gsm устройств? Да устанут это делать.
Вывод: очередные, никому и не нужные нормы с параллельным распилом народных денег, а когда выяснят, что очередной закон не действует, в очередной раз отменят свои "гениальные мысли" .
Вопрос: когда у нас профильные законы будут разрабатывать (прорабатывать) профессионалы в той или иной сфере, к которой этот закон касается?

Ответить
Развернуть ветку
Anderson Silva

Товарищ майор ну не надо за нами так пристально следить... пожалуйста :(

Ответить
Развернуть ветку
Romario

«быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам»

Нахер ваши права на защиту, нахер вашу журналистику.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шкуркин

Занялись бы чем то полезным. А то только плитку менять и умеете. Базы создают...

Ответить
Развернуть ветку
Printsessa Derevyashka
даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам

то есть надо будет разориться на не кнопочный телефон

Ответить
Развернуть ветку
Александр Бердышев

А разве скйчас опсосы им эту базу с лагом в 1 день не передают?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Ой, как удобно получается

Ответить
Развернуть ветку
Печенька

Опять скажут что у них ничего не выйдет, что все попилят и ничего не заработает, но когда сделают и все заработает, то эти люди промолчат?

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Надо сделать РЭО для смартфонов, купил смарт за 100к поставил на учет и продал по договору купли продажи. У следующего покупателя 10 дней что бы без регистрации и осаго пользоваться телефоном. Нет коробки, на учет не поставят или арест у приставов. Проверка залога кредита у нотариальной палаты.
Потом в авито, продаю айфон 13 все документы, арест у приставов сниму при вас.
Ещё штрафы за то что с выключенным GPS ходил, в автоматическом режиме письма счастья))

Ответить
Развернуть ветку
bagreevaflabo

https://www.hihonor.com/my/club/topicdetail/watch-jurassic-world-dominion-2022-online-full-movie-streaming-free-/topicid-69136/
https://www.hihonor.com/my/club/topicdetail/watch-jurassic-world-dominion-2021-hd-full-movie-online-free-123movies/topicid-69139/

HONOR CLUB
HONOR CLUB
www.hihonor.com
HONOR CLUB
HONOR CLUB
www.hihonor.com
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
null