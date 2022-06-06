Минцифры запланировало создать базу IMEI-кодов для ФСБ — это ускорит идентификацию устройства и sim-карты с владельцем Статьи редакции
Идею обсуждали с 2010 года, раньше — для борьбы с незаконным импортом, теперь — для «пресечения противоправных действий».
- Минцифры получила рекомендации ФСБ о разработке централизованной базы уникальных IMEI-кодов мобильных устройств. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. Информацию подтвердило Минцифры.
- По словам источников «Коммерсанта», ФСБ хочет в том числе «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов».
- Идея уже неоднократно предлагалась разными чиновниками и обсуждалась в правительстве. Однако она продвигалась под видом борьбы с незаконным импортом техники. То объяснение потеряло актуальность из-за возможности блокировать ворованные телефоны на iOS и Android через интернет, а также из-за легализации паралелльного импорта.
- Интерес силовиков объясняется возможностью «чётко ассоциировать телефон и sim-карту с его владельцем». «Как бы ни старалось правительство, sim-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта», — считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
- Такая база позволит не только бороться с кражами и мошенниками, но и даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам», уточняет The Bell.
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Да чипируйте граждан уже открыто в принудительном порядке. К чему весь этот цирк? И так все к этому идёт.
Опять обосрется кто-то ))))
Окажется: над сервера купить , программисты стоят дороже болванчиков из гвардии ))))))
Попилят и разойдутся))))
Без рофлов - я бы не отказался от чипа в руке с возможностью оплачивать покупки. Или ещё че-нить такое.
Надо всё-таки соблюсти невинность😃
Да стопудов будут бороться с добропорядочными гражданами, а если мошенники деньги украдут - "ой мы тут бессильны, пишите заявление в отделении полиции", а потом "дело закрыто подозреваемых не нашли".
Сейчас ещё биометрию из банков принудительно выудят чтобы следить за добропорядочными гражданами по технологиям распознавания NTechLab
И как в американских фильмах, дистанционно любой смартфон взорвать с владельцем, если начинает что-то набирать не по методичке
Galaxy note были просто учениями...
Так и телефон можно тоже купить с рук без паспорта )
Но если вставить туда свою симку, то данные идентификаторов попадут к оператору связи :( и понятно будет, кто владелец. Все же лучше симку на друга дальнего делать 😂
Что за глупость? Если человек покупает симку с рук, и телефон аналогично, то его паспорт нигде не засвечен получается и идентифицировать его нельзя. А значит это будет применяться только против законопослушных граждан, у которых нет причин прятаться и покупать левые симки.
Но так как "палка" сама себя не срубит, то сажать придётся, придётся сажать... да хоть бы и первого встречного!
А может будет легче искать украденный у честного человека белый смартфон ?
Тоже не совсем понял прикола.
Заказываешь телефон с доставкой авито (регаешь аккаунт на левый номер, который можно купить на пару баксов), забирать посылку отправляешь какого-нибудь мальчишку, нанятого на сайте по выполнению всяких поручений (доставка цветов, мытье полов и т.д.).
В итоге ты нигде не засветил ни свои данные, ни себя. При этом даже с кресла не вставая.
Если он с этой симки регулярно выходит на связь с одной и той же точки, ездит с ней по одному и тому же маршруту, заходит на одни и те же сайты, то да, нельзя идентифицировать.. Или можно? )))
Большой Брат, пожалуйста остановись.
*Из могилы Джорджа Оруэлла доносится смех
Новый мировой порядок в отдельно взятом государстве. Бета тест.
Странно, уже 6 комментов, а еще ни одного залупоголового ватана с воплями: "Ряяяя, а чиго баитесь??? Значит есть што скрывать ат ФСБ!!!!!111"
О. Скоро тогда база IMEI появится в открытом доступе наравне с заказами яндекса
Родина должна знать твой IMEI.
Миска пшеницы, одна медведежена!
Телевизор говорит правду, слушай радио, Остазия будет повержена!
Ахмат сила! РМЕ!
я же не один сначала прочитал "западным"?
Про РКН тоже говорили "соберутся пидерасты, попилят бюджеты, подолбятся в очко и разбегутся", но по факту сайты блокируют и сейчас уже некоторые VPNы.
Очередные тоталетарные поправки, следующая стадия "отсев неугодных"
Вот теперь это ёбаный колпак. 😱
Вообще похуй. Залезу в инженерное меню и перепишу IMEI.
https://idej.net/mobile/android/kak-izmenit-imei-na-android.html
так фишка в том, что такой телефон в сети не зарегистрируется ну или будет добавлена привязка симки к телефону.
хотя мне кажется там давно ведут логи в каком телефоне какая симка стояла
Смена имеи работает только на телефонах с процессором медиатек, а их не так много, к сожалению
Это чтобы считать всех тех программистов, которые возвращаются в страну?
ФСБ продолжает боротся с "террористами"
Рассмешили!!! Какая нафиг база imei?
Во первых, хоть это и не законно, но imei можно сменить, при большом желании и наличии навыков. И что то мне подсказывает, что те люди, за которыми и надо следить, как раз найдут способы это сделать.
Во вторых, сейчас gsm модемы не имеют разве что унитазы(да и то не долго осталось). Что даст им эта база, если позвонить или отослать смс можно с любого условного "шлагбаума", умного домофона или с какого-нибудь отопительного котла на даче. Хотят вести полный реестр всех gsm устройств? Да устанут это делать.
Вывод: очередные, никому и не нужные нормы с параллельным распилом народных денег, а когда выяснят, что очередной закон не действует, в очередной раз отменят свои "гениальные мысли" .
Вопрос: когда у нас профильные законы будут разрабатывать (прорабатывать) профессионалы в той или иной сфере, к которой этот закон касается?
Товарищ майор ну не надо за нами так пристально следить... пожалуйста :(
«быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам»
Нахер ваши права на защиту, нахер вашу журналистику.
Занялись бы чем то полезным. А то только плитку менять и умеете. Базы создают...
то есть надо будет разориться на не кнопочный телефон
А разве скйчас опсосы им эту базу с лагом в 1 день не передают?
Ой, как удобно получается
Опять скажут что у них ничего не выйдет, что все попилят и ничего не заработает, но когда сделают и все заработает, то эти люди промолчат?
Надо сделать РЭО для смартфонов, купил смарт за 100к поставил на учет и продал по договору купли продажи. У следующего покупателя 10 дней что бы без регистрации и осаго пользоваться телефоном. Нет коробки, на учет не поставят или арест у приставов. Проверка залога кредита у нотариальной палаты.
Потом в авито, продаю айфон 13 все документы, арест у приставов сниму при вас.
Ещё штрафы за то что с выключенным GPS ходил, в автоматическом режиме письма счастья))
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