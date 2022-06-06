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Техника
Искренний пришелец

Apple представила iOS 16 с настраиваемым дизайном часов и виджетами на экране блокировки Статьи редакции

Компания проводит WWDC 2022.

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На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 16 с «самым масштабным обновлением» для экрана блокировки. Пользователи могут настраивать дизайн часов, цвета установленной фотографии, устанавливать виджеты в стиле Apple Watch. Виджеты встраиваются в «тему» на экране блокировки.

Также пользователи смогут добавлять анимированные виджеты. Компания показала, как они будут работать на примере прогноза погоды.

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения. Компания добавила новый тип «живых» пуш-уведомлений (Live Activities): они позволят следить за разными процессами в режиме реального времени без открытия самого приложения. Например, та можно следить за приблежением такси.

Экраны блокировки можно будет менять в зависимости от режима «Фокусировки», к которым теперь можно также привязать вкладки в Safari. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты.

В iMessage появится редактирование уже отправленных сообщений и их отмена. Пользователи смогут пометить переписку как непрочитанную. Можно в любой момент переключиться на текстовый ввод или, наоборот, перевести текст в голос после записи.

Добавили функцию Apple Pay Later — рассрочку в виде четырёх равных платежей без процентов и наценок. Также появится встроенное отслеживание покупок, которое интегрировано с сервисом Shopify. Apple Wallet позволит предоставлять паспортные данные внутри приложений (в тех штатах, где это разрешено).

Apple обновила и карты: детальные карты с трёхмерными объектами добавят ещё в 11 странах и некоторых крупных городах. На них появятся маршруты с несколькими остановками, чтобы можно было запланировать сразу несколько маршрутов — остановки можно добавлять с помощью Siri.

Компания представила новый тип специальной облачной библиотеки фотографий iCloud Share Photo Library. Например, члены семьи могут отправлять снимки вручную или включить настройку «Поделиться со всеми».

#новость #apple

Статья дополняется
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43 комментария
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Андрей Орехов

Охуеть не встать

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Andreas Kraut

не вставай, хуль

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Илья Михайлов

А не эпловоды ли кричали про колхозность кастомизации и про то, что это фу, им не надо? Как так? Теперь станет надо?

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Иван Васильев

Эти эпловоды сейчас в одной с вами комнате? Вы их можете видеть?

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Andreas Kraut

"эпловоды"
нет никакого единого эпловода. все люди разные, прикинь? кому-то и щас не надо, а кто-то радуется. так шо не надо ля-ля.

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Своеобразный дым

Раньше может и не надо было, а сейчас внезапно очень надо!

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Крейг

Так и на промо эпл выглядит колхозно, особенно этот жирный шрифт

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TL DR

Ого какой в этой ветке обувной магазин.

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умный человек

Брехня

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Дмитрий Оверчук

кто и где так кричал?

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Влад

Ща в комментах под презентацией эппла соберутся все ведройдеры планеты чтоб обосрать очередные обновы

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Misha Inishev

Сколько можно ещё срать? Можно за это время уже накопить.

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Российские аналоги

Comic Sans нет

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Martin Prestone

это платная опция

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Максим Петров

Идея с уведомлениями от приложений такси очень удобна, интересно какие еще сценарии можно придумать для этого

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Всеволод Ярославович

Доставка, Календарь менструации, актуальные акции на день (акция закончится через…). Так-то крутая фича

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Philips

История с живым виджетом наверное лучшая и самая полезная. Остальное «ну такое»))

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Олег Арматоев

Сделайте лучше, чтоб при съёмке видео можно было паузу делать и менять на фронталку.

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Кучкуду

снимать сразу на две

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Эдуард

или на все 4 в pro версиях

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Zafar Islamkhodjaev

Лень смотреть презу, спасибо автор

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Евгений Березин

Обновы годные, не поспоришь

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Евгений Березин

Лайкните мне комент

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Балкон.Ру
В iMessage появится редактирование уже отправленных сообщений и их отмена.

Интересно, много людей пользуется iMessage?

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DN

Все у кого есть айфон и даже часть с айпадами

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Igor Kalashnikov

Теперь точно поменяю свой шикарный сяоми на айфон, или нет

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John Doe
Теперь точно поменяю свой шикарный сяоми на айфон

Ты забыл, что ты в России-22

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san1kz

Как сказал великий учёный «я в ахуе»

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Dmitriy Prozorov

🤢🤢🤢

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Pavel Dmitrovich

Давно пора

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hakhagmon
к которым теперь можно также привязать вкладки вт Safari, сообщения и почту.

вт ?

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Илья Михайлов

НЛО прилетело и опубликовало эту запись здесь

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Andreas Kraut

жаль иконки не обновили. надеялся на то, что станут как в macOS - объемными. похоже нет( еще год ждать(

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Шамиль Тухватуллин

Форменные чудеса!

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Самсонов Максим

С кайфом ;)

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AAAAA

"It's revolution Johnny"

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Михаил Дед

Это новый прикол такой - наполовину загородить Часы на экране блокировки, чтобы было сложнее понять, сколько же на самом деле времени
В нескольких сценах нелепо выглядело

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Maxim Tereshkin

Ебать копать

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DN

Больше ничего не осталось, как только дизигн часов править

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Ni Ck

Живые уведомления - круто, вместо нескольких пушей будет один

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Парабам Турункул

Это что-то новенькое...

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Дмитрий Бацман

Найдите этот коммент через 10 лет, когда ARM вытеснит х86

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Знатный Тролль

Apple Pay будет later.

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