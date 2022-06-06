Apple представила iOS 16 с настраиваемым дизайном часов и виджетами на экране блокировки Статьи редакции
Компания проводит WWDC 2022.
На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 16 с «самым масштабным обновлением» для экрана блокировки. Пользователи могут настраивать дизайн часов, цвета установленной фотографии, устанавливать виджеты в стиле Apple Watch. Виджеты встраиваются в «тему» на экране блокировки.
Также пользователи смогут добавлять анимированные виджеты. Компания показала, как они будут работать на примере прогноза погоды.
Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения. Компания добавила новый тип «живых» пуш-уведомлений (Live Activities): они позволят следить за разными процессами в режиме реального времени без открытия самого приложения. Например, та можно следить за приблежением такси.
Экраны блокировки можно будет менять в зависимости от режима «Фокусировки», к которым теперь можно также привязать вкладки в Safari. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты.
В iMessage появится редактирование уже отправленных сообщений и их отмена. Пользователи смогут пометить переписку как непрочитанную. Можно в любой момент переключиться на текстовый ввод или, наоборот, перевести текст в голос после записи.
Добавили функцию Apple Pay Later — рассрочку в виде четырёх равных платежей без процентов и наценок. Также появится встроенное отслеживание покупок, которое интегрировано с сервисом Shopify. Apple Wallet позволит предоставлять паспортные данные внутри приложений (в тех штатах, где это разрешено).
Apple обновила и карты: детальные карты с трёхмерными объектами добавят ещё в 11 странах и некоторых крупных городах. На них появятся маршруты с несколькими остановками, чтобы можно было запланировать сразу несколько маршрутов — остановки можно добавлять с помощью Siri.
Компания представила новый тип специальной облачной библиотеки фотографий iCloud Share Photo Library. Например, члены семьи могут отправлять снимки вручную или включить настройку «Поделиться со всеми».
Охуеть не встать
не вставай, хуль
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А не эпловоды ли кричали про колхозность кастомизации и про то, что это фу, им не надо? Как так? Теперь станет надо?
Эти эпловоды сейчас в одной с вами комнате? Вы их можете видеть?
"эпловоды"
нет никакого единого эпловода. все люди разные, прикинь? кому-то и щас не надо, а кто-то радуется. так шо не надо ля-ля.
Раньше может и не надо было, а сейчас внезапно очень надо!
Так и на промо эпл выглядит колхозно, особенно этот жирный шрифт
Ого какой в этой ветке обувной магазин.
Брехня
кто и где так кричал?
Ща в комментах под презентацией эппла соберутся все ведройдеры планеты чтоб обосрать очередные обновы
Сколько можно ещё срать? Можно за это время уже накопить.
Comic Sans нет
это платная опция
Идея с уведомлениями от приложений такси очень удобна, интересно какие еще сценарии можно придумать для этого
Доставка, Календарь менструации, актуальные акции на день (акция закончится через…). Так-то крутая фича
История с живым виджетом наверное лучшая и самая полезная. Остальное «ну такое»))
Сделайте лучше, чтоб при съёмке видео можно было паузу делать и менять на фронталку.
снимать сразу на две
или на все 4 в pro версиях
Лень смотреть презу, спасибо автор
Обновы годные, не поспоришь
Лайкните мне комент
Интересно, много людей пользуется iMessage?
Все у кого есть айфон и даже часть с айпадами
Теперь точно поменяю свой шикарный сяоми на айфон, или нет
Ты забыл, что ты в России-22
Как сказал великий учёный «я в ахуе»
🤢🤢🤢
Давно пора
вт ?
НЛО прилетело и опубликовало эту запись здесь
жаль иконки не обновили. надеялся на то, что станут как в macOS - объемными. похоже нет( еще год ждать(
Форменные чудеса!
С кайфом ;)
"It's revolution Johnny"
Это новый прикол такой - наполовину загородить Часы на экране блокировки, чтобы было сложнее понять, сколько же на самом деле времени
В нескольких сценах нелепо выглядело
Ебать копать
Больше ничего не осталось, как только дизигн часов править
Живые уведомления - круто, вместо нескольких пушей будет один
Это что-то новенькое...
Найдите этот коммент через 10 лет, когда ARM вытеснит х86
Apple Pay будет later.
Комментарий удален модератором