Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

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На конференции Apple обычно рассказывает об обновлениях iOS, macOS и iPadOS. Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые девайсы.

Презентация WWDC транслируется в прямом эфире на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в приложении Apple TV.

Новый экран блокировки на iOS 16

В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.

Расширены возможности фокусировки

Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.

Редактирование сообщений и отмена их отправки

Live Text теперь в видео

Разработчики получили живой текстовый API.

Редактирование изображений

Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.

Обновление для Apple Wallet

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Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено.

Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи. Apple работает с IETF над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.

Новая функция Apple Pay Later

Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.

Apple Maps

Новое отображение карты появится ещё в 11 странах.

Family Checklist

Благодаря новой функции Family Checklist настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.

iCloud Shared Photo Library

Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.

Проверка безопасности должна помочь жертвам абьюза

Проверка безопасности позволяет пользователям быстро отключать отслеживание местоположения и другие функции, которые могут упростить выход из абьюзивных отношений, по крайней мере, в цифровом виде.

CarPlay

Обновление CarPlay теперь может занять весь экран автомобиля, предоставляя всю необходимую информацию.

Watch OS 9

Часы как фитнес-устройство

Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки.

Новый дизайн уведомлений и кнопки навигации.