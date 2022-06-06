WWDC-2022: iOS 16 и не только — главное с презентации Apple Статьи редакции
Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.
На конференции Apple обычно рассказывает об обновлениях iOS, macOS и iPadOS. Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые девайсы.
Презентация WWDC транслируется в прямом эфире на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в приложении Apple TV.
Новый экран блокировки на iOS 16
В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.
Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.
Расширены возможности фокусировки
Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.
Редактирование сообщений и отмена их отправки
Live Text теперь в видео
Разработчики получили живой текстовый API.
Редактирование изображений
Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.
- Обновление для Apple Wallet
Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено.
Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи. Apple работает с IETF над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.
- Новая функция Apple Pay Later
Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.
- Apple Maps
Новое отображение карты появится ещё в 11 странах.
- Family Checklist
Благодаря новой функции Family Checklist настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.
- iCloud Shared Photo Library
Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.
- Проверка безопасности должна помочь жертвам абьюза
Проверка безопасности позволяет пользователям быстро отключать отслеживание местоположения и другие функции, которые могут упростить выход из абьюзивных отношений, по крайней мере, в цифровом виде.
- CarPlay
Обновление CarPlay теперь может занять весь экран автомобиля, предоставляя всю необходимую информацию.
Watch OS 9
- Часы как фитнес-устройство
Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки.
Новый дизайн уведомлений и кнопки навигации.
Ну это однозначно прорыв, через несколько лет добавят другие фишки с андроида в iOS)
и из винды в macos?
и из android в ipados?
и из google tv в apple tv?
и из google wear в watchos?
Эмейзинг! Инкредибл! Анбеливибл! Фантастик!
Awesome comments on gorgeous vcru
Amazing wallpaper picker
Теперь девушки будут отправлять только сисьски, никакого фона
Why do you cry,
Wonderful lady?