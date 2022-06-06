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Техника
Искренний пришелец

Apple представила MacBook Air на процессоре M2 и с MagSafe Статьи редакции

Ноутбук на 20% быстрее, чем Air на M1, утверждает Apple.

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На WWDC 2022 компания представила второй собственный процессор M2 и новые MacBook Air.

М2

По данным Apple, M2 на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Пропускная способность 100 ГБ/сек, до 24 ГБ объединённой памяти. На 25-35% более быстрый GPU (25% — на уровне энергопотребления M1).

MacBook Air M2

Компания провела полный редизайн ноутбука с использованием возможностей процессора M2. Он представлен в четырёх цветах (серебристый, серый, золотой и синий), толщина 11,3 мм, цельный алюминиевый корпус (на 21% меньше предыдущей модели). Дисплей — 13,6 дюйма с уменьшенными рамками и яркостью 500 нит.

Есть новый адаптер с двумя USB-С и поддержка быстрой зарядки — до 80% за 20 минут, а также зарядка MagSafe. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.

MacBook Air получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p и улучшенной работой при низком освещении, три микрофона и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев.

Цена — от $1199, будет доступен в июле 2022 года.

#новость #apple

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13 комментариев
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Илья Волочков

Вот тут молодцы. Амейзинг без сарказма. Утёрли нос Интелу.

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Andre Macareno

Спасибо, что рамка не белая

Но зачем 24 гига в ноутбуке без вентилятора?

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Сергей Пурюшин

А у вас тепловыделение связано с объемом ОЗУ? Однако

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Andre Macareno

Нет

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Веселый апельсин

Я в своей прошке на m1 pro вентиляторов не слышу
докер + две jetbrain`овские IDEшки. Слегка тёплый
начал греться только, когда я еще параллельно eve запустил, но вентиляторов так и не услышал

Звучит всё по-эплофански, но я очень сильно хейтил прошку на i7 2018-ого и забросил макбуки до выхода m1. Это правда революшен, джонни.

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jonewayne

Подтверждаю. Из аппл техники только макбук.

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Михаил Швец

чтобы жарить яичницу

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Кирилл Григоров

Вентилятор есть

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Алексей Терно

"цельный алюминиевый корпус"
Вероятно, это для большей ремонтопригодности

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Andrej Krav

M2 очень слабый вышел конечно и вот вам ещё +200 баксов к цене

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Martin Prestone

чуть дороже эльбруса

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Влад

Посмотрел обзоры...
М2 это модернизированная версия М2, но с меньшим энергопотреблением
Жаль конечно ценник пока не пишут, но чувствуется, что он будет достаточно нехилым

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Эмиль Зайнутдинов

Неужели нельзя не выпускать новое устройство каждый год, улучшая его на 10-20%?.. Куда катится мир потребл*дства...

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