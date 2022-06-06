Apple представила MacBook Air на процессоре M2 и с MagSafe Статьи редакции
Ноутбук на 20% быстрее, чем Air на M1, утверждает Apple.
На WWDC 2022 компания представила второй собственный процессор M2 и новые MacBook Air.
М2
По данным Apple, M2 на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Пропускная способность 100 ГБ/сек, до 24 ГБ объединённой памяти. На 25-35% более быстрый GPU (25% — на уровне энергопотребления M1).
MacBook Air M2
Компания провела полный редизайн ноутбука с использованием возможностей процессора M2. Он представлен в четырёх цветах (серебристый, серый, золотой и синий), толщина 11,3 мм, цельный алюминиевый корпус (на 21% меньше предыдущей модели). Дисплей — 13,6 дюйма с уменьшенными рамками и яркостью 500 нит.
Есть новый адаптер с двумя USB-С и поддержка быстрой зарядки — до 80% за 20 минут, а также зарядка MagSafe. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.
MacBook Air получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p и улучшенной работой при низком освещении, три микрофона и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев.
Цена — от $1199, будет доступен в июле 2022 года.
Вот тут молодцы. Амейзинг без сарказма. Утёрли нос Интелу.
Спасибо, что рамка не белая
Но зачем 24 гига в ноутбуке без вентилятора?
А у вас тепловыделение связано с объемом ОЗУ? Однако
Нет
Я в своей прошке на m1 pro вентиляторов не слышу
докер + две jetbrain`овские IDEшки. Слегка тёплый
начал греться только, когда я еще параллельно eve запустил, но вентиляторов так и не услышал
Звучит всё по-эплофански, но я очень сильно хейтил прошку на i7 2018-ого и забросил макбуки до выхода m1. Это правда революшен, джонни.
Подтверждаю. Из аппл техники только макбук.
чтобы жарить яичницу
Вентилятор есть
"цельный алюминиевый корпус"
Вероятно, это для большей ремонтопригодности
M2 очень слабый вышел конечно и вот вам ещё +200 баксов к цене
чуть дороже эльбруса
Посмотрел обзоры...
М2 это модернизированная версия М2, но с меньшим энергопотреблением
Жаль конечно ценник пока не пишут, но чувствуется, что он будет достаточно нехилым
Неужели нельзя не выпускать новое устройство каждый год, улучшая его на 10-20%?.. Куда катится мир потребл*дства...