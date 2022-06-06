Apple представила новую macOS Ventura с возможностью использовать iPhone как веб-камеру ноутбука Статьи редакции
Mac будет автоматически распознавать и использовать камеру смартфона, когда он находится рядом.
В частности, Ventura получила новый режим Stage Manager. Он позволяет автоматически отсортировать открытые приложения и окна сбоку экрана, чтобы пользователь мог сфокусироваться на одном большом окне. Можно сгруппировать окна и мгновенно переключаться между ними.
Функция Spotlight получила обновлённый дизайн, который упростит навигацию, и функцию Quick Look для быстрого предпросмотра файлов. Пользователи могут выполнять поиск фотографий по местоположению, людям, сценам или объектам, а функция Live Text позволяет выполнять поиск по тексту на изображениях. Также теперь можно выполнять «быстрые действия» из Spotlight (например, запускать таймер).
Обновление Safari: теперь можно создавать группы вкладок для синхронного обновления при использовании с друзьями. Также появилась система Passkeys (уникальные цифровые ключи для замены обычных паролей). Она хранит информацию на самом устройстве, а не на серверах. При регистрации необходимо только опознавание с помощью Touch ID или Face ID.
Появилась функция Continuity Camera — она позволяет использовать iPhone как веб-камеру. Компьютер будет автоматически распознавать и использовать камеру смартфона, когда он находится рядом. Для беспроводного доступа у обоих устройств должен быть включен Wi-Fi и Bluetooth и быть выполнен вход в один и тот же Apple ID с двухфакторной аутентификацией.
Камеру можно использовать в FaceTime, Zoom и других приложениях, пишет TechCrunch. Компания также разработала аксессуар для крепления iPhone к корпусу компьютера или ноутбука, его продажи начнутся позже в 2022 году. Сколько он будет стоить, пока неизвестно.
Бета-версия macOS Ventura для разработчиков уже доступна, публичная бета-версия для пользователей Mac выйдёт в июле 2022 года, релиз — осенью.
Эмэйзинг крепление. В ноутбук за несколько тысяч долларов не ставят нормальную фронталку, а потом докупай странный крепёж (наверняка порядка сотни зелёных будет стоить)
Физику не обманешь, норм камеру в крышку бука не поставить, либо она будет очень толстой.
Ну на самом деле, из тех камер которые в ноутбуки с учетом толщины крышки у нынешних Mac одни из самых приличных, а так прикрепить iPhone и получить топ качество. Я бы в таком случае выпустил бы ноут, где камеру в эту рамку вмонтировали, либо вовсе без нее.
А где все?
В очереди в ЦУМ
Так релиз для юзеров осенью. А там, разрабы пока в очереди, понял
сначала они добавляют эмэйзинг челку специально под вебкамеру, а теперь предлагают использовать камеру от айфона 🤔
Ну, у меня эта челка отбила желание это чудо покупать)
А новую салфетку в этом году не представят получается? Очень ждали, жаль.
Ждём реплики крепления на AliExpress
вместе с репликой айфона и макбука
Шайба-кронштейн режиссер
// DroidCam вышел из чата
EpocCam, Camo туда же в магазин, за веревкой и мылом
Значит в следующем Macbook уберут вебку для "борьбы с мусором". А тем, кому она нужна, будьте добры купить Айфон + это удивительное крепление. Отличный бизнес-план.
Если пойдет тенденция, то софт подтянут для поддержки такого решения, то вы и свой Android так же сможете подключать.
А в чем проблема использовать телефон вместо вебки? Это уже давно работает на всех устройствах
При мультифакторной авторизации и показе демо работы чего-то требующего манипуляцию со смартфоном будет очень бесить.
Тогда уж проще купить камеру. Для например учителей и тренеров такая фича может быть полезной, ведь там есть трекинг, что полезно при наличии доски например.
Колхоз какой-то это крепление
Народ схавает
А для этого новая версия ОС нужна? Я до этого использовал iVCam, яблочники походу уже не знают о чем рассказать
"Компания также разработала аксессуар для крепления iPhone к корпусу компьютера или ноутбука, его продажи начнутся позже в 2022 году" - ради чего и затевалась вся эта идея "смартфон как веб-камера" в эпоху когда в редком ноуте камеры нет)
Я уж думал, что обойдется без очередной свистоперделки у них, за которую фанатики будут выкладывать бабки большие)
и много вы знаете ноутов с камерой, дающих картинку свежего iphone? как бы такой функционал будет востребован у специфичной аудитории, которым нужна качественная вебка
И много вы знаете тех, кому РЕАЛЬНО нужна такая вебка и для чего?
в моём понимании это вебкам. у меня таких знакомых нет
да и всяким ведущим тренингов и подобной шелухе будет в плюс нормальная картинка
За вебкам не скажу, но там, по-моему, проще просто айфоном обойтись, к которым УЖЕ есть всякие держалки-крепления по примеру тех же блогеров.
Остальным встроенных в более-менее современные ноуты камер - за глаза. Нужно за освещением следить ведущим тренингов) А если ноут устаревший, то это причина сменить ноут, а не держалку для айфона покупать, даром что камера в компе вообще не самое главное.
Но я нисколько не сомневаюсь, что маркетологи Яблока будут всех убеждать что это ОЧЕНЬ надо и ВСЕМ. Вопрос в адекватности потребителей и ни для кого не секрет, что фанатиков, готовых отдавать кучу бабла за "яблочные" товары только потому что они "яблочные" полно.
Ш-шляпа.
Друг у друга тырят фишки, никаких новшеств уже который год что в дизайне, что и в оболочке.
Гайс это я про айфон и все что около, айпад не знаю для каких групп населения вообще сдался, помню год 2012-2014 тогда да, штука крутая, мобилы маленькие.
Про ноуты ничего не скажу плохого, в целом чуть подкрутили, но смысла большого переходить на м2 не увидел.
Самое раздражающе ужасное - это их котлы. Никаких новшеств которое поколение, сажаются за 2 дня, так и для рф подрезали единственную гордость - эпл пэй.
В общем смотрю в сторону ведра в первые с начала десятых
а ЭКОСИСТЕМА это что шутки по твоему? При этом ведро вообще-то тоже стоит на месте
Я не могу согласиться, ты давно интересовался как дела у андроида? Не у всех, наиболее интересными наверное тут гугловские и самсунговские девайсы, в начале десятых до примерно конца десятых можно было пальцем у виска крутить про людей, кто покупал андроид при айфоне, но сейчас не так все однозначно, глупо говорить что технологически андроид не сократил отставание от эпл
Опять таки, конференция каждый год, экосистема давно создана, за долгие годы конец по полюсам? К минусам сири - тупая дура уже 10 лет. Эпл воч не имеет режима функционирования 5-7 дней без подзарядки, с самыми необходимыми функциями, типа принять звонки и смотреть кто что написал, да я не оспариваю удобство наушников, тут все круто. Но сказать что из года в год я смотрю прорыв от них, ну нет конечно, наблюдаю что чуть подкручивают софт и подрезают комплектации, тема с зарядками и наушниками в комплекте это сюр
Ну iPad у них приятно развивается, пока лучшее решение в таком формате. Без iPad никуда, как для потребления контента, так и для работы (творческие).
Еще бы на него норм ОС, чтобы прогать можно было
Сколько развития за 10 лет? Рисовать научились?
Не уверена, что в подобных приложениях нужна камера уровня айфона, обычных встроенных за глаза. С другой стороны пользоваться не заставляют, если хоть кому функция нужной окажется, значит уже не зря делали)
Производители вэбок то и не знали, что достаточно встроенной камеры ноутбука для конф звонков )
Думаю тут задумка такая, болтаешь по камере, а потом взял ее и пошел по дому, но какой смысл если можно по iPhone позвонить без бука
Скорее всего для стримов, как бы уже многие на штативы айфоны ставят.
Дорого будет стоить любой аксессуар для мака, вот это точно известно.
В целом – прикольно совсем шнуронезависимую веб-камеру вне корпуса использовать. Но больше как игрушку на некоторое время. Не приходит в голову действительно полезное применение.
Как замену вэбки для конф звонков. Минус один дополнительный девайс, особенно в командировках. А качество картинки у айфона прекрасное на основной камере
Трафик лютый будет с отличным качеством, но да, согласен.
стримы, запись видео, вебкам
Лично у меня в поездках явно будет как основная камера для звонков. Встроеные неплохие, но все равно картинка не та, что могут вытянуть внешние камеры (тут банальная физика - ну не встроить нормальную камеру в тонкую крышку).
Функция с телефоном, как камерой, не нова, для Windows есть программы давно, но бесшовность приятно удивляет
Пизда крышке ноута
Вы не погимаете, это дешевый фикс камеры в студио дисплее
Ждём параллельный импорт на все эти чудеса
Вот теперь заживём 🙂
Это норм. А вот челку в ноуте делать не надо было.