Mac будет автоматически распознавать и использовать камеру смартфона, когда он находится рядом.

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В частности, Ventura получила новый режим Stage Manager. Он позволяет автоматически отсортировать открытые приложения и окна сбоку экрана, чтобы пользователь мог сфокусироваться на одном большом окне. Можно сгруппировать окна и мгновенно переключаться между ними.

Функция Spotlight получила обновлённый дизайн, который упростит навигацию, и функцию Quick Look для быстрого предпросмотра файлов. Пользователи могут выполнять поиск фотографий по местоположению, людям, сценам или объектам, а функция Live Text позволяет выполнять поиск по тексту на изображениях. Также теперь можно выполнять «быстрые действия» из Spotlight (например, запускать таймер).

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Обновление Safari: теперь можно создавать группы вкладок для синхронного обновления при использовании с друзьями. Также появилась система Passkeys (уникальные цифровые ключи для замены обычных паролей). Она хранит информацию на самом устройстве, а не на серверах. При регистрации необходимо только опознавание с помощью Touch ID или Face ID.

Появилась функция Continuity Camera — она позволяет использовать iPhone как веб-камеру. Компьютер будет автоматически распознавать и использовать камеру смартфона, когда он находится рядом. Для беспроводного доступа у обоих устройств должен быть включен Wi-Fi и Bluetooth и быть выполнен вход в один и тот же Apple ID с двухфакторной аутентификацией.

Камеру можно использовать в FaceTime, Zoom и других приложениях, пишет TechCrunch. Компания также разработала аксессуар для крепления iPhone к корпусу компьютера или ноутбука, его продажи начнутся позже в 2022 году. Сколько он будет стоить, пока неизвестно.

Бета-версия macOS Ventura для разработчиков уже доступна, публичная бета-версия для пользователей Mac выйдёт в июле 2022 года, релиз — осенью.