ЕС достиг соглашения о едином разъёме для смартфонов — USB-C станет обязательным в Европе «к осени 2024 года» Статьи редакции
Так законодатели пытаются сократить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителям.
- В ЕС достигли соглашения касательно законопроекта, по которому все продаваемые в Европе смартфоны, в том числе iPhone, должны быть оснащены универсальными разъёмами USB-C, пишет The Verge.
- Закон вступит в силу осенью 2024 года и будет касаться в том числе других устройств, включая планшеты, цифровые камеры и портативные консоли.
- Законопроект должны одобрить в парламенте и совете ЕС в конце 2022 года, но, судя по всему, это лишь формальность. В пресс-релизе ЕС уже говорится, что закон начнёт действовать к осени 2024-го.
- Это по большей части скажется на Apple, которая единственная из крупных производителей смартфонов продолжает использовать проприетарный разъём Lightning. Судя по всему, компания будет вынуждена выполнить требования закона, так как иначе она не сможет продавать смартфоны в Европе. В 2021 году Apple продала 241 млн iPhone по всему миру, а на Европу пришлось 56 млн.
- В мае 2022 года источники сообщали, что Apple уже рассматривает отказ от Lightning в пользу USB-C. По данным аналитика Мин-Чи Куо, переход на универсальный разъём может случиться в 2023 году.
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Учитывая то, что Apple решила разрешить пользователям закастомизировать локскрин на айфонах только в 2022, то к USB-C они прикатятся когда на телефонах с Android будет уже USB-X
Чел, проблема этого закона в том, что не будет никакого разъема USB-X, ведь все должны будут ставить USB-C, этот закон только тормозит развитие разъемов.
Да, на ближайшие лет 5-7 это будет удобно. А дальше? Появился бы USB-C, если бы 10 лет назад приняли закон о micro-USB? Это большой вопрос. Менять законодательство на другой разъем - гемор, а значит мы на года застряли на USB-C, никакого развития в этом не будет.
А еще USB-C это не разъем, а форма дырки. А значит где-то будет USB 2, где-то USB 3, 3.1, Thunderbolt и ТАК ДАЛЕЕ. Проблемы останутся - ты покупая кабель не будешь точно понимать какой именно это USB-C. Может он передавать данные? Тогда с какой скоростью? Может изображение? В каком разрешении?
Этот закон решает только очень общую проблему, в будущем тормозя развитие.
Сори за кучу букв
Уже много лет меняю фон на локскрине. Что я делаю не так? Другая кастомизация переоценена и нужна лишь полуторам подросткам, которым нечем заняться и не знают чем бы выделиться.
Стоит заметить, что Apple одной из первых внедрила в свои продукты стандарт USB-C и продвигала в массы (еще в начале 2015-го).
Что нам ваш ЕС, у нас будет свой универсальный разьем
Так, к сведению. Это изначально не наш.
Разъём DIN — разъём, изначально стандартизованный Немецким институтом стандартизации...
Советские разъёмы ОНЦ-ВГ - аналоги, появились позднее.
Теперь эплу надо просто отказаться от дырок для проводов и полностью перейти на беспроводную :D
Это вполне реально и если бы маркетологи не душнили, с планами продаж на 10 лет вперед уже бы было реализовано.
это действительно классная новость) можно будет брать зарядку и не важно какой у тебя телефон на андроиде или айфон, вот что такое равенство
Увы, наличие порта USB-C не гарантирует единый протокол быстрой зарядки. Так что всё равно мешок зарядок. Или одна универсальная, но большая (если Эппл не придумает еще один пропиетарный протокол, чтобы нагадить китайцам и юзерам).
Я как яблочный раб этому рад :)
Только вот не понятно, относимся ли мы еще к Европе..
Пипец ЕС медленный. Помню эти дискуссии ЕС про обязательной USB-C порт еще c 2017 года примерно.
2024 в большой политике это считай завтра
Европейские депутаты, которые в жизни не выполняли полезной работы, решили авторитетно залезть в инженерные науки.
Отличные новости. Помню как всё было плохо с этим в 2000-х, когда у всех были свои стандарты зарядок.
Эппл уже ставит USB-C на iPadPro, причем отлично работают и переходники на мини-джек, и хаб с HDMI. Одна из наиболее полных реализаций функционала. Но быстро заряжается только по своему протоколу.
Быстрая зарядка на всех устройствах Apple с разъёмом USB-C по стандартному для USB протоколу PowerDelivery.
Как раз к 2024 эппл планирует выпустить телефон без разъемов)
Похоже успешно дождутся когда ишак сдохнет.
Только вот разъёмы Apple особенные, и не каждый китаец его может заменить.
На айпады уже устанавливают USB-C
Интересно, в этом законе хотя бы указано напряжение и токи, чтобы Эппл не подгадил, например, сделав напряжение два вольта?
Бюджетные смартфоны новые до сих пор micro-USB. Спасибо закону за вынужденное удорожание. А можно было и прописать, что для устройств с MSRP не более X евро можно дешманский micro-USB.
а нужно было всего лишь не жадничать, а дать пользоваться lightning всем желающим сразу
А в Magic Mouse и Magic Keyboard оставят Lightning!
Что будет, если изобретут более эфективный разъём, как его тогда интегрировать?
Новый закон о разъёмах это технологический прорыв всего человечества..
Ну Apple просто так переходить не будет на новый разъём – не их метод. Оставят всё как есть и будут продавать переходник за $299,95.
Сарказм.
Когда же наконец унифицируют человеческий мозг...