Техника
Заработный паркур

IBM объявила о прекращении бизнеса в России Статьи редакции

В марте компания приостановила работу в стране.

  • В конце мая 2022 года гендиректор компании Арвинд Кришна разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о позиции IBM по поводу «военной операции» в Украине. 7 июня его копию опубликовала компания на своём сайте.
  • В марте IBM приостановила работу в России, чтобы оценить долгосрочные варианты, продолжая платить сотрудникам. Но поскольку неопределённость по поводу долгосрочных последствий «операции» растёт, компания решила «планомерно свернуть» свой бизнес в стране, написал топ-менеджер.
  • «Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности. Мы понимаем, что это тяжёлая новость, и я хочу заверить, что IBM продолжит их поддерживать», — добавил Кришна. По словам источника «РИА Новости», сотрудников российского офиса уже начали сокращать.
  • Московский офис IBM был открыт в 1974 году. По данным Reuters, в нём работало несколько сотен человек.

#новость #ibm

4889 просмотров
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143 комментария
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Shoo

Да нам это только на пользу, кто вообще этими айбиэмами пользуется, у нас свои нормальные решения есть!!!

(нет)

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Breitson

Дурак совсем? Вычислительная техника предприятий от заводов до общепита

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4 комментария
Статист

Очередной тупой коммент, который мы заслужили.

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Alexander Golubev

А что они в РФ продавали? Им же всё пришлось "слить": от процов и hdd, до ноутбуков и серверов.

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2 комментария
Green Base

Эльбрус

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Maxim Mayshev

Скатертью дорога.

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Sanjar Tolibjonov

А правда что вам жалование снизили и теперь платят 14 рублей, а не 15?

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9 комментариев
Григорий Летов

Как же вы уже заебали. Только из-за таких, как вы, у нас страна в жопе и с таким президентом.

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4 комментария
Отвратительный Никита

Я этим не пользуюсь! И нам этого не надо!
С регистрацией!

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4 комментария
Голодный Зомби

Понапечатают себе мозгов на принтере.

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new_comment
Московский офис IBM был открыт в 1974 году.

Путин всё-таки превзошёл СССР. Никогда ещё Россия не была в такой изоляции, как сейчас.

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Dmitry Kapustin

Я думаю, потому что люди прожившие в СССР, в изоляции от мира, были рады от нее избавиться, а сейчас наоборот... прогоняют, и радуются наступающему занавесу :(

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4 комментария
Статист

Он сделал так, что нацисты в Украине стали удалять наколки на теле по приказу западных хозяев.

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4 комментария
Василий Степанофф

Да, что там СССР - Российскую империю.
Ушел Симанс, офис которого был открыт в 1853 году в Спб.

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Игорь Пронин

Сегодня в топе яндекса новость, что мы научились сами делать газовые грили (на 80% сами, 20% гриля еще пока завозим, но это не важно). Глядишь, лет через 80 и до чипов дойдем.

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Alexander Golubev

Боюсь вас огорчить, но чипы у нас последние 60 лет производят.
Правда сейчас технологии на уровне 00-х годов.

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4 комментария
Мармеладовой Окунь

Вообще, если IBM закрывают свой бизнес в России, то это значит, что на этом всё хорошее в стране закончилось. Это крайне неповоротливая машина, которая просто так не уйдет и даже в СССР работала.

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SYNACK

Это лишь значит что неповоротливая машина теперь красит аватарки в радужный цвет и слушает мнение фриков

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3 комментария
Дмитрий

Сименс работающей с времён российской империи ничего не помешало уйти. Тут дело в том , что никто не хочет нести ответственность за происходящий роскомпозор, включая поддержку российского бюджета через уплату налогов

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10 комментариев
Dmitry Kapustin

С ностальгией вспоминаю как я в 90е зачитывался газетой Computer Word на русском, где освещалась работа IBM и других крупных компьютерных компаний. Надеюсь после Путина, когда в стране посвежеет, компании вернутся обратно.

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неформат

там перед посвежеет ещё с ностальгией вспоминать как писали комментарии в инторнете в частности на вц

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3 комментария
Статист

После него будет хуже, как обычно история потом всё по местам расставит.

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2 комментария
Andre Macareno

Я бы еще лет 10-20 прождал и уже тогда подумал бы

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Пришелец

Посвежеет ввиду ядерной зимы?

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Чужой якорь

С 1974 года…охренеть! Контора аж с союза тут работает и вот уходит. Звоночек так звоночек

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Georgi Lis

Этих звоночков уже овердохера было за 3 месяца, только дозвониться никак не могут

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2 комментария
Поджог Сараев

Иногда подступает ощущение, что в этом договорняке запланирован даже ядерный удар по РФ, поэтому эвакуируются все, кому не лень

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2 комментария
Старательный звук

Ну вот, теперь и IBM. Бизнес не видит перспектив и вариантов возобновления работы у нас. Совсем хреново, если честно.

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Breitson

Все нормальные люди покидают Россию!

А альтернативно одарённые встают с колен!

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Виктория Никанорова

не у всех нормальных людей есть возможность это сделать. больше скажу - не все нормальные люди хотят это сделать, несмотря на всю творимую дедом хуйню, потому что дед и Россия - суть вещи совершенно полярные

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3 комментария
Дмитрий Оверчук

International (except Russia) Business Machines

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Джахор Дырдырдаев

xd

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Suntori
International* Business Machines
* except Russian Federation
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Dzan Yang

Кого сейчас этим удивишь? Только гадаешь кто следующий, да и все.

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Джахор Дырдырдаев

Из жрален ставлю на KFC или Subway.

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Александр Иванов

Ушла эпоха

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Влад

Александр, мы с вами сработали синхронно. Как насчет того, чтобы собраться и создать свой аналог компании IBM?

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1 комментарий
Утка-хрутка

Эх, следующие как мне кажется, окончательно уйдут Майкрософт :(

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Максим Ростокин

Ну, у ФСБ есть исходники от всех их продуктов

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Что помешает русским ванькам продолжить накатывать торрент эдишны?

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Влад

Ушла эпоха

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Джахор Дырдырдаев

Давно уже.

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Andrei Apanasik

@Таня Боброва это фейк. Как в марте приостановили деятельность, так ничего с тех пор не изменилось. Журналист, который опубликовал сегодня твит про уход компании, удалил его.

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Металлургический корабль

по твиту мы бы не писали, это уже компания опубликовала заявление

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5 комментариев
Михаил

Это не фейк - в прошлый понедельник всех сотрудников собрали на колл и объявили грядущий экстракшн...

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Максим Бережной

о! новая новость, новый повод обосрать свою страну! понеслась

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Grigoriy Malyshev
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Pavel Loginov

Причем здесь страна? Правительство, которое возвращает страну в каменный век

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2 комментария
Алексей Ильченко

Ждём ухода производителей банкоматов 🤣🤣🤣

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Bobrdobr

Встали с колен

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Виктория Никанорова

сели в лужу

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1 комментарий
Петро Петров

Походу ИБМ индусам продана, какой то Кришна гендир, остальные говнокодят за еду)))

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Максим Ростокин

И харя у него рамой)

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Для IBM не в новинку лихо резать косты и «эффективно оптимизировать» персонал)) в 1993 они сократили 60 тыс. сотрудников, а в 2015 еще что-то более 100 тыс. человек или ¼ штата компании, поэтому для их руководства закрыть российский офис вряд ли вообще является проблемой.

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Максим Крицкий

Выручку не вывести. Вот и уходят. А кто займёт место? Жалко конечно.

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Псков Бурито

А они были? Чем занимались?

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Collateral Damage

Ну хз. Крайне противоречивые чувства успел получить, поработав в русском подразделении IBM. Де-юро - филиал большой голубой фишки. Дефакто - контора уровня шараш-монтаж, с большим количеством ватанов (возраст среднего IBMера - 40+, что сказывается на мировоззрении). У них и так бизнес не шёл в России, торговали только железками, а сейчас так вообще был остановлен.
И да. При том, что в компании достаточно много реальных экспертов - атмосфера там царила подвального ИТ в Урюпинске. Подсиживния, непотизм и отношение к сотрудникам "я начальник - ты дурак".
Хорошо, что уходят. Когда вернутся - им обновится придется. И это хорошо.

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Цкуро Бесцветный

Возможно, это специфика работы с крупными гос. и корпоративными заказчиками, где главное бабло попилить и дорваться до кормушки. А линейных спецов по остаточному принципу набирали, на что бюджета хватило после всех процедур закупок.

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Юрий Б.

Я только что с ixbt, прочитал эту новость там (не спрашивайте). В каментах пишут типа "ну и пусть", "опять вы тут зарядили скулить".

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Максим Бережной

конечно, лучше тут ныть. Этот ресурс как будто создан для нытья и полива помоями России.

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1 комментарий
Grigoriy Malyshev

Московский офис IBM был открыт в 1974 году. По данным Reuters, в нём работало несколько сотен человек.

ого, а я как-то по привычке думал, что кампуктеры были отечественные

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Slava Nikolsky

IBM - мне запомнится своей не гибкостью, которая приводила к кусанию локтей. Именно IBM отказалась от идеи первой инвестировать в персональные компьютеры.

Исход из России это грустно для нас. Мы откатываемся в каменный век, может так придёт просветление в мозг чиновников, которые утверждали, что зачем у себя развивать? Купим за газ. Ну что? Купили?

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Максим Бережной

Было бы круто, если бы эти бывшие работники IBM реорганизовались и сами продолжили делать то, что делали. Своё создали. Или там как обычно офисный планктон.. тогда и пох.

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Отвратительный Никита

Все нас покидают...

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designmoda

Похоже в этот Новый год «Голубой огонёк» будет максимально аутентичным.

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C Ever

не будет
https://www.youtube.com/watch?v=BDeKgX3DulA

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алкоголизм

надо приклеить иконку на свой старенький ноутбук ASUS не дай Бог он помрет и как жить

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Джахор Дырдырдаев
китайский Asus
IBM

🤔

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Denis

"Мы понимаем, что это тяжёлая новость, и я хочу заверить, что IBM продолжит их поддерживать», — добавил Кришна. По словам источника «РИА Новости», сотрудников российского офиса уже начали сокращать."

"Хорошая" поддержка.

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Collateral Damage

Поддержка будет в уменьшения мучения путем быстрого подписания документа на расторжения трудового контракта :)

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C Ever

https://www.techinsider.ru/gadgets/721323-5-istoriy-ob-obhode-sankciy-zapadnye-kompyutery-v-sssr/

5 историй об обходе санкций: западные компьютеры…
С началом Холодной войны СССР и его союзники в Восточной Европе и Азии попали под торговые…
www.techinsider.ru
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Джахор Дырдырдаев

Ладно.

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