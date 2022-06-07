IBM объявила о прекращении бизнеса в России Статьи редакции
В марте компания приостановила работу в стране.
- В конце мая 2022 года гендиректор компании Арвинд Кришна разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о позиции IBM по поводу «военной операции» в Украине. 7 июня его копию опубликовала компания на своём сайте.
- В марте IBM приостановила работу в России, чтобы оценить долгосрочные варианты, продолжая платить сотрудникам. Но поскольку неопределённость по поводу долгосрочных последствий «операции» растёт, компания решила «планомерно свернуть» свой бизнес в стране, написал топ-менеджер.
- «Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности. Мы понимаем, что это тяжёлая новость, и я хочу заверить, что IBM продолжит их поддерживать», — добавил Кришна. По словам источника «РИА Новости», сотрудников российского офиса уже начали сокращать.
- Московский офис IBM был открыт в 1974 году. По данным Reuters, в нём работало несколько сотен человек.
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Да нам это только на пользу, кто вообще этими айбиэмами пользуется, у нас свои нормальные решения есть!!!
(нет)
Дурак совсем? Вычислительная техника предприятий от заводов до общепита
Очередной тупой коммент, который мы заслужили.
А что они в РФ продавали? Им же всё пришлось "слить": от процов и hdd, до ноутбуков и серверов.
Эльбрус
Скатертью дорога.
А правда что вам жалование снизили и теперь платят 14 рублей, а не 15?
Как же вы уже заебали. Только из-за таких, как вы, у нас страна в жопе и с таким президентом.
Я этим не пользуюсь! И нам этого не надо!
С регистрацией!
Понапечатают себе мозгов на принтере.
Путин всё-таки превзошёл СССР. Никогда ещё Россия не была в такой изоляции, как сейчас.
Я думаю, потому что люди прожившие в СССР, в изоляции от мира, были рады от нее избавиться, а сейчас наоборот... прогоняют, и радуются наступающему занавесу :(
Он сделал так, что нацисты в Украине стали удалять наколки на теле по приказу западных хозяев.
Да, что там СССР - Российскую империю.
Ушел Симанс, офис которого был открыт в 1853 году в Спб.
Сегодня в топе яндекса новость, что мы научились сами делать газовые грили (на 80% сами, 20% гриля еще пока завозим, но это не важно). Глядишь, лет через 80 и до чипов дойдем.
Боюсь вас огорчить, но чипы у нас последние 60 лет производят.
Правда сейчас технологии на уровне 00-х годов.
Вообще, если IBM закрывают свой бизнес в России, то это значит, что на этом всё хорошее в стране закончилось. Это крайне неповоротливая машина, которая просто так не уйдет и даже в СССР работала.
Это лишь значит что неповоротливая машина теперь красит аватарки в радужный цвет и слушает мнение фриков
Сименс работающей с времён российской империи ничего не помешало уйти. Тут дело в том , что никто не хочет нести ответственность за происходящий роскомпозор, включая поддержку российского бюджета через уплату налогов
С ностальгией вспоминаю как я в 90е зачитывался газетой Computer Word на русском, где освещалась работа IBM и других крупных компьютерных компаний. Надеюсь после Путина, когда в стране посвежеет, компании вернутся обратно.
там перед посвежеет ещё с ностальгией вспоминать как писали комментарии в инторнете в частности на вц
После него будет хуже, как обычно история потом всё по местам расставит.
Я бы еще лет 10-20 прождал и уже тогда подумал бы
Посвежеет ввиду ядерной зимы?
С 1974 года…охренеть! Контора аж с союза тут работает и вот уходит. Звоночек так звоночек
Этих звоночков уже овердохера было за 3 месяца, только дозвониться никак не могут
Иногда подступает ощущение, что в этом договорняке запланирован даже ядерный удар по РФ, поэтому эвакуируются все, кому не лень
Ну вот, теперь и IBM. Бизнес не видит перспектив и вариантов возобновления работы у нас. Совсем хреново, если честно.
Все нормальные люди покидают Россию!
А альтернативно одарённые встают с колен!
не у всех нормальных людей есть возможность это сделать. больше скажу - не все нормальные люди хотят это сделать, несмотря на всю творимую дедом хуйню, потому что дед и Россия - суть вещи совершенно полярные
International (except Russia) Business Machines
xd
* except Russian Federation
Кого сейчас этим удивишь? Только гадаешь кто следующий, да и все.
Из жрален ставлю на KFC или Subway.
Ушла эпоха
Александр, мы с вами сработали синхронно. Как насчет того, чтобы собраться и создать свой аналог компании IBM?
Эх, следующие как мне кажется, окончательно уйдут Майкрософт :(
Ну, у ФСБ есть исходники от всех их продуктов
Что помешает русским ванькам продолжить накатывать торрент эдишны?
Ушла эпоха
Давно уже.
@Таня Боброва это фейк. Как в марте приостановили деятельность, так ничего с тех пор не изменилось. Журналист, который опубликовал сегодня твит про уход компании, удалил его.
по твиту мы бы не писали, это уже компания опубликовала заявление
Это не фейк - в прошлый понедельник всех сотрудников собрали на колл и объявили грядущий экстракшн...
о! новая новость, новый повод обосрать свою страну! понеслась
Причем здесь страна? Правительство, которое возвращает страну в каменный век
Ждём ухода производителей банкоматов 🤣🤣🤣
Встали с колен
сели в лужу
Походу ИБМ индусам продана, какой то Кришна гендир, остальные говнокодят за еду)))
И харя у него рамой)
Для IBM не в новинку лихо резать косты и «эффективно оптимизировать» персонал)) в 1993 они сократили 60 тыс. сотрудников, а в 2015 еще что-то более 100 тыс. человек или ¼ штата компании, поэтому для их руководства закрыть российский офис вряд ли вообще является проблемой.
Выручку не вывести. Вот и уходят. А кто займёт место? Жалко конечно.
А они были? Чем занимались?
Ну хз. Крайне противоречивые чувства успел получить, поработав в русском подразделении IBM. Де-юро - филиал большой голубой фишки. Дефакто - контора уровня шараш-монтаж, с большим количеством ватанов (возраст среднего IBMера - 40+, что сказывается на мировоззрении). У них и так бизнес не шёл в России, торговали только железками, а сейчас так вообще был остановлен.
И да. При том, что в компании достаточно много реальных экспертов - атмосфера там царила подвального ИТ в Урюпинске. Подсиживния, непотизм и отношение к сотрудникам "я начальник - ты дурак".
Хорошо, что уходят. Когда вернутся - им обновится придется. И это хорошо.
Возможно, это специфика работы с крупными гос. и корпоративными заказчиками, где главное бабло попилить и дорваться до кормушки. А линейных спецов по остаточному принципу набирали, на что бюджета хватило после всех процедур закупок.
Я только что с ixbt, прочитал эту новость там (не спрашивайте). В каментах пишут типа "ну и пусть", "опять вы тут зарядили скулить".
конечно, лучше тут ныть. Этот ресурс как будто создан для нытья и полива помоями России.
Московский офис IBM был открыт в 1974 году. По данным Reuters, в нём работало несколько сотен человек.
ого, а я как-то по привычке думал, что кампуктеры были отечественные
IBM - мне запомнится своей не гибкостью, которая приводила к кусанию локтей. Именно IBM отказалась от идеи первой инвестировать в персональные компьютеры.
Исход из России это грустно для нас. Мы откатываемся в каменный век, может так придёт просветление в мозг чиновников, которые утверждали, что зачем у себя развивать? Купим за газ. Ну что? Купили?
Было бы круто, если бы эти бывшие работники IBM реорганизовались и сами продолжили делать то, что делали. Своё создали. Или там как обычно офисный планктон.. тогда и пох.
Все нас покидают...
Похоже в этот Новый год «Голубой огонёк» будет максимально аутентичным.
не будет
https://www.youtube.com/watch?v=BDeKgX3DulA
надо приклеить иконку на свой старенький ноутбук ASUS не дай Бог он помрет и как жить
IBM
🤔
"Мы понимаем, что это тяжёлая новость, и я хочу заверить, что IBM продолжит их поддерживать», — добавил Кришна. По словам источника «РИА Новости», сотрудников российского офиса уже начали сокращать."
"Хорошая" поддержка.
Поддержка будет в уменьшения мучения путем быстрого подписания документа на расторжения трудового контракта :)
https://www.techinsider.ru/gadgets/721323-5-istoriy-ob-obhode-sankciy-zapadnye-kompyutery-v-sssr/
Ладно.