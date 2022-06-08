Из 19 магазинов прекратили работу четыре, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

Первой компания закрыла точку в торговом центре «Ривьера» в Москве 28 февраля. После этого закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону.

По словам собеседника, основные причины — нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны: «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины». Компания не ответила на запрос издания.

Близкий к Huawei источник РБК пояснил, что у компании нет собственных магазинов в России. По его словам, это бизнес партнёров, которые решили закрыть часть магазинов из-за отсутствия товаров — содержать магазины стало невыгодно.