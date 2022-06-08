В России начали закрываться магазины Huawei — источники Статьи редакции
Из-за падения спроса на смартфоны и проблем с поставками, говорит источник.
Из 19 магазинов прекратили работу четыре, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.
Первой компания закрыла точку в торговом центре «Ривьера» в Москве 28 февраля. После этого закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону.
- По словам собеседника, основные причины — нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны: «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины». Компания не ответила на запрос издания.
- Близкий к Huawei источник РБК пояснил, что у компании нет собственных магазинов в России. По его словам, это бизнес партнёров, которые решили закрыть часть магазинов из-за отсутствия товаров — содержать магазины стало невыгодно.
В марте 2022 года Financial Times сообщала, что китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию вдвое после начала «военной операции». Источники связывали это с нестабильным курсом рубля и западными санкциями.
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Жаль, очень жаль..
Другие китайские производители, от которых ждали, что они заменят любую импортную электронику, собрались на выход следом. Не афишируя этого, в отличие от западных компаний, они «втихую» сворачивают работу на российском рынке. В их числе Lenovo Group и Xiaomi
Без обид, но, что это за маниакально преследующая мысль про тихое закрытие?)))
Западные уходят объясняя свою позицию. Ватники раньше кричали "пусть уходят, Китай нам поможет". А теперь китайские без заявлений.
Они теперь про Индию начали кричать)
А вы это к чему? У нас тут личное
Личное это в личных сообщениях
Спасибо. Сам справлюсь
Будет как-то так:
Сейчас три ключевые компании прекратили отгрузку аппаратуры в Россию: Nokia, Ericsson и HUAWEI. В особенности правительство обеспокоено позицией китайского техногиганта, который прямо не заявил о запрете поставок, но не отвечает на запросы представителей РФ. «Компания однозначно не говорит, ушла с рынка или нет, хотя продажу оборудования остановила», — рассказал информатор «Коммерсанту».
Никто не афиширует, и тихонечко сворачиватся..
Как это ещё можно назвать?
Что-то случилось...
Никто? Вы уверены?
Удар нефритовым стержнем чуть пониже спины
выход нефритового стебля из грота наслаждения
Да печаль, видать будут попуасам продавать свои технологии
Они пробовали, но спрос снизился, плюс проблемы с поставками. Даже начали магазины закрывать.
И ещё одна нехорошая новость. Ну остановитесь уже на сегодня!
Надеюсь интернет-магазин и доставка продолжат работать.
Кхе-кхе......Скринь)
Я даже не удивлюсь, что они просто перестанут выходить на связь в один день и повесят на сайте объяву)
Ну печаль, чо
А следом магазины Xiaomi или китайцы воспользуются положением китайцев?