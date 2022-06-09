Техника
Молочный ящик

Meta* заморозила разработку «умных» часов с двумя камерами — Bloomberg Статьи редакции

Наличие второй камеры мешало технологии, которая позволила бы использовать часы как контроллер для VR-гарнитуры.

  • Вместо этого компания теперь работает над другим носимым устройством, пишет Bloomberg со ссылкой на источник внутри Meta*. Часы должны были выйти весной 2023 года по цене в $349.
  • Устройство разрабатывали не менее двух лет: через них можно было следить за физической активностью, включать музыку и просматривать сообщения. В часы установили две камеры: одна была расположена на дисплее, вторая — с другой стороны, у запястья, она была разработана так, чтобы устройство можно было снять с ремешка для съёмки фотографий.
  • Но такая конструкция мешала другой функции — преобразовании нервных сигналов в цифровые команды. Эта технология позволила бы использовать часы в качестве контроллера для других устройств, например, VR-гарнитуры или «умных» очков.
  • В феврале 2021 года источники The Information сообщили, что Facebook* занялась разработкой «умных» часов. В июне источники The Verge рассказали, что у часов будет две камеры — одна для видеозвонков, встроенная в экран, и основная для фотографий и видеозаписей. Стоимость устройства составит около $400.
  • В октябре Bloomberg опубликовал первое изображение «умных» часов с камерой от Meta*.

*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #meta

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18 комментариев
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Олег Павлов

Часы вышли настолько умными, что ещё на этапе MVP сами предсказали свою экономическую неэффективность и попросили не выпускать их)

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Семён Мальцев

часы вышли на столько умные, что посмотрели на то, что происходит решили ненене, мы выходить не будем

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Сергей Мазур

часы вышли настолько умными, что решили не связываться с тупыми разработчиками)

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Олег Павлов

Прошел слух, что часы записали на видео, как один из разработчиков Меты трогает себя, открыв Одноклассники, и теперь через email требуют перевести биткоины им на кошелек, иначе запись попадет в корпоративную сеть

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Никита Кашонков

Ну конечно нудно фоткать с помощью часов. Со смартфона же ни разу не удобно. А вот часами.. часами да. Увидел хороший кадр и как давай их с запястья снимать. Ни разу же он не пропадёт уже к тому времени как ты приготовишься

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Непрерывный франт

Как у человека-паука движение будет выглядеть (-:

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Ilya Klincovskiy

Можно еще на наушники сфоткать

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Олег Павлов

Неплохо. От себя могу предложить встроить по камере в торец каждого шнурка для обуви.

Если шнурки связаны правильно, владельцу будет доступен режим портретной съемки!

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John Carter

Меня почему то пугает вот этот вид камеры на часах, внушает тревожность

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Alexandr Garuppa

Вам не стоит переживать, после установки приложения Facebook и instagram и messenger вам нечего скрывать, о вас и так известно все, в том числе и размер вашей гордости. Такая маленькая деталь как камера лишь немного расширит их знания о вас

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Nk

Они хоть что-то будут выпускать, кроме PR постов и презентаций счастливого будущего?

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Vladislav S

Вы это к правительству РФ обращаетесь?

приплетание +100 к опыту

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Непрерывный франт

Зачем? «И так сойдёт», как говорил Вовка из Тридевятого царства.х

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Alexandr Garuppa

Вот даже не знаю, как я без этих часов жил. Пойду напьюсь с горя….

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Непрерывный франт

Вполне в их духе выпустить нечто, что мешает само себе использовать часть функционала.

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Julio Leiataua

Зачем вообще на часах вторая камера

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Grebnettor

Скоро наверное будет трудно найти какое-либо устройство без встроенной камеры. Хорошо ещё без скрытой, о которой не подозреваешь.

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Арсений Томилов
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской в России.

В какой пиздец ВВХ окунул Россию...

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