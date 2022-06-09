Meta* заморозила разработку «умных» часов с двумя камерами — Bloomberg Статьи редакции
Наличие второй камеры мешало технологии, которая позволила бы использовать часы как контроллер для VR-гарнитуры.
- Вместо этого компания теперь работает над другим носимым устройством, пишет Bloomberg со ссылкой на источник внутри Meta*. Часы должны были выйти весной 2023 года по цене в $349.
- Устройство разрабатывали не менее двух лет: через них можно было следить за физической активностью, включать музыку и просматривать сообщения. В часы установили две камеры: одна была расположена на дисплее, вторая — с другой стороны, у запястья, она была разработана так, чтобы устройство можно было снять с ремешка для съёмки фотографий.
- Но такая конструкция мешала другой функции — преобразовании нервных сигналов в цифровые команды. Эта технология позволила бы использовать часы в качестве контроллера для других устройств, например, VR-гарнитуры или «умных» очков.
- В феврале 2021 года источники The Information сообщили, что Facebook* занялась разработкой «умных» часов. В июне источники The Verge рассказали, что у часов будет две камеры — одна для видеозвонков, встроенная в экран, и основная для фотографий и видеозаписей. Стоимость устройства составит около $400.
- В октябре Bloomberg опубликовал первое изображение «умных» часов с камерой от Meta*.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской в России.
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Часы вышли настолько умными, что ещё на этапе MVP сами предсказали свою экономическую неэффективность и попросили не выпускать их)
часы вышли на столько умные, что посмотрели на то, что происходит решили ненене, мы выходить не будем
часы вышли настолько умными, что решили не связываться с тупыми разработчиками)
Прошел слух, что часы записали на видео, как один из разработчиков Меты трогает себя, открыв Одноклассники, и теперь через email требуют перевести биткоины им на кошелек, иначе запись попадет в корпоративную сеть
Ну конечно нудно фоткать с помощью часов. Со смартфона же ни разу не удобно. А вот часами.. часами да. Увидел хороший кадр и как давай их с запястья снимать. Ни разу же он не пропадёт уже к тому времени как ты приготовишься
Как у человека-паука движение будет выглядеть (-:
Можно еще на наушники сфоткать
Неплохо. От себя могу предложить встроить по камере в торец каждого шнурка для обуви.
Если шнурки связаны правильно, владельцу будет доступен режим портретной съемки!
Меня почему то пугает вот этот вид камеры на часах, внушает тревожность
Вам не стоит переживать, после установки приложения Facebook и instagram и messenger вам нечего скрывать, о вас и так известно все, в том числе и размер вашей гордости. Такая маленькая деталь как камера лишь немного расширит их знания о вас
Они хоть что-то будут выпускать, кроме PR постов и презентаций счастливого будущего?
Вы это к правительству РФ обращаетесь?
приплетание +100 к опыту
Зачем? «И так сойдёт», как говорил Вовка из Тридевятого царства.х
Вот даже не знаю, как я без этих часов жил. Пойду напьюсь с горя….
Вполне в их духе выпустить нечто, что мешает само себе использовать часть функционала.
Зачем вообще на часах вторая камера
Скоро наверное будет трудно найти какое-либо устройство без встроенной камеры. Хорошо ещё без скрытой, о которой не подозреваешь.
В какой пиздец ВВХ окунул Россию...