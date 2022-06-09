Meta* отложила выпуск AR-очков на несколько лет, а домашние экраны Portal сфокусирует на бизнесе — The Information Статьи редакции
Это связано с попытками компании справиться с замедлением роста выручки, считает издание.
- Meta* представила «умные» экраны для видеозвонков Portal как устройства для дома в 2018 году, но теперь компания планирует позиционировать дисплеи как продукт для бизнеса. Об этом сообщает The Information со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
- По данным издания, компания больше не будет выпускать версии Portal для потребительского рынка. По данным исследовательской компании IDC, в 2020 году Meta* отгрузила 600 тысяч устройств, а в 2021-м — 800 тысяч. Но несмотря на рост, отмечает The Information, Portal занимает менее 1% мирового рынка, лидеры которого — устройства от Amazon и Google.
- Meta* также пересмотрела свои планы по выпусу AR-очков, выяснило издание. По данным The Verge, компания планировала выпустить первое поколение устройства под названием Project Nazare в 2024 году, а вторую версию — более лёгкое и усовершенствованное устройство — в 2026 году.
- Теперь же компания хочет отдать приоритет второй версии очков под кодовым названием Artemis. Это значит, что Meta* вряд ли представит свои первые AR-очки в ближайшие несколько лет, пишет The Information.
- По мнению издания, эти шаги связаны с попытками Meta* справиться с замедлением роста выручки. В мае 2022 года Reuters сообщало, что компания готовится к сокращениям в подразделении Reality Labs — оно занимается разработкой AR/VR-устройств, Portal и технологиями для метавселенной.
- 9 июня источники Bloomberg также сообщили, что Meta* заморозила разработку «умных» часов с двумя камерами, которые должны были выйти весной 2023 года по цене в $349. Вместо этого компания теперь работает над другим носимым устройством, говорили собеседники.
*Meta признана в России экстремистской организацией.
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