Техника
Боковой нос

Китайский автопроизводитель Geely запланировал купить контроль в производителе смартфонов Meizu Статьи редакции

О планах Geely выпускать собственные смартфоны стало известно осенью 2021 года.

  • Hubei Xingji Shidai Technology — дочерняя компания основателя Geely Эрика Ли — запланировала купить 79% акций китайского производителя смартфонов Meizu у двух акционеров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы антимонопольного регулятора Китая.
  • Сумма возможной сделки не сообщается. Компании сообщили, что подписали стратегическое соглашение, но сделка пока рассматривается регуляторами, а детали обсуждаются.
  • Ли создал Hubei Xingji Shidai Technology, которая сосредоточится на «интеграции глобальных технологий для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны», в сентябре 2021 года. Geely не сообщила, под каким брендом будут выходить смартфоны и когда начнётся их производство, но заявила, что устройства дополнят её автомобильный бизнес.
  • По данным Reuters, компания планировала выпустить свой первый смартфон к 2023 году и продать 3 млн устройств в первый год. Инвестиции в проект составят 10 млрд юаней (около $1,5 млрд).
  • Основанная в 2003 году Meizu, среди инвесторов которого была Alibaba, когда-то был одним из самых известных брендов смартфонов в Китае, но в последние годы уступил позиции местным конкурентам вроде Xiaomi, отмечает агентство.

#новость #geely #meizu

828 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Индийский Орзэмэс

Сначала смеялись с китайского автопрома, теперь Geely и спутники запускает и планирует смартфоны производить - not bad.

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ Майор

С 2015 езжу на китайской машине (сборка Чебоксары) и диву доюсь: одной рукой рулю, другой вытираю слёзы счастья.
Минус – дешевеет быстро

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Nikitin

Живу в Чебоксарах и в первый раз слышу, чтобы здесь машины собирали

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ Майор

Перепутал с Черкесском, сорян

Ответить
Развернуть ветку
iMHO Tech

Да, слились мейзу, раньше был китайскый мастхэв у каждого гика по ЗТЕ или по Мейзе

Ответить
Развернуть ветку
Den

Был когда-то meizu m1 note) Потом половина друзей его купили) И ZTE Nubia была, эх времена)

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Midonov

Был в свое время meizu m3, не избежал как многие брака с сенсорной кнопкой, но в остальном аппарат был не плох за свои деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Den

Оболочка кстати на тот момент очень крутая была) Я мечтал помню о mx4 там стоял музыкальный цп, играл оч круто

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Буркин

мэйзу неплохие смартфоны,во всяком случае раньше были

Ответить
Развернуть ветку
Грузинский будильник

Машина–телефон или смарт с функцией машины? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Constantine Kiselev

владельцы телефонов получат скидки на авто?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Geeizu - скоро, во всех сотовых салонах России)

Ответить
Развернуть ветку
Den

Или русская адаптация ГАЗуй)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null