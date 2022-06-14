Китайский автопроизводитель Geely запланировал купить контроль в производителе смартфонов Meizu Статьи редакции
О планах Geely выпускать собственные смартфоны стало известно осенью 2021 года.
- Hubei Xingji Shidai Technology — дочерняя компания основателя Geely Эрика Ли — запланировала купить 79% акций китайского производителя смартфонов Meizu у двух акционеров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы антимонопольного регулятора Китая.
- Сумма возможной сделки не сообщается. Компании сообщили, что подписали стратегическое соглашение, но сделка пока рассматривается регуляторами, а детали обсуждаются.
- Ли создал Hubei Xingji Shidai Technology, которая сосредоточится на «интеграции глобальных технологий для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны», в сентябре 2021 года. Geely не сообщила, под каким брендом будут выходить смартфоны и когда начнётся их производство, но заявила, что устройства дополнят её автомобильный бизнес.
- По данным Reuters, компания планировала выпустить свой первый смартфон к 2023 году и продать 3 млн устройств в первый год. Инвестиции в проект составят 10 млрд юаней (около $1,5 млрд).
- Основанная в 2003 году Meizu, среди инвесторов которого была Alibaba, когда-то был одним из самых известных брендов смартфонов в Китае, но в последние годы уступил позиции местным конкурентам вроде Xiaomi, отмечает агентство.
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Сначала смеялись с китайского автопрома, теперь Geely и спутники запускает и планирует смартфоны производить - not bad.
С 2015 езжу на китайской машине (сборка Чебоксары) и диву доюсь: одной рукой рулю, другой вытираю слёзы счастья.
Минус – дешевеет быстро
Живу в Чебоксарах и в первый раз слышу, чтобы здесь машины собирали
Перепутал с Черкесском, сорян
Да, слились мейзу, раньше был китайскый мастхэв у каждого гика по ЗТЕ или по Мейзе
Был когда-то meizu m1 note) Потом половина друзей его купили) И ZTE Nubia была, эх времена)
Был в свое время meizu m3, не избежал как многие брака с сенсорной кнопкой, но в остальном аппарат был не плох за свои деньги.
Оболочка кстати на тот момент очень крутая была) Я мечтал помню о mx4 там стоял музыкальный цп, играл оч круто
мэйзу неплохие смартфоны,во всяком случае раньше были
Машина–телефон или смарт с функцией машины? (-:
владельцы телефонов получат скидки на авто?
Geeizu - скоро, во всех сотовых салонах России)
Или русская адаптация ГАЗуй)