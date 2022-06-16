Разработчик процессоров «Байкал» прекратил выпуск чипов Baikal-S из-за отказа TSMC заключать новые контракты — «Ъ» Статьи редакции
Тайваньская TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями ещё в феврале.
- Российский производитель процессоров «Байкал» может заморозить проект выпуска серверных чипов Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники.
- По словам двух из них, «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу Baikal-S, потому что TSMC отказался заключать новые контракты. Также в Россию не поставляются партии уже произведённых процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.
- Перейти на Baikal-S рассчитывал «Сбер», «если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах», также ими интересовались другие крупные структуры, говорит один из источников.
- По словам участников рынка, «Байкал Электроникс» может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых компания получила 5,64 млрд рублей от Минпромторга. В «Байкал Электроникс» заявили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».
- В мае производители производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал» попали в санкционный список Великобритании. Последний использует в разработках архитектуру ARM, но действующая лицензия есть только на часть процессоров. Без неё с разработчиком не будут сотрудничать фабрики.
- TSMC прекратил поставки в Россию ещё в феврале, сразу после начала «спецоперации». Тогда же компания приостановила производство процессоров «Эльбрус». В мае МЦСТ, которая занимается их разработкой, начала вести переговоры о переносе производства на российскую фабрику «Микрон».
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Новые контракты с TSMC будут заключены тогда, когда Китай организует свою СВО на Тайване, лол.
Позавчера Си вроде указ подписал, что теперь имеют право провести.
Позавчера Си вроде указ подписал, что теперь имеют право провести.
У TSMC на этот случай все фабрики заминированы
Надеюсь, им хотя бы молоко за вредность дают? А то тяжело работать в таких условиях.
Может заморозить, а может и не заморозить?
На какие источники, откуда данные, где пруфы, доказательства, интервью?
А пофиг, главное слово "может" ни к чему не обязывает. В случае чего "ну мы говорили может".
Что с журна-юх взять.
Может отказаться, а может и не отказаться
Перевожу на понятный тебе язык. Чипы не отгружают, но пока пилятся выделеные 6млрд на разработку чипов работа ‘продолжается’. Но продукция не выпускается. И врядли выпустится. Если вылетят ещё то работа такое продолжится, и также лещ выпуска продукции
А может начнём читать статью?
да пошла эта кикимора. слово "может" вообще ничего не обхясняет.
Надо писать "отказывается", а то может.. Может она тупая? А может и не тупая
Ватное прозрение случилось? 😁
Евгения Евсеева - закупила ботов? молодец
Заказ выполнен, жду оплату 15 рублей на карту бел-рос-агромпромбанка
Странно, что только сейчас пишут, это ж было очевидно сразу после введения ограничений от TSMC
не всё (было) так однозначно
Жду новость "Вкусно и точка закрылась из-за отсутствия клиентов".
Зачем?
чот нелогично.
Вот если бы "Вкусно и точка закрылась из-за отсутствия точек, которые не удалось импортозаместить", - тут да, приемлемо.
Только выиграли!!1
По словам участников рынка, «Байкал Электроникс» может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых компания получила 5,64 млрд рублей от Минпромторга.
Это что же, надо будет деньги возвращать?..а они уж потрачены на самолёты, кокаин и девушек лёгкого поведения...эх, санкции...
На возвращение кредита, если понадобится, возьмут безвозвратную субсидию на 25 лет.
Господа, вспоминаем анекдот!
Чукотские хакеры взломали счёты.
Не понимаю, как можно обсуждать перенос на Микрон, если он не обладает нужными технологиями + вся топология сделана с использованием pdk и ip TSMC.