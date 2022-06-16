Samsung представила Wallet: приложение объединит функции для хранения карт, цифровых ключей и отслеживания криптовалюты Статьи редакции
Доступно пока в нескольких странах.
- Samsung Wallet объединит функции приложений Pay и Pass, которые нужны для хранения платёжных карт и паролей соответственно. В кошелёк также можно загрузить карты лояльности и клубные карты.
- Wallet интегрирован с приложением Samsung Blockchain Wallet, что позволит пользователям проверять стоимость своего портфеля криптовалют в одном месте.
- Поддержка цифровых автомобильных ключей раньше была доступна в Samsung Pass только для Genesis GV60, отмечает The Verge. Теперь стали доступны для Genesis G90 и Hyundai Palisade, а также для некоторых новых моделей BMW. Благодаря интеграции приложения SmartThings пользователи могут хранить и цифровые ключи от дома.
- До конца 2022 года Wallet также начнёт поддерживать водительские права и студенческие билеты (функция будет доступна в зависимости от рынка). В кошельке можно хранить и посадочные талоны, но пока у Samsung только один партнёр — авиакомпания Korean Air.
- Samsung Wallet уже доступен владельцам смартфонов Galaxy с поддержкой Samsung Pay под управлением Android 9 Pie или более поздней версии во Франции, Италии, Испании, Великобритании и США, а с 17 июня 2022 года — в Германии.
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Хранение криптовалюты в приложении с закрытым исходным кодом — ха-ха-ха
Это не так работает, там не написано хранить крипту, там написано видеть всю стоимость крипто портфеля. Это будет реализовано либо добавление адресов своих кошельков. Либо в тупую, когда вводишь свои монеты и он тебе считает. Про хранение крипты и операций с ней ничего не написано, поэтому и приватные ключи давать не надо
Я на Цукерберг позвонит, я только заголовки читаю
Из того, что забыли скопировать 10 лет назад🤣
Отличный способ проебать всё разом)
— Почему у Коляна прозвище "Валет"?
— Давняя история. Однажды в овощном его побила дама.
и программисты которые делают эти встроенные приложения, которые нельзя удалить
Отслеживание - ключевое слово. Ясно понятно.
Очередное говно на предустановке, которое нельзя удалить
Оно скорее всего просто заменит Pay и Pass
Купил Маме смарт чисто из-за акции и пожалел. Проблемы со связью, куча убогих приложений в комплекте, уродливые дизайны у 99% смартов. За те деньги что просят за флагман лучше айфон взять
И понеслась...
А слоганом будет "Пролюби все разом"? Идея просто огонь: положите доступ ко всей вашей жизни в тупую пластмассовую коробочку...