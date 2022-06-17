«Связной» закрыл магазины Cstore из-за отказа Apple от поставок техники в Россию Статьи редакции
Все продажи и программа лояльности перешли к «Связному».
- «После того как Apple объявила об уходе с российского рынка, дальнейшее развитие форматов монобрендовых магазинов, каким и является проект Cstore, стало невозможным», — объяснил «Ъ» президент «Связного» Алексей Вуколов.
- Компания будет продавать технику Apple в магазинах «Связного». Это позволит оптимизировать затраты на организацию продаж и «оставаться конкурентными по цене» для клиентов, добавил Вуколов.
- Программу лояльности Cstore частично сохранят. По данным iPhones.ru, пользователи смогут обменять накопленные бонусы на скидки в «Связном».
- Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию в начале марта 2022 года. По данным «Ъ», после этого официальные ритейлеры утройств компании, re:Store и iPort, начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить товар.
- Источник газеты рассказал, что re:Store и iPort рассматривают возможность организации параллельного импорта техники. По его оценке, сейчас реселлерам Apple запасов хватит до сентября. В re:Store сообщили, что «делают всё возможное, чтобы клиенты смогли покупать технику Apple в привычном месте удобным им способом». С iPort изданию связаться не удалось.
- «Связной» развивал Cstore с 2013 года. Он получил статус Apple Premium Reseller, который Apple присваивает при соблюдении определённых критериев: количестве персонала в зале, широте ассортимента и другим, отмечает «Ъ».
1710 просмотров
Июнь: магазины с техникой Эппл закрываются, но на сайте Связного можно взять напрокат перфоратор
Июль: на сайте Связного можно купить семенную картошку и Раундап
Я сегодня доел банку варенья и задумался, выкинуть пустую банку или помыть.
помыл?
Можно сначала водички налить
Взболтнуть
Морс
находчивый человек
Оставишь бродить, получишь самогон)
Это база.
Раундапа и семян под него тоже надолго не хватит
Будто что-то плохое.
Компании душат так, как будто произошло что-то страшное
Помянем(
А как люди в нынешней ситуации не боятся покупать технику от Apple? Даже на SE 2022 есть спрос...
Для меня это удивительно, учитывая, что многие популярные приложения удалили с App Store. И покупать там вроде бы больше ничего нельзя... А если вообще запретят скачивать или обновлять приложения? А если в целом заблокируют устройства, вывезенные "параллельным импортом", как Samsung? За такие риски должны доплачивать покупателю.
15 лет не блокировали айфоны из штатов или условного компьютерюниверса, ещё дольше – маки оттуда же, а тут вдруг возьмут да заблокируют
Самсунги тоже 15 лет не блокировали вроде?
А вот с самсунгами уже лет 7 как минимум были разные истории типа регион лока
И не только с телефонами, был мем с телеками на тайзене, отказывавшимися работать в другом регионе
Самсунги с региональной блокировкой. Помню, знакомый не смог юзать казахстанский новый Galaxy в России в 2019 году.
У самсунга года с 15 есть региональная блокировка. В 17 году покупал Galaxy S8 с ComputerUniverse и она была. Снял ее письмом в немецкий саппорт с чеком о покупке. Все бесплатно. А в Российском СЦ также просили 5к за разблокировку
кстати очень удивился когда покупал эмиратский сгс8 и он был без регионлока, я даже у продавца-серовоза переспросил на всякий случай
Даже если забанят, разбаним. Делов то)
Вон find my phone байпасят не первый год уже, до Х даже без паяльника
Если риски одинаковые (Самсунг, Эппл, хуавей), а хочется пользоваться высококачественными продуктами (не говоря уже про, предположим, имеющуюся у пользователя экосистему Apple) - как быть?
Если не говоря уже про, предположим, имеющуюся у пользователя экосистему Apple, то - Сяоми.
Сбербанк скачал уже, высококачественный ты мой? 😂
Если с айфона на айфон переходишь, то в чем проблема установки сбербанка?
Ебаться надо всё равно)
Комментарий удален модератором
Всё так, никой проблемы, айфон лучший телефон. А если не было у тебя Сбербанка то и не нужон этот ваш онлайн банкинг, барин всяко лучше знает чем мне пользоваться.😂
Проблема в том что даже при переносе (когда поднес один телефон к другому) сбер не перенесся. А так все охуенно спасибо.
Покупаю. Что я делаю не так?
Я в начале февраля купил Айфон 11, до этого эплом пользовался ещё в эпоху 4s, а после только андроиды, причем чаще были флагманы или предфлагманы. Даже учитывая ограничения самой системы и политику эпл, айфон просто недосягаем по юзер экспириенсу, сам иронизировал на тему челки, а когда пользовался фейс айди оценил насколько это крутая технология, тапчик эндж, отличное приложение камеры и ее молниеносная работа. Да, сейчас айфон не лучшая покупка, изза ограничений во многом он стал менее привлекательным, я и сам думаю вернуться на флагман прошлых лет от Сони чтобы разблокируя бутлоадер, как в старые добрые времена, накатить лайнэйдж или постмаркетос. Но теперь я понимаю почему люди хотят пользоваться Айфоном, если ЕС продавит свои законы по открытию доступа к NFC и сторонним магазинам на Айфоне, то я снова куплю его, потому что так же как у эпл никто делать не может.
Ну бля :(