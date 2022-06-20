Компания хочет создать устройство, в котором виртуальную реальность почти нельзя будет отличить от настоящего мира.

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В середине июня Meta* провела закрытый показ прототипов VR-гарнитур для журналистов. Компания продемонстрировала несколько экспериментальных образцов шлемов, в каждом из которых специалисты реализовали ту или иную технологию, недоступную в большинстве современных устройств.

Марк Цукерберг заявил, что создавая эти прототипы, компания хочет разработать VR-гарнитуру, в которой виртуальная реальность практически не будет отличаться от реального мира. По его словам, образцы помогут пройти так называемый «визуальный тест Тьюринга».

В рамках презентации руководитель также подтвердил, что запуск премиальной VR-гарнитуры под кодовым названием Project Cambria по-прежнему запланирован на 2022 год. Цукерберг не поделился подробностями об устройстве.

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Holocake 2

В прототипе Holocake второго поколения инженеры используют голографическую оптику и особую технику изгиба лучей света, которая позволяет заменить в VR-гарнитуре толстую преломляющую линзу. В результате этого образец значительно тоньше, чем современные шлемы виртуальной реальности.

Марк Цукерберг подчеркнул, что это лишь прототип и компании нужно провести ещё очень много исследований, чтобы сделать подобное устройство безопасным, недорогим в производстве и эффективным для работы.

Holocake 2

Starburst

Один из самых крупногабаритных прототипов, созданных компанией. Тяжёлая и громоздкая VR-гарнитура, которую во время использования нужно держать за ручки, обеспечивает изображение в высоком динамическом диапазоне с яркостью до 20 000 нит. По словам Марка Цукерберга, компания использует этот прототип в качестве испытательного стенда. Кроме того, инженеры ищут способы сделать конструкцию менее габаритной и тяжёлой.

Starburst

Butterscotch

Разрешение экрана в прототипе в 2,5 раза больше чем у Quest 2 — 1832х1920 пикселей на каждый глаз. Чтобы добиться этого, специалистам пришлось уменьшить поле зрения пользователя VR-гарнитуры. Такое разрешение рекордное для устройств линейки Quest, но некоторые производители премиальных шлемов виртуальной реальности, включая фирму Varjo, уже выпустили устройства с более продвинутыми экранами.