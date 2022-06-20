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Техника
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Марк Цукерберг показал прототипы VR-гарнитур «с технологиями будущего» Статьи редакции

Компания хочет создать устройство, в котором виртуальную реальность почти нельзя будет отличить от настоящего мира.

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В середине июня Meta* провела закрытый показ прототипов VR-гарнитур для журналистов. Компания продемонстрировала несколько экспериментальных образцов шлемов, в каждом из которых специалисты реализовали ту или иную технологию, недоступную в большинстве современных устройств.

Марк Цукерберг заявил, что создавая эти прототипы, компания хочет разработать VR-гарнитуру, в которой виртуальная реальность практически не будет отличаться от реального мира. По его словам, образцы помогут пройти так называемый «визуальный тест Тьюринга».

В рамках презентации руководитель также подтвердил, что запуск премиальной VR-гарнитуры под кодовым названием Project Cambria по-прежнему запланирован на 2022 год. Цукерберг не поделился подробностями об устройстве.

Holocake 2

В прототипе Holocake второго поколения инженеры используют голографическую оптику и особую технику изгиба лучей света, которая позволяет заменить в VR-гарнитуре толстую преломляющую линзу. В результате этого образец значительно тоньше, чем современные шлемы виртуальной реальности.

Марк Цукерберг подчеркнул, что это лишь прототип и компании нужно провести ещё очень много исследований, чтобы сделать подобное устройство безопасным, недорогим в производстве и эффективным для работы.

Holocake 2

Starburst

Один из самых крупногабаритных прототипов, созданных компанией. Тяжёлая и громоздкая VR-гарнитура, которую во время использования нужно держать за ручки, обеспечивает изображение в высоком динамическом диапазоне с яркостью до 20 000 нит. По словам Марка Цукерберга, компания использует этот прототип в качестве испытательного стенда. Кроме того, инженеры ищут способы сделать конструкцию менее габаритной и тяжёлой.

Starburst

Butterscotch

Разрешение экрана в прототипе в 2,5 раза больше чем у Quest 2 — 1832х1920 пикселей на каждый глаз. Чтобы добиться этого, специалистам пришлось уменьшить поле зрения пользователя VR-гарнитуры. Такое разрешение рекордное для устройств линейки Quest, но некоторые производители премиальных шлемов виртуальной реальности, включая фирму Varjo, уже выпустили устройства с более продвинутыми экранами.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #meta #vr

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12 комментариев
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Сергей Румянцев

транскраниальная стимуляция - вот технология будущего, эти ведра на голову - это скорее цирк, после получаса в таком ведре и глаза вылазят наружу, и равновесие сбоит.

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Daily Science

Сомнительно, слишком уж точность воздействия на кору низкая и сам аппарат здоровый (пока по крайней мере). Скорее Масковский Neuralink. Да и как при транскраниальной ответ нейронов считывать?

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Елена Степанчук

По Neuralink сомневаюсь что кто то в здравом уме будет согласен вживить себе в мозг что то подобное. Любая подобная операция ведет к инвалидизации человека. Вскрытие черепа и введение в мозг электродов не остается без последствия, если еще не учитывать длительное воздействия чужеродных элементов на вещество мозга. Эта разработка для больных людей, у которых просто выбора нет, вот в чем дело. А вскрывать себе голову ради игрушек, это нужно быть ну совсем скорбным на голову человеком, при чем еще и непрогнозируемые риски... Все это больше похоже на сервиторов из вахи, мрачняк полный.

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Daily Science

Вы даже не представляете сколько уже сейчас людей с постоянными электростимуляторами в мозге (с эпилепсией например или депрессией).

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Елена Степанчук

Почему это я не представляю, я же сразу написала, что у больных нет выбора. Да я и сама медик, так что вы не представляете кого уму разуму учите))) стимуляция это далеко не единственная из видов терапии подобных заболеваний, есть выбор.

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Кучкуду

Трансанальногенитальная стимуляция? Мне не послышалось?

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Девственник в 30

А женщины там будут неотличимы от настоящих, надеюсь

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Daily Science

Там будут только Цукерберги

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Buck Mulligan

А в этой виртуальной реальности Meta до России не добраться из-за забора, да?

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Джонни Лавджой

Кал

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Царь Преисподни

А там будет функция «удар тока» для лиц которые окажутся не толерантны к виртуальным «меньшинствам»?

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Сергей К

Что ж они такие громоздкие? Выглядит довольно плохо.

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