Стартап Nothing показал смартфон с 900 светодиодами на крышке и поддержкой «визуальных рингтонов» Статьи редакции
Задняя поверхность устройства полупрозрачная, как и у наушников компании.
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- Стартап Nothing, созданный сооснователем бренда OnePlus Карлом Пеем, предоставил блогеру Маркесу Браунли свой первый смартфон Nothing Phone (1) для превью.
- В ролике он продемонстрировал дизайн устройства, в том числе полупрозрачную заднюю поверхность корпуса.
- На крышке смартфона находится около 900 светодиодов, которые формируют узор, в том числе огибая модуль камеры.
- Владельцы Nothing Phone (1) смогут настраивать в приложении Glyph Interface поведение светодиодов в зависимости от ситуации. Так, задняя поверхность может по-разному «загораться», когда на смартфон приходит уведомление или когда пользователь устройства ставит на беспроводную зарядку наушники.
- Светодиоды в нижней части задней поверхности сигнализируют об уровне заряда смартфона, когда тот подключен к сети. Они автоматически затухают через некоторое время, чтобы не нагружать аккумулятор.
- В приложении Glyph Interface доступно десять рингтонов, которые отличаются миганием светодиодов при входящем вызове. Инструмент даёт возможность использовать такие «визуальные рингтоны» в том числе для конкретных контактов. По словам Маркеса Браунли, эта особенность смартфона действительно выглядит оригинальной.
- Презентация Nothing Phone (1) состоится 12 июля. Уже известно, что производитель оснастил смартфон процессором Snapdragon 7 Gen 1.
Круто. Осталось закрыть это всё чехлом за 100р
Отличная идея)) Лучше прозрачным.
Как будто упал и задняя крышка отпала
нужно побольше еще блестяшек получиться такой нормальный цыганский смартфон.
И нахуя?
Целевая аудитория - тик ток ребята и видео блогеры
нокиа 3100 была у меня когда то, тоже моргала и вибрировала в такт рингтону, баловства хватило на неделю потом всё поотключал
В принципе, если нормально вложиться в маркетинг, то успеют отбить затраты до того как этот бесполезный кусок Г перестанет быть интересен публике. Если бы мне пришлось выбирать между Йотафоном и этим - я бы выбрал Йотафон, у него там книжки вроде бы можно было читать без энергозатрат) А с этим придется powerbank таскать.
Задняя крышка как кусок необработанного пластика.
Лаунчер хороший сделали
Ну ладно, побаловались и хватит.
Зумеры изобрели Йотафон
https://naive-museum.ru/wp-content/uploads/2020/07/trolleibus-iz-hleba-1024x707.jpg
Рамка айфоновская боковая, на видео переключалка, как в айфоне.
Даже блок камер и непонятная бомба по середине напоминают айфон.
Ну короче ребята из Китая раньше под 4 айфон пилили светящиеся яблоки под крышку заднюю, в новые решили просто цветомузыку прихерачить
Надо показать китайцам и ждать новые чехлы на алиэкспресс