В поддержке Microsoft объяснили ограничение на скачивание Windows в России «правительственным предписанием» Статьи редакции
Каким, неясно. Но сотрудники компании не всегда называют именно эту причину.
- С середины июня 2022 года россияне начали жаловаться на проблемы со скачиванием ISO-образов Windows и других файлов с сайта Microsoft. При попытке сделать это возникает ошибка. При этом при подключении через VPN файлы скачиваются без проблем.
- В англоязычной поддержке Microsoft сообщили сотруднику «Коммерсанта FM», что ограничение связано с «правительственным предписанием», согласно которому на территории России и Беларуси невозможно скачать или установить ряд файлов.
- В «Ъ FM» отметили, что пообщались с двумя работниками в ходе своего обращения в поддержку Microsoft. Первый связал проблему с техническими неполадками и перенаправил журналиста своему коллеге. И только второй сотрудник назвал причиной ограничений «правительственное предписание».
- О каком конкретно предписании идёт речь, неясно.
- Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что файлы и ISO-образы Windows нельзя скачать в России и Беларуси из-за технической ошибки. Другие эксперты, опрошенные «Ъ FM», наоборот, считают, что Microsoft ввела ограничения, поскольку проблема возникла только в двух странах.
- На момент написания заметки ISO-образы Windows 10 и 11 по-прежнему нельзя скачать с сайта Microsoft в России — возникает ошибка «404 — File or Directory not found».
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Ну чтош
Гвозди уже же начали свои производить?
Поставьте производство винды на следующую неделю. Нечего этому американскому деду над нами надругаться. У нас свой есть для этих целей )
Обождите со своими компьютерами, в очередь!
Обычная история: «Во-о-от таких карасей ловил!.. Но не поймал :(»
Ждём заявление ченушь о начале разработки и запуске к концу года своей ОС
Звездный час Болген ОС
О хосподи, что же делать! Как же мы будем жить без лицензионной винды?
Учитывая количество встроенных в последние версии зондов, я не удивлюсь, если "сломается" не только скачивание образа, но и многие функции самой винды. Так что тем, кому функционировани компьютера критично стоит задуматься.
Задуматься о чём?
С русского IP не скачивает, с другого качает. Microsoft добавил IP адреса России и Беларуси в чёрный список. Этого достаточно для новости) Расписали тут портянку, какие то FM'ы, мнения аналитиков блять...
Ведущий оналитик мобайл ресерч груп с сайта самсунг ревью не может ошибаться!
«Самсу! Муртазину Эльдару Викторовичу»
(при поддержка Банка Империал)
падажжи, в статье не написано "ведущий", неужели он самопонизился?
Ой, она что, оказывается скачивается с официального сайта?
Ничего страшного, вернувшиеся из Грузии айтишники за годик импортозаместят.
Импортозаместить и нарубить.
(Ага.)
Вспоминаю как хотел купить подписку на Office на оф.сайте Майкрософт и эти круги при такой простой задаче - это тоже им "предписание" было?