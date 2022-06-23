«Связной» начал ввозить технику по параллельному импорту Статьи редакции
Смартфоны и часы Samsung, последние модели iPhone, приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.
- «Связной» подтвердил поставки устройств через параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ». Компания расширила расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров.
- Речь идёт о смартфонах и часах Samsung, последних моделях iPhone, игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Они будут дороже на 10-20%, чем аналогичные, ввезенные с согласия правообладателя или производителя. «Связной» утверждает, что на всю технику есть официальная гарантия, поэтому проблем с их активацией не будет.
- Кто ввозит технику для «Связного», в компании не уточнили. В «Мерлионе» и OCS, крупных дистрибьюторах электроники, отказались от комментариев. Другие ритейлеры о продаже таких товаров не заявляли.
- В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства», в МТС — что «система продаж соответствует законодательству России». В «Мегафоне» сказал, что товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса.
- 20 июня параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов начали «Яндекс Маркет» и Ozon, писал «Ъ».
- Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое. После этого Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка.
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А раньше заголовок мог быть таким: Российские таможенники накрыли канал контрабанды электроники, которую в больших объёмах ввозили сотрудники «Связного».
Контрабанда это не уплата налогов и пошлин, а параллельный импорт это не спрашивать разрешение на ввоз у бренда владельца. В том или ином виде он разрешен в большинстве стран мира.
вы серьезно думаете, что у владельцев связного нет связей и не знают куда заносить?
Вобще не ясно, почему нельзя было делать это раньше В пресловутом США можно ввозить любой параллельный импорт.
Горько плачет Чичваркин
Новые реалии
Это уже было с той же Евросетью
Они будут дороже на 10-20%, чем аналогичные, ввезенные с согласия правообладателя или производителя.
Совсем упоролись? Всегда покупал именно серую технику т.к. она на 10-40 процентов дешевле, а тут она оказывается дороже.
50 оттенков серого.
Серая это контрабанда. Параллельный импорт им не является. Все налоги платятся. Все пошлины платятся. Все оформляется как положено, а не как повезет
Любой повод чтоб цены поднять. На озоне заказывать будешь. Офлайн магазины вымрут еще быстрее с их накрутками
Вы покупали контрабанду, это не уплата налогов и пошлин при ввозе. а параллельный импорт все платит, просто разрешение на ввоз у apple не спрашивает, следовательно закупает не напрямую у производителя, а у посредников с их наценкой.
Не очень понятно почему серая должна быть дешевле белой.
Есть некая отпускная цена с завода, это белая техника, которая официально поставляется во все страны с минимальным кол-ом посредников в цепочке. Если говорить про серый ввоз, то это по сути таже отпускная цена с завода плюс наценка пары дополнительных посредников, которые за деньги берут на себя риски разрыва сотрудничества с производителем, плюс нужно компенсировать ремонт/замену бракованных устройств своими силами, что добавляет еще больше доп затрат и увеличивает цену для покупателей.
Возможно вы путаете с чем-то другим, например в индустрии шмоток есть т.н. "паль" - это когда производятся вещи на 100% аналогичные оригинальным брендовым шмоткам на той же самой фабрике, где делают оригинал. Эти вещи действительно дешевле, т.к. отсутствует наценка за бренд. Но в индустрии компьютеров/гаджетов/смартфонов это вроде не практикуется.
А куда вы денетесь теперь!
И будет дороже. Потому, что при живом официальном импортере серый импорт имеет смысл покупать только потому, что это дешевле. И то, не всегда и не все виды товаров. Я вот рынка "серых" холодильников как-то не наблюдал. Как только официалы уходят - серая взлетает в цене.
Так ее ввозили без разрешения государства, нарушая закон. А теперь с разрешения. Или уважаемые люди не должны кушать?)
Серая это когда без уплаты пошлины ввозится и продается без ндс, а параллельный импорт это другое, платить налоги и пошлину будут
вот он, параллельный импорт
Если сверхдержава вынуждена покупать базовую технику и классикалык колу в Киргизии, не является ли тогда Киргизия сверхдержавой?
кола вроде пока из казахстана
Дороже? Курс упал в два раза, с чего бы им дороже то быть? По-моему на связной надо ФАС натравить, первые подсуетились и решили людей нагреть. Дешевле тогда с алика заказать по нынешнему курсу
Очень интересно и в правду, доллар ниже - логистика выше - сбалансироваться всё должно как раз на ценах до сво. От куда +20%
Возрождение Евросети не планируется?
Нет, мы уже проскочили девяностые, уже СССР возрождаем
да, и возвращение Чичваркина планируется. неизвестно только, как заключённого или как резидента
Давно покупаю продукцию Apple в store77. Там есть как «белая», так и «серая» техника. «Серая» почти всегда дешевле и разница бывает существенной. Проблем не было. Покупать в Связном по цене +10-20% не вижу смысла.
а можно слетать на море и купить тот же айфон еще дешевле, в турции или эмиратах.
пару раз так отпуск даже в 0 отбивал.
Я вот думаю, будет ли Apple блокировать новые макбуки и отправлять с припиской обратиться в представительство страны экспорта?
Зачем им это?
Возвращайте Чичваркина - он мастер "параллельного импорта'
За его недавние пассажи про Путина его вернут только в компанию к Навальному.
А на Евросеть Чичваркина за такое уголовные дела заводили
тоже про это сразу вспомнил, вот времена то
обалдеть, samsung s21 fe что в связном что в озоне стоит ровно в два раза дороже чем у нас в каспи магазине (учитывая что сейчас курс для частников 8 тенге, а для юрлиц вообще 9 )
OCS?
Oscorp!
... в параллельную вселенную
Чичваркин тихо плачет за бутылкой шато
Ну слава богу, без айфонов не останемся
Ну конечно без бога тут не обошлось дело
А как это выглядит чисто технически? Менеджеры Связного скупают за границей в магазинах смартфоны и в клетчатых сумках везут их домой?
просто закупают большие партии товара в соседних странах, куда ввоз разрешен, в том же Казахстане
Хорошо не трофейные
На какой случай они нужны дороже на 20%
А что-то дешевле может вообще стать?
"«Связной» утверждает, что на всю технику есть официальная гарантия, поэтому проблем с их активацией не будет."
Мне кажется или они считают, что этот чёс все так легко проглотят?
Какая нафиг официальная гарантия при параллельном импорте?
Или они будут отсылать технику в Эмираты на СО??
Кто бы сомневался. Это же дочерняя мегафона, который под санкциями. Им терять уже нечего 😹
Всегда было интересно, кто там в АП придумывает такие термины:
-параллельный импорт;
-недружественные страны;
-денацификация;
я не очень понимаю, почему эти товары должны быть дороже. Неужели посредник так много накручивает?
Так стоп как ввозимый серяк может стоить на 10-20% ?
Может наоборот?
Если это не ошибка новостника, а политика связного то им хана)
Серяк всегда дешевле и конкуренцию рынкам или плеер.ру они просто не выдержат.