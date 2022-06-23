Техника
Акционерный огонь

«Связной» начал ввозить технику по параллельному импорту Статьи редакции

Смартфоны и часы Samsung, последние модели iPhone, приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

  • «Связной» подтвердил поставки устройств через параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ». Компания расширила расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров.
  • Речь идёт о смартфонах и часах Samsung, последних моделях iPhone, игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Они будут дороже на 10-20%, чем аналогичные, ввезенные с согласия правообладателя или производителя. «Связной» утверждает, что на всю технику есть официальная гарантия, поэтому проблем с их активацией не будет.
  • Кто ввозит технику для «Связного», в компании не уточнили. В «Мерлионе» и OCS, крупных дистрибьюторах электроники, отказались от комментариев. Другие ритейлеры о продаже таких товаров не заявляли.
  • В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства», в МТС — что «система продаж соответствует законодательству России». В «Мегафоне» сказал, что товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса.
  • 20 июня параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов начали «Яндекс Маркет» и Ozon, писал «Ъ».
  • Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое. После этого Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка.

#новость #связной

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87 комментариев
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Слегка Придурковатый

А раньше заголовок мог быть таким: Российские таможенники накрыли канал контрабанды электроники, которую в больших объёмах ввозили сотрудники «Связного».

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Денис Демидов

Контрабанда это не уплата налогов и пошлин, а параллельный импорт это не спрашивать разрешение на ввоз у бренда владельца. В том или ином виде он разрешен в большинстве стран мира.

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Anton Z.

вы серьезно думаете, что у владельцев связного нет связей и не знают куда заносить?

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3 комментария
Вадим Трушин

Вобще не ясно, почему нельзя было делать это раньше В пресловутом США можно ввозить любой параллельный импорт.

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11 комментариев
Аналитик Толян

Горько плачет Чичваркин

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Green Base

Новые реалии

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DN

Это уже было с той же Евросетью

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2 комментария
Qwerty54321

Они будут дороже на 10-20%, чем аналогичные, ввезенные с согласия правообладателя или производителя.

Совсем упоролись? Всегда покупал именно серую технику т.к. она на 10-40 процентов дешевле, а тут она оказывается дороже.

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Вектореан Элон

50 оттенков серого.

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Zikasak

Серая это контрабанда. Параллельный импорт им не является. Все налоги платятся. Все пошлины платятся. Все оформляется как положено, а не как повезет

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1 комментарий
Zloy Sonic

Любой повод чтоб цены поднять. На озоне заказывать будешь. Офлайн магазины вымрут еще быстрее с их накрутками

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Денис Демидов

Вы покупали контрабанду, это не уплата налогов и пошлин при ввозе. а параллельный импорт все платит, просто разрешение на ввоз у apple не спрашивает, следовательно закупает не напрямую у производителя, а у посредников с их наценкой.

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Ddd

Не очень понятно почему серая должна быть дешевле белой.
Есть некая отпускная цена с завода, это белая техника, которая официально поставляется во все страны с минимальным кол-ом посредников в цепочке. Если говорить про серый ввоз, то это по сути таже отпускная цена с завода плюс наценка пары дополнительных посредников, которые за деньги берут на себя риски разрыва сотрудничества с производителем, плюс нужно компенсировать ремонт/замену бракованных устройств своими силами, что добавляет еще больше доп затрат и увеличивает цену для покупателей.
Возможно вы путаете с чем-то другим, например в индустрии шмоток есть т.н. "паль" - это когда производятся вещи на 100% аналогичные оригинальным брендовым шмоткам на той же самой фабрике, где делают оригинал. Эти вещи действительно дешевле, т.к. отсутствует наценка за бренд. Но в индустрии компьютеров/гаджетов/смартфонов это вроде не практикуется.

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4 комментария
Roman Goncharenko

А куда вы денетесь теперь!

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2 комментария
Uuno Turhopuru

И будет дороже. Потому, что при живом официальном импортере серый импорт имеет смысл покупать только потому, что это дешевле. И то, не всегда и не все виды товаров. Я вот рынка "серых" холодильников как-то не наблюдал. Как только официалы уходят - серая взлетает в цене.

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Так ее ввозили без разрешения государства, нарушая закон. А теперь с разрешения. Или уважаемые люди не должны кушать?)

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2 комментария
Alexey QuQu

Серая это когда без уплаты пошлины ввозится и продается без ндс, а параллельный импорт это другое, платить налоги и пошлину будут

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Андрей Киселев

вот он, параллельный импорт

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Иван Петров

Если сверхдержава вынуждена покупать базовую технику и классикалык колу в Киргизии, не является ли тогда Киргизия сверхдержавой?

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Garmonbon

кола вроде пока из казахстана

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1 комментарий
Максим Золотов

Дороже? Курс упал в два раза, с чего бы им дороже то быть? По-моему на связной надо ФАС натравить, первые подсуетились и решили людей нагреть. Дешевле тогда с алика заказать по нынешнему курсу

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Сергей Д.

Очень интересно и в правду, доллар ниже - логистика выше - сбалансироваться всё должно как раз на ценах до сво. От куда +20%

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2 комментария
Александр Привалов

Возрождение Евросети не планируется?

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Pavel Loginov

Нет, мы уже проскочили девяностые, уже СССР возрождаем

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2 комментария
Джон Картошкин

да, и возвращение Чичваркина планируется. неизвестно только, как заключённого или как резидента

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Сергей Бондаренко

Давно покупаю продукцию Apple в store77. Там есть как «белая», так и «серая» техника. «Серая» почти всегда дешевле и разница бывает существенной. Проблем не было. Покупать в Связном по цене +10-20% не вижу смысла.

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Korran Horn

а можно слетать на море и купить тот же айфон еще дешевле, в турции или эмиратах.
пару раз так отпуск даже в 0 отбивал.

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限界 混沌

Я вот думаю, будет ли Apple блокировать новые макбуки и отправлять с припиской обратиться в представительство страны экспорта?

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Парфен Рогожин

Зачем им это?

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5 комментариев
Заходил вчера

Возвращайте Чичваркина - он мастер "параллельного импорта'

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Roman Goncharenko

За его недавние пассажи про Путина его вернут только в компанию к Навальному.

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Mikhail

А на Евросеть Чичваркина за такое уголовные дела заводили

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Сергей

тоже про это сразу вспомнил, вот времена то

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Эдуард

обалдеть, samsung s21 fe что в связном что в озоне стоит ровно в два раза дороже чем у нас в каспи магазине (учитывая что сейчас курс для частников 8 тенге, а для юрлиц вообще 9 )

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Andrey Kulakov
OSC

OCS?

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Roman Goncharenko

Oscorp!

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Джон Картошкин

... в параллельную вселенную

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Алексей Комаров

Чичваркин тихо плачет за бутылкой шато

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Юрий Долгоруков

Ну слава богу, без айфонов не останемся

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Последующий ключ

Ну конечно без бога тут не обошлось дело

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Полуслепой Пью

А как это выглядит чисто технически? Менеджеры Связного скупают за границей в магазинах смартфоны и в клетчатых сумках везут их домой?

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Василий Кокорин

просто закупают большие партии товара в соседних странах, куда ввоз разрешен, в том же Казахстане

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1 комментарий
Artemy

Хорошо не трофейные

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Виктор Булов

На какой случай они нужны дороже на 20%

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Cake Show

А что-то дешевле может вообще стать?

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Soviet Pooh

"«Связной» утверждает, что на всю технику есть официальная гарантия, поэтому проблем с их активацией не будет."

Мне кажется или они считают, что этот чёс все так легко проглотят?
Какая нафиг официальная гарантия при параллельном импорте?
Или они будут отсылать технику в Эмираты на СО??

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Последующий ключ

Кто бы сомневался. Это же дочерняя мегафона, который под санкциями. Им терять уже нечего 😹

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Василий Степанофф

Всегда было интересно, кто там в АП придумывает такие термины:
-параллельный импорт;
-недружественные страны;
-денацификация;

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Рома Ткачев

я не очень понимаю, почему эти товары должны быть дороже. Неужели посредник так много накручивает?

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Korran Horn

Так стоп как ввозимый серяк может стоить на 10-20% ?
Может наоборот?
Если это не ошибка новостника, а политика связного то им хана)

Серяк всегда дешевле и конкуренцию рынкам или плеер.ру они просто не выдержат.

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