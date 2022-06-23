Техника
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Amazon научит голосового помощника Alexa имитировать голоса других людей — в том числе и мёртвых Статьи редакции

Так можно будет «сохранить воспоминания» об умерших родственниках.

  • О новой функции рассказал старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад на конференции Amazon Re:Mars, пишет CNBC.
  • Во время выступления голосового помощника попросили прочитать «Волшебника страны Оз» голосом бабушки — Alexa подтвердила запрос и переключилась на более мягкий человеческий тон.
  • Как пишет TechCrunch, чтобы сымитировать человеческий голос, нужна аудиозапись одной минуты речи — после её анализа колонка сможет подражать голосу другого человека, в том числе и мёртвого.
  • Пока технология находится в разработке и нет каких-либо подробностей, когда функция станет общедоступной и станет ли.
  • Прасад предположил, что имитацию чужого голоса можно использовать, чтобы «увековечить память» об умершем родственнике, особенно с учётом того, как много близких люди потеряли из-за пандемии Covid-19. «Хотя ИИ не избавит от боли от потери, он поможет сохранить воспоминания», — заявил он.

#новость #amazon

1008 просмотров
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21 комментарий
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Н.Н.М 65

Голос Шатунова ?

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NotFop

Царствие ему небесного✌️

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Anton Gamskiy
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Алеся Миненкова

Какой простор для телефонных мошенников

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Вадим Д.

Странноватая идея, на мой взгляд.
Одно дело – голосом условного Петросяна прослушать Мастера и Маргариту, другое – новости голосом умершей бабушки. Никаких предрассудков или «мороз по коже», просто странно.
Хотя современные технологии иногда поражают, это да.

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Arsenii Kirsanov

Сказка на ночь внучке от уже покойной бабушки (да еще которую ребенок мог не застать) звучит уже не так плохо.

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Andrey Kulakov

Alexa, play Белые розы

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Andrey Kuragin
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Drunkenmaasta

В черном зеркале такое уже было, правда, там пошли дальше)

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Gustav Trokk123

Еще дальше (но "реалистичнее" ) в "Бегущий по лезвию 2049" 😁

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Вася Пражкин

Я хренею над маркетологами, конечно. Там просто нужна минутная запись голоса. От того голос это мертвого человека или нет, результат никак не зависит.

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Джахор Дырдырдаев

🤔

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Alexey Poimtsev

Голосом Шнурова?

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Михаил

Интересно будет послушать, как звучит голос у мёртвого.

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Nomad from Mordor

Dead inside

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Иван Петров

Прогресс куда-то не туда идёт

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Слегка Придурковатый

А петь она сможет? Запилил ей минутный аудиоролик Леннона - и стриги капусту потом на фанатье, продавая якобы найденные редкие записи.

Ищу инвестора на стартап.

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Nikita Zhukov

Просыпаешься утром и твоя, умершая много лет назад, бабушка зачитывает твой список дел.

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Андрей Киселев

он вам не Алёха

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1E0P4RD

"Я слышу мертвецов" от создателей "Я вижу мертвецов". Дурдом Ромашка

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Drunkenmaasta

Дорогие рассияни! Я устал, я мухожук!

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