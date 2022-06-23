Amazon научит голосового помощника Alexa имитировать голоса других людей — в том числе и мёртвых Статьи редакции
Так можно будет «сохранить воспоминания» об умерших родственниках.
- О новой функции рассказал старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад на конференции Amazon Re:Mars, пишет CNBC.
- Во время выступления голосового помощника попросили прочитать «Волшебника страны Оз» голосом бабушки — Alexa подтвердила запрос и переключилась на более мягкий человеческий тон.
- Как пишет TechCrunch, чтобы сымитировать человеческий голос, нужна аудиозапись одной минуты речи — после её анализа колонка сможет подражать голосу другого человека, в том числе и мёртвого.
- Пока технология находится в разработке и нет каких-либо подробностей, когда функция станет общедоступной и станет ли.
- Прасад предположил, что имитацию чужого голоса можно использовать, чтобы «увековечить память» об умершем родственнике, особенно с учётом того, как много близких люди потеряли из-за пандемии Covid-19. «Хотя ИИ не избавит от боли от потери, он поможет сохранить воспоминания», — заявил он.
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Голос Шатунова ?
Царствие ему небесного✌️
Какой простор для телефонных мошенников
Странноватая идея, на мой взгляд.
Одно дело – голосом условного Петросяна прослушать Мастера и Маргариту, другое – новости голосом умершей бабушки. Никаких предрассудков или «мороз по коже», просто странно.
Хотя современные технологии иногда поражают, это да.
Сказка на ночь внучке от уже покойной бабушки (да еще которую ребенок мог не застать) звучит уже не так плохо.
Alexa, play Белые розы
В черном зеркале такое уже было, правда, там пошли дальше)
Еще дальше (но "реалистичнее" ) в "Бегущий по лезвию 2049" 😁
Я хренею над маркетологами, конечно. Там просто нужна минутная запись голоса. От того голос это мертвого человека или нет, результат никак не зависит.
🤔
Голосом Шнурова?
Интересно будет послушать, как звучит голос у мёртвого.
Dead inside
Прогресс куда-то не туда идёт
А петь она сможет? Запилил ей минутный аудиоролик Леннона - и стриги капусту потом на фанатье, продавая якобы найденные редкие записи.
Ищу инвестора на стартап.
Просыпаешься утром и твоя, умершая много лет назад, бабушка зачитывает твой список дел.
он вам не Алёха
"Я слышу мертвецов" от создателей "Я вижу мертвецов". Дурдом Ромашка
Дорогие рассияни! Я устал, я мухожук!