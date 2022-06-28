Техника
Маша Цепелева

Производитель Indesit продаст российские активы турецкой компании Статьи редакции

Покупатель получит завод в Липецке, где производится 40% холодильников и стиральных машин в России.

  • Турецкий производитель техники Arçelik объявил о подписании соглашения с американской Whirlpool на покупку АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».
  • Компании работают в России, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии. Максимальная сумма сделки — €220 млн.
  • В сделку входит завод в Липецке, который выпускает 2,8 млн единиц техники в год. Там работают около 2,5 тысяч человек. Завод приостанавливал работу с марта на два месяца «из-за дисбаланса спроса и запасов продукции» на фоне «спецоперации».
  • По данным местных властей, в Липецкой области производится 40% российского объёма холодильников, морозильников и стиральных машин. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Индезит Интернэшнл» в 2021 году составила 29,1 млрд рублей, чистая прибыль — 326,7 млн рублей. Выручка ООО «Вирлпул Рус» в 2021 году — 40,8 млрд рублей, прибыль — 1,9 млрд рублей.
  • Arçelik тажке владеет маркой Beko, под которой выпускает холодильники, стиральные машины и другую технику.

#новость #indesit

1962 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
Вадим Д.

Турдезит, ЛипСтир и ХолодПецк ждут нас?
Ирония, конечно, но «импортозамещение» – штука непредсказуемая, настолько, что вообще ничего не замещает, но рождает названия и обороты новояза.

Ответить
Развернуть ветку
Кредитный алмаз

Ещё больше Bеko нас ожидает. Вот и все.

Ответить
Развернуть ветку
а б

Хорошая техника, холодильник много лет исправно служит. И даже дизайн какой-то актуальный..

Ответить
Развернуть ветку
Основной глобус

и еще арчелик

Ответить
Развернуть ветку
krub

я отчетливо помню 15 год, когда сбили турки самолет, как быстро исчезали помидоры и моя проплаченная кухня с beko техникой - собиралась по всей москве)
беко норм подтверждаю - и стиралка и холодос и пару духовок, посудомойка - все работает

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Стинол хорошие были холодильники..за свою цену, конечно

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Мой с 2001 года работает. Только компрессор пришлось заменить.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Там ещё вопросики по 40% производства. На основе каких запчастей и из каких стран с применением чьих патентов данная цифра достигалась. Помнится мне многие вендоры открывали такие заводы только для сборочной линии что бы снизить стоимость ввоза продукции

Ответить
Развернуть ветку
а б

Знаете, где я был "восимьлет"? Стирал свои штанишки, Indesit wiun103, до сих в строю. Купил в Эльдорадо..

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Агеев

Брал холодильник индезит проработал после гарантийного срока пол года и накрылся

Ответить
Развернуть ветку
N N

И брат не догадался сдать его по гарантии? Хранит до сих пор неработающий?

Ответить
Развернуть ветку
sles

А как сдать по гарантии после окончания таковой?

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Не догадался?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

У меня на даче индезит уже от старости ржаветь начал, но работает как часы. Не показатель.

Ответить
Развернуть ветку
compostirony
Ответить
Развернуть ветку
Sergei Ogarkov

А "мерлони антисанитари" уже ушли или ещё чемоданы пакуют?

Ответить
Развернуть ветку
sampejke .

Турки красавчики, они даже телеки делают, крупнейший в Европе(если их считать Европой) производитель Vestel. Сами делают, не название переклеивают

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Не делают, а собирают.

Ответить
Развернуть ветку
sampejke .

Most TVs produced by Vestel are sold under licensed brand names such as Toshiba, Hitachi, Polaroid, JVC, Bush, Alba and many own brand labels.
Они не просто делают, на их заводах работают и другие производители. Или вы про то, что все нынче используют матрицы Самсунга и LG и чипы TSMC? Ну тогда у нас вообще никто ничего не делает и все собирают

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

Под мудрым руководством нашего великого президента Россия пропустила вперёд Турцию в технологической гонке.
Что дальше? "Роскосмос продал свои активы турецкой Turkish Space"

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null