Техника
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Российские компании не смогли продлить лицензии на сетевое оборудование Cisco и серверы IBM — «Ведомости» Статьи редакции

После их окончания техника перестанет работать.

  • Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретёную технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил сотрудник крупной российской ИТ-компании.

  • В основном, это серверы на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которые используются для хранения и обработки больших массивов данных, говорит другой собеседник, а также сетевое оборудование. Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, реже — на два или три года. Когда лицензии закончатся, оборудование перестанет работать.

  • Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты.
  • По мнению одного из них, у оставшихся без лицензий компаний есть два пути: использовать ключ, купленный неофициально, то есть через параллельный импорт, или же запускать программы, эмулирующие активацию, взламывать оборудование. В первом случае ключ может быть заблокирован компанией-производителем, во втором же нет никаких гарантий, что оборудование будет работать.

#новость

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61 комментарий
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Прохожий яд

Снова победили

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Валентин Слободчиков

Такими темпами какой-нибудь герой страны обнулит базу судебных приставов :)

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2 комментария
Некто съел 2 яблока

День лёгких побед

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Malinka27

И чем это грозит хоть бы написали ? Не все в курсе что такое сетевое ibm и где его используют..

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Илья Ив

Это грозит тем, что могут взломать и слить персональные данные)

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4 комментария
Юрий А.

Cisco — марщрутизаторы, коммуникаторы, точки доступа. Домашние модели не подходят под задачи крупной и сложной сетевой инфраструктуры, для этого cisco поставляет решения (под масштабные проекты).

И это оборудование работает через облако, т.е есть аккаунт, он сверяется с сервером производителя, через него происходит активация лицензий и администрирование оборудования. Лицензию можно купить на год, два и тд. Вот у кого лицензия на данный момент заканчивается, то продлить они ее не могут. Соответственно в полной мере пользоваться тоже.

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Цифровые комплексы

"..для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно"
Готовят к новым сливам данных и прочим прелестям крякнутого ПО

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3 комментария
Валентин Слободчиков

КРОК его (cisco) везде ставил в госучреждениях (например в судах)

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Георгий Дронов

"После их окончания техника перестанет работать."

"Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты."

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nochnoy.ru

Офигенно! За Циско и IBM платили огромные деньжищи потому что это надёжно. Теперь все в мире узнают что надёжнее покупать китайское железо.

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Hi-Tech Лентач

Сомневаюсь, боюсь что в китайском деле и столько бэклуров, что...

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4 комментария
Влад Шушкевич

А у китайцев есть аналоги? Есть juniper, но они тоже американские, хотя и так анально огорожены, как cisco.

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4 комментария
Руссиано Цикорини

Очень многие талантливые отломщики, к слову, проживают или проживали на территории того самого соседнего государства, так что перспективы что-то там отковырять и эмулировать теперь довольно туманны, даже если говорить о них всерьёз.

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Roman Mikhailov

Гос Услуги, росреестр и тд все это ibm Cisco oracle

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Влад Шушкевич

Ещё SAP

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Igor Kiselev

Жаль этого добряка.

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Екатерина Продавцова
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Pavel Petel

Пиратить железо это конечно выход. Юмор непонятный.

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2 комментария
compostirony

Сколько процентов в РФ пользуется этим оборудованием? Просто интересно, критично или не то чтобы.

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Михаил Кученко

Это не для простых пользователей оборудование, а для серьезных компаний. К примеру, на оборудовании Cisco строится вся сетевая инфраструктура крупных заводов нефтяных и так далее. Это реально большая проблема.

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Валентин Слободчиков

Всё судопроизводство сидит на CISCO

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Yuriy Chekashkin

Да почти весь рунет на циске

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Егор Т.

а сдать обратно и вернуть деньги за это барахло в таком случае можно? или хитрожопые геи сначала продают оборудование, а потом не позволяют им пользоваться на тех условиях, что были в момент покупки?

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Ni Ck

Гугланите что такое лицензия

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Alexey Polyusov

Смотрите, это боевой педераат

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user_90123129312

Вот зато православненько зайти и отжать чужую территорию, заодно износиловав жителей.

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1 комментарий
Pavel Petel

Да уже давно позакрывали даже смартконтракты с той стороны, как санкции начали вводить. Теперь все оборудование по мере выхода из строя придется чем то там заменять.

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Igor Lobkov

Ну, к слову, смартаккаунтами вашими снабжены далеко не все модели Циски и, я думаю, что основная инфра у большинства построена как раз на таком старье.
А про PowerPC и прочие AIXы и говорить нечего, даже в банках уже послезали с этого добра, а где прям никак без powerpc, там меняют на Ядро.

Понимаю, что "все пропало", но уточню, что и в крупных энтерпрайзах инженеры кое-что все же делали эти годы в рамках импортозамещения, особенно, что касалось КИИ.

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Sjdj jsjsjs

Вернуть оборудование им в зад, по суду, в стоимость оборудования отжать активы, если какие в России есть у Cisco и IBM. На всех желающих не хватит, кто успел — тот молодец.

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Екатерина Продавцова

Лента Пикабу, раздел «Политика» - вы оттуда?)

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Слегка Придурковатый

Я так понимаю, на Huawei сильно тоже рассчитывать не стоит.

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Валентин Слободчиков

Рассчитывать на что-то можно всегда, но вот не факт, что это "что-то" нужное для дела случится.

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Семён Мальцев

как давно у нас не было таких новостей и вот опять

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а б

Ихний евонный сервис нам не нужон.

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Валентин Слободчиков

Евошный - выражайте свои мысли правильно

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Max Kuznetsov

Условный коммутатор перестанет работать в день окончания лицензии или обновления прилетать перестанут? Про отключения оборудования я пока не видел новостей.

А про закладки в cisco еще Сноуден сообщал.

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Гала Перидоловна

Часть функций отключится.

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Pavel Petel

Работать будет, обновлений не будет как и поддержки.

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Sergei Danilov

Похоже это надолго. Даже не знаю сколько денег заработают эксперты и фирмы по обратному инжинирингу + апгрейду такого оборудования... Озолотятся.

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Влад Шушкевич

Таких фирм попросту нет и быть не может. Можно поддерживать старое (сравнительно) оборудование, все новье в мусорку

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Кучкуду

Какой-то пост без Сиськи получается 🐱‍👤

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