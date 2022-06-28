Российские компании не смогли продлить лицензии на сетевое оборудование Cisco и серверы IBM — «Ведомости» Статьи редакции
После их окончания техника перестанет работать.
Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретёную технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил сотрудник крупной российской ИТ-компании.
В основном, это серверы на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которые используются для хранения и обработки больших массивов данных, говорит другой собеседник, а также сетевое оборудование. Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, реже — на два или три года. Когда лицензии закончатся, оборудование перестанет работать.
- Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты.
- По мнению одного из них, у оставшихся без лицензий компаний есть два пути: использовать ключ, купленный неофициально, то есть через параллельный импорт, или же запускать программы, эмулирующие активацию, взламывать оборудование. В первом случае ключ может быть заблокирован компанией-производителем, во втором же нет никаких гарантий, что оборудование будет работать.
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Снова победили
Такими темпами какой-нибудь герой страны обнулит базу судебных приставов :)
День лёгких побед
И чем это грозит хоть бы написали ? Не все в курсе что такое сетевое ibm и где его используют..
Это грозит тем, что могут взломать и слить персональные данные)
Cisco — марщрутизаторы, коммуникаторы, точки доступа. Домашние модели не подходят под задачи крупной и сложной сетевой инфраструктуры, для этого cisco поставляет решения (под масштабные проекты).
И это оборудование работает через облако, т.е есть аккаунт, он сверяется с сервером производителя, через него происходит активация лицензий и администрирование оборудования. Лицензию можно купить на год, два и тд. Вот у кого лицензия на данный момент заканчивается, то продлить они ее не могут. Соответственно в полной мере пользоваться тоже.
"..для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно"
Готовят к новым сливам данных и прочим прелестям крякнутого ПО
КРОК его (cisco) везде ставил в госучреждениях (например в судах)
"После их окончания техника перестанет работать."
"Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты."
Офигенно! За Циско и IBM платили огромные деньжищи потому что это надёжно. Теперь все в мире узнают что надёжнее покупать китайское железо.
Сомневаюсь, боюсь что в китайском деле и столько бэклуров, что...
А у китайцев есть аналоги? Есть juniper, но они тоже американские, хотя и так анально огорожены, как cisco.
Очень многие талантливые отломщики, к слову, проживают или проживали на территории того самого соседнего государства, так что перспективы что-то там отковырять и эмулировать теперь довольно туманны, даже если говорить о них всерьёз.
Гос Услуги, росреестр и тд все это ibm Cisco oracle
Ещё SAP
Жаль этого добряка.
Пиратить железо это конечно выход. Юмор непонятный.
Сколько процентов в РФ пользуется этим оборудованием? Просто интересно, критично или не то чтобы.
Это не для простых пользователей оборудование, а для серьезных компаний. К примеру, на оборудовании Cisco строится вся сетевая инфраструктура крупных заводов нефтяных и так далее. Это реально большая проблема.
Всё судопроизводство сидит на CISCO
Да почти весь рунет на циске
а сдать обратно и вернуть деньги за это барахло в таком случае можно? или хитрожопые геи сначала продают оборудование, а потом не позволяют им пользоваться на тех условиях, что были в момент покупки?
Гугланите что такое лицензия
Смотрите, это боевой педераат
Вот зато православненько зайти и отжать чужую территорию, заодно износиловав жителей.
Да уже давно позакрывали даже смартконтракты с той стороны, как санкции начали вводить. Теперь все оборудование по мере выхода из строя придется чем то там заменять.
Ну, к слову, смартаккаунтами вашими снабжены далеко не все модели Циски и, я думаю, что основная инфра у большинства построена как раз на таком старье.
А про PowerPC и прочие AIXы и говорить нечего, даже в банках уже послезали с этого добра, а где прям никак без powerpc, там меняют на Ядро.
Понимаю, что "все пропало", но уточню, что и в крупных энтерпрайзах инженеры кое-что все же делали эти годы в рамках импортозамещения, особенно, что касалось КИИ.
Вернуть оборудование им в зад, по суду, в стоимость оборудования отжать активы, если какие в России есть у Cisco и IBM. На всех желающих не хватит, кто успел — тот молодец.
Лента Пикабу, раздел «Политика» - вы оттуда?)
Я так понимаю, на Huawei сильно тоже рассчитывать не стоит.
Рассчитывать на что-то можно всегда, но вот не факт, что это "что-то" нужное для дела случится.
как давно у нас не было таких новостей и вот опять
Ихний евонный сервис нам не нужон.
Евошный - выражайте свои мысли правильно
Условный коммутатор перестанет работать в день окончания лицензии или обновления прилетать перестанут? Про отключения оборудования я пока не видел новостей.
А про закладки в cisco еще Сноуден сообщал.
Часть функций отключится.
Работать будет, обновлений не будет как и поддержки.
Похоже это надолго. Даже не знаю сколько денег заработают эксперты и фирмы по обратному инжинирингу + апгрейду такого оборудования... Озолотятся.
Таких фирм попросту нет и быть не может. Можно поддерживать старое (сравнительно) оборудование, все новье в мусорку
Какой-то пост без Сиськи получается 🐱👤