Техника
Маша Цепелева

Сервисные центры в России начали использовать запчасти из подержанных и новых устройств для ремонта техники Статьи редакции

А чтобы отремонтировать ноутбук или телефон из параллельного импорта, надо будет отправлять его в страну исходного назначения.

  • Из-за нехватки компонентов для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники сервисы начали разбирать на запчасти новые и подержанные устройства, рассказали источники «Ъ». Информацию подтвердил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
  • Около 90% ремонтов ранее проводилось в течение пяти рабочих дней, но сейчас время увеличилось из-за нехватки комплектующих, рассказал Кравченко. «Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров».
  • Ситуация стала сложней из-за параллельного импорта. В Россию планируют привозить технику, предназначенную для Казахстана, Киргизии, Сербии или Черногории. При этом производители требуют, чтобы ремонт по гарантии проводился тоже в этих странах, говорит источник издания.
  • Из-за этого срок ремонта увеличится минимум в два раза. «В Казахстан, например, раньше не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, который требуется сейчас, а большая часть их шла через Россию», — уточнил источник.
  • Сервисное обслуживание теперь оплачивают дистрибуторы, а не производители, рассказали изданию ритейлеры. Например, на ввезённый по параллельному импорту Acer не будет гарантии от производителя, такие же устройства Apple нельзя будет ремонтировать в авторизованных центрах.
  • Цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году, по данным онлайн-сервиса «Профи». При этом спрос упал в среднем на 30% год к году, по данным аналитиков Price.ru. Это может быть связано с «ажиотажными закупками новых устройств» на фоне колебания курсов валют.

#новость #ремонт

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21 комментарий
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 Артём Парушкевич

Что за тупые правила. Я путешественник, купил телефон в Дубае, а сломался он у меня в Корее. Какого хрена я не могу отремонтировать его по гарантии в Корее ?

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Maxim Petrukhin

Часть санкционного комплаенса

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Сергей И

Купив в Дубаи, в Корее можно, если гарантия мировая у производителя. Проблема у нас в стране.

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Элмарз Чербижев

Для Кореи?

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Maxim Petrukhin

В статье речь о странах ЕАЭС. Я них и пишу. По Корее и Дубаю вопрос не ко мне.

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Мурад Муртазалиев

Потому что в России нет международной гарантии?

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Вадим Д.

Ну вот и дождались – девайсы на органы. Это ещё ну хоть как-то, хотя тоже не сахар. Так ведь вроде с самолётами так же планировали поступать, а это уже несколько другое дело.

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Hambala Fully

В 90% мастерских так всегда и было так-то. Подавляющее большинство комплектующих не производится отдельно для продажи. Почти всегда это либо неисправные партии, которые выкупают китайцы и распродают по частям, либо платы-доноры с разобранных аппаратов.

Официалы же просто меняют сразу плату, к примеру. Либо тупо заказывают новое устройство - ремонтом там особо не занимаются, если речь идёт о гарантии.

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роман долгополов

Что значит планировали,внутренний каннибализм в авиации лет 70 существует

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Олеся С

тут как будто мир заново открывают чесслово

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Интеллектуальный Клоун

90% за 5 дней?) Это где так чинили кроме эпл? Ноутбуки постоянно по месяцу в ремонте лежали, а то и на 45ый день возвращали отремонтированный, будто специально тянули. Правда после сво на 46ой день теперь постояно деньги возвращают.

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Александр Еремин

На депозитах крутили.

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Мрох

Гарантии от производителя давно уже нет. Это чудо, если есть поддержка вендора или сервисный центр.
А по умолчанию всегда обращайтесь к поставщику. Теперь цепочки поставок длиннее, 45 дней и так не хватало.
Некоторые устройства и за рубежом не получится отремонтировать, т.к. отсутствует факт продажи и/или не подтверждается гарантия по серийнику.

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Мрох

Лицензии на оборудование и ПО аннулируются, отзываются или банально не продлеваются. Техника в итоге просто окирпичивается налету после соединения с серверами вендора.
Приостановлены или отозваны все партнерские отношения с вендорами, сертификация, личные кабинеты специалистов.
Для банального ремонта даже не удастся узнать, какую деталь под каким номером заказывать, официальную спецификацию, совместимость...

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Олеся С

А раньше они так не делали?

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Pavel Pavel

Раньше они конечно же этого не делали

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Red Flag

Рост стоимости на 11% при этом спад на 30% и срок ремонта в 2 раза.

Интересно что будет, когда у людей, которые в последнее время купили смартфоны, появится нужда в ремонте.

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Redmi

Ни разу не пользовался гарантийным ремонтом.

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Максим Степанов

использовать запчасти из подержанных и новых устройств

которые потом пойдут для дальнейшей продажи

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Алексей Комаров

Все запчасти делает Китаец. А он хитрый. Скоро свои СЦ откроет

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Таинственный Гоша

У Apple мировая гарантия.
Неважно где купил. Починят в любой точке мира в авторизованном сервисе.

Буквально на днях обращался в их поддержку.

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