Сервисные центры в России начали использовать запчасти из подержанных и новых устройств для ремонта техники Статьи редакции
А чтобы отремонтировать ноутбук или телефон из параллельного импорта, надо будет отправлять его в страну исходного назначения.
- Из-за нехватки компонентов для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники сервисы начали разбирать на запчасти новые и подержанные устройства, рассказали источники «Ъ». Информацию подтвердил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
- Около 90% ремонтов ранее проводилось в течение пяти рабочих дней, но сейчас время увеличилось из-за нехватки комплектующих, рассказал Кравченко. «Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров».
- Ситуация стала сложней из-за параллельного импорта. В Россию планируют привозить технику, предназначенную для Казахстана, Киргизии, Сербии или Черногории. При этом производители требуют, чтобы ремонт по гарантии проводился тоже в этих странах, говорит источник издания.
- Из-за этого срок ремонта увеличится минимум в два раза. «В Казахстан, например, раньше не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, который требуется сейчас, а большая часть их шла через Россию», — уточнил источник.
- Сервисное обслуживание теперь оплачивают дистрибуторы, а не производители, рассказали изданию ритейлеры. Например, на ввезённый по параллельному импорту Acer не будет гарантии от производителя, такие же устройства Apple нельзя будет ремонтировать в авторизованных центрах.
- Цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году, по данным онлайн-сервиса «Профи». При этом спрос упал в среднем на 30% год к году, по данным аналитиков Price.ru. Это может быть связано с «ажиотажными закупками новых устройств» на фоне колебания курсов валют.
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Что за тупые правила. Я путешественник, купил телефон в Дубае, а сломался он у меня в Корее. Какого хрена я не могу отремонтировать его по гарантии в Корее ?
Часть санкционного комплаенса
Купив в Дубаи, в Корее можно, если гарантия мировая у производителя. Проблема у нас в стране.
Для Кореи?
В статье речь о странах ЕАЭС. Я них и пишу. По Корее и Дубаю вопрос не ко мне.
Потому что в России нет международной гарантии?
Ну вот и дождались – девайсы на органы. Это ещё ну хоть как-то, хотя тоже не сахар. Так ведь вроде с самолётами так же планировали поступать, а это уже несколько другое дело.
В 90% мастерских так всегда и было так-то. Подавляющее большинство комплектующих не производится отдельно для продажи. Почти всегда это либо неисправные партии, которые выкупают китайцы и распродают по частям, либо платы-доноры с разобранных аппаратов.
Официалы же просто меняют сразу плату, к примеру. Либо тупо заказывают новое устройство - ремонтом там особо не занимаются, если речь идёт о гарантии.
Что значит планировали,внутренний каннибализм в авиации лет 70 существует
тут как будто мир заново открывают чесслово
90% за 5 дней?) Это где так чинили кроме эпл? Ноутбуки постоянно по месяцу в ремонте лежали, а то и на 45ый день возвращали отремонтированный, будто специально тянули. Правда после сво на 46ой день теперь постояно деньги возвращают.
На депозитах крутили.
Гарантии от производителя давно уже нет. Это чудо, если есть поддержка вендора или сервисный центр.
А по умолчанию всегда обращайтесь к поставщику. Теперь цепочки поставок длиннее, 45 дней и так не хватало.
Некоторые устройства и за рубежом не получится отремонтировать, т.к. отсутствует факт продажи и/или не подтверждается гарантия по серийнику.
Лицензии на оборудование и ПО аннулируются, отзываются или банально не продлеваются. Техника в итоге просто окирпичивается налету после соединения с серверами вендора.
Приостановлены или отозваны все партнерские отношения с вендорами, сертификация, личные кабинеты специалистов.
Для банального ремонта даже не удастся узнать, какую деталь под каким номером заказывать, официальную спецификацию, совместимость...
А раньше они так не делали?
Раньше они конечно же этого не делали
Рост стоимости на 11% при этом спад на 30% и срок ремонта в 2 раза.
Интересно что будет, когда у людей, которые в последнее время купили смартфоны, появится нужда в ремонте.
Ни разу не пользовался гарантийным ремонтом.
использовать запчасти из подержанных и новых устройств
которые потом пойдут для дальнейшей продажи
Все запчасти делает Китаец. А он хитрый. Скоро свои СЦ откроет
У Apple мировая гарантия.
Неважно где купил. Починят в любой точке мира в авторизованном сервисе.
Буквально на днях обращался в их поддержку.