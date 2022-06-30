Техника
Маша Цепелева

Honor приостановила поставки в Россию из Китая, но ищет партнёров для параллельного импорта — «Ведомости» Статьи редакции

Так компания хочет избежать вторичных санкций и проблем с логистикой.

  • Китайский производитель Honor приостановил поставки устройств в Россию, рассказали «Ведомостям» источник в одном из дистрибуторов и собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору. В компании не ответили на запрос издания.
  • Honor не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка. Но оба источника говорят, что поставок не было с марта. При этом китайская компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже нашла в Узбекистане для ввоза в Россию смартфонов по параллельному импорту.
  • Компания ограничила поставки, чтобы избежать вторичных санкций. «Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений — это сейчас политика многих китайских компаний», — объяснил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
  • Другая проблема — логистика. «Привезти что-либо в Россию сейчас очень дорого и сложно. Контейнеров нет, дешевые морские пути закрыты, железные дороги забиты, и не все пограничные переходы работают», — рассказал партнёр исследовательской компании Data Insight Федор Вирин.
  • Доля Honor на российском рынке смартфонов в денежном выражении выросла за квартал с 3,5 до 5%, приводит данные издание. Это можно объяснить продажами остатков и дефицитом, считает Бурмистров. При этом в 2020 году Honor занимала 14,3% рынка в денежном выражении.
  • В марте Financial Times сообщала, что китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию в два раза из-за обвала рубля и западных санкций.

#новость #honor

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40 комментариев
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 Pavel Zamyatin

Ещё не удар ножом в спину, но уже пинок под зад. Но с возможностью параллельно пожать руку в будущем.

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Не ушли с рынка, а вошли с чёрного хода)

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Сергей Коновалов

Добрый вечер!.. ;]

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false4

аж ручки от радости трясутся, что рф ктото пнул а контекст даже не интересовал нипогда. хонор это бренд под сша его продал хувей чтобы вывести из под санкций, зачем ему влезать в новые?

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Александр Валяев

Я не очень понимаю смысл этой фигни. Ну это же детский сад, в который играют большие дяди и тёти. "Смотрите, смотрите мы перестали им продавать наши товары, мы - молодцы". При этом все новости о том, что продавать будут, но через третьи руки у всех на виду, все об этом знают и всех всё устраивает. 🤷

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Антон Толстой

Так это все врут все. В россии идет процветание и поднятие экономики. Все идет по плану.

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Kv4Nt

Лицемерие по отношению к Америке? Так будут делать большинство компаний, потому что деньги не пахнут

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Антон Толстой

Лицемерие не понимать, что Россия кончилась как и Путин.

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Александр Голубев

Она кончилась когда Оно уселось в Кремле...

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Kir Lazare

Все прошло, пройдет и это.

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Александр Голубев

С этим невозможно не согласиться

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Антон Толстой

@SYNACK о пришел капитан 🤣 скоро и Янис появится? Что то вас два дня не было слышно. В Кремле не давали команду гавкать?

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SYNACK

Больше всего меня смешит как ты пытаешься самоутвердиться, думая что меня заденут твои минусы на мои старые комментарии.

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Антон Толстой

Мне какой смысл самоутверждаться за счет тебя? Малыш, ты мал еще и глуп. Но как ты работаешь мне нравится. Я бы тебя взял к нам в офис вместо секретаря.
Ты же понял с какой целью? Надеюсь 🤣
Мы кстати еще три недели назад пришли с тобой к выводу, что ты кто?

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Александр Голубев

Он не умеет готовить кофе и наводить порядок на столе. Видно же по его текстам.

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Антон Толстой

Зато языком служит и работает языком.
Правдо с его слов ссыт.
Но это не самая большая проблема.

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Павел Морозов

Лицемерие и попытка усидеть на всех стульях одновременно

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Артём Романов

Ну Россиянам тогда и пользоваться скоро останется голубями

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Serghei Maveriz

Голуби приостановили свою деятельность на территории РФ. Не слышал?

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Holy Carrot

Придется переходить на ездовых академиков.

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Димитрий

Мы переоценили возможности Китая и их самостоятельную политику от запада

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Pushkareva Ekaterina

А кто с вами ещё в одной комнате?

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Джонни Лавджой

Брацки Кетай

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Mik Petrov

Можно сказать, вы тут лично хонорами пользуетесь )

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Eve Besson

Онор - отличный вариант был для первого телефона для ребенка, как бюджетная звонилка; так что беда пришла откуда не ждали

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Павел Морозов

Они уже далеко выше бюджета меньше 25 000 нет хоноров

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Eve Besson

Воу, не знала
У меня информация на эпоху 2015го года, когда все радовались «нормальному» железу за 8к

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Sergey Tischenko

Когда-то я пользовался им) у них любопытное позиционирование было в период huawei

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Металлургический корабль

"Ничего лично, только бизнес"©

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Андрей Князев

Привет, домашний телефон!

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Никита

Верните будки с телефонами-автоматами и смартфоны эти будут ненужны.

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Artem St

Это даже не нож в спину, а целый топор

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Антон Толстой

Берите ниже 🤣

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Слегка Придурковатый

По идее, за т.н. параллельный импорт им тоже должны санкции въебать. Если захотят, конечно.

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Kv4Nt

Могут это сделать по любому надуманному поводу как это было с компанией Хуавей

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Некто съел 2 яблока

Печально

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Timur Agaev

"Компания ограничила поставки, чтобы избежать вторичных санкций."- самое актуальное заявление в последние месяцы

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Александр Голубев

Долгие поиски, сложные сборы. Впору воскликнуть :И ты, Хонор!
Из цикла.
Сто хуёв в жопу импортозамещения.

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Kirill Zaytcev

Внимание, шутка!
Говоря, что китайские вещи быстро ломаются, вот вам и дружба Китайская быстро сломалась )))
Спасибо за внимание!

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Борис Шакуров

Блядт, как будто мало этого гавна (в смысле смартфонов) на рынке. Покажите мне за последний год приличный Хонор - правильно, такого нет. Гавно по завышенному ценнику. Любой третий эшелон типа Юмидиги, Оукителя и еже с ними круче. А если трубка на год-полтора, не всё ли равно, какой шильдик на спине у него прикручен? Или покупать херню типа Хонор 50 с зелёным экраном и мыльной камерой и тыкать всем в морду, какой ты крутой, что за дорого купил кусок гавна? Да 90 процентов страны живут на чуть больше минималки, одевается в китайский подвальный ширпотреб и плевать им на бренды и прочую херню. Напугали, млять.

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