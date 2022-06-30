Honor приостановила поставки в Россию из Китая, но ищет партнёров для параллельного импорта — «Ведомости» Статьи редакции
Так компания хочет избежать вторичных санкций и проблем с логистикой.
- Китайский производитель Honor приостановил поставки устройств в Россию, рассказали «Ведомостям» источник в одном из дистрибуторов и собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору. В компании не ответили на запрос издания.
- Honor не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка. Но оба источника говорят, что поставок не было с марта. При этом китайская компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже нашла в Узбекистане для ввоза в Россию смартфонов по параллельному импорту.
- Компания ограничила поставки, чтобы избежать вторичных санкций. «Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений — это сейчас политика многих китайских компаний», — объяснил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
- Другая проблема — логистика. «Привезти что-либо в Россию сейчас очень дорого и сложно. Контейнеров нет, дешевые морские пути закрыты, железные дороги забиты, и не все пограничные переходы работают», — рассказал партнёр исследовательской компании Data Insight Федор Вирин.
- Доля Honor на российском рынке смартфонов в денежном выражении выросла за квартал с 3,5 до 5%, приводит данные издание. Это можно объяснить продажами остатков и дефицитом, считает Бурмистров. При этом в 2020 году Honor занимала 14,3% рынка в денежном выражении.
- В марте Financial Times сообщала, что китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию в два раза из-за обвала рубля и западных санкций.
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Ещё не удар ножом в спину, но уже пинок под зад. Но с возможностью параллельно пожать руку в будущем.
Не ушли с рынка, а вошли с чёрного хода)
Добрый вечер!.. ;]
аж ручки от радости трясутся, что рф ктото пнул а контекст даже не интересовал нипогда. хонор это бренд под сша его продал хувей чтобы вывести из под санкций, зачем ему влезать в новые?
Я не очень понимаю смысл этой фигни. Ну это же детский сад, в который играют большие дяди и тёти. "Смотрите, смотрите мы перестали им продавать наши товары, мы - молодцы". При этом все новости о том, что продавать будут, но через третьи руки у всех на виду, все об этом знают и всех всё устраивает. 🤷
Так это все врут все. В россии идет процветание и поднятие экономики. Все идет по плану.
Лицемерие по отношению к Америке? Так будут делать большинство компаний, потому что деньги не пахнут
Лицемерие не понимать, что Россия кончилась как и Путин.
Она кончилась когда Оно уселось в Кремле...
Все прошло, пройдет и это.
С этим невозможно не согласиться
@SYNACK о пришел капитан 🤣 скоро и Янис появится? Что то вас два дня не было слышно. В Кремле не давали команду гавкать?
Больше всего меня смешит как ты пытаешься самоутвердиться, думая что меня заденут твои минусы на мои старые комментарии.
Мне какой смысл самоутверждаться за счет тебя? Малыш, ты мал еще и глуп. Но как ты работаешь мне нравится. Я бы тебя взял к нам в офис вместо секретаря.
Ты же понял с какой целью? Надеюсь 🤣
Мы кстати еще три недели назад пришли с тобой к выводу, что ты кто?
Он не умеет готовить кофе и наводить порядок на столе. Видно же по его текстам.
Зато языком служит и работает языком.
Правдо с его слов ссыт.
Но это не самая большая проблема.
Лицемерие и попытка усидеть на всех стульях одновременно
Ну Россиянам тогда и пользоваться скоро останется голубями
Голуби приостановили свою деятельность на территории РФ. Не слышал?
Придется переходить на ездовых академиков.
Мы переоценили возможности Китая и их самостоятельную политику от запада
А кто с вами ещё в одной комнате?
Брацки Кетай
Можно сказать, вы тут лично хонорами пользуетесь )
Онор - отличный вариант был для первого телефона для ребенка, как бюджетная звонилка; так что беда пришла откуда не ждали
Они уже далеко выше бюджета меньше 25 000 нет хоноров
Воу, не знала
У меня информация на эпоху 2015го года, когда все радовались «нормальному» железу за 8к
Когда-то я пользовался им) у них любопытное позиционирование было в период huawei
"Ничего лично, только бизнес"©
Привет, домашний телефон!
Верните будки с телефонами-автоматами и смартфоны эти будут ненужны.
Это даже не нож в спину, а целый топор
Берите ниже 🤣
По идее, за т.н. параллельный импорт им тоже должны санкции въебать. Если захотят, конечно.
Могут это сделать по любому надуманному поводу как это было с компанией Хуавей
Печально
"Компания ограничила поставки, чтобы избежать вторичных санкций."- самое актуальное заявление в последние месяцы
Долгие поиски, сложные сборы. Впору воскликнуть :И ты, Хонор!
Из цикла.
Сто хуёв в жопу импортозамещения.
Внимание, шутка!
Говоря, что китайские вещи быстро ломаются, вот вам и дружба Китайская быстро сломалась )))
Спасибо за внимание!
Блядт, как будто мало этого гавна (в смысле смартфонов) на рынке. Покажите мне за последний год приличный Хонор - правильно, такого нет. Гавно по завышенному ценнику. Любой третий эшелон типа Юмидиги, Оукителя и еже с ними круче. А если трубка на год-полтора, не всё ли равно, какой шильдик на спине у него прикручен? Или покупать херню типа Хонор 50 с зелёным экраном и мыльной камерой и тыкать всем в морду, какой ты крутой, что за дорого купил кусок гавна? Да 90 процентов страны живут на чуть больше минималки, одевается в китайский подвальный ширпотреб и плевать им на бренды и прочую херню. Напугали, млять.