Специалисты, проводившие тесты, уверены, что систему охлаждения необходимо переработать.

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О проблемах с нагревом ноутбука MacBook Pro с чипом Apple M2 рассказал техноблогер Вадим Юрьев, ведущий YouTube-канала Max Tech. Во время тестирования базовой модели 13-дюймового M2 MacBook Pro он обнаружил, что под серьёзной нагрузкой процессор начинает регулярно пропускать такты и терять в производительности.

По данным Max Tech, температура чипа достигала 108°C, причём вентиляторы постоянно показывали максимальную частоту — до 7200 оборотов в минуту.

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Чтобы обеспечить защиту от перегрева, M2 начинал «тротлить», и частота отдельных ядер падала чуть ли не вдвое, а потребление энергии уменьшалось в четыре раза (с 29,46 до 7,31 Вт).

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Проверку проводили, запустив экспорт Canon RAW-видеофайлов в разрешении 8K, и температура постоянно колебалась. Сначала достигала пика в 108°C, затем из-за тротлинга резко падала до 84°C, после чего снова начинала расти. Пиковое значение, по словам Юрьева, оказалось самым высоким в его практике — подобного нагрева до этого не наблюдали ни на одном другом Mac.

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Из-за пропуска тактов страдала и производительность, что заметно в сравнении с ноутбуком-предшественником — 14-дюймовым MacBook Pro на базе M1.

В Max Tech отметили, что в случае с компьютером на M1 в аналогичных условиях тротлинга не наблюдалось вовсе, чип работал на полную мощность, а его температура ни разу не превысила 94°C.

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По итогам тестирования M2 MacBook Pro не удалось показать значительного прироста производительности. А чипу M1 Pro он и вовсе серьёзно уступает.

Время экспорта видеофайлов 8K Canon RAW

M2 MacBook Pro — 19 минут 40 секунд

M1 Pro MacBook Pro — 11 минут 21 секунда

M1 MacBook Pro — 21 минута 40 секунд

Юрьев и Max Tech, как и другие специалисты, проводившие тесты MacBook Pro на M2, также обратили внимание на пониженную скорость SSD — как минимум на моделях с 256 ГБ памяти.

По их данным, в сравнении с результатами M1 MacBook Pro на 256 ГБ, скорость чтения с накопителей ниже на 50%, а записи — на 30%. Судя по всему, основная причина в том, что в M1-ноутбуке установлено два NAND-чипа вместо одного.

Слева — M2 MacBook Pro, справа — M1 MacBook Pro