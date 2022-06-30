MacBook Pro на базе M2 нагревается сильнее других MacBook под нагрузкой — и из-за тротлинга уступает аналогу c M1 Pro Статьи редакции
Специалисты, проводившие тесты, уверены, что систему охлаждения необходимо переработать.
О проблемах с нагревом ноутбука MacBook Pro с чипом Apple M2 рассказал техноблогер Вадим Юрьев, ведущий YouTube-канала Max Tech. Во время тестирования базовой модели 13-дюймового M2 MacBook Pro он обнаружил, что под серьёзной нагрузкой процессор начинает регулярно пропускать такты и терять в производительности.
По данным Max Tech, температура чипа достигала 108°C, причём вентиляторы постоянно показывали максимальную частоту — до 7200 оборотов в минуту.
Чтобы обеспечить защиту от перегрева, M2 начинал «тротлить», и частота отдельных ядер падала чуть ли не вдвое, а потребление энергии уменьшалось в четыре раза (с 29,46 до 7,31 Вт).
Проверку проводили, запустив экспорт Canon RAW-видеофайлов в разрешении 8K, и температура постоянно колебалась. Сначала достигала пика в 108°C, затем из-за тротлинга резко падала до 84°C, после чего снова начинала расти. Пиковое значение, по словам Юрьева, оказалось самым высоким в его практике — подобного нагрева до этого не наблюдали ни на одном другом Mac.
Из-за пропуска тактов страдала и производительность, что заметно в сравнении с ноутбуком-предшественником — 14-дюймовым MacBook Pro на базе M1.
В Max Tech отметили, что в случае с компьютером на M1 в аналогичных условиях тротлинга не наблюдалось вовсе, чип работал на полную мощность, а его температура ни разу не превысила 94°C.
По итогам тестирования M2 MacBook Pro не удалось показать значительного прироста производительности. А чипу M1 Pro он и вовсе серьёзно уступает.
Время экспорта видеофайлов 8K Canon RAW
- M2 MacBook Pro — 19 минут 40 секунд
- M1 Pro MacBook Pro — 11 минут 21 секунда
- M1 MacBook Pro — 21 минута 40 секунд
Юрьев и Max Tech, как и другие специалисты, проводившие тесты MacBook Pro на M2, также обратили внимание на пониженную скорость SSD — как минимум на моделях с 256 ГБ памяти.
По их данным, в сравнении с результатами M1 MacBook Pro на 256 ГБ, скорость чтения с накопителей ниже на 50%, а записи — на 30%. Судя по всему, основная причина в том, что в M1-ноутбуке установлено два NAND-чипа вместо одного.
По мнению техноблогеров, подобные недочёты могут ощутимо повредить Air-версиям ноутбуков Apple текущего поколения. Архитектура MacBook Air на базе M2, скорее всего, не будет кардинально отличаться от Pro-вариантов, поэтому пространства для решения проблем у Apple не так уж много. К примеру, в случае с перегревом разработчики либо ограничат производительность, либо оставят всё как есть, считает Юрьев.
Так в этом же и суть этого базового MacBook Pro, зачем делать его мощнее более дорогих продающихся моделей.
Ого! У них в названиях уже по 2 раза вставляют PRO!
Я вот недавно узнал, что зарядку не с той стороны втыкал
@А чипу M1 Pro он и вовсе серьёзно уступает[email protected]
А должен был ?
М2 по производительности позиционируется чуть эффективнее М1.
М1 Pro и должен быть сильно быстрее.
Ну а по теме, - это очень печально конечно.
Эир новый - крутой.
Нячо, это же Эппл!