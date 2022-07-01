Завод Samsung в Калужской области начнёт поставлять технику на российский рынок по параллельному импорту — «Ъ» Статьи редакции
Так южнокорейская компания компания хочет избежать вторичных санкций.
- Зарубежные компании, которые продолжают производить технику в России, планируют вывозить её для продажи в страны ЕАЭС (входят Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), чтобы снять риск вторичных санкций, рассказал «Ъ» источник в правительстве. После технику вернут в Россию для продажи по параллельному импорту.
- Завод в Калужской области уже начал так работать — там хранятся собранные телевизоры, которые Samsung не позволяет продавать в России, поэтому «предполагается, что их экспортируют в страны СНГ и ввезут по схеме параллельного импорта».
- О частичном возобновлении работы завода после «традиционного летнего отпуска» рассказали власти Калужской области в начале июня. Тогда источник добавил, что производство работает только на экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.
- Официально Samsung не поставляет запчасти в Россию, поэтому неизвестно, на каких компонентах работает завод, рассказал глава российского представительства Candy-Hoover Group Глеб Мишин.
- В фирменных магазинах Samsung продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС, пишет издание. В операторе сети Inventive Retail Group утверждают, что товар ввезли во время официальных поставок.
- По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, доля Samsung на российском рынке телевизоров — 3,2%, годовая выручка от их продажи — 60 млрд рублей.
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Собрать телевизор в Калуге, чтобы получить за это зарплату, чтобы потратить ее на телевизор ввезенный из технологичной Киргизии, а потом понять, что этот телек ты собирал собственными руками
Там скорее на бумаге всё будет. Произвёл-продал другой компании-они продали дилерам в РФ. Смысла возить ради показухи не вижу.
Скорее всего будут возить, так как для такой схемы слишком много людей надо задействовать в различных организациях, это быстро станет известно, самсунг попадет на санкции.
Скорее всего схема временная, война с высокой вероятностью закончится к зиме с частичной капитуляцией рф, санкции будут постепенно снимать, таковы будут условия добровольной капитуляции.
Нет, не будут. Так это не работает, и не выгодно. Всем не выгодно.
Цена логистики в такой дорогой вещи как тв не так высока, проще повозить какое-то время.
Вряд ли Самсунг пойдет на риск.
Даже не смешно какой капитуляции? С чего бы ? Просто обьясни какие должны произойти события чтобы произошло такое событие.
События уже происходят, на днях Росстат опубликовал свежие данные, по которым обвал по большинству отраслей от 50% до 80%, дальше будет больше.
Развод 100%. Никто никуда технику не повезёт, все прекрасно понимают, что за все платит покупатель и дорогу туда и обратно тоже, и в случае соблюдения этой схемы все станет дороже на 60-80%. Что делает эту технику с учетом нашего экономического положения катастрофически дорогой и не подъёмной.
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Это все ровно, что ходить в туалет через дом соседа 🤦🏽♂️.
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Вопросов много, а главный, как этим избранникам народа, такие идеи в голову приходят????
И услышать из этого телика, что все идет по плану
А чем это плохо. Бизнес работает, люди работают, налоги платятся, все довольны.
Европа вон так же газ "реверсный" на бумаге раздает соседям кто не хочет покупать напрямую.
Никто туда сюда возить не будет, просто будут с бумагами мутить.
Телевизоры из Калуги будут путешествовать, а жители Калуги - нет.
Да ты за жителей Калуги не волнуйся . У них все будет хорошо 👍 Вот тебе стоит попользоваться за себя в солдаты забреют.
👍🤘 🤟 👌
Прикиньте как круто можно будет «заработать». Телевизор сгонял в Казахстана, туда сюда, лево право, через север через юг, он вернулся снова в круг а точнее округ какой ни будь российский. Туда сюда печати номинально раскидают, увеличат срок доставки, стоимость а по факту телевизор никогда не покидал РФ и просто ждал такой вот документооборот)
Такая схема даже нашим инфоцыганам не приснится)
Что я только что прочитал 🤦♂️
Когда шок проходит, предпринимательская жилка возвращается
60 млрд. - это 3% рынка телевизоров в РФ? Рынок 2 трлн.?
Там чушь какая-то. Вообще есть точная цифра по количеству: «в первой половине 2021 года россияне купили 3млн телевизоров». Так что скорее всего там речь шла 30%, а не 3%. Тогда и средняя стоимость телевизора 30-35к рублей, вполне реально получится.
Кручу-верчу, на*бать хочу, теперь буквально.
зато как, с ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ размахом
Разбирают ранее собранные и собирают «экспортные». А наклейки «Сделано в России» вряд ли делают тут (ни бумаги, ни клея нормального, конечно, нет), но ввозить их из Южной Кореи, видимо, не запрещали. Так что сборка в России вполне возможна. 👍
делают шухеры мухеры, чтоб заработать много бабок, ничего удивительного
А могли бы просто работать, если бы политики мозги не ебали
Нет, это так не работает, всегда найдётся с гремящим баком к сожалению, а зачастую это коллективное помешательство, вот бы уже блокчейн правительство во всем мире с ИИ и коллективной модерацией, без земельных границ, оскалов, с общими целями, делать лучше своё существование и будущих поколений.
Зачем честно работать, если можно навариваться на санкциях?
Выйди и опять зайди.
Может только доки возить будут, а сама техника будет стоять на складе
Звучит как дичь.
Вот что это все дало кроме геморроя? Мне таки казалось те кто побеждает получают какие-то привилегии, а не доп. издержки. Только платить за то что и так было придется больше, а аналогов не изобрели.
тысячи смертей, разрушенная соседняя странаМне таки казалось те кто побеждает получают какие-то привилегии
Так и есть, но причем тут Россия?
Ну так основная страна тоже обескровленна. Задача выполнена. А разрушенная соседнюю не жалко англосаксонской военной машине.
англосаксонская военная машина такой же инструмент в руках рептилоидов как и рынок зерна. Этот передел начат не людьми, но это не значит, что мы не должны оставаться людьми.
Чёткую мотивацию на нормальную работу (а не на 80% имитацию) в сторону изменений.
Ну или вот, например, мнение от человека, который гораздо чаще критикует (переукреплённый рубль, ПМЭФ, и т.п.), чем хвалит:
https://t.me/karjakinchess/482
Я убежден, что Крым и события после 24 февраля 2022 – лучшее, что произошло в современной истории России и нам повезло присутствовать при эпохальном цивилизационном разломе.
Очевидно, речь не про Украину. Ожесточение конфронт...
Я убежден, что Крым и события после 24 февраля 2022 – лучшее, что произошло в современной истории России и нам повезло присутствовать при эпохальном цивилизационном разломе.
Очевидно, речь не про Украину. Ожесточение конфронтации по направлению Россия против всего цивилизационного мира либо создаст структурный переход, сформировав органический очаг роста, полностью преобразовав страну до неузнаваемости, либо низвергнет Россию в хаос, приведя к распаду и дезинтеграции.
Все лучшее, что происходит в стране в последнее время обусловлено геополитической конфронтацией и санкциями, как тот необходимый триггер под изменения.
Существует уверенность, что мы пойдем по пути развития и прогресса, как необходимый атрибут выживания. Для этого есть все предпосылки и бэкграунд посткрымского восстановления.
▪Кто нибудь предполагал, что за 10 лет удастся практически с нуля (после убийственных 90-х и начала нулевых) возродить оборонную промышленность и смежные отрасли машиностроения?
▪Мог кто-то допустить, что у нас будет собственная платежная система МИР?
▪Существенный рывок в продовольственной безопасности и АПК, когда за 5-6 лет удалось отвязаться от импортных поставок по ключевой номенклатуре товаров.
▪Фарма еще критически зависима от иностранных технологий и субстанций, мы здесь на начальном пути, но разве могла бы 7-10 лет назад создаться полностью отечественная вакцина мирового уровня против COVID?
▪Российский ИТ сектор, который вполне соответствует лучшим мировым стандартам и лишь ограничения в международной экспансии не позволяет российским ИТ компаниям «родить» отечественный Google по масштабам.
▪Мог бы кто-то представить год назад, что Аэрофлот перейдет на Ту-214, что автоматически подразумевает развитие авиационной промышленности с запредельным мультипликатором, раскручивая смежные отрасли экономики, обслуживающие авиапром.
▪Компрадорская российская элита вынужденно переобувается в полете, потому что США и ЕС сделали то, что мы должны были сделать – принудительно национализировали элиту. К черту их западно-ориентированную ментальность и внутренние страдания по Альпам, шопингам в Милане и «Лазурным берегам», их духовный скрежет никого не интересует. Единственное, что интересует, чтобы они вкладывали капиталы внутри страны, а не вывозили их на Запад.
Санкции сделали техническую невозможность распределения капиталов за пределами России, поэтому чисто технически они вынуждены будут работать в интересах России, а это то, что нужно.
▪Нам удастся отвязаться от гибнущей западной цивилизации на полном ходу, вваливающей в пучину фатальных преобразований в рамках существующей архитектуры мирового порядка.
Здесь можно привести список из сотни пунктов, работа над которыми необходима для трансформации экономики России. Также нужно иметь ввиду крайнюю степень инертности власти, которая цепляется за прошлый мир всеми конечностями (итоги ПМЭФ). Но никто не обещал легкого и быстрого перехода.
Цивилизации не гибнут за один день (США), ровно, как и на структурные переходы инертной системы не происходят одномоментно. Должно пройти некоторое время для ментальной ломки, поиска самоидентификации, накопления потенциала и формирования альтернативных векторов развития.
Мой оптимизм обусловлен естественным ходом цивилизации, когда череда необратимых последствий запускает цепную реакцию преобразований, которые не видны вначале из-за концентрации старых концептов и методов управления, но будут видны в перспективе.
При всей критике ЦБ, они сделали грандиозную работу по стабилизации системы в феврале-марте и, хотя там «поле непаханое» для перестройки, но текущие параметры несопоставимо лучше, чем 3 года назад и, тем более в 2014.
Вероятно, слабые звенья цепи будут естественным образом деактивированы. Учитывая масштаб системы и инерционную составляющую, это не может произойти одномоментно.
Если это разрешат те кто вводит санкции, то это будет бред какой-то
А как они могут запретить?
Напоминает схему реэкспорта Жигулей в страны Европы ))
Да будет, как с хлопком и с говядиной Ларионова 59го года. Стадо телевизоров прокатят по стране, а приписки и на бумаге всего будет вдоволь.
Зачем все эти танцы с бубнами))
Кошерно
О новый дивный мир