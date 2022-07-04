Техника
Неподвижный волк

Китайские бренды смартфонов стали лидерами по числу продаж в России за полгода 2022 года — «Ъ» Статьи редакции

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что скоро российский рынок будет на 90% состоять из китайских брендов.

  • За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».
  • Например, за первое полугодие 2021 года было продано 498 тысяч смартфонов Realmi, а за тот же период 2022 года — около 1,1 млн штук. Продажи Poco (суббренд Xiaomi) в штуках выросли на 16% год к году, а Nokia — увеличились более чем на 40%. Доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за полгода в России было продано чуть более 10 млн мобильных телефонов — на 23% меньше, чем за первое полугодие 2021-го.
  • В Ozon подтвердили «Ъ» рост спроса на новые китайские устройства. По данным компании, продажи смартфонов Tecno в мае-июне выросли более чем в 20 раз, Doogee — в пять раз, а электроники Digma — почти в восемь раз. В «Яндекс Маркете» сообщили, что в первом квартале 2022-го доля китайских брендов техники увеличилась вдвое год к году.
  • В «Ситилинк» говорят, что сеть продолжает расширять ассортимент из-за ухода иностранных производителей. В магазинах уже есть техника от Sсhaub Lorenz и Korting, в ближайшее время появятся бренды Kimtigo, Akimojeba, Domfy и Chuwi.
  • В России уже начались поставки смартфонов по параллельному импорту. Например, в магазинах Samsung продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС. Но, по мнению источника «Ъ» на рынке электроники, параллельный импорт не сможет обеспечить весь объём российского рынка техники, что позволит китайским производителям укрепиться в России.

  • Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что Xiaomi, Honor и Realme вскоре займут место Apple и Samsung. Он уверен, что розничным сетям и дистрибьюторам придётся заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями. «Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — говорит Сурков.

#новость #смартфоны #китай

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13 комментариев
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 Vladislav S

Удар! Иван продавать нефть и лес за смартфон. Удар! Нефритовый стержень по лбу. Удар!

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Petr0vich71

Бартер что-ли? Очень утрировано.

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Nk

Почему китайцы научились делать смартфон без заметной камеры, выреза, подбородка и прочего на лицевой панели, а лидер американского сегмента - эппл - нет?

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Артем Акшинцев

Ну и ну. Вы не уметь мочь говорить на языке компартии. Мы выписать вам лечение санаторий, но пока только графитовым стержень.

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Revenant

Китайцы давно научились делать годную технику. Переплачивать за бренд не имеет смысла.

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Andry

ага, и цены уже сопоставимы с остальными. какой-нибудь хуавей p50 pro по стоимости на уровне айфона

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Revenant

Ну вы опять кидаетесь в крайность. Я брал Poco F3 8Gb/256Gb, мне он вышел около 25т.р. За такое железо это отличный прайс.

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Vladislav S

Риска мис! 5 рублей! Похвала

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Petr0vich71

За месяц в семье сломались два смартфона Самсунг почти новых (1.5 года бережной эксплуатации). Продал на Авито, перекрестился, купил реалми, пока не нарадуюсь.

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Vladislav S

Товарищ, приятный! 2мб памяти бесплатно! Хвалить

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Petr0vich71

Что за перевод с Алиэкспресса?

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Chapaka

Читал недавно. Китайцы айфоны американские недавно делать начали. Врут?

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Рикардо Иванов

Вроде и так очевидно что Китай уже забрал рыночек, учитывая что мы идём дорогой Ирана.
Ну так а какие ещё есть бренды?
Корейский самсунг за оверпрайс? Японский Сони для особых извращенцев? Или айфон за тонну нефти, в котором оплату картой теперь можно провести, положив её под чехол?
Есть "русский" бренд Ayya, впрочем это уже совсем другая история...

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