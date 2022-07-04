Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что Xiaomi, Honor и Realme вскоре займут место Apple и Samsung. Он уверен, что розничным сетям и дистрибьюторам придётся заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями. «Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — говорит Сурков.