В Минпромторге заявили, что уход Microsoft из России — это «безусловно позитивный шаг» для отечественных разработчиков Статьи редакции
Потому что они смогут занять освобождённые ниши на рынке.
О том, что уход Microsoft с рынка в перспективе положительно скажется на российских разработчиках ПО, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Чиновник уверен, что появление конкурентоспособного ПО в России — это лишь вопрос времени. По его словам, российские разработчики смогут «совершить рывок» по повышению качества своих продуктов по мере увеличения спроса и обратной связи от потребителей.
Шпак также прокомментировал рост количества запросов россиян об активации «пиратских» копий Windows. Он произошёл в середине 2022 года после того, как Microsoft ограничила возможность скачивать ISO-образы ОС со своего сайта на территории России. Шпак считает, что с точки зрения использования «пиратского» ПО уход Microsoft не окажет значительного влияния на рынок.
Замглавы Минпромторга добавил, что в России существуют собственные операционные системы, такие как «Ред ОС», ALT Linux и Astra Linux. По мнению Шпака, они справляются с поставленными задачами, поэтому вопрос о создании собственного аналога Windows довольно спорный.
Особенно для win-разработчиков, я верно понимаю? А уход боинга полезен для пилотов скорей всего
Появится время для работы в такси
Да для пилотов уход боинга очень полезен, пилоты сами научатся летать, к рукам картонки пределают и полетят в казахстан😂
А Виндовая разработка с приходом Линукса, телефонов и Маков скукожилась почти до погрешности.
Да и сам Микрософт стух: перестал выпускать MSDN журнал, убрал технические блоги в архив, где ничего не найдешь, издательство Микрософт Пресс уж не знаю живо ли и т.п.
30 лет назад экосистема Микрософта была событием, сейчас она одна из многих. Не жалко, в общем-то.
Кто-то мешает учиться новому? Появились автомобили - кучера лишились работы.
Разработчики всю жизнь учатся и меняют технологии, им пофиг
Пилоты, кстати, релоцироваться уже не могут - Росавиация не подтверждает стаж.
Российское КБ создает новый самолет
Секретная разработка Минпромторга в области экологически чистых корабельных двигателей/движителей
неверно понимаете, для разработчиков бюджета позитивный шаг
Что там в минпромторге курят?
Шпак…
Соли
методичку
Определённо чтобы марафонцу сделать лучший результат - ему надо отпилить ногу, ну или сломать на худой конец
Нет. Нужно перестрелять остальных марафонцев и подкупить судью))
Не кормить неделю, а на финише поставить тарелку супа.
Фартовая страна у нас)) что не случается то в плюс))) думаю даже если атомной бомбой дадут, скажут что плутоний бесплатно доставили
- Что общего у фирмы Microsoft и Российского правительства?
- Оба они обещают исправить ошибку в следующей версии.
- А в чем разница?
- Microsoft ошибки исправляет
На самом деле так. Огромное количество запросов на перевод ПО из под виндоус на линукс, особенно для госов.
Не особенно для госов, а только от них…
С гос ЗП для разработчиков в 25 тысяч рублей) Но теперь это да целых 500 евро)
Поэтому знакомый айтишник и уходит из госструктуры⁉️😬
а польза тут где? ровно то же самое ПО, работаеющее точно так же, но на другой операционке. Примерно как решать проблему безработицы тем, что платить людям за покраску травы в зеленый цвет - нафиг никому это не нужно, но люди при деле и зп получают. с таким же успехом могли просто раздать деньги разрабам этого ПО, не делая бессмысленную работу
«"Безусловно позитивный шаг" для отечественных разработчиков» – и вообще санкции ведь на пользу нам всем.
И было бы так, если б не нюансы.
В сша разработаны операционные системы, и у нас разработаны операционные системы. Но есть нюанс
ага.. что мешало ранее создавать (незавершенный процесс) лучшее? человек выберет то что комфортнее все равно, нет денег - заработает и приобретет. мы меняем жигули деда на солярис купленный при помощи родителей, и как-то доходим до премиум класса.
по никто не делал. нахер впрягаться если уже есть готовое? "и так сойдет!"
Простите, что грубо, но думается что покалеченным на бессмысленной бойне они потом будут на белом глазу вещать: "Ну и что, что нет ног, зато руки сильнее будут"...
Кругом одни «рывки» планируются
Конвульсии.
Главное никто не уточняет направление этих рывков
Что то помню лет 10 назад когда к ним ребята пришли с reactOS и сказали "мы тут делаем аналог винды только бесплатный, открытый и с ядром разрабов из РФ"
То им сказали "Денег нет но вы там держитесь."
Не могу понять деньги что ли появились внезапно? А может надо было почесаться немного раньше.
Хотя вангую что все закончится красивыми лозунгами в новостях. А денег как не было так и не будет. И просто поставят пиратскую винду и кривой "Российский" линукс.
Нет. Это "ну вы там сделайте всё норм, но мы денег не дадим. Но, если что, национализируем. Держитесь, хорошего настроения и здоровья."
Не пиратская шиндоус, а кустом версия, не дырявый российский линукс, а бэкдор эдишн ))
это просто были не те ребята, не из того дачного кооператива
Ну да, ждём вместо Excel приложение "Таблица". И операционную систему "Свобода".
Спутник. У нас все говно называют «Спутник» (я про поискового гиганта если что)
Так что-то там уже делают же вроде, «мой офис» что ли кличется, если память не изменяет
Какое еще приложение? Расчерченный по ГОСТу А4!
Вы не поверите, но
https://myoffice.ru/apps/table/
Маразм крепчал
Хоть дождемся отечественную "операционку". В лучшем случае от Яндекса, в худшем от Почта России)
ПочтОс!
Или Альфа-Банк
Также он выступал соучредителем ООО «Элвис-телеком Самара», автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы» (Самара), ассоциации «Исследовательский центр судебных и негосударственных экспертиз» (Самара), самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО «Агентство массовых коммуникаций» (Самара), ООО «Союз-телеком» (Москва), ООО «Авиалайнер» (управление недвижимостью, Москва).
А возможно, что и
Немного перефразировать заголовок можно:
В Минпромторге заявили, что уход чиновников из России — это «безусловно позитивный шаг» для отечественных разработчиков
а он какую квалификацию в области разработки ПО имеет? Да и вообще относительно его знаний сферы IT? Не такие же как "мы создали все условия"?
Квалификация на уровне производства гвоздей с чипами.
Дистрибутив GNU/Tovarischmayor
Ну действительно, если ушёл главный конкурент, то и конкурировать не будет с кем.
Есть ли микрософт на рынке пиратского по или нет ... Науке это не известно
Сытый дурачок и его комментарий, как обычно по содержательности на одном уровне с мыльным пузырём.
Господин Шпак в своей жизни лично что нибудь созидал или только эксплуатировал созданные западной цивилизацией блага прогресса на экспроприированные средства?
Я за то чтобы уволить, без права в будущем занимать должности выше продавца-кассира.
Печатные машинки - и точка!
Ура! Только GNU/Linux!
Это чо теперь придется дороже платить сисадминам???
Примерно как получить позитивный результат на ковид
Шпак конечно безграмотный неумный!
я смотрю все санкции трактуются как "нам на пользу", если они не касаются чиновников и олигархов лично?
https://vc.ru/legal/454655-v-gosdume-predlozhili-vvesti-ponyatie-kontrsankcionnaya-informaciya-dannye-o-sdelkah-kotorye-mogut-privesti-k-sankciyam
тут чето им санкции не хочется получать?!
Эти мелкие и мягкие, на прошлой неделе, прислали гневное письмо, в котором требуют удалить, из компьютера, все неоплаченные мною продукты. Собственно оплатить я пытался, но не смог.
Ну, что после таких лозунгов ждём очередного вливания средств в какую-нибудь «Шпак и Ко» на создание очередного убийцы винды.
МинБезмозгДолбоеб
А если отправить правительство в отставку - это тоже освободит нишу, можно это рассматривать как "позитивный шаг"?
Начинайте сбор подписей!
Вася Шпак такой шпак.
Думает, что его мечты об откатах, распиле и дальнейшей смерти того что наклепают (если ещё наклепают) копеечные разработчики (а других и не наймут, ибо распил) - это позитив для последних?
Покуда такое отребье насиживает коттеджи и замки на своих постах, ничего хорошего в России не будет, а если и будет, то как всегда «вопреки государства/власти» и совсем чуть-чуть (а потом и релоцируется из этой клоаки).
Чувствуется, человек не зря получал образование в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний - эксперт в ИТ и знает, как лучше
Если только в том смысле, что большинство разработчиков не используют винду как операционную систему
Я думаю для "Мой офис" — это скорее хорошая новость чем плохая
Больше пользователей станет у них)
Onlyoffice и точка 😂
Эх помню раньше факс был и счета от руки выписывали) И все работало и было всем счастья ))) Всем добра и терпения 🤗
И секретарши пасьянс вручную раскладывали!
Вы когда-нибудь пробовали устанавливать КриптоПро на Линукс? Знайте, процедура проблемная, без фикса скрипта установщика часто невыполнимая (даже на официально поддерживаемых дистрибутивах).
Так что где они там позитив нашли я даже не знаю.
Вот, допилят наконец КриптоПро для Линукс, позитив 🤣
Только выиграли
В лотерею. Те счастливые незнакомцы, которые подсядут на подряд. А со временем телепортируются на нары. Ибо такова суровая правда жызы.
Конечно, чем меньше конкуренции тем лучше! Для тех кто зарабатывает деньги... А вот для конечного потребителя - это мрак. Да и в целом для индустрии - отстутсвие конкуренции это предсмертный звонок. В РФ не такое количество потребителей (если забыть на минутку обо всех иных проблемах), чтобы мог родиться продукт сопоставимый с Windows или MS Office.
В каком мире живут МинЦифры, Минпромторг, Минпросвещения и прочие нужные организации с раздутым штатом? Почему их мировоззрение так отличается от простых грамотных людей?
Думаю они притворяются, с ковидом же все успешно притворялись, потом внезапно он стал не опасен, так и теперь стрёмно быть инакомыслящим на гос.службе.
Да и вообще все что сейчас происходит - один сплошной безусловный позитиффффчик
Ага, «жест доброй воли» 😂
Разработчиков чего, простите?
А они шутники, однако
Хорошо скажется на конкретных разработчиках и связанных с этим чиновников, потому что определённые люди оседлают гос.контракт с бюджетными деньгами. Остальные разработчики вместе с потребителями ничего не получат.
В общем кто ещё не поднял, то поднимайте чёрный флаг.
Да я не думаю, что у них есть проблемы с придумыванием способов попила бабла. Уже давно все налажено и все работает как часы. Вот мы эту работу всем миром сейчас и наблюдаем, с интересом.
Ура, наконец то никаких экселей и вордов! Никаких виндовсов, .NET разработок, Visual Studio и кучи других программ, которые занимали нишу и мешали развиваться! (не занимаю нишу, развивайтесь).
Ну пока только с великим нац проектом "замена макдачки", справились и то кое-как... а тут, похоже, что постепенно все будут безусловно позитивно пользоваться крякнутыми продуктами.
Нахуй не нужон ваш мс
В эти рассуждения про рывок, возможности и безусловный позитив можно было бы вплести ещё и мысль про Билла Гейтса и чипирование - весьма органично и убедительно звучало бы на общем фоне )))))
Вместо CoPilot российским разработчикам код генерировать будет пыль в клавиатуре.
Какие сказочные сами знаете кто
а что он не так сказал?
для российских разработчиков действительно лучше.
для пользователей - хуже.
раньше заказчик покупал продукты майкрософт (потому что лучше/дешевле/привычнее - кому что). сейчас заказчик вынужден покупать российское ПО и платить деньги российским разработчикам.
часть денег разработчики положат себе в карман, часть пустят на найм дополнительных программистов, потому что спрос вырос.
как итог - российская разработка ПО вырастет, потому что на российское ПО будет потрачено больше денег.
цена, которая за это заплачена - потраченные лишние деньги заказчиков, затянутые проекты, неудобство итд.
это и раньше можно было сделать, запретив покупать иностранное ПО. но раньше этот запрет встретили бы с ооочень большим негативом. а сейчас вынужденно, потому что вариантов других нет
то-то в Северной Корее стартапы цветут и пахнут, разработчики нужны и им только лучше от этого всего