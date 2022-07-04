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В Минпромторге заявили, что уход Microsoft из России — это «безусловно позитивный шаг» для отечественных разработчиков Статьи редакции

Потому что они смогут занять освобождённые ниши на рынке.

  • О том, что уход Microsoft с рынка в перспективе положительно скажется на российских разработчиках ПО, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг [уход Microsoft с российского рынка] безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять.

Василий Шпак, цитата по ТАСС

  • Чиновник уверен, что появление конкурентоспособного ПО в России — это лишь вопрос времени. По его словам, российские разработчики смогут «совершить рывок» по повышению качества своих продуктов по мере увеличения спроса и обратной связи от потребителей.

  • Шпак также прокомментировал рост количества запросов россиян об активации «пиратских» копий Windows. Он произошёл в середине 2022 года после того, как Microsoft ограничила возможность скачивать ISO-образы ОС со своего сайта на территории России. Шпак считает, что с точки зрения использования «пиратского» ПО уход Microsoft не окажет значительного влияния на рынок.

Те, кто привык пользоваться «пиратскими» версиями, те, наверное, и будут продолжать ими пользоваться. В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке, особо влияния не окажет.

Василий Шпак

  • Замглавы Минпромторга добавил, что в России существуют собственные операционные системы, такие как «Ред ОС», ALT Linux и Astra Linux. По мнению Шпака, они справляются с поставленными задачами, поэтому вопрос о создании собственного аналога Windows довольно спорный.

#новость #microsoft #windows

4685 просмотров
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167 комментариев
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 Alexey Melikhov

Особенно для win-разработчиков, я верно понимаю? А уход боинга полезен для пилотов скорей всего

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Roman

Появится время для работы в такси

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3 комментария
Прекрасный паук например

Да для пилотов уход боинга очень полезен, пилоты сами научатся летать, к рукам картонки пределают и полетят в казахстан😂

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1 комментарий
Андрей Захаров

А Виндовая разработка с приходом Линукса, телефонов и Маков скукожилась почти до погрешности.

Да и сам Микрософт стух: перестал выпускать MSDN журнал, убрал технические блоги в архив, где ничего не найдешь, издательство Микрософт Пресс уж не знаю живо ли и т.п.

30 лет назад экосистема Микрософта была событием, сейчас она одна из многих. Не жалко, в общем-то.

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16 комментариев
Нелинейная структура данных

Кто-то мешает учиться новому? Появились автомобили - кучера лишились работы.

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3 комментария
Андрей Захаров

Разработчики всю жизнь учатся и меняют технологии, им пофиг

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1 комментарий
High Stakes

Пилоты, кстати, релоцироваться уже не могут - Росавиация не подтверждает стаж.

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John Doe

Российское КБ создает новый самолет

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John Doe

Секретная разработка Минпромторга в области экологически чистых корабельных двигателей/движителей

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Михаил Желтухин

неверно понимаете, для разработчиков бюджета позитивный шаг

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Алексей Максимов

Что там в минпромторге курят?

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Евгений Дроздов

Шпак…

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Igor Elfimov

Соли

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1 комментарий
ildarin

методичку

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Алексей Ильченко

Определённо чтобы марафонцу сделать лучший результат - ему надо отпилить ногу, ну или сломать на худой конец

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Alexander Bobylev

Нет. Нужно перестрелять остальных марафонцев и подкупить судью))

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1 комментарий
Yy Kk

Не кормить неделю, а на финише поставить тарелку супа.

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RomanAno

Фартовая страна у нас)) что не случается то в плюс))) думаю даже если атомной бомбой дадут, скажут что плутоний бесплатно доставили

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Свежий Филипп

- Что общего у фирмы Microsoft и Российского правительства?
- Оба они обещают исправить ошибку в следующей версии.
- А в чем разница?
- Microsoft ошибки исправляет

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Нелинейная структура данных

На самом деле так. Огромное количество запросов на перевод ПО из под виндоус на линукс, особенно для госов.

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Евгений Дроздов

Не особенно для госов, а только от них…

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1 комментарий
Dima

С гос ЗП для разработчиков в 25 тысяч рублей) Но теперь это да целых 500 евро)

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28 комментариев
Тая

Поэтому знакомый айтишник и уходит из госструктуры⁉️😬

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1 комментарий
Марат

а польза тут где? ровно то же самое ПО, работаеющее точно так же, но на другой операционке. Примерно как решать проблему безработицы тем, что платить людям за покраску травы в зеленый цвет - нафиг никому это не нужно, но люди при деле и зп получают. с таким же успехом могли просто раздать деньги разрабам этого ПО, не делая бессмысленную работу

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Вадим Д.

«"Безусловно позитивный шаг" для отечественных разработчиков» – и вообще санкции ведь на пользу нам всем.
И было бы так, если б не нюансы.

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Qnoc

В сша разработаны операционные системы, и у нас разработаны операционные системы. Но есть нюанс

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Odincova.

ага.. что мешало ранее создавать (незавершенный процесс) лучшее? человек выберет то что комфортнее все равно, нет денег - заработает и приобретет. мы меняем жигули деда на солярис купленный при помощи родителей, и как-то доходим до премиум класса.
по никто не делал. нахер впрягаться если уже есть готовое? "и так сойдет!"

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Илья Тюменцев

Простите, что грубо, но думается что покалеченным на бессмысленной бойне они потом будут на белом глазу вещать: "Ну и что, что нет ног, зато руки сильнее будут"...

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Roman Shar

Кругом одни «рывки» планируются

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Император Нолимоций

Конвульсии.

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Яков

Главное никто не уточняет направление этих рывков

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Dima

Что то помню лет 10 назад когда к ним ребята пришли с reactOS и сказали "мы тут делаем аналог винды только бесплатный, открытый и с ядром разрабов из РФ"
То им сказали "Денег нет но вы там держитесь."

Не могу понять деньги что ли появились внезапно? А может надо было почесаться немного раньше.

Хотя вангую что все закончится красивыми лозунгами в новостях. А денег как не было так и не будет. И просто поставят пиратскую винду и кривой "Российский" линукс.

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Alexander Bobylev

Нет. Это "ну вы там сделайте всё норм, но мы денег не дадим. Но, если что, национализируем. Держитесь, хорошего настроения и здоровья."

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1 комментарий
Вадим Парамонов

Не пиратская шиндоус, а кустом версия, не дырявый российский линукс, а бэкдор эдишн ))

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under construction

это просто были не те ребята, не из того дачного кооператива

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Реальный директолог

Ну да, ждём вместо Excel приложение "Таблица". И операционную систему "Свобода".

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Евгений Дроздов

Спутник. У нас все говно называют «Спутник» (я про поискового гиганта если что)

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Вадим Парамонов

Так что-то там уже делают же вроде, «мой офис» что ли кличется, если память не изменяет

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ildarin

Какое еще приложение? Расчерченный по ГОСТу А4!

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Igor Lobkov

Вы не поверите, но

https://myoffice.ru/apps/table/

МойОфис Таблица - редактор для построения…
МойОфис Таблица – приложение для обработки электронных таблиц и анализа данных. Поддерживает…
myoffice.ru
Ответить
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Nuke 7s

Маразм крепчал

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FINSTREAM

Хоть дождемся отечественную "операционку". В лучшем случае от Яндекса, в худшем от Почта России)

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Marat Nigametzianov

ПочтОс!

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Salena_ya

Или Альфа-Банк

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Алексей Никитенко

Также он выступал соучредителем ООО «Элвис-телеком Самара», автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы» (Самара), ассоциации «Исследовательский центр судебных и негосударственных экспертиз» (Самара), самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО «Агентство массовых коммуникаций» (Самара), ООО «Союз-телеком» (Москва), ООО «Авиалайнер» (управление недвижимостью, Москва).

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Кто-то такой

А возможно, что и

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Илья Тюменцев

Немного перефразировать заголовок можно:
В Минпромторге заявили, что уход чиновников из России — это «безусловно позитивный шаг» для отечественных разработчиков

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Александр Иванов

а он какую квалификацию в области разработки ПО имеет? Да и вообще относительно его знаний сферы IT? Не такие же как "мы создали все условия"?

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Aleksandr Makarov

Квалификация на уровне производства гвоздей с чипами.

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3 комментария
Виктор Запруднов

Дистрибутив GNU/Tovarischmayor

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Reoptima
"Чиновник уверен, что появление конкурентоспособного ПО в России — это лишь вопрос времени. По его словам, российские разработчики смогут «совершить рывок» "

Ну действительно, если ушёл главный конкурент, то и конкурировать не будет с кем.

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Roman Kotov

Есть ли микрософт на рынке пиратского по или нет ... Науке это не известно

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Body Rise

Сытый дурачок и его комментарий, как обычно по содержательности на одном уровне с мыльным пузырём.

Господин Шпак в своей жизни лично что нибудь созидал или только эксплуатировал созданные западной цивилизацией блага прогресса на экспроприированные средства?
Я за то чтобы уволить, без права в будущем занимать должности выше продавца-кассира.

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VLAD

Печатные машинки - и точка!

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MEGAtraXXXer666

Ура! Только GNU/Linux!

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ART

Это чо теперь придется дороже платить сисадминам???

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Роман Кулаков

Примерно как получить позитивный результат на ковид

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Dev

Шпак конечно безграмотный неумный!
я смотрю все санкции трактуются как "нам на пользу", если они не касаются чиновников и олигархов лично?
https://vc.ru/legal/454655-v-gosdume-predlozhili-vvesti-ponyatie-kontrsankcionnaya-informaciya-dannye-o-sdelkah-kotorye-mogut-privesti-k-sankciyam
тут чето им санкции не хочется получать?!

В Госдуме предложили ввести понятие…
Её нельзя будет распространять, в том числе и через СМИ.
vc.ru
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To Broker

Эти мелкие и мягкие, на прошлой неделе, прислали гневное письмо, в котором требуют удалить, из компьютера, все неоплаченные мною продукты. Собственно оплатить я пытался, но не смог.

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Dmitry Kon

Ну, что после таких лозунгов ждём очередного вливания средств в какую-нибудь «Шпак и Ко» на создание очередного убийцы винды.

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Я никто и звать меня никак

МинБезмозгДолбоеб

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ildarin

А если отправить правительство в отставку - это тоже освободит нишу, можно это рассматривать как "позитивный шаг"?

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Body Rise

Начинайте сбор подписей!

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تقي

Вася Шпак такой шпак.
Думает, что его мечты об откатах, распиле и дальнейшей смерти того что наклепают (если ещё наклепают) копеечные разработчики (а других и не наймут, ибо распил) - это позитив для последних?
Покуда такое отребье насиживает коттеджи и замки на своих постах, ничего хорошего в России не будет, а если и будет, то как всегда «вопреки государства/власти» и совсем чуть-чуть (а потом и релоцируется из этой клоаки).

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Каменный Филипп

Чувствуется, человек не зря получал образование в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний - эксперт в ИТ и знает, как лучше

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Паша Казаков

Если только в том смысле, что большинство разработчиков не используют винду как операционную систему

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Евгений Анатольевич

Я думаю для "Мой офис" — это скорее хорошая новость чем плохая
Больше пользователей станет у них)

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Евгений Фрост

Onlyoffice и точка 😂

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Lukas Dexter

Эх помню раньше факс был и счета от руки выписывали) И все работало и было всем счастья ))) Всем добра и терпения 🤗

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Artem Vakhitov

И секретарши пасьянс вручную раскладывали!

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1 комментарий
Евгений Фрост

Вы когда-нибудь пробовали устанавливать КриптоПро на Линукс? Знайте, процедура проблемная, без фикса скрипта установщика часто невыполнимая (даже на официально поддерживаемых дистрибутивах).

Так что где они там позитив нашли я даже не знаю.

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Герман Воронов

Вот, допилят наконец КриптоПро для Линукс, позитив 🤣

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8 комментариев
Положенный теркин30см

Только выиграли

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Александр Голубев

В лотерею. Те счастливые незнакомцы, которые подсядут на подряд. А со временем телепортируются на нары. Ибо такова суровая правда жызы.

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Alex Lowen

Конечно, чем меньше конкуренции тем лучше! Для тех кто зарабатывает деньги... А вот для конечного потребителя - это мрак. Да и в целом для индустрии - отстутсвие конкуренции это предсмертный звонок. В РФ не такое количество потребителей (если забыть на минутку обо всех иных проблемах), чтобы мог родиться продукт сопоставимый с Windows или MS Office.

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Vadim Berezhnoy

В каком мире живут МинЦифры, Минпромторг, Минпросвещения и прочие нужные организации с раздутым штатом? Почему их мировоззрение так отличается от простых грамотных людей?

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Salena_ya

Думаю они притворяются, с ковидом же все успешно притворялись, потом внезапно он стал не опасен, так и теперь стрёмно быть инакомыслящим на гос.службе.

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Владислав Волков

Да и вообще все что сейчас происходит - один сплошной безусловный позитиффффчик

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Mika Shmalish

Ага, «жест доброй воли» 😂

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Липовый мёд
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Император Нолимоций
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Andrey Kulakov

Разработчиков чего, простите?

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Оля Янко

А они шутники, однако

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Soulis

Хорошо скажется на конкретных разработчиках и связанных с этим чиновников, потому что определённые люди оседлают гос.контракт с бюджетными деньгами. Остальные разработчики вместе с потребителями ничего не получат.
В общем кто ещё не поднял, то поднимайте чёрный флаг.

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ildarin

Да я не думаю, что у них есть проблемы с придумыванием способов попила бабла. Уже давно все налажено и все работает как часы. Вот мы эту работу всем миром сейчас и наблюдаем, с интересом.

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4 комментария
ildarin

Ура, наконец то никаких экселей и вордов! Никаких виндовсов, .NET разработок, Visual Studio и кучи других программ, которые занимали нишу и мешали развиваться! (не занимаю нишу, развивайтесь).

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Эдгард Гомес Адарме

Ну пока только с великим нац проектом "замена макдачки", справились и то кое-как... а тут, похоже, что постепенно все будут безусловно позитивно пользоваться крякнутыми продуктами.

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Soviet Pooh

Нахуй не нужон ваш мс

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Дмитрий Михайлович

В эти рассуждения про рывок, возможности и безусловный позитив можно было бы вплести ещё и мысль про Билла Гейтса и чипирование - весьма органично и убедительно звучало бы на общем фоне )))))

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High Stakes

Вместо CoPilot российским разработчикам код генерировать будет пыль в клавиатуре.

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Андрей Верижников

Какие сказочные сами знаете кто

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Кот Учёный
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Sergey

а что он не так сказал?
для российских разработчиков действительно лучше.
для пользователей - хуже.
раньше заказчик покупал продукты майкрософт (потому что лучше/дешевле/привычнее - кому что). сейчас заказчик вынужден покупать российское ПО и платить деньги российским разработчикам.
часть денег разработчики положат себе в карман, часть пустят на найм дополнительных программистов, потому что спрос вырос.
как итог - российская разработка ПО вырастет, потому что на российское ПО будет потрачено больше денег.

цена, которая за это заплачена - потраченные лишние деньги заказчиков, затянутые проекты, неудобство итд.
это и раньше можно было сделать, запретив покупать иностранное ПО. но раньше этот запрет встретили бы с ооочень большим негативом. а сейчас вынужденно, потому что вариантов других нет

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Вячеслав

то-то в Северной Корее стартапы цветут и пахнут, разработчики нужны и им только лучше от этого всего

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