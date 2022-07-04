С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг [уход Microsoft с российского рынка] безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять.