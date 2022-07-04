Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra с 1-дюймовой камерой Leica Статьи редакции
И две модели попроще: 12S и 12S Pro.
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- Xiaomi представила флагманские смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra, разработанные совместно с немецким производителем камер Leica. Устройства сначала будут доступны только в Китае.
12S Ultra
- Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп. Leica выполнила заводскую настройку всех сенсоров.
- В Xiaomi сообщили, что светочувствительность основной камеры смартфона на 76% выше, чем у iPhone 13 Pro Max. За счёт этого 12S Ultra способен создавать детализированные снимки даже в условиях низкой освещённости, при этом устраняя различные дефекты, включая хроматические аберрации и блики.
- В дополнение к основному модулю смартфон оснащён сверхширокоугольной камерой и сенсором с перископной конструкцией для пятикратного оптического зума. Разрешение обеих камер Sony IMX586 составляет 48 Мп.
- 12S Ultra поддерживает технологию Dolby Vision HDR и фирменные фильтры Leica для съёмки.
- Xiaomi оснастила смартфон 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 пикселей. Устройство поддерживает технологию AdaptiveSync Pro, за счёт которой частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.
- Задняя поверхность корпуса смартфона выполнена из экологически чистой силиконовой кожи, которая отличается высокой устойчивостью от грязи и долговечностью.
- За производительность 12S Ultra отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной формата UFS 3.1 — 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Ёмкость аккумулятора — 4860 мА·ч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт и 50-ваттную беспроводную зарядку.
- Цена базовой модели 12S Ultra с 8 ГБ и 256 ГБ памяти — 5999 юаней (около 50 тысяч рублей). Максимальная версия с 12 и 512 ГБ памяти поступит в продажу за 6999 юаней (около 58 тысяч рублей).
12S и 12S Pro
- Смартфоны оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.
- 12S Pro оснащён 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTPO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.
- 12S располагает тремя камерами: основной 50-мегапиксельной с поддержкой оптической стабилизации изображения, 13-мегапискельной сверхширокоугольной и 5-мегапискельной для макросъёмки.
- «Старшая» модель оснащена основной, теле-фото и сверхширокоугольной камерами с разрешением по 50 Мп. Оптику обоих смартфонов настроили специалисты Leica.
- Ёмкость аккумулятора 12S — 4500 мА·ч, а 12S Pro — 4600 мА·ч. «Младшая» модель поддерживает быструю зарядку 67 Вт, а «старшая» — 120 Вт.
- Стоимость Xiaomi 12S начинается от 3999 юаней (около 33 тысяч рублей), а 12S Pro — от 4699 юаней (около 39 тысяч рублей).
Камера слишком маленькая.
Тоже удивился, ждал большего.
Не ну это прикольно конечно, но 6,73 экран??? Они там шизанулись в Китае?
рили заебали с огромными телефонами
даже мне с ростом 190 и огромными руками неудобно пользоваться лопатами
Ну купи айфон чё ты ноешь
Купи Sony, че ты ноешь
Note 20 ultra 6.9, вообще норм, Ютуб удобно смотреть
Такая же лопата давно. Давно ждал замену
Купи себе iphone 5. Кто был в Китае то видел с какими лопатами они ходят. Даже с планшетов звонят.
Какой-то циклоп
Без нормальных алгоритмов фотка все равно будет крашится при выкладывании в Инст.
Прикол в том, что в Китае нет инсты, а под вейбо, сяохонгшу и моменты в вичате, сяоми адаптирован очень даже.
Для внутренне китайского потребления то я согласен что норм наверное...
Сяохонгшу звучит элитарно
Близкий аналог Инстаграма, но с расширенными функциями для покупок. Удобный сервис, есть копия для дикарей за пределами Китая называется RED.
А вы в Китае живёте?
бля, вы даже здесь уже недовольны) Сходите на солнце позагорайте, витамин Д может вам радость в жизни принесет.
Вы просто так попадаете, я давеча статью читал про распознавание рукописного текста, оставил позитивный коментарий...
Точно! Все же фоткают ТОЛЬКО для инсты 🤦♂️
Ну глупо же не учитывать интересы такой важной и большой части покупателей?
Все равно фото и видео такое себе будет. Помню года 3 назад брал модель с 108 пикселей и по факту фоткал хуже чем саисунг с9
Пока рано судить, надо обзоры и сравнения глянуть
Превед иксперду по оценке качества будущего видео по фотке телефона 👍 работа не нужна? Вижу - скилл у вас огого!
А можно просто симку в Canon присобачить и усе?
Можно просто выпилить симку из сяоми.
Камерофоны возвращаются?
Камерофоны вышли слишком рано.
1-дюймовая камера - как читается?
Вполне неплохо
Дюймовочка)
Экран маленький, надо 10 делать
12S Ultra выглядит топ конечно. Какая уже собственно разница сколько занимает камера, 2 см или 10. Главное что бы держать было удобно.
камера зеркалка?
Зеркалка подразумевает наличие зеркала перед затвором, в смартфоне это физически невозможно сделать.
Зазеркалка
С какой вероятностью это маркетинг? Как это было, например у ванпласа, где ребята из хаселблад подкорректировали цвета. Но если получится круто, я буду только рад
Ну на 11 ultra, камера довольно крутая.
А если Leica смущает, то они без зазрения совести лепили свою оптику на дешёвую, китайскую нокию
Мммммм, хорошая игрушка, а в России будет продаваться т по чём?
В России, ровно как и в Европе скорее всего нет. Если судить по 11 ultra, то продукт только для Китая(и там ещё поискать нужно было).
А цена, с учётом нынешнего курса и опыта 11 ultra, думаю в районе 100т.р. должна быть
Печалька, будем поискать, такой-же только с перламутровыми пуговицами)))
11 ultra недавно был по 34к на Али.
Ну речь же не про недавно, а про то, сколько он стоил на момент выхода. Любой телефон падает в цене, в момент выхода новой модели.
По курсу 120 за доллар
Ага, это как обычно, в России в тридорога))) Стоит посмотреть на Али, вопрос с доставкой!
Китай пока стабильно нам грузит по 50 товарняк
Недавно приобрел свой первый Xiaomi, наобум, надо сказать. Мой мой honor v20 перестал резко заряжаться. Выбирал из тех соображений, чтобы телефон был более-менее мощный и чтобы память была 256 Гб. В итоге в нашем DNS более-менее подходящий по параметрам оказался xiaomi 11t. Брал по цене 42.000 руб. Не скажу, что он совсем ущербный, но в ночном режиме honor v20 2019 года уделывает его камеру по полной. Селфи-камера также лучше у v20. Разница у телефонов по годам выпуска получается 3 года. Что тогда honor брал за 42.000 примерно что сейчас xiaomi. Ещё из минусов, пришлось менять регион чтобы стало приемлемой громкость в наушниках. В общем, не скажу, что телефон совсем шляпа, но xiaomi больше брать не буду.
Экран не водопад. Ура!
Какой смысл от всего этого если вы до сих пор не можете сделать спереди экран с равными выступами? Сверху у вас один отступ, по бокам другой, снизу третий. Сделайте одинаковый и уже сразу приятнее пользоваться телефоном