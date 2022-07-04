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Техника
DTF

Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra с 1-дюймовой камерой, сделанной с помощью Leica Статьи редакции

И две модели попроще: 12S и 12S Pro.

21 287 просмотров
  • Xiaomi представила флагманские смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra, разработанные совместно с немецким производителем камер Leica. Устройства сначала будут доступны только в Китае.

12S Ultra

  • Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп. Leica выполнила заводскую настройку всех сенсоров.
  • В Xiaomi сообщили, что светочувствительность основной камеры смартфона на 76% выше, чем у iPhone 13 Pro Max. За счёт этого 12S Ultra способен создавать детализированные снимки даже в условиях низкой освещённости, при этом устраняя различные дефекты, включая хроматические аберрации и блики.
  • В дополнение к основному модулю смартфон оснащён сверхширокоугольной камерой и сенсором с перископной конструкцией для пятикратного оптического зума. Разрешение обеих камер Sony IMX586 составляет 48 Мп.
  • 12S Ultra поддерживает технологию Dolby Vision HDR и фирменные фильтры Leica для съёмки.
  • Xiaomi оснастила смартфон 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 пикселей. Устройство поддерживает технологию AdaptiveSync Pro, за счёт которой частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.
  • Задняя поверхность корпуса смартфона выполнена из экологически чистой силиконовой кожи, которая отличается высокой устойчивостью от грязи и долговечностью.
  • За производительность 12S Ultra отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной формата UFS 3.1 — 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
  • Ёмкость аккумулятора — 4860 мА·ч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт и 50-ваттную беспроводную зарядку.
  • Цена базовой модели 12S Ultra с 8 ГБ и 256 ГБ памяти — 5999 юаней (около 50 тысяч рублей). Максимальная версия с 12 и 512 ГБ памяти поступит в продажу за 6999 юаней (около 58 тысяч рублей).
Xiaomi @Xiaomi
This is #Xiaomi12SUltra, our top imaging flagship smartphone. #Xiaomi12SSeriesLaunch

12S и 12S Pro

  • Смартфоны оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
  • Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.
  • 12S Pro оснащён 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTPO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.
  • 12S располагает тремя камерами: основной 50-мегапиксельной с поддержкой оптической стабилизации изображения, 13-мегапискельной сверхширокоугольной и 5-мегапискельной для макросъёмки.
  • «Старшая» модель оснащена основной, теле-фото и сверхширокоугольной камерами с разрешением по 50 Мп. Оптику обоих смартфонов настроили специалисты Leica.
  • Ёмкость аккумулятора 12S — 4500 мА·ч, а 12S Pro — 4600 мА·ч. «Младшая» модель поддерживает быструю зарядку 67 Вт, а «старшая» — 120 Вт.
  • Стоимость Xiaomi 12S начинается от 3999 юаней (около 33 тысяч рублей), а 12S Pro — от 4699 юаней (около 39 тысяч рублей).

#новость #leica #xiaomi

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260 комментариев
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 Red Flag

Камера слишком маленькая.

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Koankuz

Тоже удивился, ждал большего.

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1 комментарий
تقي

Недопиарили. Могли бы лучше оптику поставить.
Сколько фокусное непонятно. И вообще об линзе мало инфы.

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1 комментарий
Очередной ихтиандр

;)))

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ildarin

У кого-то комплексы про размер 😉

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Денис Ананьев
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Денис Ананьев

Да нахуй вы меня минусите, яне поняв?
Ну все, сяоми заебись. Плюсите.

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9 комментариев
Константин Приветов

Социальный рейтинг опускаться. Минус плошка рис, минус кошка-жена. Денис-комментатор неблагонадежный товарищ.

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1 комментарий
Suntori

Что за наезд?

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Evgeny Kisov
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Алексей Терно

Вспомнил люмию 950 ) Самые теплые воспоминания

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1 комментарий
Pavel Koliadin

Вспоминаю 640ю XL, хорошие фото в профи режиме получались

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3 комментария
Псения Кобчак

Камерофоны возвращаются?

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Незначительный дебаркадер

Камерофоны вышли слишком рано.

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2 комментария
Михаил Гаев

они и не уходили никуда. Больше фишечек не придумано, чтоб цены гнуть. Вот самунг здесь самый продуманный сделали шторку по человечески.

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5 комментариев
Skynet

В те времена это всё-таки была чистая профанация, качество снимков на минимальном уровне, сколько нахлобучек не придумывай. Сейчас камеры смартфонов на световые годы впереди и по софту и по матрицам и оптике. Так что ренессанс был неизбежен.

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Зенитный супер_стар
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KEKWoman

Не ну это прикольно конечно, но 6,73 экран??? Они там шизанулись в Китае?

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James Baxter

рили заебали с огромными телефонами
даже мне с ростом 190 и огромными руками неудобно пользоваться лопатами

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17 комментариев
Todd
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Миша Антонов

3 года назад купил Mi Max 3 c 7" экраном
Разбил через полгода и купил сразу два таких ибо модель уходила с рынка и других лопат в продаже не было. Так что 6,73 это для меня минимум. Я бы хотел 7,5 - 8 дюймов.
Рост 187

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9 комментариев
loromoin

Как по мне, идеальный размер экрана это 5.8''.

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1 комментарий
Alexander Skripkin

Note 20 ultra 6.9, вообще норм, Ютуб удобно смотреть

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13 комментариев
Rafa Ramazanov

Дак там почти всю поверхности занимает экран, + закругленные края, что 5.5 + пару мл края и подобный вариант по компактности получается +- одинаково

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Заходил вчера

Купи себе iphone 5. Кто был в Китае то видел с какими лопатами они ходят. Даже с планшетов звонят.

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4 комментария
Константин Приветов

Надо еще учитывать ширину, а не только диагональ. Это влияет на физические размеры. Т.к. квадрат и прямоугольник с одинаковой диагональю могут иметь разную площадь.

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Лысый криптоинвестор

Ну не сильно больше, чем iPhone Pro Max с экраном 6.68

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Александр Соколов

У меня poco с 6.6+, 90% времени все делаю одной рукой

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Евгений Матвеев

Все равно фото и видео такое себе будет. Помню года 3 назад брал модель с 108 пикселей и по факту фоткал хуже чем саисунг с9

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Сергей Щукин

Превед иксперду по оценке качества будущего видео по фотке телефона 👍 работа не нужна? Вижу - скилл у вас огого!

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1 комментарий
Anton S

да с этими пикселями они весь рынок засрали.
Этот показатель чисто маркетинговый, он реально ничего про качество не говорит (не преувеличиваю).

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6 комментариев
Иван

Вообще должно быть очень даже норм. Если тут нет путаницы и дюмовый модуль = дюймовая матрица, то это Nikon 1 от 2011 года, наложим на это развитые алгоритмы, отнимем от этого хреновый объектив и получим что то +- интересное. Я думаю будет Raw с которыми бы ознакомится и покрутить.

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2 комментария
VS

Дело же не в пикселях а в размере матрицы, помню с таким разрешением бюджетные продавались, так что все справедливо

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Наглый Кот

Пока рано судить, надо обзоры и сравнения глянуть

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Лимита

Какой-то циклоп

Без нормальных алгоритмов фотка все равно будет крашится при выкладывании в Инст.

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Заходил вчера

бля, вы даже здесь уже недовольны) Сходите на солнце позагорайте, витамин Д может вам радость в жизни принесет.

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3 комментария
Alexander Skripkin

Прикол в том, что в Китае нет инсты, а под вейбо, сяохонгшу и моменты в вичате, сяоми адаптирован очень даже.

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6 комментариев
Igor Chimbur

Алгоритмы у китаез нормальные, если брать и сравнивать оригинал Пиксель - Самсунг - Айфон - Сяоми. Хуевое качество фото в инст «заслуга» жопоруков из инсты, которые только рекламу настраивать умеют.

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3 комментария
Сергей Щукин

Точно! Все же фоткают ТОЛЬКО для инсты 🤦‍♂️

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2 комментария
Эдуард

А instadart не работает разве?

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4 комментария
Алексей Родной

А можно просто симку в Canon присобачить и усе?

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Alexander Skripkin

Можно просто выпилить симку из сяоми.

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Fart Smella

Забавный факт, андроид изначально разрабатывался как операционка для фотокамер)

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Yy Kk

Недавно приобрел свой первый Xiaomi, наобум, надо сказать. Мой мой honor v20 перестал резко заряжаться. Выбирал из тех соображений, чтобы телефон был более-менее мощный и чтобы память была 256 Гб. В итоге в нашем DNS более-менее подходящий по параметрам оказался xiaomi 11t. Брал по цене 42.000 руб. Не скажу, что он совсем ущербный, но в ночном режиме honor v20 2019 года уделывает его камеру по полной. Селфи-камера также лучше у v20. Разница у телефонов по годам выпуска получается 3 года. Что тогда honor брал за 42.000 примерно что сейчас xiaomi. Ещё из минусов, пришлось менять регион чтобы стало приемлемой громкость в наушниках. В общем, не скажу, что телефон совсем шляпа, но xiaomi больше брать не буду.

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Александр Иванов

Как то ты переплатил за трубу =(

https://zakaztelefon.ru/smartfon-xiaomi-11t-8-128-gb-global-meteorite-gray-dostavka-1-3-dnya

Смартфон Xiaomi 11T 8/128 ГБ Global, meteorite…
Смартфон Xiaomi 11T 8/128 ГБ Global, meteorite gray ,ZakazTelefon - 0320631 - - Коротко о…
zakaztelefon.ru
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4 комментария
JWST

А в чем разница между китайским телефоном за 18 и китайским телефоном за 45? Почему с айфона люди не хотят слезать?

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8 комментариев
Pavel Petel

https://www.google.com/amp/s/andro-news.com/amp/news/kak-ustanovit-google-camera-na-xiaomi.html

Поставь Гугл камеру.

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3 комментария
неформат

никогда не был владельцем сих чудес, читал что у хлаоми из раза в раз проблема с датчиком приближения есть такая болячка? ну и ещё какие может?

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2 комментария
Четкий татарин

Сяоми топ за свои деньги, но фотографии делать и классно клеить они не умеют (или не умели). Если только Гугл Камеру есть возможность установить.

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1 комментарий
Евгений Старцев

1-дюймовая камера - как читается?

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ИгорьOK

Дюймовочка)

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MT Advanced

Вообще 1-дюймовая камера читается очень непонятно. Если это диаметр передней линзы - то ещё куда ни шло, если 1 дюйм - это физический размер матрицы (диагональ), то это явный фуфел, телефон для этого уж сильно тонкий (чем больше размер приемника изображения, тем больше физическое фокусное расстояние).

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2 комментария
Сергей Самсунг

Вполне неплохо

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Dear Moscow,
1-дюймовая камера - как читается?

Как большинство параметров у западной потребительской техники, чисто маркетологически.

Разумеется, никакого сенсора с диагональю один дюйм (2.54 см) там нет.

The “one-inch” term dates back to the cathode ray tube (CRT) broadcasting days, when broadcasting cameras used a sensing surface within a CRT, and from the outside, the tube’s diameter was 1-inch. Inside, the sensing surface’s diagonal was about 16mm.

Т.е. 1" — это прямоугольник с фиксированным соотношением сторон, который можно вписать в окружность диаметром 1 дюйм.

Реальная диагональ сенсора — около 16 мм, что впрочем, тоже весьма неплохо для современного смартфона.

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Хозяин

камера зеркалка?

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Alexander Skripkin

Зеркалка подразумевает наличие зеркала перед затвором, в смартфоне это физически невозможно сделать.

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Сергей Щукин

Зазеркалка

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7 комментариев
Заходил вчера

12S Ultra выглядит топ конечно. Какая уже собственно разница сколько занимает камера, 2 см или 10. Главное что бы держать было удобно.

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unknown

Какой смысл от всего этого если вы до сих пор не можете сделать спереди экран с равными выступами? Сверху у вас один отступ, по бокам другой, снизу третий. Сделайте одинаковый и уже сразу приятнее пользоваться телефоном

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Никита

Ну жди nothing phone тогда

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BblCMOPK HACMOPKA

мамкины специалисты считают весь черный здоровый прыщ на корпусе камерой.
но физика жестока.

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Александр Иванов

Тогда уж маркетологи жестоки.

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Норрин Радд

Дизайн интересный, но тратить деньги на любой смартфон из-за возможностей мобильной камеры - удел наивных.

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Александр Иванов

А че взять из-за камеры то?

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10 комментариев
Ivan Mart

Почему только из-за мобильной камеры?
Там ещё и дисплей один из лучших, быстрый процессор, куча всяких мелочей, которые каждый день используешь(например быстрая зарядка).
И его вроде никто не собирается использовать в качестве замены профессиональной камеры, а вот иметь хороший фотоаппарат (и видеокамеру) всегда под рукой, для многих бывает необходимо.

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1 комментарий
Denis

Экран маленький, надо 10 делать

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Nesterov Igor

Камера крута, но блять, нахуй мне такая лопата, сделайте 6 или 6.2 хотя бы.
Планшет у меня уже есть

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Никита

Я все жду возврат компактов на рынок, хоть каких то, я хоть к xperia 5 ii привык, но xz2 compact до сих пор отдельное место в сердечке

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3 комментария
Topre

После их ПО - даже не смотрю что они там за сенсор поставили.

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Эдуард

Как по мне в фото главное момент, а вот его поймать не пропустить возможно только на sony, так как у них есть отдельная кнопка запуска и фото, и с её помощью пока ты подымаешь телефон или достаёшь из кармана ты уже можешь запустить камеру и сделать фото

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Юрий Б.

на самсунге двойное нажатие на кнопку питания запускает камеру

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1 комментарий
Владислав Белоусов

Очередной убийца айфона, который будет снимать хуже, чем 3-х летняя модель

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Edem Murtaza

С какой вероятностью это маркетинг? Как это было, например у ванпласа, где ребята из хаселблад подкорректировали цвета. Но если получится круто, я буду только рад

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Ivan Mart

Ну на 11 ultra, камера довольно крутая.
А если Leica смущает, то они без зазрения совести лепили свою оптику на дешёвую, китайскую нокию

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Псков Бурито

нелепица

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Никита

Feel old yet?

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QAWERTYUI

Это не смартфон, а цифровая фотокамера с ОС Android.

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6 комментариев
Vladimir Gorbunov

Хрень, не долго проживет…

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Доступный фонарь

да его ж хуй на спинку положишь... они вообще думают о пользователях или о фотографах?

в задний корман джинс не положить, в сумку не засунуть...

говна кусок носить в ладошках чтобы камеру не поцарапать?

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Alex

Мне абсолютно не понятно, как в таком тонком корпусе получается растягивать изображение на дюймовую матрицу. А так же абсолютно не понятно, как с такой крошечной дыркой удаётся получать против всех законов физики диафрагму типа 1.6, в то время как у нормальных камер 1.6 это огромная дырища. У них что особые дюймы и сантиметры?

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Random Access Memories

Насчет однодюймовых камер - это булшит маркетинговый: https://www.youtube.com/watch?v=XTTmJ8-6adY
Это просто название для формата камеры

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Zazhigin Aleksey

Экран не водопад. Ура!

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Eugene Arbatsky

Выглядит ультра нелепо

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Оксана Бакиева

100500 мегапикселей добавили, а качество как обычно не завезли

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Василий Логинов

Мммммм, хорошая игрушка, а в России будет продаваться т по чём?

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Alex R

По курсу 120 за доллар

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2 комментария
Ivan Mart

В России, ровно как и в Европе скорее всего нет. Если судить по 11 ultra, то продукт только для Китая(и там ещё поискать нужно было).
А цена, с учётом нынешнего курса и опыта 11 ultra, думаю в районе 100т.р. должна быть

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3 комментария
Василий Логинов
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Максим Степанов

циклопчик)

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Митя Свет

А кто такой Xiaomi?

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Семён Сердюков

Ну ждём сравнении с mi 11 ultra. А шо тут с водозащитой, бесповородной зарядкой, реверсивной?

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Иван

В ночном видео тоже блики от каждой линзы?

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Криптолох

А звонить по нему можно?

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Михаил Гаев

а где шторка? А? я вас спрашиваю? Когда уже начнут башкой думать эти китайцы

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vodkomotornik

Что такое "однодюймовая камера" ???

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sles

может имелся в виду размер матрицы?

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Ха Ха

Сделайте шторку на камере уже!!!!!!

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Alexandr Garuppa

Никак нельзя. На китайском смартфоне шторка запрещена законом. Вдруг ты шторку закроешь и начнёшь телевизору факи показывать? А там товарищ Си выступает… И как тебя вычислять? Так нет, никак нельзя шторку.
А если серьезно, логи посмотрите куда и как часто ваш китаец стучать ходит.

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Эчис Тюлюш

Но все равно снимает так себе наверно. Лучший камера среди китайцев был у МЕИЗУ.

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Mark Borisov

Как быстро стекло камеры исцарапается?

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Винниамин Пяточков

Как же меня смешит, когда в 1001й раз говорят о прорывном качестве и охрененной детализации снимков при слабой освещённости. И всегда это наипалово🙂
То есть примерно с тех пор как чуток притормозили меряться мегапикселями - начали мериться размерами матрицы... И все в пустоту.

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Ware Wow

Шикарный телефон, фантастика, но размер великоват имхо.

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Генадий Петренков

Камера необъятная конечно, хотелось бы на реальные фото еще посмотреть. А то много и от того как над софтом поработали зависит. Приделать имя Leica не показатель качества

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Тамара Пав

салями как обычно куча телефонов за презентацию

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1E0P4RD

За 10к однажды заказал сяоми - украли на почте. Во все инстанции пришлось писать чтобы вернули деньги и в итоге деньги вернули. Ну нафег эти сяоми за 10к, лучше купить Самсунг за 28к на Озоне

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Никита Гайдар

Что то мне это напоминает.. Nokia Lumia 1020?

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Сергей Багрецов

Могли бы слайдер на камеру сделать, а то каждый раз когда берешь телефон в руки, пальцы с задней стороны смартфона именно в ту область и упираются.

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Ivan Speransky

Все равно фотки в Инстаграмме будут хуже качеством чем у айфонов

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Gosoo Gosoo

Можно выпустить вообще без камеры телефон, пожалуйста.

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Hambala Fully

А что толку - они и в 12 поставили хорошие модули от Сони, но снимает телефон ужасно, фокус вообще гуляет как хочет, постоянно края смазываются.

Не умеют китайцы с камерами работать, увы. Единственные ребята, у которых все получилось, сейчас находятся под санкциями. Остальные все ещё пытаются как-то допилить софт, но ничего не выходит.

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Влад Буре

смотрю сейчас на китайцев (дизайн) и думаю, что таким мог быть Сони Экриксон если бы выжил. Их дизайн.
А сами китайцы пусть не возбухают сильно. Без западных технологий и заводов они бы не смогли собрать свои смарты.

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ildarin

Лучшеб планшет выпустили аналог IPad, со стилусом, WiFi 6, eSim, аксесуарами типа клавиатуры на магнитиках и прочими хотелками. У них же реально есть возможности тягаться в этом сегменте, а планшеты меньше у кого есть, чем телефоны.

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ildarin
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Ержан Ерболович

Буду дальше ходить со своим X3Pro, до конца.
А эти новинки пусть покупают те кому "нужно" все это.

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Артём Бунас

Заголовок: "Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra с 1-дюймовой камерой Leica".
2ое же предложение новости: "Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989".
Редактор в отпуске?

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Уоррен Баффет

Что ж сразу байонет не сделали?

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