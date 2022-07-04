Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra с 1-дюймовой камерой, сделанной с помощью Leica Статьи редакции
И две модели попроще: 12S и 12S Pro.
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- Xiaomi представила флагманские смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra, разработанные совместно с немецким производителем камер Leica. Устройства сначала будут доступны только в Китае.
12S Ultra
- Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп. Leica выполнила заводскую настройку всех сенсоров.
- В Xiaomi сообщили, что светочувствительность основной камеры смартфона на 76% выше, чем у iPhone 13 Pro Max. За счёт этого 12S Ultra способен создавать детализированные снимки даже в условиях низкой освещённости, при этом устраняя различные дефекты, включая хроматические аберрации и блики.
- В дополнение к основному модулю смартфон оснащён сверхширокоугольной камерой и сенсором с перископной конструкцией для пятикратного оптического зума. Разрешение обеих камер Sony IMX586 составляет 48 Мп.
- 12S Ultra поддерживает технологию Dolby Vision HDR и фирменные фильтры Leica для съёмки.
- Xiaomi оснастила смартфон 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 пикселей. Устройство поддерживает технологию AdaptiveSync Pro, за счёт которой частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.
- Задняя поверхность корпуса смартфона выполнена из экологически чистой силиконовой кожи, которая отличается высокой устойчивостью от грязи и долговечностью.
- За производительность 12S Ultra отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной формата UFS 3.1 — 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Ёмкость аккумулятора — 4860 мА·ч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт и 50-ваттную беспроводную зарядку.
- Цена базовой модели 12S Ultra с 8 ГБ и 256 ГБ памяти — 5999 юаней (около 50 тысяч рублей). Максимальная версия с 12 и 512 ГБ памяти поступит в продажу за 6999 юаней (около 58 тысяч рублей).
12S и 12S Pro
- Смартфоны оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.
- 12S Pro оснащён 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTPO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.
- 12S располагает тремя камерами: основной 50-мегапиксельной с поддержкой оптической стабилизации изображения, 13-мегапискельной сверхширокоугольной и 5-мегапискельной для макросъёмки.
- «Старшая» модель оснащена основной, теле-фото и сверхширокоугольной камерами с разрешением по 50 Мп. Оптику обоих смартфонов настроили специалисты Leica.
- Ёмкость аккумулятора 12S — 4500 мА·ч, а 12S Pro — 4600 мА·ч. «Младшая» модель поддерживает быструю зарядку 67 Вт, а «старшая» — 120 Вт.
- Стоимость Xiaomi 12S начинается от 3999 юаней (около 33 тысяч рублей), а 12S Pro — от 4699 юаней (около 39 тысяч рублей).
Камера слишком маленькая.
Тоже удивился, ждал большего.
Недопиарили. Могли бы лучше оптику поставить.
Сколько фокусное непонятно. И вообще об линзе мало инфы.
;)))
У кого-то комплексы про размер 😉
Да нахуй вы меня минусите, яне поняв?
Ну все, сяоми заебись. Плюсите.
Социальный рейтинг опускаться. Минус плошка рис, минус кошка-жена. Денис-комментатор неблагонадежный товарищ.
Что за наезд?
Вспомнил люмию 950 ) Самые теплые воспоминания
Вспоминаю 640ю XL, хорошие фото в профи режиме получались
Камерофоны возвращаются?
Камерофоны вышли слишком рано.
они и не уходили никуда. Больше фишечек не придумано, чтоб цены гнуть. Вот самунг здесь самый продуманный сделали шторку по человечески.
В те времена это всё-таки была чистая профанация, качество снимков на минимальном уровне, сколько нахлобучек не придумывай. Сейчас камеры смартфонов на световые годы впереди и по софту и по матрицам и оптике. Так что ренессанс был неизбежен.
Не ну это прикольно конечно, но 6,73 экран??? Они там шизанулись в Китае?
рили заебали с огромными телефонами
даже мне с ростом 190 и огромными руками неудобно пользоваться лопатами
3 года назад купил Mi Max 3 c 7" экраном
Разбил через полгода и купил сразу два таких ибо модель уходила с рынка и других лопат в продаже не было. Так что 6,73 это для меня минимум. Я бы хотел 7,5 - 8 дюймов.
Рост 187
Как по мне, идеальный размер экрана это 5.8''.
Note 20 ultra 6.9, вообще норм, Ютуб удобно смотреть
Дак там почти всю поверхности занимает экран, + закругленные края, что 5.5 + пару мл края и подобный вариант по компактности получается +- одинаково
Купи себе iphone 5. Кто был в Китае то видел с какими лопатами они ходят. Даже с планшетов звонят.
Надо еще учитывать ширину, а не только диагональ. Это влияет на физические размеры. Т.к. квадрат и прямоугольник с одинаковой диагональю могут иметь разную площадь.
Ну не сильно больше, чем iPhone Pro Max с экраном 6.68
У меня poco с 6.6+, 90% времени все делаю одной рукой
Все равно фото и видео такое себе будет. Помню года 3 назад брал модель с 108 пикселей и по факту фоткал хуже чем саисунг с9
Превед иксперду по оценке качества будущего видео по фотке телефона 👍 работа не нужна? Вижу - скилл у вас огого!
да с этими пикселями они весь рынок засрали.
Этот показатель чисто маркетинговый, он реально ничего про качество не говорит (не преувеличиваю).
Вообще должно быть очень даже норм. Если тут нет путаницы и дюмовый модуль = дюймовая матрица, то это Nikon 1 от 2011 года, наложим на это развитые алгоритмы, отнимем от этого хреновый объектив и получим что то +- интересное. Я думаю будет Raw с которыми бы ознакомится и покрутить.
Дело же не в пикселях а в размере матрицы, помню с таким разрешением бюджетные продавались, так что все справедливо
Пока рано судить, надо обзоры и сравнения глянуть
Какой-то циклоп
Без нормальных алгоритмов фотка все равно будет крашится при выкладывании в Инст.
бля, вы даже здесь уже недовольны) Сходите на солнце позагорайте, витамин Д может вам радость в жизни принесет.
Прикол в том, что в Китае нет инсты, а под вейбо, сяохонгшу и моменты в вичате, сяоми адаптирован очень даже.
Алгоритмы у китаез нормальные, если брать и сравнивать оригинал Пиксель - Самсунг - Айфон - Сяоми. Хуевое качество фото в инст «заслуга» жопоруков из инсты, которые только рекламу настраивать умеют.
Точно! Все же фоткают ТОЛЬКО для инсты 🤦♂️
А instadart не работает разве?
А можно просто симку в Canon присобачить и усе?
Можно просто выпилить симку из сяоми.
Забавный факт, андроид изначально разрабатывался как операционка для фотокамер)
Недавно приобрел свой первый Xiaomi, наобум, надо сказать. Мой мой honor v20 перестал резко заряжаться. Выбирал из тех соображений, чтобы телефон был более-менее мощный и чтобы память была 256 Гб. В итоге в нашем DNS более-менее подходящий по параметрам оказался xiaomi 11t. Брал по цене 42.000 руб. Не скажу, что он совсем ущербный, но в ночном режиме honor v20 2019 года уделывает его камеру по полной. Селфи-камера также лучше у v20. Разница у телефонов по годам выпуска получается 3 года. Что тогда honor брал за 42.000 примерно что сейчас xiaomi. Ещё из минусов, пришлось менять регион чтобы стало приемлемой громкость в наушниках. В общем, не скажу, что телефон совсем шляпа, но xiaomi больше брать не буду.
Как то ты переплатил за трубу =(
https://zakaztelefon.ru/smartfon-xiaomi-11t-8-128-gb-global-meteorite-gray-dostavka-1-3-dnya
А в чем разница между китайским телефоном за 18 и китайским телефоном за 45? Почему с айфона люди не хотят слезать?
https://www.google.com/amp/s/andro-news.com/amp/news/kak-ustanovit-google-camera-na-xiaomi.html
Поставь Гугл камеру.
никогда не был владельцем сих чудес, читал что у хлаоми из раза в раз проблема с датчиком приближения есть такая болячка? ну и ещё какие может?
Сяоми топ за свои деньги, но фотографии делать и классно клеить они не умеют (или не умели). Если только Гугл Камеру есть возможность установить.
1-дюймовая камера - как читается?
Дюймовочка)
Вообще 1-дюймовая камера читается очень непонятно. Если это диаметр передней линзы - то ещё куда ни шло, если 1 дюйм - это физический размер матрицы (диагональ), то это явный фуфел, телефон для этого уж сильно тонкий (чем больше размер приемника изображения, тем больше физическое фокусное расстояние).
Вполне неплохо
Как большинство параметров у западной потребительской техники, чисто маркетологически.
Разумеется, никакого сенсора с диагональю один дюйм (2.54 см) там нет.The “one-inch” term dates back to the cathode ray tube (CRT) broadcasting days, when broadcasting cameras used a sensing surface within a CRT, and from the outside, the tube’s diameter was 1-inch. Inside, the sensing surface’s diagonal was about 16mm.
Т.е. 1" — это прямоугольник с фиксированным соотношением сторон, который можно вписать в окружность диаметром 1 дюйм.
Реальная диагональ сенсора — около 16 мм, что впрочем, тоже весьма неплохо для современного смартфона.
камера зеркалка?
Зеркалка подразумевает наличие зеркала перед затвором, в смартфоне это физически невозможно сделать.
Зазеркалка
12S Ultra выглядит топ конечно. Какая уже собственно разница сколько занимает камера, 2 см или 10. Главное что бы держать было удобно.
Какой смысл от всего этого если вы до сих пор не можете сделать спереди экран с равными выступами? Сверху у вас один отступ, по бокам другой, снизу третий. Сделайте одинаковый и уже сразу приятнее пользоваться телефоном
Ну жди nothing phone тогда
мамкины специалисты считают весь черный здоровый прыщ на корпусе камерой.
но физика жестока.
Тогда уж маркетологи жестоки.
Дизайн интересный, но тратить деньги на любой смартфон из-за возможностей мобильной камеры - удел наивных.
А че взять из-за камеры то?
Почему только из-за мобильной камеры?
Там ещё и дисплей один из лучших, быстрый процессор, куча всяких мелочей, которые каждый день используешь(например быстрая зарядка).
И его вроде никто не собирается использовать в качестве замены профессиональной камеры, а вот иметь хороший фотоаппарат (и видеокамеру) всегда под рукой, для многих бывает необходимо.
Экран маленький, надо 10 делать
Камера крута, но блять, нахуй мне такая лопата, сделайте 6 или 6.2 хотя бы.
Планшет у меня уже есть
Я все жду возврат компактов на рынок, хоть каких то, я хоть к xperia 5 ii привык, но xz2 compact до сих пор отдельное место в сердечке
После их ПО - даже не смотрю что они там за сенсор поставили.
Как по мне в фото главное момент, а вот его поймать не пропустить возможно только на sony, так как у них есть отдельная кнопка запуска и фото, и с её помощью пока ты подымаешь телефон или достаёшь из кармана ты уже можешь запустить камеру и сделать фото
на самсунге двойное нажатие на кнопку питания запускает камеру
Очередной убийца айфона, который будет снимать хуже, чем 3-х летняя модель
С какой вероятностью это маркетинг? Как это было, например у ванпласа, где ребята из хаселблад подкорректировали цвета. Но если получится круто, я буду только рад
Ну на 11 ultra, камера довольно крутая.
А если Leica смущает, то они без зазрения совести лепили свою оптику на дешёвую, китайскую нокию
нелепица
Feel old yet?
Это не смартфон, а цифровая фотокамера с ОС Android.
Хрень, не долго проживет…
да его ж хуй на спинку положишь... они вообще думают о пользователях или о фотографах?
в задний корман джинс не положить, в сумку не засунуть...
говна кусок носить в ладошках чтобы камеру не поцарапать?
Мне абсолютно не понятно, как в таком тонком корпусе получается растягивать изображение на дюймовую матрицу. А так же абсолютно не понятно, как с такой крошечной дыркой удаётся получать против всех законов физики диафрагму типа 1.6, в то время как у нормальных камер 1.6 это огромная дырища. У них что особые дюймы и сантиметры?
Насчет однодюймовых камер - это булшит маркетинговый: https://www.youtube.com/watch?v=XTTmJ8-6adY
Это просто название для формата камеры
Экран не водопад. Ура!
Выглядит ультра нелепо
100500 мегапикселей добавили, а качество как обычно не завезли
Мммммм, хорошая игрушка, а в России будет продаваться т по чём?
По курсу 120 за доллар
В России, ровно как и в Европе скорее всего нет. Если судить по 11 ultra, то продукт только для Китая(и там ещё поискать нужно было).
А цена, с учётом нынешнего курса и опыта 11 ultra, думаю в районе 100т.р. должна быть
циклопчик)
А кто такой Xiaomi?
Ну ждём сравнении с mi 11 ultra. А шо тут с водозащитой, бесповородной зарядкой, реверсивной?
В ночном видео тоже блики от каждой линзы?
А звонить по нему можно?
а где шторка? А? я вас спрашиваю? Когда уже начнут башкой думать эти китайцы
Что такое "однодюймовая камера" ???
может имелся в виду размер матрицы?
Сделайте шторку на камере уже!!!!!!
Никак нельзя. На китайском смартфоне шторка запрещена законом. Вдруг ты шторку закроешь и начнёшь телевизору факи показывать? А там товарищ Си выступает… И как тебя вычислять? Так нет, никак нельзя шторку.
А если серьезно, логи посмотрите куда и как часто ваш китаец стучать ходит.
Но все равно снимает так себе наверно. Лучший камера среди китайцев был у МЕИЗУ.
Как быстро стекло камеры исцарапается?
Как же меня смешит, когда в 1001й раз говорят о прорывном качестве и охрененной детализации снимков при слабой освещённости. И всегда это наипалово🙂
То есть примерно с тех пор как чуток притормозили меряться мегапикселями - начали мериться размерами матрицы... И все в пустоту.
Шикарный телефон, фантастика, но размер великоват имхо.
Камера необъятная конечно, хотелось бы на реальные фото еще посмотреть. А то много и от того как над софтом поработали зависит. Приделать имя Leica не показатель качества
салями как обычно куча телефонов за презентацию
За 10к однажды заказал сяоми - украли на почте. Во все инстанции пришлось писать чтобы вернули деньги и в итоге деньги вернули. Ну нафег эти сяоми за 10к, лучше купить Самсунг за 28к на Озоне
Что то мне это напоминает.. Nokia Lumia 1020?
Могли бы слайдер на камеру сделать, а то каждый раз когда берешь телефон в руки, пальцы с задней стороны смартфона именно в ту область и упираются.
Все равно фотки в Инстаграмме будут хуже качеством чем у айфонов
Можно выпустить вообще без камеры телефон, пожалуйста.
А что толку - они и в 12 поставили хорошие модули от Сони, но снимает телефон ужасно, фокус вообще гуляет как хочет, постоянно края смазываются.
Не умеют китайцы с камерами работать, увы. Единственные ребята, у которых все получилось, сейчас находятся под санкциями. Остальные все ещё пытаются как-то допилить софт, но ничего не выходит.
смотрю сейчас на китайцев (дизайн) и думаю, что таким мог быть Сони Экриксон если бы выжил. Их дизайн.
А сами китайцы пусть не возбухают сильно. Без западных технологий и заводов они бы не смогли собрать свои смарты.
Лучшеб планшет выпустили аналог IPad, со стилусом, WiFi 6, eSim, аксесуарами типа клавиатуры на магнитиках и прочими хотелками. У них же реально есть возможности тягаться в этом сегменте, а планшеты меньше у кого есть, чем телефоны.
Буду дальше ходить со своим X3Pro, до конца.
А эти новинки пусть покупают те кому "нужно" все это.
Заголовок: "Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra с 1-дюймовой камерой Leica".
2ое же предложение новости: "Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989".
Редактор в отпуске?
Что ж сразу байонет не сделали?