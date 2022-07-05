Re:Store начала ввозить технику Apple по параллельному импорту Статьи редакции
Цены на ноутбуки, поставленные до конца февраля, и те, что пришли в июне, не отличаются, заверил ритейлер.
- Магазины re:Store в июне 2022 года начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, по параллельному импорту. Об этом сообщили «РИА Новости» в Inventive Retail Group, которая управляет сетью.
- Количество закупленной техники компания не раскрывает. Представитель re:Store Людмила Семушина отметила в разговоре с «Ъ», что цены на ноутбуки, поставленные напрямую от производителя до конца февраля, и те, что пришли по параллельному импорту, не отличаются.
- В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Ъ», что используют «все возможные каналы и механизмы, которые доступны в рамках законодательства, чтобы расширить необходимый ассортимент и обеспечить привлекательную и приемлемую стоимость». Сейчас у ритейлера есть около 40 вариантов ноутбуков Apple в разных конфигурациях и ценовых диапазонах.
- На Wildberries тоже начались продажи MacBook, ввезённые по параллельному импорту, рассказали «РИА Новости» в компании. Ozon сообщал, что начал продавать такую электронику, в конце июня, но конкретные бренды не называл.
3470 просмотров
13 Про макс 256 159 000, то есть почти 3000 долларов
ничего так
на Маркете 99 000, сложно им будет
У них всегда дороже маркета было. Раньше из-за РСТ, а сейчас в чем преимущество — может в гарантии от магазина?
Ну, это понятно, но прям большая разница.
Я такой по моему у них покупал за 110 000 или 119 000, на маркете было чуть дешевле.
Они видимо как подняли ценник после февраля так и не опустили🤔 160к действительно оверпрайс
Неделю назад взял 13 про макс 128 за 78к 😅
где вы видите на Маркете прошку за 99?
https://store77.net/apple_iphone_13_pro_max/ держи за 96к (256 Гб)
Только собрался писать коммент про стор 77, плюсую. Магазин хороший, лет 6 там покупаю, дешевле найти сложно.
а, стоп, я подумал макбук про 13
ну вот сегодня в Махачкале показывал цены друг из мобильного салона. 13 128 - 57500 (на этом сайте 64000), 13 про 128 он себе купил за 67000 (на сайте 85000)
В Махачкале 🤔 На Андроиде?)
что за андроид? Цены на iPhone 13 и 13 Pro
Айфоны в Махачкале с таким ценником на Андроиде?)
не, на KaiOS
Ссылку покажете? Или это на остановке подходят?
в местных салонах связи, сайтов у них нет. Приходишь в салон покупаешь. Телефоны в основном из Дубая привозят челночно
написал выше- я сперва подумал речь про ноутбуки
Их там прямо много, я даже время на поиск не тратил.
Конечно, их жаба задушит продавать по ценам США + доставка + накрутка 20%. Тут все 100% накрутят, глазом не моргнут.
требую, чтобы продавец паралельного импорта обеспечивал гарантию!
Так он и обеспечит
При ремонте разбирать будут и припаивать новые части?)
Насколько понимаю, это как раз будет. Но гарантия не производителя, а магазина
Обеспечит.
Только такой ценой, что сами без гарантии купите в сети )
Параллельная гарантия.
По таким ценам дешевле в ЕС или даже США съездить и там купит себе Apple.
Не-а, дешевле у резидентов Горбушки купить, как и всегда
А как ты его из ЕС купишь, там эмбарго на вывоз электроники дороже айпэда эйр на 256 гигов
Шо, вот въезжаю я в ЕС с макбуком, должен его декларировать, чтобы назад провезти потом?
Там билет стоит как два Айфона ))
Скоро в России вообще будет жить очень дорого.
А кто им зарплаты выплачивает?
Вероятно, зарплаты тоже будут выдаваться по принципам параллельной бухгалтерии 🤣
Зарплаты, скорее всего, будут выплачиваться с продажи техники.
Базовая прошка MBP 16" 300к - в пересчете даже на сегодняшний курс 63.5р/$ - 4700 баксов )) на сайте аппле 2500. На маркете 205к от "настоящих" параллельных импортеров. Учитывая, что цена у серовозов примерно была равна цене в долларах на официальном сайте по текущему курсу, текущий курс должен быть около 82р/бакс.
Текущий курс - тот, по которому можно купить и потратить доллары.
Через Kapital у узбеков он, прямо сейчас 66.8.
А остальное это логистика...
Ну давайте считать ))
2500*66.8 = 167,000
205,000 - 167,000 = 38,000 (логистика у серовозов)
300,000 - 167,000 = 133,000 (логистика у рестора)
Что-то тут не сходится...
С учетом отечественных бизнесменов столбить делянки, дойдет ли ситуация когда произойдет дележ паралельно ввозимых брендов по группам определенных заинтересованных лиц,
Зная рестор и их отношение к клиентам - фиг вам а не гарантия)
Наконец-то смогут цены хоть чуть снизить
Не так быстро) не РСТ гнать начали, а цены остались прежними, они, к слову, и до сего дня были неадекватно высокими
Надеюсь, на айфоны предустановлен Сбербанк онлайн?