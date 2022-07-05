Техника
Драгоценный утюг

Re:Store начала ввозить технику Apple по параллельному импорту Статьи редакции

Цены на ноутбуки, поставленные до конца февраля, и те, что пришли в июне, не отличаются, заверил ритейлер.

  • Магазины re:Store в июне 2022 года начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, по параллельному импорту. Об этом сообщили «РИА Новости» в Inventive Retail Group, которая управляет сетью.
  • Количество закупленной техники компания не раскрывает. Представитель re:Store Людмила Семушина отметила в разговоре с «Ъ», что цены на ноутбуки, поставленные напрямую от производителя до конца февраля, и те, что пришли по параллельному импорту, не отличаются.

Стоимость уже несколько раз менялась в ту или другую сторону на 10% в зависимости от модели. Мы смотрим на рынок, на спрос и на предложение, и в зависимости от этого регулируется цена на опт.

Гарантийное обслуживание лежит на той компании, которая ввозит товары в страну. В данном случае на нас. До февраля в страну ввозил вендор, и гарантийное обслуживание предоставлял он, теперь — на продавце.

Людмила Семушина
  • В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Ъ», что используют «все возможные каналы и механизмы, которые доступны в рамках законодательства, чтобы расширить необходимый ассортимент и обеспечить привлекательную и приемлемую стоимость». Сейчас у ритейлера есть около 40 вариантов ноутбуков Apple в разных конфигурациях и ценовых диапазонах.
  • На Wildberries тоже начались продажи MacBook, ввезённые по параллельному импорту, рассказали «РИА Новости» в компании. Ozon сообщал, что начал продавать такую электронику, в конце июня, но конкретные бренды не называл.
Торговля
Ануш Алексанян
Что за параллельный импорт одобрила Россия и значит ли это, что будет больше подделок Статьи редакции

Такую меру обсуждали ещё в 2015 году, но тогда не было массового ухода компаний из страны.

Источник: РБК

#новость #apple #параллельныйимпорт #restore

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43 комментария
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Новогодний Валера

13 Про макс 256 159 000, то есть почти 3000 долларов
ничего так
на Маркете 99 000, сложно им будет

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Александр

У них всегда дороже маркета было. Раньше из-за РСТ, а сейчас в чем преимущество — может в гарантии от магазина?

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Новогодний Валера

Ну, это понятно, но прям большая разница.
Я такой по моему у них покупал за 110 000 или 119 000, на маркете было чуть дешевле.

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Александр

Они видимо как подняли ценник после февраля так и не опустили🤔 160к действительно оверпрайс

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Valeriy Serdyukov

Неделю назад взял 13 про макс 128 за 78к 😅

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К М

где вы видите на Маркете прошку за 99?

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Arthur N

https://store77.net/apple_iphone_13_pro_max/ держи за 96к (256 Гб)

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Дмитрий Фомов

Только собрался писать коммент про стор 77, плюсую. Магазин хороший, лет 6 там покупаю, дешевле найти сложно.

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К М

а, стоп, я подумал макбук про 13

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К М

ну вот сегодня в Махачкале показывал цены друг из мобильного салона. 13 128 - 57500 (на этом сайте 64000), 13 про 128 он себе купил за 67000 (на сайте 85000)

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Philips

В Махачкале 🤔 На Андроиде?)

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К М

что за андроид? Цены на iPhone 13 и 13 Pro

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Philips

Айфоны в Махачкале с таким ценником на Андроиде?)

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К М

не, на KaiOS

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Александр Петров

Ссылку покажете? Или это на остановке подходят?

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К М

в местных салонах связи, сайтов у них нет. Приходишь в салон покупаешь. Телефоны в основном из Дубая привозят челночно

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Герман Воронов
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К М

написал выше- я сперва подумал речь про ноутбуки

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Новогодний Валера

Их там прямо много, я даже время на поиск не тратил.

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Александр Петров

Конечно, их жаба задушит продавать по ценам США + доставка + накрутка 20%. Тут все 100% накрутят, глазом не моргнут.

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Псков Бурито

требую, чтобы продавец паралельного импорта обеспечивал гарантию!

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Александр

Так он и обеспечит

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Philips

При ремонте разбирать будут и припаивать новые части?)

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Григор

Насколько понимаю, это как раз будет. Но гарантия не производителя, а магазина

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Новогодний Валера

Обеспечит.
Только такой ценой, что сами без гарантии купите в сети )

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lava

Параллельная гарантия.

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Dimitri

По таким ценам дешевле в ЕС или даже США съездить и там купит себе Apple.

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Герман Воронов

Не-а, дешевле у резидентов Горбушки купить, как и всегда

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Andre Macareno

А как ты его из ЕС купишь, там эмбарго на вывоз электроники дороже айпэда эйр на 256 гигов

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Герман Воронов

Шо, вот въезжаю я в ЕС с макбуком, должен его декларировать, чтобы назад провезти потом?

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Philips

Там билет стоит как два Айфона ))

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Vasya Pupkin

Скоро в России вообще будет жить очень дорого.

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compostirony

А кто им зарплаты выплачивает?

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Удивленный спрей

Вероятно, зарплаты тоже будут выдаваться по принципам параллельной бухгалтерии 🤣

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VKM

Зарплаты, скорее всего, будут выплачиваться с продажи техники.

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Герман Воронов

Базовая прошка MBP 16" 300к - в пересчете даже на сегодняшний курс 63.5р/$ - 4700 баксов )) на сайте аппле 2500. На маркете 205к от "настоящих" параллельных импортеров. Учитывая, что цена у серовозов примерно была равна цене в долларах на официальном сайте по текущему курсу, текущий курс должен быть около 82р/бакс.

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Новогодний Валера

Текущий курс - тот, по которому можно купить и потратить доллары.
Через Kapital у узбеков он, прямо сейчас 66.8.
А остальное это логистика...

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Герман Воронов

Ну давайте считать ))
2500*66.8 = 167,000
205,000 - 167,000 = 38,000 (логистика у серовозов)
300,000 - 167,000 = 133,000 (логистика у рестора)
Что-то тут не сходится...

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under construction

С учетом отечественных бизнесменов столбить делянки, дойдет ли ситуация когда произойдет дележ паралельно ввозимых брендов по группам определенных заинтересованных лиц,

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Евгений Фрост

Зная рестор и их отношение к клиентам - фиг вам а не гарантия)

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Artemy

Наконец-то смогут цены хоть чуть снизить

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Дмитрий Фомов

Не так быстро) не РСТ гнать начали, а цены остались прежними, они, к слову, и до сего дня были неадекватно высокими

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Spoilerok

Надеюсь, на айфоны предустановлен Сбербанк онлайн?

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