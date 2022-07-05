Стоимость уже несколько раз менялась в ту или другую сторону на 10% в зависимости от модели. Мы смотрим на рынок, на спрос и на предложение, и в зависимости от этого регулируется цена на опт.

Гарантийное обслуживание лежит на той компании, которая ввозит товары в страну. В данном случае на нас. До февраля в страну ввозил вендор, и гарантийное обслуживание предоставлял он, теперь — на продавце.