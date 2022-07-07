Apple добавит функцию «режим блокировки» для защиты устройств от шпионского ПО Статьи редакции
В этом режиме некоторые функции iPad, iPhone и других устройств будут ограничиваться.
- Apple внедрит новую функцию на устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura осенью 2022 года. Она позволит защитить пользователей от кибератак и шпионского ПО.
- Функция нужна, чтобы обеспечить защиту для «небольшого числа пользователей» — политиков и активистов, которые опасаются взлома со стороны компаний, разрабатывающих шпионское ПО, отмечает CNBC. Также компания предложила вознаграждение до $2 млн за найденные в новой функции уязвимости.
- В этом режиме будут ограничиваться некоторые функции устройств: например, в «Сообщениях» заблокируют предпросмотр вложений — за исключением изображений. Также при просмотре страниц в браузере будут отключены JIT-компиляторы JavaScript, если пользователь не внесёт сайт в список исключений.
- Будут блокироваться входящие приглашения и запросы некоторых сервисов Apple, включая FaceTime — если пользователь не направил инициатору разговора запрос или не вызывал его раньше. Если iPhone заблокирован, его нельзя будет подключить по проводу к компьютеру или к аксессуару. Также на устройстве нельзя будет устанавливать профили конфигурации, а его само — зарегистрировать в системе управления мобильными устройствами.
- В ноябре 2021 года Apple подала в суд на разработчика шпионского ПО NSO Group и потребовала запретить компании доступ к своим устройствам. После этого Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство.
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люблю IOS за минимализм и за конфиденциальность. правда иногда и эпл перебарщивает с обновлениями.
Непревзойдённую конфиденциальность.
Изобрели «песочницу»?
Но безопасность крайне важна, так что молодцы. Смущает только «для "небольшого числа пользователей"», т.е. рядовой товарищ так не сможет?
сможет, просто функция больше направлена на активистов, чьи айфоны взламывают, потом их выслеживают и преследуют (иногда убивают)
Здравствуйте, Евгения, доброго дня!
Благодарю за подробный ответ (-:
по их логики обычному пользователю эта фукция не нужна,пусть взламывают кек
скорее всего не каждого пользователя эпл готовы просто убить) а так в приоритете именно активисты, и политики, которых преследуют и как выше сказали, готовы даже убить.
они бы анализ от SiRi по дефолту нигде бы не включали. вот был бы подгон.
Правильно - зачем отдавать данные другим "шпионам". Лучше быть таким самому, а остальным - продавать втридорога! Узнаю эппл 🤣🤣
Эппл ещё не придумала функцию против взлома icloud при помощи приёма смс на дубликат симкарты?