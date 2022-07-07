Техника
Маша Цепелева

Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции

В часах будет увеличенный экран и более точные датчики.

  • Apple Watch для экстремальных видов спорта будут иметь самый большой среди других моделей дисплей, большую батарею и прочный металлический корпус, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.
  • Дисплей будет иметь диагональ около двух дюймов, это на 7% больше, чем сейчас. Разрешение дисплея — 410 на 502 пикселя. Гурман предполагает, что большой экран будет отображать больше показателей физической активности и здоровья.
  • Часы сделают из более прочного металла, чем алюминий, экран будет более устойчивым к ударам, а внутри будет новый процессор S8. Также в часах будут более точные датчики отслеживания, которые смогут определять высоту подъёма во время прогулок, и датчик температуры тела.
  • По данным Гурмана, спортивную версию анонсируют в 2022 году вместе с Apple Watch Series 8 (диагональ экрана 1,9 дюйма) и обновленной версией недорогих Apple Watch SE (1,78 дюйма). Спортивная версия часов будет стоить дороже. По данным на 7 июля, цены на Apple Watch начинаются от $699.
  • Впервые Bloomberg сообщил о разработке новой модели со ссылкой на источники в марте 2021 года.

#новость #apple

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27 комментариев
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 Pavel

Лучше бы выпустили Apple Watch для экстремальной жизни в России

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Maxim

С кнопкой экстренной телепортации за пределы государства. По подписке. 😁

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Emil

И оплату подписки по карте МИР желательно)))

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Илья Зарецкий

главное, чтоб не перепутали и сделали для экстремальной жизни, а не для экстремистской

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Андрей Киселев

уже есть - Raketa

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Роберт Депримов

Аккумулятор больше надо,а не экстрим версии

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Кучкуду

В экстрим версии мы сделали аккумулятор еще меньше, чтобы разнообразить вашу жизнь, добирайтесь до зарядки быстрее — получайте экстрим! 🐱‍👤

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Vanilla Helena

Вы ШТО, маркетолог Эппла?

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Denis Kiselev

Зачем? На сутки его хватает с небольшим запасом. На неделю его точно не хватит никак

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Igor Chimbur

Даже два дня лучше, чем один день. Я свой 13 Pro раз в 2 дня заряжаю и это успех, я считаю.

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Denis Kiselev

Запас энергии в телефоне нужнее-мало ли что, телефон гораздо более функционален. Часы не так важны, плюс в них и так заряда почти на 2 дня. По мне - никакой разницы что раз в день, что раз в 2 дня.

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Igor Chimbur

Кому нужнее? Вам? Рад за вас. Вопрос функциональности устройств не стоял. Речь про удобство. Заряжать раз в два дня удобнее, чем раз в сутки.

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Роберт Депримов

Прикольно часы заряжать каждый день.
Мои пятерки протянут два дня,если звёзды на небе удачно лягут

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Sergey Nester

Нехера вы не понимает. Экстрим версия больше размер и больше батарея соответственно.

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Роберт Депримов
больше батарея

«Мы встроили в эти часы анализатор крови за счёт уменьшения батареи»

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Albo
“По данным на 7 июля, цены на Apple Watch начинаются от $699.”

SE от $279
7 от $399
Это apple.com. В ритейле постоянно скидки.

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Dmitry Kon

Какой толк в прочном корпусе, если в первую очередь разбивается экран? Как минимум он расцарапается от соприкосновения с землей/асфальтом и так далее. Какой-то маркетинговый ход.

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Андрей Кан

Зачастую от удара корпуса лопается стекло экрана. + если треснул экран, его заменить легко, а вот найти полную тушку со всеми микросхемами - проблематичнее

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Юрий Буркин

"экран будет более устойчивым к ударам"

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Sergej Voronov

Это часы, а ее телефон. Экран на них разбить нереально. Только специально долбить. Причём сняв с руки.
К AW была претензия, что за сезон походов они превратились в обшарпанное и унылое Г ;-) кстати только корпус на экране одна царапка, были проданы и был куплен православный Гармин

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Gloria Pastukhova

за более прочную цену

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TLGM x Event

Кому то 700 баксов копейки, а кому, заоблачная цена.

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Мусаханов Шынгыс

Лучше бы бронированный экран сделали. А то дисплеи ппц как быстро царапаются

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George Weiller

«Самый большой экран среди моделей» чтобы ты еще успешнее мог его разъебать - ЭКСТРИИИИИИМ 🤘🤘🤘

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Оби-Ван Кеноби

лучше бы сделали батарею сильнее!

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Тома Енот

С моей криворукстью и кривоногостью порой,то что нужно

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house nigger

Заткнись и бери мои деньги.jpg

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