Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции
В часах будет увеличенный экран и более точные датчики.
- Apple Watch для экстремальных видов спорта будут иметь самый большой среди других моделей дисплей, большую батарею и прочный металлический корпус, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.
- Дисплей будет иметь диагональ около двух дюймов, это на 7% больше, чем сейчас. Разрешение дисплея — 410 на 502 пикселя. Гурман предполагает, что большой экран будет отображать больше показателей физической активности и здоровья.
- Часы сделают из более прочного металла, чем алюминий, экран будет более устойчивым к ударам, а внутри будет новый процессор S8. Также в часах будут более точные датчики отслеживания, которые смогут определять высоту подъёма во время прогулок, и датчик температуры тела.
- По данным Гурмана, спортивную версию анонсируют в 2022 году вместе с Apple Watch Series 8 (диагональ экрана 1,9 дюйма) и обновленной версией недорогих Apple Watch SE (1,78 дюйма). Спортивная версия часов будет стоить дороже. По данным на 7 июля, цены на Apple Watch начинаются от $699.
- Впервые Bloomberg сообщил о разработке новой модели со ссылкой на источники в марте 2021 года.
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Лучше бы выпустили Apple Watch для экстремальной жизни в России
С кнопкой экстренной телепортации за пределы государства. По подписке. 😁
И оплату подписки по карте МИР желательно)))
главное, чтоб не перепутали и сделали для экстремальной жизни, а не для экстремистской
уже есть - Raketa
Аккумулятор больше надо,а не экстрим версии
В экстрим версии мы сделали аккумулятор еще меньше, чтобы разнообразить вашу жизнь, добирайтесь до зарядки быстрее — получайте экстрим! 🐱👤
Вы ШТО, маркетолог Эппла?
Зачем? На сутки его хватает с небольшим запасом. На неделю его точно не хватит никак
Даже два дня лучше, чем один день. Я свой 13 Pro раз в 2 дня заряжаю и это успех, я считаю.
Запас энергии в телефоне нужнее-мало ли что, телефон гораздо более функционален. Часы не так важны, плюс в них и так заряда почти на 2 дня. По мне - никакой разницы что раз в день, что раз в 2 дня.
Кому нужнее? Вам? Рад за вас. Вопрос функциональности устройств не стоял. Речь про удобство. Заряжать раз в два дня удобнее, чем раз в сутки.
Прикольно часы заряжать каждый день.
Мои пятерки протянут два дня,если звёзды на небе удачно лягут
Нехера вы не понимает. Экстрим версия больше размер и больше батарея соответственно.
«Мы встроили в эти часы анализатор крови за счёт уменьшения батареи»
SE от $279
7 от $399
Это apple.com. В ритейле постоянно скидки.
Какой толк в прочном корпусе, если в первую очередь разбивается экран? Как минимум он расцарапается от соприкосновения с землей/асфальтом и так далее. Какой-то маркетинговый ход.
Зачастую от удара корпуса лопается стекло экрана. + если треснул экран, его заменить легко, а вот найти полную тушку со всеми микросхемами - проблематичнее
"экран будет более устойчивым к ударам"
Это часы, а ее телефон. Экран на них разбить нереально. Только специально долбить. Причём сняв с руки.
К AW была претензия, что за сезон походов они превратились в обшарпанное и унылое Г ;-) кстати только корпус на экране одна царапка, были проданы и был куплен православный Гармин
за более прочную цену
Кому то 700 баксов копейки, а кому, заоблачная цена.
Лучше бы бронированный экран сделали. А то дисплеи ппц как быстро царапаются
«Самый большой экран среди моделей» чтобы ты еще успешнее мог его разъебать - ЭКСТРИИИИИИМ 🤘🤘🤘
лучше бы сделали батарею сильнее!
С моей криворукстью и кривоногостью порой,то что нужно
Заткнись и бери мои деньги.jpg