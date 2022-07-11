Шведский производитель техники Electrolux уйдёт из России и передаст бизнес местным топ-менеджерам Статьи редакции
Компания «сочла невозможным» дальше вести бизнес в стране.
- Президент и гендиректор Electrolux Professional Альберто Заната заявил, что компания в условиях «военной операции» и санкций «не сможет продавать продукцию или предлагать услуги в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
- В компании оценивают траты, связанные с уходом с российского рынка, в 35 млн крон (205 млн рублей по курсу ЦБ на 11 июля). Кроме этого уход Electrolux из России не повлияет на рентабельность группы или её прибыль. В российском подразделении работают 25 человек, объём продаж в России в 2021 году составил около 1% от мирового в 7,9 млрд шведских крон (около 45,6 млрд рублей).
- Electrolux Professional является дочерней компанией Electrolux. По состоянию на 2021 год Electrolux Professional осуществлял продажи примерно в 110 странах и с 4000 сотрудников.
- В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. Туда вошла и бытовая техника брендов Electrolux, Bosch и Dyson.
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не буду оригинальным, но тем не менее не могу не запостить картинку, описывающую реакцию большинства населения на новость про очередной уход иностранного бизнеса из страны.
Хотя на самом деле уже давно нет слов и комментариев на эти новости, кроме как слова "очередной пиздец/дно/удар в псину" 🤦🏻♂️
"Не нужон нам этот российский рынок"?
видимо среди мировых корпораций (кстати не только компаний, но и граждан, решивших покинуть страну) стало зашкварным вести дела в России и платить налоги, которые идут на всякий трешак
а вам комментарии не зашкварно писать на сайте находящемся в России?
не зашкварно. А что, уже принят закон, запрещающий право, гарантированное Конституцией, на выражение своего мнения и писать комментарии?
если честно, то мнение псевдо стендаперов-нытиков уже подзаебало читать.
Ну не читай, тебя кто заставляет? или под дулом пистолета читаешь?
Тебе в Госдуму надо, с такими то рассуждениями
так вы же весь сайт загадили, как саранча. Превратили в помойку типа tj.
вас там чем то обидели?
Какие ваши доказательства про большинство, кроме ощущения собственной значимости? Понятно, что вы нетакойкаквсе, не серая масса, но все же, подтверждения слов будут или это просто пи*деж?
Бабка так-то в импортной дубленке стоит. :)
Вот эти темы про то, как бизнес уходит и передаёт/продаёт читаются так:
«Компания Name уйдёт из России и передаст бизнес местным ГОП-менеджерам»
Больше всего смеялся с новости об Икеа, где профсоюз требовал увеличения увольнительных)))
еще немного и вернемся к машинкам типа "Эврика" с ручным сливом
Это ещё продвинутая. Как бы не этих нам дождаться:
Только корыто деревянное должно быть (-:
Какое корыто? В речке
Камень на берегу и ручной енот-полоскун!
Если будет деревенное корыто, то во всяком водоеме появится возможность поймать золотую рыбку. А это уже серьзено.
Помню как в деревне стирали на этом чуде технике
Видно, что вы городские, избалованные.
Бачок для кипячения, стиральная доска, столбы с веревками для сушки летом.
30 лет назад это и в довольно крупных городах практиковалось.
Так что просто вспоминаем былое, к которому стремится будущее.
Холодильники их говно полное, столько денег уже вбухано в ремонт. Не советую ни кому их
То ли дело атлант
Скорее всего кроме сборки, у Атланта тоже ничего из России нет)
Атлант же как бы белорусский? (что не отменяет наличия импортных компонентов)
Как-то такие уходы не выглядят убедительно, скорей это замыливание глаз. Или уходите по-нормальному или признавайте, что вам похуй.
Очень интересно, чья инициатива? Самих Валенбергов? Ибо еще одна компания, им принадлежащая пока драпать с рынка не торопиться(муж работает там), да и Валенберги настроены оптимистично.
Пока все громкие пшики об уходе на бумаге оформлены сделкой в 1 рубль и с обратными откупом через определенный срок. У макдака собственник в итоге так и не сменился де юро.
А чем поможет то, что мак не сменил владельцев? Через несколько месяцев не будет картошки, потом булочек, потом соусов. Через год в него просто не будут ходить, т.к. качество/вкус опуститься до общего уровня в стране
Да пусть идут, мы все сами будем выпускать.
А что мешало нам это делать все те годы, в которые мы не находились в изоляции от Запада и имели все средства для осуществления данной задачи? Сейчас, в условиях санкций, дефицита бюджета и направлении существенного количества доступных средств на финансирование военной операции и восстановление разрушенных военными действиями городов о скором запуске новых высокотехнологичных производств говорить как минимум глупо.
Вы не понимаете логику. Вот раньше человеку подавай технологичную технику, чтобы все электронно, по вайфаю запуск стирки, сушка, все дела. А теперь даешь корыто, люди рады, профит!
И ты, Брут...
Надо им указывать так в пресс релизе "на 138 день операции компания решила что не может вести бизнес в стране"
Сделано с умом
Electrolox
Достал родную с лоджии, пришло ее время.
Брал обогреватель Electrolux в Мвидео.
К сожалению очень слабо грел. Выбросил на помоойку.
С тех пор их продукцией не пользуюсь.
теперь ждем иск от роспотребнадзора и требование, чтоб они возобновили импорт и производство в стране