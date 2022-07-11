Техника
Маша Цепелева

Шведский производитель техники Electrolux уйдёт из России и передаст бизнес местным топ-менеджерам Статьи редакции

Компания «сочла невозможным» дальше вести бизнес в стране.

  • Президент и гендиректор Electrolux Professional Альберто Заната заявил, что компания в условиях «военной операции» и санкций «не сможет продавать продукцию или предлагать услуги в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
  • В компании оценивают траты, связанные с уходом с российского рынка, в 35 млн крон (205 млн рублей по курсу ЦБ на 11 июля). Кроме этого уход Electrolux из России не повлияет на рентабельность группы или её прибыль. В российском подразделении работают 25 человек, объём продаж в России в 2021 году составил около 1% от мирового в 7,9 млрд шведских крон (около 45,6 млрд рублей).
  • Electrolux Professional является дочерней компанией Electrolux. По состоянию на 2021 год Electrolux Professional осуществлял продажи примерно в 110 странах и с 4000 сотрудников.
  • В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. Туда вошла и бытовая техника брендов Electrolux, Bosch и Dyson.

#новость #electrolux

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40 комментариев
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 Ащьф Лштшфум

не буду оригинальным, но тем не менее не могу не запостить картинку, описывающую реакцию большинства населения на новость про очередной уход иностранного бизнеса из страны.

Хотя на самом деле уже давно нет слов и комментариев на эти новости, кроме как слова "очередной пиздец/дно/удар в псину" 🤦🏻‍♂️

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роман долгополов

"Не нужон нам этот российский рынок"?

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Ащьф Лштшфум

видимо среди мировых корпораций (кстати не только компаний, но и граждан, решивших покинуть страну) стало зашкварным вести дела в России и платить налоги, которые идут на всякий трешак

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Заходил вчера

а вам комментарии не зашкварно писать на сайте находящемся в России?

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Ащьф Лштшфум

не зашкварно. А что, уже принят закон, запрещающий право, гарантированное Конституцией, на выражение своего мнения и писать комментарии?

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Заходил вчера

если честно, то мнение псевдо стендаперов-нытиков уже подзаебало читать.

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Ащьф Лштшфум

Ну не читай, тебя кто заставляет? или под дулом пистолета читаешь?

Тебе в Госдуму надо, с такими то рассуждениями

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Заходил вчера

так вы же весь сайт загадили, как саранча. Превратили в помойку типа tj.

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Андрей Рядькин

вас там чем то обидели?

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Дмитрий Филиппов
реакцию большинства населения на новость про очередной уход иностранного бизнеса из страны.

Какие ваши доказательства про большинство, кроме ощущения собственной значимости? Понятно, что вы нетакойкаквсе, не серая масса, но все же, подтверждения слов будут или это просто пи*деж?

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Viktor Mann

Бабка так-то в импортной дубленке стоит. :)

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Вадим Д.

Вот эти темы про то, как бизнес уходит и передаёт/продаёт читаются так:
«Компания Name уйдёт из России и передаст бизнес местным ГОП-менеджерам»

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Илья Ефимов

Больше всего смеялся с новости об Икеа, где профсоюз требовал увеличения увольнительных)))

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Katerina Koshkina

еще немного и вернемся к машинкам типа "Эврика" с ручным сливом

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Вадим Д.

Это ещё продвинутая. Как бы не этих нам дождаться:

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Роман Паруш
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Вадим Д.

Только корыто деревянное должно быть (-:

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Игорь Протасов

Какое корыто? В речке

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Вадим Д.

Камень на берегу и ручной енот-полоскун!

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Никита

Если будет деревенное корыто, то во всяком водоеме появится возможность поймать золотую рыбку. А это уже серьзено.

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Владимир Соколовский

Помню как в деревне стирали на этом чуде технике

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Индивидуальный бокал

Видно, что вы городские, избалованные.
Бачок для кипячения, стиральная доска, столбы с веревками для сушки летом.

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Вадим Д.

30 лет назад это и в довольно крупных городах практиковалось.
Так что просто вспоминаем былое, к которому стремится будущее.

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Mik Petrov

Холодильники их говно полное, столько денег уже вбухано в ремонт. Не советую ни кому их

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Black7

То ли дело атлант

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яйцо со шрамом

Скорее всего кроме сборки, у Атланта тоже ничего из России нет)

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Andre Macareno

Атлант же как бы белорусский? (что не отменяет наличия импортных компонентов)

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Вячеслав

Как-то такие уходы не выглядят убедительно, скорей это замыливание глаз. Или уходите по-нормальному или признавайте, что вам похуй.

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Наталья Ченцова

Очень интересно, чья инициатива? Самих Валенбергов? Ибо еще одна компания, им принадлежащая пока драпать с рынка не торопиться(муж работает там), да и Валенберги настроены оптимистично.
Пока все громкие пшики об уходе на бумаге оформлены сделкой в 1 рубль и с обратными откупом через определенный срок. У макдака собственник в итоге так и не сменился де юро.

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Вячеслав

А чем поможет то, что мак не сменил владельцев? Через несколько месяцев не будет картошки, потом булочек, потом соусов. Через год в него просто не будут ходить, т.к. качество/вкус опуститься до общего уровня в стране

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Петр Иванов

Да пусть идут, мы все сами будем выпускать.

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Григорий Орлов

А что мешало нам это делать все те годы, в которые мы не находились в изоляции от Запада и имели все средства для осуществления данной задачи? Сейчас, в условиях санкций, дефицита бюджета и направлении существенного количества доступных средств на финансирование военной операции и восстановление разрушенных военными действиями городов о скором запуске новых высокотехнологичных производств говорить как минимум глупо.

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Вячеслав

Вы не понимаете логику. Вот раньше человеку подавай технологичную технику, чтобы все электронно, по вайфаю запуск стирки, сушка, все дела. А теперь даешь корыто, люди рады, профит!

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Кто-то такой

И ты, Брут...

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роман долгополов

Надо им указывать так в пресс релизе "на 138 день операции компания решила что не может вести бизнес в стране"

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Роман Кулаков

Сделано с умом

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Oleg Milyaev

Electrolox

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Viktor Mann

Достал родную с лоджии, пришло ее время.

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Legion Comander

Брал обогреватель Electrolux в Мвидео.
К сожалению очень слабо грел. Выбросил на помоойку.
С тех пор их продукцией не пользуюсь.

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Биполярное мнение

теперь ждем иск от роспотребнадзора и требование, чтоб они возобновили импорт и производство в стране

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