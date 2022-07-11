Россияне стали чаще ремонтировать технику у частных мастеров на фоне нехватки деталей у сервисных центров Статьи редакции
Дефицит комплектующих возник из-за отказа производителей поставлять их в Россию, писал «Ъ».
- Во втором квартале 2022 года выручка точек по ремонту электроники выросла на 55% год к году, пишет Shopper’s со ссылкой на данные ИТ-компании «Эвотор». В статистику не вошли крупные сети по обслуживанию техники. По данным аналитиков, средний чек у учтённых в базе компаний за год вырос на 61%, до 1772 рублей.
- Интерес россиян к частным мастерам подтверждают в «Авито». В сервисе рассказали изданию, что во втором квартале количество запросов на ремонт и обслуживание электроники выросло на 45%, предложений по ремонту от частных мастеров и компаний малого бизнеса — на 21%.
- Средняя стоимость услуг в объявлениях не изменилась по сравнению с первым кварталом. При этом у мастеров ремонт обычно дешевле, чем у крупных сервисов: например, замена стекла на смартфоне обойдётся в среднем от 500 рублей.
- Больше всего вырос спрос на ремонт и обслуживание фото-, видео-, аудиотехники (+171%) и игровых приставок (+115%), а также телевизоров (+58%), мобильных устройств (+65%), компьютерной техники (+41%). Запросов на ремонт мелкой бытовой техники стало больше на 45%, крупной — на 15%.
- Российские сервисные центры столкнулись с проблемами из-за дефицита комплектующих, рассказывали в июне 2022 года источники «Ъ» на рынке электроники. После приостановки поставок техники и запчастей в Россию от Apple, Asus и других они вынуждены разбирать на детали новые и подержанные устройства, говорили собеседники.
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Согласен. Ремонтируем все. ЗИП как шел из Китая, так и идёт. С зимы подешевел
Да-да, всё на пользу.
Квалификация мастера, конечно, не зависит от того, где где он работает и как трудоустроен. Но производительность, доступ к инструменту и общая техническая база у кустарей чаще всего не так хороша, как в СЦ.
Здравствуй, «Дом быта» и условный Михалыч с паяльником и беломором? Ничего плохого в этом не было, но количество техники и её разнообразие было на порядки меньше.
Когда-нибудь доноры кончатся
господи, как же ужасно. как же плохо. если честно сил нет читать новости на вц. очень плохо все. а самое главное, дальше катастрофически хуже.
ну почему именно россия начала первые в истории военные действия во имя своих интересов? почему называет это СВО и не истребляет целенаправленно население?
Ты про что? Тут мы про ремонт пишем. Пошёл вон отсюда