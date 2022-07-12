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Nokia представила кнопочный телефон с беспроводными наушниками и встроенным «секретным» зарядным кейсом Статьи редакции

Компания также выпустит телефон-раскладушку и фичерфон в стиле классической Nokia 8210, но с 4G.

  • Новые устройства в линейке кнопочных телефонов Nokia показала материнская компания HMD.
  • Главным анонсом стал фичерфон Nokia 5710 XpressAudio, который поддерживает связь 4G, а в комплект входят беспроводные наушники. Их можно заряжать с помощью встроенного кейса, который спрятан за задней частью корпуса.
  • Nokia 5710 получил 2,4-дюймовый дисплей и классическую клавиатуру в формате Т9. Беспроводные наушники могут воспроизводить музыку до четырёх часов без зарядки или до 2,4 часа в режиме разговора.
  • У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч — в режиме разговора по 4G устройство может работать до шести часов или до 20 дней в режиме ожидания с двумя подключёнными 4G SIM-картами.
  • Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.
  • HMD также представила фичерфон Nokia 8210 4G, который основан на классической Nokia 8210, вышедшей в 1999 году. Компания также выпустит телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip. Среди других анонсов: планшет на Android под названием Nokia T10.
Вот они слева направо: планшет T10, Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio

#новость #nokia

4935 просмотров
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80 комментариев
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 Blackrock

Ох уж эти названия 6230 3250 8800 6300 как я по вам скучал ))

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Антон Василик

Да, какая-то ностальжи)))

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badResistor

там что-то от нокии кроме названия осталось?

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Лея Хан

наконец-то! Кнопочки возвращаются!!!

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Константин Пронин

наконец люди поняли, что телефон нужен - чтобы звонить.

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11 комментариев
Maxim Stroganoff

стоило уйти из РФ и сразу дела в гору

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2 комментария
Chris Rea

а рингтон можно скачать?

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Пёс Барбос
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Попа Жопов

нужно! бумер!

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Григорий Матасов

Я так понимаю, целевая аудитория у телефона — продвинутые прогрессивные луддиты-ретрограды. Которые предпочитают пользоваться беспроводными наушниками вместе с кнопочным девайсом, не поддерживающим тримминг.

Интересно, много таких любителей в мире?

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Vladimir Ivanov

В комментариях много, а как дойдет до покупки, так 🤷

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Поджог Сараев
Интересно, много таких любителей в мире?

У меня есть кнопочный телефон на случай преднамеренного окукливания андроида. Если у этой Нокии операционка не андроид и цена до 5к, то может и взял бы.

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Сергей Щукин

У меня батя - луддит-ретроград. Он просто принципиально даже из коробок не вынимает смартфоны, которые я ему подгонял... ещё и ругается на меня 🤣🤣🤣

а я хочу в телеге с ним переписываться оперативно.. но она у него только на ноуте...

Так что я ЦА этого телефона - куплю 100%

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Dmitry Proshenkov

телефон с триммингом это идея в общем-то

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Golovnya

Погнал на Zaycev качать mp3 💪

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Кузен Чумадан

Актуалочку для РФ подвезли. Памяти-то сколько?

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Александр Емельяненко

Даёшь пиратскую музыку без отчислений авторам

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Роман Костенко

Подскажите, а в чем смысл в 4g на кнопочном телефоне?

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Shukhrat Makhsudov

3G постепенно начали отключать, как и 2G в своё время

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1 комментарий
Оби-Ван Кеноби

старший брат!

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Попа Жопов

Symbian OS?

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Rabindranat Tagor

Не, похоже Series 30+ платформа. Скорее всего J2ME, но и то не факт.

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ur spam

В 5710 заявлена Operating System: S30+​
По остальным не отображаются спеки
https://www.nokia.com/phones/en_gb/nokia-5710-xpress-audio/specs?sku=16AQUB01A01

Nokia 5710 XpressAudio wireless earbuds | MP3…
Nokia 5710 XpressAudio inbuilt wireless earbuds with mp3 player, wireless FM radio and with bigger…
www.nokia.com
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Вадим Д.

В планшет могли бы тоже экран 320х320 поместить, очень лампово вышло бы (-:
И зачем рассказали про «секретный кнйс»?! Пользователи бы удивились, сюрприз такой смазали!

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Виктор Портнов

Кнопок не хватает...

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Дмитрий Шошин

У меня кстати такой есть, почти в идеальном состоянии, но почему-то тупо сам выключается.

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Georgy Frolov

Я чуть не прослезился, в свое время это был почти топовый аппарат. Только теплые воспоминания)

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Егор Кисляков

Там от нокии одно название.

Покупал отцу-пенсионеру звонилку, думал будет легко ориентироваться в ней. Так нет:
- Копрус - хлипкая чепуха. Пластик-пластиком
- Настройки телефона где-то в жопе. Сама ос нифига не юзер-френдли.
- После выключения постоянно сбрасывается время, которое пожилому человеку трудно регулировать.
- Перевернешь телефон - не слышно звонка. Даже на самой большой громкости. Вибрация никакая (после этого от телефона отказались)

Это была Nokia 230 Dual Sim Blue.

Если коротко, впечатления о бренде такие, что китайцы взяли бренд и выпускают нечто совсем иное под ним. Разве что дизайн панелей похож.

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Бессмысленный спрей
Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио

Киллер-фича 😁

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Григорий Матасов

Конечно киллер-фича. Сейчас то на смартфонах невозможно музыку с торрентов залить или радио послушать (нет).

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1 комментарий
Арсен Мамедов

надеюсь, будет таким же неубиваемым!!!

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Viktor C.

жду видео с краш тестом

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Саша Клейманов

до сих пор пользуюсь нокиа)

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Дмитрий Шошин
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ЯжПрограммист

Потерял/сломал один наушник и всё. Бесмысленная хрень, лучше бы открывашку наконец добавили!

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Василий Сафонов

20 дней зарядки-мощь

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Владислав
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Евгений Кузнецов

Они существуют)))

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Игорь Мазаев

Нраиццца 👌

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Эзиз Артыков

Главное что наушники белые😆

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Дмитрий

Аж олдскулы свело... Хочу Nokia 2660 Flip, как рабочий телефон себе куплю ))

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Dimitri Sloboda

😅 чуют, что близлежащий большой рынок тяготеет к «Ностальжи», мягко говоря - тонкий ход со стороны NOKIA - настоящие телефоны для настоящих людей! А не всякие там «радужные айфоны со спотифаями» 😅😅😅

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Murfan

теперь ждем возвращения старых добрых раскладушек, чтоб при окончании разговора можно пафосно захлопнуть крышку телефона
ничего не говорит про самсунг флип

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Сергей С.

только 8850, только хардкор

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Слава Осипов

Если будет уметь синхронизировать контакты/календарь с облаком и раздавать WiFi то вообще бомба

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Рикардо Иванов

Нокиа только за счёт ностальгирующих олдов живёт?

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A.Sportik

И это они разрабатывали 10 лет? Пиздец

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Хиро Накамура
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Прозектор на удаленке

Секретный зарядный кейс ооооо крутотень

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AZ

Один вопрос :

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Александр Рамазанов

Видимо и о мессенджерах на нём можно не мечтать?

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Рядовой волк

Мечтайте, какие проблемы

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AlexSandro

Нокиа? Китайцы подобный аппарат (он же кейс для наушников) года 3 назад уже продавали.

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Вячеслав Токарев

Не очень понимаю зачем это делать, но ничего плохого, конечно. Если кто-то порадуется и поностальгирует по-хорошему то почему бы и нет. Сразу столько кадров из прошлого мелькают

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DeA

Эдак они угорели по двухтысячным

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Поджог Сараев
производитель предлагает загружать аудио вручную

Торпедируют тренд на принудительный перевод контента в облака, хех. Я за

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Toroboro

На Kai OS или нет? Почему ни в одном обзоре нет?

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Nikolay Kenig

Если как и старший брат выдержит падение с орбиты, прохождение плотных слоев атмосферы с затоплением в Марианской впадине после отскока от Эвереста - возьму.

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Липовый мёд

Новость 2002 года.

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Липовый мёд

Новость 2032 года:
Нокиа представила бескнопочный телефон, который никогда не разряжается

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Drunkenmaasta
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Алекс И

Это прорыв! Как мы этого ждали!

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Dmitry Kiselev

Планшет, надеюсь, тоже кнопочный и со слотом под CD

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Roman Kotov

Ти хто такой Нокиа? Давай дасвидания...

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Printsessa Derevyashka
Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.

Мда

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