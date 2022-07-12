Nokia представила кнопочный телефон с беспроводными наушниками и встроенным «секретным» зарядным кейсом Статьи редакции
Компания также выпустит телефон-раскладушку и фичерфон в стиле классической Nokia 8210, но с 4G.
- Новые устройства в линейке кнопочных телефонов Nokia показала материнская компания HMD.
- Главным анонсом стал фичерфон Nokia 5710 XpressAudio, который поддерживает связь 4G, а в комплект входят беспроводные наушники. Их можно заряжать с помощью встроенного кейса, который спрятан за задней частью корпуса.
- Nokia 5710 получил 2,4-дюймовый дисплей и классическую клавиатуру в формате Т9. Беспроводные наушники могут воспроизводить музыку до четырёх часов без зарядки или до 2,4 часа в режиме разговора.
- У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч — в режиме разговора по 4G устройство может работать до шести часов или до 20 дней в режиме ожидания с двумя подключёнными 4G SIM-картами.
- Nokia 5710 не поддерживает современные стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Вместо этого производитель предлагает загружать аудио вручную или слушать радио.
- HMD также представила фичерфон Nokia 8210 4G, который основан на классической Nokia 8210, вышедшей в 1999 году. Компания также выпустит телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip. Среди других анонсов: планшет на Android под названием Nokia T10.
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Ох уж эти названия 6230 3250 8800 6300 как я по вам скучал ))
Да, какая-то ностальжи)))
там что-то от нокии кроме названия осталось?
наконец-то! Кнопочки возвращаются!!!
наконец люди поняли, что телефон нужен - чтобы звонить.
стоило уйти из РФ и сразу дела в гору
а рингтон можно скачать?
нужно! бумер!
Я так понимаю, целевая аудитория у телефона — продвинутые прогрессивные луддиты-ретрограды. Которые предпочитают пользоваться беспроводными наушниками вместе с кнопочным девайсом, не поддерживающим тримминг.
Интересно, много таких любителей в мире?
В комментариях много, а как дойдет до покупки, так 🤷
У меня есть кнопочный телефон на случай преднамеренного окукливания андроида. Если у этой Нокии операционка не андроид и цена до 5к, то может и взял бы.
У меня батя - луддит-ретроград. Он просто принципиально даже из коробок не вынимает смартфоны, которые я ему подгонял... ещё и ругается на меня 🤣🤣🤣
а я хочу в телеге с ним переписываться оперативно.. но она у него только на ноуте...
Так что я ЦА этого телефона - куплю 100%
телефон с триммингом это идея в общем-то
Погнал на Zaycev качать mp3 💪
Актуалочку для РФ подвезли. Памяти-то сколько?
Даёшь пиратскую музыку без отчислений авторам
Подскажите, а в чем смысл в 4g на кнопочном телефоне?
3G постепенно начали отключать, как и 2G в своё время
старший брат!
Symbian OS?
Не, похоже Series 30+ платформа. Скорее всего J2ME, но и то не факт.
В 5710 заявлена Operating System: S30+
По остальным не отображаются спеки
https://www.nokia.com/phones/en_gb/nokia-5710-xpress-audio/specs?sku=16AQUB01A01
В планшет могли бы тоже экран 320х320 поместить, очень лампово вышло бы (-:
И зачем рассказали про «секретный кнйс»?! Пользователи бы удивились, сюрприз такой смазали!
Кнопок не хватает...
У меня кстати такой есть, почти в идеальном состоянии, но почему-то тупо сам выключается.
Я чуть не прослезился, в свое время это был почти топовый аппарат. Только теплые воспоминания)
Там от нокии одно название.
Покупал отцу-пенсионеру звонилку, думал будет легко ориентироваться в ней. Так нет:
- Копрус - хлипкая чепуха. Пластик-пластиком
- Настройки телефона где-то в жопе. Сама ос нифига не юзер-френдли.
- После выключения постоянно сбрасывается время, которое пожилому человеку трудно регулировать.
- Перевернешь телефон - не слышно звонка. Даже на самой большой громкости. Вибрация никакая (после этого от телефона отказались)
Это была Nokia 230 Dual Sim Blue.
Если коротко, впечатления о бренде такие, что китайцы взяли бренд и выпускают нечто совсем иное под ним. Разве что дизайн панелей похож.
Киллер-фича 😁
Конечно киллер-фича. Сейчас то на смартфонах невозможно музыку с торрентов залить или радио послушать (нет).
надеюсь, будет таким же неубиваемым!!!
жду видео с краш тестом
до сих пор пользуюсь нокиа)
Потерял/сломал один наушник и всё. Бесмысленная хрень, лучше бы открывашку наконец добавили!
20 дней зарядки-мощь
Они существуют)))
Нраиццца 👌
Главное что наушники белые😆
Аж олдскулы свело... Хочу Nokia 2660 Flip, как рабочий телефон себе куплю ))
😅 чуют, что близлежащий большой рынок тяготеет к «Ностальжи», мягко говоря - тонкий ход со стороны NOKIA - настоящие телефоны для настоящих людей! А не всякие там «радужные айфоны со спотифаями» 😅😅😅
теперь ждем возвращения старых добрых раскладушек, чтоб при окончании разговора можно пафосно захлопнуть крышку телефона
ничего не говорит про самсунг флип
только 8850, только хардкор
Если будет уметь синхронизировать контакты/календарь с облаком и раздавать WiFi то вообще бомба
Нокиа только за счёт ностальгирующих олдов живёт?
И это они разрабатывали 10 лет? Пиздец
Секретный зарядный кейс ооооо крутотень
Один вопрос :
Видимо и о мессенджерах на нём можно не мечтать?
Мечтайте, какие проблемы
Нокиа? Китайцы подобный аппарат (он же кейс для наушников) года 3 назад уже продавали.
Не очень понимаю зачем это делать, но ничего плохого, конечно. Если кто-то порадуется и поностальгирует по-хорошему то почему бы и нет. Сразу столько кадров из прошлого мелькают
Эдак они угорели по двухтысячным
Торпедируют тренд на принудительный перевод контента в облака, хех. Я за
На Kai OS или нет? Почему ни в одном обзоре нет?
Если как и старший брат выдержит падение с орбиты, прохождение плотных слоев атмосферы с затоплением в Марианской впадине после отскока от Эвереста - возьму.
Новость 2002 года.
Новость 2032 года:
Нокиа представила бескнопочный телефон, который никогда не разряжается
Это прорыв! Как мы этого ждали!
Планшет, надеюсь, тоже кнопочный и со слотом под CD
Ти хто такой Нокиа? Давай дасвидания...
Мда