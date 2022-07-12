Устройство с «полупрозрачным» корпусом поступит в продажу за 399 фунтов стерлингов.

12 июля 2022 года стартап Nothing, созданный сооснователем бренда OnePlus Карлом Пеем, представил свой первый смартфон — Phone (1). Компания назвала технические характеристики и стоимость устройства, а также список стран, в которых гаджет поступит в продажу.