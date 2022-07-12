Nothing представил Phone (1) — смартфон с подсветкой из более чем 900 светодиодов и симметричными рамками дисплея Статьи редакции
Устройство с «полупрозрачным» корпусом поступит в продажу за 399 фунтов стерлингов.
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12 июля 2022 года стартап Nothing, созданный сооснователем бренда OnePlus Карлом Пеем, представил свой первый смартфон — Phone (1). Компания назвала технические характеристики и стоимость устройства, а также список стран, в которых гаджет поступит в продажу.
- Phone (1) оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G+ с тактовой частотой до 2,5 ГГц и видеочипом Adreno 642L. Объём оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ в зависимости от модели.
- Аппарат располагает 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.
- Ёмкость аккумулятора устройства составляет 4500 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 33 Вт и беспроводную 15-ваттную зарядку.
- Производитель оснастил Phone (1) двумя тыльными камерами: Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольной Samsung JN1. Разрешение каждого модуля составляет 50 Мп.
- Главной особенностью смартфона стала «полупрозрачная» задняя поверхность корпуса, на которой расположено более 900 светодиодов. Они в том числе загораются, когда на устройство поступает входящий вызов. В настройках смартфона можно регулировать «визуальные рингтоны» и назначать их на конкретные контакты.
- Светодиоды также обладают практической пользой, подчеркнули в Nothing. Так, их можно использовать в качестве дополнительной подсветки во время съёмки. Кроме того, светодиоды показывают уровень заряда аккумулятора, когда смартфон подключен к сети.
- Цена Nothing Phone (1) с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 399 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей). Стоимость модели с 12 и 256 ГБ — 499 фунтов стерлингов (около 35 тысяч рублей).
- Смартфон поступит в продажу в 40 странах мира. Первоначально устройство нельзя будет купить в России и США.
Стоимость модели около 35 тысяч рублей (80)
За эти деньги лучше взять неубиваемых китайцев вроде oukitel. Там хотя бы батарейка в 15 мАч себя оправдывает и по характеристикам очень даже ничего. А светодиоды вещь не особо нужная с телефоном с мелким зарядом в 4500 мАч
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Это специально для тех, у кого на каждый чих начинает мигать фонарик? При этом они несут телефон в руке и вообще на это не реагируют.
Забанить пожизненно.
Если можно отключить световую индикацию — то почему бы и да. Особенно если есть привычка класть смартфон дисплеем вниз (у многих моделей камера выпирает, и это нормальный кейс), а звук выключен. Вот если перманентно эта штука работает, то согласен полностью, но не думаю, что настолько всё плохо.
А что значит «симметричные рамки дисплея»?
У других телефонов она не симметричная?
Как правило у андроид смартфонов более толстый подбородок
Название Phone (1) со скобками — оригинально, конечно
Новая папка (2), от создателей Новая папка (1) и Новая папка.
Ну технически нет — до этого наушники с таким же индексом этот бренд уже выпускал. Так что самоповтор получается)
Не понимаю откуда вокруг него такой хайп, железо за а такую цену не выдающиеся, да и прозрачные крышки не новшество
От создателя бренда OnePlus.
Предполагаю, что там будет: качественная камера с хорошим ПО, хорошая прошивка (не баганная MIUI) без лишнего, длительная (рассчитываю года на 3 минимум) поддержка ПО с гарантированной сменой версии Android в течение 3 раз, хороший линейный вибромотор и качественный звук. Надеюсь и верю, что конвейера не будет..
Ось какая? Android?
Очередной парад дегенератов к коммента к комменту
Symbian oc
Виндовз мобайл
Palm OS
IOS
Maemo
Java ME
Чето типо старых игровых автоматов
Люнукс
QNX
В России просто за 399 стерлигов… Путинских, породистых
Какое же страшное говно...
Разве Sony-Ericsson когда-то не сделали точно такую же идею с прозрачным телефоном ещё в конце нулевых, но она никому не понравилась?
А зачем нужные такие новшества? По-моему проще зеркальную камеру купить, если нужно снимать что-то
Зеркалка - анахронизм.
Лучше обскуру
Ну такое
Ну и зачем тут этот баян? Они его представили еще месяц назад - что на vc разбирали, что на хабре. в США его не будет, т.к. они не смогли добиться стабильной работы на американских частотах GSM (850 to 1900 против 900 to 1800 в Европе).
Вы "анонсировали" и "представили" не различаете?
И причем тут США?
Зачем вообще люди выходят на этот рынок с ничем не выдающимися продуктами? Тут же конкуренции до пиздени. Самый насыщеннный рынок, имхо.
Наушники у них получились весьма хорошие, с шумодавом по цене около пятеры
Ну посмотрим за сколько в России его можно будет взять...
"более чем 900 светодиодов и симметричными рамками дисплея" - Г-ди, как же мы раньше то жили ?..
Каждый раз читая о подобных новинках, вспоминается как народ упоительно х-сосил Йотафон, а ведь по факту мобильник был революционный.
Ну вот так нам и надо
Нипонятна
У всех моих самсунгов были симетричные рамки. Что за патент у аппле, не пойму.
Красивый, отличается – последние лет 10 все это редкость.
И цена приятная, на рынке (как и в стране) вообще очень не хватает среднего класса: народ либо за флагманами гоняется и не использует потом даже половины, либо просто берет китайскую коробочку за 8 тыщ, по видеосвязи с родными общаться.