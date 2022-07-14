Лучший ноутбук в линейке с рядом проблем и «невнятной чёлкой»: главное из обзоров MacBook Air с процессором M2 Статьи редакции
Больше всего недостатков у самой дешёвой модели ноутбука.
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14 июля 2022 года зарубежные издания опубликовали первые обзоры MacBook Air с процессором M2 и обновлённым дизайном корпуса в стиле Pro-моделей. Редакция DTF выбрала главное из материалов.
Apple выполнила полный редизайн MacBook Air 2022 года, отказавшись от традиционной клиновидной формы корпуса. Внешне ноутбук сильно похож на 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, вышедшие в конце 2021-го.
- Несмотря на то, что визуально обновлённый MacBook может казаться толще, чем предшествующая модель, на самом деле он тоньше. Все обозреватели подчеркнули, что заметили эту особенность ноутбука при первом же включении.
- Габариты MacBook Air 2022 составляют 30,41х21,5x1,13 см, вес — 1,24 кг. Для сравнения, размеры модели 2020 года: 30,41x21,24x0,41-1,61 см, а вес — 1,29 кг.
- Всем журналистам понравился обновлённый дизайн MacBook Air с более тонким корпусом, который доступен в четырёх цветах. Однако в The Verge раскритиковали расцветку «Полночь» (Midnight), чей корпус быстро покрывается отпечатками пальцев, которые при этом сложно удалить.
- В MacBook Air 2022 компания вернула магнитный коннектор MagSafe для зарядки. Все обозреватели назвали это плюсом, поскольку он освобождает дополнительный разъём USB-C для подключения периферии.
- У ноутбука только два порта USB-C, которые располагаются на левой стороне корпуса. Журналисты отметили, что это минус устройства, поэтому активным пользователям, как и прежде, придётся держать под рукой USB-концентратор.
- Apple оснастила MacBook Air такой же клавиатурой, как у 14-дюймового MacBook Pro. Она обладает функциональным верхним рядом и сканером отпечатков Touch ID. Сенсорной панели Touch Bar нет.
- В The Verge остались довольны клавиатурой и похвалили её за удобный ход и меньший шум по сравнению с клавиатурой с механизмом «бабочка», которой располагают MacBook на базе процессоров Intel.
- Трекпад почти не отличается от предшествующих моделей из линейки, но стал немного шире.
- MacBook Air 2022 располагает двумя высокочастотными и двумя низкочастотными динамиками с поддержкой технологии пространственного звучания Apple Spatial Audio.
- По сравнению с моделью 2020 года звук у MacBook Air 2022 более насыщенный, особенно на полной громкости. Тем не менее журналисты назвали разницу небольшой.
- Ноутбук получил обновлённый 13,6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560х1664 пикселей, яркостью до 500 нит, а также поддержкой широкого цветового охвата P3 и технологии True Tone.
- Экран MacBook Air 2022 обладает уменьшенными рамками по сравнению с предшествующей моделью и «чёлкой» по аналогии с 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro. Почти все обозреватели назвали её недостатком ноутбука, поскольку выпирающая рамка закрывает часть меню в приложениях. Эту проблему можно решить, установив стороннюю утилиту вроде Bartender.
- Apple оснастила MacBook Air 2022 камерой с разрешением 1080p, которая снимает гораздо лучше 720p-модуля в предшествующих моделях. Журналисты назвали это большим плюсом ноутбука, поскольку именно за низкое качество съёмки MacBook Air с чипом M1 сильно критиковали.
- В основе обновлённого MacBook Air лежит процессор Apple M2, который согласно официальным спецификациям, на 18% быстрее M1 в многоядерном режиме и на 35% при обработке графики.
- Тестирования в бенчмарках подтвердили превосходство чипа M2 над предшествующей моделью, тем не менее, разница не всегда существенная. При этом MacBook Air 2022 заметно медленнее, чем MacBook Pro с процессором M2, который оснащён более эффективной системой охлаждения.
- В ходе синтетических тестов нижняя часть MacBook Air сильно нагрелась, предупредили обозреватели. Это означает, что как и прежде, ноутбук из линейки не подходит для постоянных больших нагрузок.
- Базовая модель MacBook Air 2022 оснащена 256 ГБ памяти с одним чипом NAND, как и в стартовой версии 13-дюймового MacBook Pro M2. В более дорогих моделях ноутбука два чипа NAND, за счёт чего скорость передачи данных выше. В The Verge назвали эту особенность большим минусом начальной версии устройства.
- Время автономной работы ноутбука — 8-10 часов в стандартном режиме при средней яркости дисплея 200 нит. Обозреватель издания TechCrunch заявил, что устройство проработало более 17 часов при воспроизведении видео с Apple TV+ при яркости 50 нит.
- В комплекте с базовой моделью MacBook Air 2022 идёт стандартный 30-ваттный зарядный адаптер. Более дорогие модели поставляются с обновлённый блоком с мощностью 35 Вт и двумя разъемами USB-C.
- Ноутбук поддерживает быструю зарядку — 50% ёмкости за 30 минут, но для этого нужно использовать 67-ваттный адаптер.
- Все обозреватели назвали большим минусом MacBook Air 2022 его увеличенную стоимость. В США ноутбук продаётся по цене от $1199, что на $200 дороже по сравнению с предшествующей моделью.
- Мировой старт продаж MacBook Air с процессором M2 состоится 15 июля.
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