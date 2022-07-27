В России разработают оборудование для развития 6G — частоты для него не заняты, но их пока даже не изучали Статьи редакции
При этом частоты для работы сетей предыдущего поколения — 5G — операторам пока так и не выделили.
- «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИ радио) готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта. По его словам, оборудование может быть создано к 2025 году.
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минобрнауки и Минфину до 1 августа предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей 6G. В аппарате вице-премьера подтвердили, что такое поручение было дано.
- Гендиректор НИИ радио Олег Иванов рассказал изданию, что в рамках проекта предполагается разработка оборудования от прототипов до постановки на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. О деталях и финансировании говорить пока рано, уточнил он.
- Стандарт 6G, как ожидается, будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Но, объяснил изданию собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
- Сейчас большинство операторов, в том числе российских, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. При этом в России частоты для него операторам так и не выделили — диапазон 3,4-3,8 ГГц, который нужен для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, сейчас занят Минобороны и Роскосмосом.
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Почитал с утра материалы про небывалый рост инновационных наукоемких проектов в России, потом нагрел тазик воды и пошел умываться.
Зато потом ты сможешь в ультра 4к смотреть в тиктоках всратые лайфхаки как помыться под горячей водой
Какое расточительство! Холодной водой надо умываться, газ экономить!
Проверил скорость интернета, а там - 0,35 МB/s. Инновационно, подумал я.
Если не хватает ума купить бойлер, то сам себе буратино. Или Путин должен прийти и лично решить ваши бытовые проблемы?)
Наука - одно, реальность - другое
Боты про бойлеры загудели...
Ну хоть в Ольгино на 2 месяца воду не отключают.
Надо им объяснить, что двухсимочный телефон с 3G - это ещё не 6G.
Раньше бывали аппараты и с поддержкой 4 обычных сим-карт.
В ходе всех согласований и получения необходимых документов, к началу производства из 6 останется только 3)
😂🤣😅
2 телефона склеенных изолентой...
6G²
Ебаааать. МКС, новые автомобили Москвич, 6G и т.д
Вращайте барабан и называйте букву.
Буква 3,14!
Нас ждёт грандиозный raspil.
От создателей 7D кинотеатров)
Новая точка G на подходе
Недальновидно, нужно сразу 10G разрабатывать
50000000G.
Ну это уже перегрузка
Опять новости будущего.
А еще в России создадут:
Первое космотакси уже через 8 лет.
Самое высокое ввп на душу населения и экономику номер 2 после Китая к 2031.
Россия слезет с нефтяной иглы уже к 2028 году
Минимальная пенсия будет 100000 рублей к 2035 году.
А еще много чего что невозможно проверить и не возможно потом никому предъявить.
Хоть одну бы новость написали что Россия сделал сейчас по факту.
Из хорошего и достойного для подражания, я имею ввиду.
Чтобы за 13 лет с 15к дойти до 100к, нужна ежегодная инфляция 15,7%. Вполне достижимо усилиями наших правителей.
“…Самое высокое ввп на душу населения и экономику номер 2 после Китая к 2031…”
Что за упадничество?!
Самое высокое ВВП во вселенной и экономику +100500 к планетарной!
не напомните, к какому году доступное жилье обещало нам жульё?)))
Где то мы это слышали уже. Про догнать и перегнать Америку)
По абсурдным заявлениям и несбыточным обещаниям мы впереди планеты всей ☝️
Так уже)
Так все именно к этому и идет. К строительству концлагеря, где нужно 20лет стоять в очередь за телефоном, под обещания 7G к 2100 году.
5G нет, но 6G будет. Зачем постепенно эволюционировать? Надо делать революцию! 😂
Почему нет, частоты же не заняты 😂
на 5G деньги уже освоили просто.
https://plusworld.ru/daily/tehnologii/mintsifry-vydelit-rostehu-vydelyat-21-5-mlrd-rublej-dlya-razvitiya-tehnologij-5g/
Да сразу до 10G, чтобы уж наверняка не заняли и не были изучены)))
А у меня тоже пять... Нет, шесть Джи есть! Только он в деревне, у бабушки.
"Gизненно". ©
Ох уж эти новости в будущем времени...
Новости нашей страны последнего времени удивительные и делятся на четыре типа:
1) В России сделают, запустят, построят, освоят, разовьют, достигнут, научатся, заместят, ну и ещё победят (т.е. это не новости, а декларации о намерениях, которые никто не поверит уже через пару лет)
2) Пул новостей под кратким названием: в России запретили и наказали
3) Новости из разряда: из России ушли.
4) Новости типа: кругом враги, они страшные и сильные, но загнивают и у них все плохо.
Вывод: ничего не сделают, никакого 6g не будет, это информационный шум, которому значения можно не придавать.
Опять обещания?
На этот раз точно нет
Опять росспилл
Всё как по учебнику - новости про события, которые не произошли, и, скорее всего, не произойдут. Типичный признак пропаганды. Вчера у Каца отличное видео было об этом https://youtu.be/La0BZJqvdfw
А я разработаю 7G так что можете даже не начинать!)
Сплошь и рядом G...
Государство не любит конкурентов, они за это тоже могут что-нибудь разработать в ответ, например очко конкуренту, так что вы это, будьте осторожны.
Миллиардов за 70?
Не удивлюсь, если скоро увижу новость про телепорт к 2030 году...
так уже есть, но частоты заняты росгвардией)
Очередные новости из будущего 😂 дороги построят, Венеру освоят, процессоры разработают, производства запустят. 3.14Здеть конечно у нас умеют
Так а какой смысл от новости? Можно так еще сотню написать. "В России разрпботают оборудование для разаития 18G, но их пока даже не изучали"
Слуги народа любят будущее время, потому что настоящего нет.
У нас будут свои треноги,только с четырьмя ногами
Ютубовский штраф туда пойдет, если заплатит)))
😂😂😂
Наверно мало денег попросили, предполагаю попросят ещё
Ну это пресид, на пресиде всегда скромничают.
ага а потом такие: ну в 6ж не смогли, давайте в 8ж и еще н-цать миллиардов, а то предыдущих 30 не хватило даже на десятую квартиру в Москве
Мухи тоже жу[2G]ат.
не мешки ворочать
Зато у основной массы народа точку G отыскать смогли
Частоты для 18G тоже не заняты, кстати
Ключевое слово «может быть» вы главное 30 ярдов из бюджета дайте.
Частоты не изучены, но оборудование будет разработано!
Вся промышленность и популизм в одной фразе.
Успокойтесь
Давайте сразу 146G
На нашей отдельной космической станции от Борисова сразу 8g сделают, чего мелочиться то, Сверхдержава как-никак
Напишите им кто нить, что отсталый «запад» не поспеет за нашими инновациями и не успеет выпустить к 2025 смартфон с поддержкой 6G.
Сколково сделает свой 6Gфон, дайте еще 50 миллиардов
Вот когда разработают, тогда и поговорим. А пока что это мусорная новость в стиле пропаганды.
Х@леж, только 6G? Девятку давайте сразу 🤘😅
Сказку - Былью! Город-сад! И на Марсе будут яблони цвести!!! И всё вот это по восьмому кругу 😏
«старые песни о главном»…
Как всегда в будущем времени, для полного провала денег дать Ростеху
Погуглил обещания главстерха за 2008 год, совершил мыслепреступление.
разберитесь сначала просто с точкой G, потом все остальное
У меня тут в области 3 g , Н, Е периодически на телефоне показывает. Давайте уже 4 g до ума по всей России доведем.
Нет оборудования. Депрессивные регионы, где вложения в оборудования не окупятся никогда.
Значит не изучили, но изучим и деньги берём на развитие и популяризацию. Кажется это Новый Роскосмос или Роснано или РОСС
Если на даче есть.
Вид на небоскрёб газпрома.
Edge.
Дровяное отопление.
Это сколько Г?
Или не разработают...ну как с динозавром в городе. 50/50
Ха-ха!
А я думал сегодня скучно будет! Оказывается нет...
Дайте угадаю... из отечественного будет только корпус?
В деревнях порой и 2g нету 🤔
Охуенная тактика — мы пока ничего про эти частоты не знаем, но дайте нам на всякий случай сразу 30 млрд. Вот бы стартапы так запускать 😄
стоп что я пропустил) а 5 г уже работает?
Это прошлый век
Сказки на ночь для дедушки
Надо срочно потребовать от мирового сообщества переименовать все сети 3G, 4G и т.п. в 3Z и 4Z. Чтоб до конца Z0ZZ года успели.
Смысл, если данный стандарт будет распространяться только на устройства РФ (если конечно будет)?
Еще менее 6 мес назад, в подобные новости еще хоть как-то верилось.
"«КАМАЗ» ВЫПУСТИТ БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ НА ДОРОГИ
4 Февраля 2022
В недавнем интервью генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин рассказал о готовности компании к выводу беспилотных грузовиков на трассу.
По словам Сергея Когогина, к тому времени, когда беспилотные автомобили нужно будет вывести на дороги, «КАМАЗ» будет готов. При этом софт будет использоваться свой. «Мы работаем над беспилотными автомобилями, и я абсолютно верю в это направление. Если у нас на производстве сегодня много самодвижущихся тележек, процессы роботизированы, то в этом вопросе лишь одна проблема – как на дорогах общего пользования автомобиль с человеком уживётся с автомобилем без человека. Беспилотник всё будет делать правильно, а человек часто непредсказуем, управляя автомобилем. Водитель несёт ответственность за свои действия в случае ДТП, а кто будет нести ответственность за беспилотник? Всё кончится тем, что нести ответственность будет автопроизводитель», – отметил Сергей Когогин, добавив, что производитель должен делать настолько надёжные машины, чтобы предусмотреть в алгоритмах любую нештатную ситуацию. Он также подчеркнул, что основное направление, в котором компания обязательно будет прилагать усилия – это карьеры для добычи полезных ископаемых. «Там человек совсем не нужен: фиксированные маршруты, понятные алгоритмы. В этом направлении мы уже активно работаем и точно сделаем», – сказал Когогин.
К слову, в 2022 году «КАМАЗ» намерен выпустить первые 4 прототипа грузовых беспилотников на базе автомобиля КАМАЗ CONTINENT для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». По словам главного конструктора по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ» Сергея Назаренко, в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года. «Мы планируем, что со следующего года начнём первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнёрстве с российскими логистическими компаниями», – сообщил Сергей Назаренко.
Напомним, проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) не позднее 2024 года, входит в число утверждённых правительством РФ 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года. На этапе разработки первой части проекта его участниками стали уже более 20 крупнейших компаний, включая ПАО «КАМАЗ». Чтобы иметь возможность реализовать проект быстрее и начать тестовые заезды уже в 2022 году, не дожидаясь разработки и принятия большего числа нормативных актов, работа будет вестись в рамках экспериментальных правовых режимов." https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_vypustit_bespilotnyy_transport_na_dorogi/
Какая-то залупень получается. Может сначала с 5G разобраться? Нелогично
Ахахха класс, зачем нам создавать 5G, как на западе, идём дальше, сразу 6G начнём, у нас же писька больше
О, уже 6G?
У нас мегафон по настоящий момент полноценный (не урезанный) LTE запустить не может, продаёт по подписке «супер мега турбо буст perdege-5g», что постфактум и является полноценным LTE/4G, а тут уже летающие машины и людей телепортироваться хотят начать.
Я что-то не понимаю? Я тупой?
А как это работает? Еще не исследовали, но уже создаем оборудование...знаете так много вопросов сразу
Абсолютно правильное решение развивать 6G.
Ведь 5G короновирус разводит, посмотрите, что творится в странах где есть 5G сеть
А ещё разработают 7,8,9 G, но их ещё не изучали, и вообще не факт что существуют, дайте ещё 120 млрд
У нас будет свой 6G, с онлайн казино и веб-камом
Ура