Техника
Смешанный меч

В России разработают оборудование для развития 6G — частоты для него не заняты, но их пока даже не изучали Статьи редакции

При этом частоты для работы сетей предыдущего поколения — 5G — операторам пока так и не выделили.

  • «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИ радио) готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G и запросили на это более 30 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта. По его словам, оборудование может быть создано к 2025 году.
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минобрнауки и Минфину до 1 августа предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей 6G. В аппарате вице-премьера подтвердили, что такое поручение было дано.
  • Гендиректор НИИ радио Олег Иванов рассказал изданию, что в рамках проекта предполагается разработка оборудования от прототипов до постановки на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. О деталях и финансировании говорить пока рано, уточнил он.
  • Стандарт 6G, как ожидается, будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Но, объяснил изданию собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
  • Сейчас большинство операторов, в том числе российских, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. При этом в России частоты для него операторам так и не выделили — диапазон 3,4-3,8 ГГц, который нужен для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, сейчас занят Минобороны и Роскосмосом.
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TJ
«Деловой Петербург»: развитие 5G в России заморожено — в стране нет ни оборудования, ни подходящих частот Статьи редакции

Операторы связи не теряют надежды на запуск сети пятого поколения, но в ближайшее время необходимо сохранить хотя бы доступ к 4G.

#новость #5g #6g

3739 просмотров
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133 комментария
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Влюбленный франт

Почитал с утра материалы про небывалый рост инновационных наукоемких проектов в России, потом нагрел тазик воды и пошел умываться.

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Nikolay Yarina

Зато потом ты сможешь в ультра 4к смотреть в тиктоках всратые лайфхаки как помыться под горячей водой

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6 комментариев
Иван Грозный
нагрел тазик воды и пошел умываться.

Какое расточительство! Холодной водой надо умываться, газ экономить!

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3 комментария
M S

Проверил скорость интернета, а там - 0,35 МB/s. Инновационно, подумал я.

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1 комментарий
semen matrasov
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danil nik

Если не хватает ума купить бойлер, то сам себе буратино. Или Путин должен прийти и лично решить ваши бытовые проблемы?)

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10 комментариев
varchar

Наука - одно, реальность - другое

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Ivan the Not So Terrible

Боты про бойлеры загудели...
Ну хоть в Ольгино на 2 месяца воду не отключают.

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1 комментарий
Evgeniy Dm

Надо им объяснить, что двухсимочный телефон с 3G - это ещё не 6G.

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Александр Либертайм

Раньше бывали аппараты и с поддержкой 4 обычных сим-карт.

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ru.lucky

В ходе всех согласований и получения необходимых документов, к началу производства из 6 останется только 3)

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Dimitri Sloboda

😂🤣😅

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Непривычный магнит

2 телефона склеенных изолентой...

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Kir Lazare
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Black7

6G²

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Денис Ананьев

Ебаааать. МКС, новые автомобили Москвич, 6G и т.д

Вращайте барабан и называйте букву.

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Вадим Д.

Буква 3,14!

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1 комментарий
Никита Мардюков
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Слегка Придурковатый

Нас ждёт грандиозный raspil.

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Andrey Kulakov

От создателей 7D кинотеатров)

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Некто съел 2 яблока

Новая точка G на подходе

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Константин Лазаренко

Недальновидно, нужно сразу 10G разрабатывать

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Александр Либертайм

50000000G.

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1 комментарий
Юрий Тимков

Ну это уже перегрузка

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Алек Борисовский

Опять новости будущего.
А еще в России создадут:
Первое космотакси уже через 8 лет.
Самое высокое ввп на душу населения и экономику номер 2 после Китая к 2031.
Россия слезет с нефтяной иглы уже к 2028 году
Минимальная пенсия будет 100000 рублей к 2035 году.
А еще много чего что невозможно проверить и не возможно потом никому предъявить.
Хоть одну бы новость написали что Россия сделал сейчас по факту.
Из хорошего и достойного для подражания, я имею ввиду.

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Sendero
Минимальная пенсия будет 100000 рублей к 2035 году

Чтобы за 13 лет с 15к дойти до 100к, нужна ежегодная инфляция 15,7%. Вполне достижимо усилиями наших правителей.

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1 комментарий
Дед Велосипед

“…Самое высокое ввп на душу населения и экономику номер 2 после Китая к 2031…”

Что за упадничество?!

Самое высокое ВВП во вселенной и экономику +100500 к планетарной!

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1 комментарий
M S

не напомните, к какому году доступное жилье обещало нам жульё?)))

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4 комментария
Денис Вершинин

Где то мы это слышали уже. Про догнать и перегнать Америку)

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Виталий Васильев

По абсурдным заявлениям и несбыточным обещаниям мы впереди планеты всей ☝️

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2 комментария
MadRat96

Так уже)

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2 комментария
Колбас Мармеладович

Так все именно к этому и идет. К строительству концлагеря, где нужно 20лет стоять в очередь за телефоном, под обещания 7G к 2100 году.

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Юлия Баранова

5G нет, но 6G будет. Зачем постепенно эволюционировать? Надо делать революцию! 😂

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Виталий Васильев

Почему нет, частоты же не заняты 😂

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Василий Степанофф

на 5G деньги уже освоили просто.
https://plusworld.ru/daily/tehnologii/mintsifry-vydelit-rostehu-vydelyat-21-5-mlrd-rublej-dlya-razvitiya-tehnologij-5g/

Минцифры выделит Ростеху 21,5 млрд рублей для…
Минцифры и Ростех подписали договор о предоставлении госкорпорации субсидии в 21,5 млрд рублей на…
plusworld.ru
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Alex Shevchenko

Да сразу до 10G, чтобы уж наверняка не заняли и не были изучены)))

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Максим Неплох

А у меня тоже пять... Нет, шесть Джи есть! Только он в деревне, у бабушки.

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Александр Либертайм

"Gизненно". ©

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Eddie II

Ох уж эти новости в будущем времени...

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Илья Мартынов

Новости нашей страны последнего времени удивительные и делятся на четыре типа:
1) В России сделают, запустят, построят, освоят, разовьют, достигнут, научатся, заместят, ну и ещё победят (т.е. это не новости, а декларации о намерениях, которые никто не поверит уже через пару лет)
2) Пул новостей под кратким названием: в России запретили и наказали
3) Новости из разряда: из России ушли.
4) Новости типа: кругом враги, они страшные и сильные, но загнивают и у них все плохо.

Вывод: ничего не сделают, никакого 6g не будет, это информационный шум, которому значения можно не придавать.

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Genio Genio

Опять обещания?

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Ильяс

На этот раз точно нет

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Oleg Zhuravlev

Опять росспилл

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Хуго Зайферт

Всё как по учебнику - новости про события, которые не произошли, и, скорее всего, не произойдут. Типичный признак пропаганды. Вчера у Каца отличное видео было об этом https://youtu.be/La0BZJqvdfw

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Виталий Васильев

А я разработаю 7G так что можете даже не начинать!)

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Александр Либертайм

Сплошь и рядом G...

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Вадим Парамонов

Государство не любит конкурентов, они за это тоже могут что-нибудь разработать в ответ, например очко конкуренту, так что вы это, будьте осторожны.

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Genio Genio

Миллиардов за 70?

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Евгений Старцев

Не удивлюсь, если скоро увижу новость про телепорт к 2030 году...

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M S

так уже есть, но частоты заняты росгвардией)

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Sato мать его Nakomura

Очередные новости из будущего 😂 дороги построят, Венеру освоят, процессоры разработают, производства запустят. 3.14Здеть конечно у нас умеют

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Alexey Melikhov

Так а какой смысл от новости? Можно так еще сотню написать. "В России разрпботают оборудование для разаития 18G, но их пока даже не изучали"

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Семён Сердюков

Слуги народа любят будущее время, потому что настоящего нет.

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роман долгополов

У нас будут свои треноги,только с четырьмя ногами

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Денис

Ютубовский штраф туда пойдет, если заплатит)))

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Максим Песоцкий

😂😂😂

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Genio Genio

Наверно мало денег попросили, предполагаю попросят ещё

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Ильяс

Ну это пресид, на пресиде всегда скромничают.

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Никита Кашонков

ага а потом такие: ну в 6ж не смогли, давайте в 8ж и еще н-цать миллиардов, а то предыдущих 30 не хватило даже на десятую квартиру в Москве

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Александр Либертайм

Мухи тоже жу[2G]ат.

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Александр Иванов

не мешки ворочать

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Зато у основной массы народа точку G отыскать смогли

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Я никто и звать меня никак

Частоты для 18G тоже не заняты, кстати

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Ильяс
По его словам, оборудование может быть создано к 2025 году.

Ключевое слово «может быть» вы главное 30 ярдов из бюджета дайте.

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Вадим Д.

Частоты не изучены, но оборудование будет разработано!
Вся промышленность и популизм в одной фразе.

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Green Base

Успокойтесь

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Дмитрий Сульман

Давайте сразу 146G

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Сергей И

На нашей отдельной космической станции от Борисова сразу 8g сделают, чего мелочиться то, Сверхдержава как-никак

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Alexander Sergei

Напишите им кто нить, что отсталый «запад» не поспеет за нашими инновациями и не успеет выпустить к 2025 смартфон с поддержкой 6G.

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Продавец Шаурмы

Сколково сделает свой 6Gфон, дайте еще 50 миллиардов

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Random Nickname
В России разработают...

Вот когда разработают, тогда и поговорим. А пока что это мусорная новость в стиле пропаганды.

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Dimitri Sloboda

Х@леж, только 6G? Девятку давайте сразу 🤘😅
Сказку - Былью! Город-сад! И на Марсе будут яблони цвести!!! И всё вот это по восьмому кругу 😏
«старые песни о главном»…

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Иван Саблин

Как всегда в будущем времени, для полного провала денег дать Ростеху

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Valentin G

Погуглил обещания главстерха за 2008 год, совершил мыслепреступление.

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Pafnuty

разберитесь сначала просто с точкой G, потом все остальное

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Lukas Dexter

У меня тут в области 3 g , Н, Е периодически на телефоне показывает. Давайте уже 4 g до ума по всей России доведем.

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Sergei Timofeyev

Нет оборудования. Депрессивные регионы, где вложения в оборудования не окупятся никогда.

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Дмитрий Галыгин

Значит не изучили, но изучим и деньги берём на развитие и популяризацию. Кажется это Новый Роскосмос или Роснано или РОСС

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Ivan the Not So Terrible

Если на даче есть.
Вид на небоскрёб газпрома.
Edge.
Дровяное отопление.

Это сколько Г?

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Valeryi

Или не разработают...ну как с динозавром в городе. 50/50

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Непривычный магнит

Ха-ха!

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Непривычный магнит

А я думал сегодня скучно будет! Оказывается нет...

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Иван Петрович

Дайте угадаю... из отечественного будет только корпус?

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Poco Poco

В деревнях порой и 2g нету 🤔

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Alex cooberr

Охуенная тактика — мы пока ничего про эти частоты не знаем, но дайте нам на всякий случай сразу 30 млрд. Вот бы стартапы так запускать 😄

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Mr Yellow

стоп что я пропустил) а 5 г уже работает?

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Salena_ya

Это прошлый век

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1 комментарий
Тайлер Дерден

Сказки на ночь для дедушки

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- -

Надо срочно потребовать от мирового сообщества переименовать все сети 3G, 4G и т.п. в 3Z и 4Z. Чтоб до конца Z0ZZ года успели.

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doffys

Смысл, если данный стандарт будет распространяться только на устройства РФ (если конечно будет)?

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Леонид Бережной

Еще менее 6 мес назад, в подобные новости еще хоть как-то верилось.

"«КАМАЗ» ВЫПУСТИТ БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ НА ДОРОГИ
4 Февраля 2022

В недавнем интервью генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин рассказал о готовности компании к выводу беспилотных грузовиков на трассу.

По словам Сергея Когогина, к тому времени, когда беспилотные автомобили нужно будет вывести на дороги, «КАМАЗ» будет готов. При этом софт будет использоваться свой. «Мы работаем над беспилотными автомобилями, и я абсолютно верю в это направление. Если у нас на производстве сегодня много самодвижущихся тележек, процессы роботизированы, то в этом вопросе лишь одна проблема – как на дорогах общего пользования автомобиль с человеком уживётся с автомобилем без человека. Беспилотник всё будет делать правильно, а человек часто непредсказуем, управляя автомобилем. Водитель несёт ответственность за свои действия в случае ДТП, а кто будет нести ответственность за беспилотник? Всё кончится тем, что нести ответственность будет автопроизводитель», – отметил Сергей Когогин, добавив, что производитель должен делать настолько надёжные машины, чтобы предусмотреть в алгоритмах любую нештатную ситуацию. Он также подчеркнул, что основное направление, в котором компания обязательно будет прилагать усилия – это карьеры для добычи полезных ископаемых. «Там человек совсем не нужен: фиксированные маршруты, понятные алгоритмы. В этом направлении мы уже активно работаем и точно сделаем», – сказал Когогин.

К слову, в 2022 году «КАМАЗ» намерен выпустить первые 4 прототипа грузовых беспилотников на базе автомобиля КАМАЗ CONTINENT для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». По словам главного конструктора по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ» Сергея Назаренко, в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года. «Мы планируем, что со следующего года начнём первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнёрстве с российскими логистическими компаниями», – сообщил Сергей Назаренко.

Напомним, проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) не позднее 2024 года, входит в число утверждённых правительством РФ 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года. На этапе разработки первой части проекта его участниками стали уже более 20 крупнейших компаний, включая ПАО «КАМАЗ». Чтобы иметь возможность реализовать проект быстрее и начать тестовые заезды уже в 2022 году, не дожидаясь разработки и принятия большего числа нормативных актов, работа будет вестись в рамках экспериментальных правовых режимов." https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_vypustit_bespilotnyy_transport_na_dorogi/

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Someone Young

Какая-то залупень получается. Может сначала с 5G разобраться? Нелогично

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Никита Мардюков

Ахахха класс, зачем нам создавать 5G, как на западе, идём дальше, сразу 6G начнём, у нас же писька больше

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Жора который смог

О, уже 6G?
У нас мегафон по настоящий момент полноценный (не урезанный) LTE запустить не может, продаёт по подписке «супер мега турбо буст perdege-5g», что постфактум и является полноценным LTE/4G, а тут уже летающие машины и людей телепортироваться хотят начать.
Я что-то не понимаю? Я тупой?

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Nadezda Märs

А как это работает? Еще не исследовали, но уже создаем оборудование...знаете так много вопросов сразу

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Владис

Абсолютно правильное решение развивать 6G.
Ведь 5G короновирус разводит, посмотрите, что творится в странах где есть 5G сеть

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Egor Sergeev

А ещё разработают 7,8,9 G, но их ещё не изучали, и вообще не факт что существуют, дайте ещё 120 млрд

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Black7

У нас будет свой 6G, с онлайн казино и веб-камом

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artem.kirillof

Ура

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