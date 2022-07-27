Microsoft проведёт ежегодную конференцию для ИТ-специалистов Ignite в октябре 2022 года Статьи редакции
Впервые с начала пандемии можно будет поучаствовать лично.
- Конференция для разработчиков и ИТ-специалистов Ignite пройдёт 12-14 октября 2022 года.
- Как отмечает The Verge, она будет проходить в офлайне впервые с начала пандемии коронавируса. Главное мероприятие состоится в Сиэтле, компания откроет регистрацию в конце августа.
- Также будут бесплатные онлайн-презентации.
- Ignite пройдёт за несколько дней до десятилетия продуктов Surface, указывает издание. Microsoft выпустила первый планшет Surface RT 26 октября 2012 года.
- По словам источников, по этому случаю Microsoft расскажет о новых продуктах Surface. Также компания, вероятно, представит последние обновления Windows, Office и Azure.
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