Мировые поставки смартфонов упали во втором квартале на 9%, Xiaomi снова на третьем месте — Canalys Статьи редакции
Лидерство по отгрузкам сохраняет Samsung, затем идёт Apple.
- Во втором квартале 2022 года мировые поставки смартфонов упали до 287 млн штук — это самый низкий квартальный показатель со второго квартала пандемийного 2020-го. Об этом говорится в отчёте Canalys, которая занимается исследованием рынка.
- Первое место сохраняет Samsung с долей рынка в 21% — компания отгрузила 61,8 млн устройств. Вторая — Apple с долей 17% и 49,5 млн. Xiaomi, которая годом ранее впервые обогнала производителя iPhone, заняв 17% рынка, теперь снова опустилась на третье место. Китайская компания поставила 39,6 млн устройств и заняла 14%.
- По мнению аналитика Canalys Тоби Зу, напряжённость будет возрастать во всей цепочке поставок, поскольку, вероятно, низкий спрос сохранится в течение длительного периода. Вместе с предстоящими анонсами новых устройств во второй половине 2022 года производителям придётся справляться с высокой инфляцией и геополитическими проблемами.
550 просмотров
Компании достигли потолка, теперь будет откат, потом снова рост
А где же Хуавей?