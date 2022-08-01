«Яндекс» разработал роботов для складов и дарксторов — их будут использовать для «Маркета» и «Лавки» Статьи редакции
Устройства помогут ускорить работу на складах и повысить её качество, а также освободить людей от монотонных дел.
- Задача первого робота — инвентаризировать товары, которые хранятся в логистическом комплексе. Он уже работает на площадке «Маркета» в подмосковном Софьине, рассказала компания.
- Робот сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами (например, бытовой техникой или сухим кормом для животных) и заносит данные в систему складского учёта. На одной палете робот может отсканировать QR-коды товаров меньше чем за секунду. У человека на это уходит в среднем до двух минут.
- Такие товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов, дотянуться до которох устройству позволяет 12-метровая мачта. У робота есть лидар, ультразвуковые сенсоры и камеры — они помогают ему ориентироваться и безопасно передвигаться.
- Второй робот находится на стадии прототипа — он помогает перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам. Например, при оформлении заказа он может сам взять с полки нужное количество заказов и принести их сотруднику.
- Робот умеет перемещаться по маршрутам разной сложности, в больших и маленьих помещениях. Например, ездить по кругу и менять траекторию движения без поворота.
- Роботов, которые работают на собственном программном обеспечении «Яндекса», полностью спроектировали команды «Маркета» и «Лавки». В будущем роботы «Маркета» будут обслуживать до 20 тысяч м² складской площади (сейчас около 1000 м²), а «Лавки» — выполнять до 75% задач, связанных с перемещением товаров в дарксторах, рассчитывают в компании.
- Компания будет также предлагать роботов сторонним клиентам, в том числе за рубежом, рассказали Forbes в «Яндексе». В каких именно странах, не уточняют. «Яндекс» будет продавать «железо», ПО и сервисы для складов, и только ПО — для дарксторов. Стоимость робота «Маркета» позволяет его окупить примерно за два года, а «Лавки» — за полтора, отметили в компании, но цену устройств не раскрыли.
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Ну вот это круть! Если будет хотя бы вполовину так же эффективно, как у амазона на их складах — просто великолепно будет.
Даёшь полную автоматизацию хранения!
Яндекс на этой неделе снова молодцы, правда пока только понедельник, но задел отличный!
Вот вроде похвалили а говнецом то потянуло
Разработал - это не внедрил.
Единичный экземпляр работает в тепличных условиях, мдя.
Новость на уровне выпуска "Москвича".
Я бы хотел, чтобы они сделали робота, который будет бить током водителя каршеринга за опасное вождение
и все это транслировалось бы прямым эфиром
Яндекс робот для охраны и подавления забастовок на работе :)
Амазон постоянно пиарил свои складские системы управления товарными запасами, но теперь и у нас есть роботы. Я считаю - охуенно.
У кого у вас?
В условиях надвигающейся безработицы выглядит очень вкусно
Амазон сделал роботов.
"Вау круто, не то что в отсталой Рашке"
Яндекс сделал роботов.
"Очередное днище!!!111"
Можно будет квалифицированно работать на сборке и обслуживании роботов. А ненужными станет неквалифицированный персонал из иммигрантов.
Безработица?! У нас в стране кадров катострафически не хватает, о какой безработице Вы говорите?) Если про бездельников, так они всегда безработные (пускай ноют дальше), а все остальные точно без работы не останутся.
Надо быть полезным обществу и не будет безработицы. А тем кто привык на шее сидеть да, не повезет.
Когда то лифтёры и дровосеки тоже были не согласны.
Что-то вспомнился телефон Яндекса, который никому нахрен на сдался на столько, что его за копейки стали продавать
Можно вспомнить такие-же телефоны и у Микрософта. И что дальше?
Walmart отказался от такого типа роботов, но они брали на себя почти непосильную задачу - полки ритейла. Тут же, когда все в гофрокоробках и коды наружу, это очень даже логично.
А можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, что они хотели реализовать, и почему отказалась, и есть ли где почитать об этом?
Они хотели сказать- Устройства помогут освободить людей от работы...
как будто что-то плохое. автоматизация привела нас туда, где мы есть. давайте еще автомобили не делать, чтобы кучеры были при работе :)
Как же я люблю хвастовство, когда текстом пишут, что разработали такой-то аппарат, может и то и все и пятое и сорок пятое. И прикладывают 15 секундное видео, где аппарат тупо под музычку едет))))) Показали бы его в работе, как он паллеты снимает, передает и тд
статью не читай комментарии строчи
"Я приду к тебе домой и сьем твою собаку, если ты не подпишешь эту петицию" Skynet©
Чего там о тысячах свободных рабочих мест на складах Дикоягоды и Кислорода?
Надо теперь разработать ИИ который будет воровать посылки для полной гармонии
В тех части статьи есть ошибки и прочее.
Не на каждом товаре по умолчанию есть QR. Почти 100% есть EAN-13 . Как быть если штрихкод нанесен на коробку, которая на паллете расположена не к проходу где ездит камера на парусе со светодиодами, а боком к другой паллете?
Скорость второго устройства просто то что надо для быстрой работы склада )))). За время ее шустрых действий человек все привезёт раза 3 примерно.
видимо будут ставить кодом наружу, т.к. будут знать, что иначе робот не найдет. либо поклеят по 4 кода на каждый бок. либо робот научится поворачивать коробки. так говорите, будто вариантов это обойти не существует.
по второму — это первый прототип, к тому же еще не работающий. Да даже если будет медленный, зато вместо человека, который может забыть/потерять/украсть/заболеть/уронить/etc кататься автоматизированная машинка, её зарплата — амортизация с покупки, плюс счёт за электричество.
Для быстрой работы есть роботизированные склады с рельсами и без людей. Тут все же другие немного задачи решаются.
За каждым роботом стоит оператор. И спешить нельзя, а то можно успеть.
Збс, но всегда найдётся робот маминой подруги
Дарксторы?😁 Давно пора!☝️
Реальная инновация, чуть ли не единственная за последнее время в РФ
Круто.
главное чтобы сокращения не начались
Конечно, ведь для любого экономически развитого общества главная цель состоит в сохранении низкоэффективных рабочих мест