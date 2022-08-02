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Samsung выпустила наборы для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции

Пока только в США и для ремонта планшетов.

  • Samsung запустила программу по самостоятельному ремонту устройств в США — пока компания представляет наборы для ремонта экрана и заднего стекла, а также зарядных портов на планшетах Galaxy S20, S21 и Tab S7+, пишет TechCrunch
  • В наборы входят необходимые детали, инструменты и пошаговые инструкции по ремонту. Samsung сотрудничает с проектом iFixit, который будет предлагать инструменты, которыми сможет воспользоваться кто угодно, отмечает издание.
  • У Apple набор весит 35 кг, в него входят, например, пресс для аккумулятора и другие инструменты. Кроме того, отремонтировать устройство сложно даже с инструкцией, а стоит он дороже ремонта в официальной мастерской.
  • Комплекты доступы в магазинах Samsung и iFixit, стоимость — от $60.
  • В ноябре 2021 года Apple впервые предложила клиентам самостоятельно ремонтировать устройства — программа стартовала в апреле 2022-го. Такую же программу анонсировала и Google. Microsoft с помощью iFixit продаёт наборы специалистам с декабря 2021-го.

#новость #samsung

2856 просмотров
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34 комментария
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 Vasiliy coconut

Это благо ! Как мастер с 15 летним стажем скажу - будет куча убитых юзерами девайсов

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Vasiliy coconut

Любимые клиенты это те, кто пытались сами по ютубу отремонтировать

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Uncle Gluk

Да ладно, разобрать-поменять-деталь-собрать сможет много людей, чай криворуких не так много. Это паять нужно оборудование, тут не каждый способен.

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Alex Shevchenko

Пардоньте, но вы смотрели ролики, как нынешние телефоны вскрываются? Это не те старые добрые Самсунги и не только они, со съёмными аккумуляторами, под быстросъёмной крышкой. Там нужно "расщеплять" экран почти "монолитного кирпичика" (телефона), не повредив тонюсенькие шлейфы, а после ремонта ещё и аккуратно это дело склеить. Тут без опыта не легко будет.

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AntropFedorov

сам както порвал шлейф аккумулятора смартфона после замены экрана, когда собирал его обратно

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Dima Kurilov

Менял батарею на iPhone, треснул дисплей(((

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умный человек

10 лет назад на 3Gs менял батарейку - часа почти за 3 часа управился
2 шлейфа были ничего, но вот третий - там нужно скрючиться чтоб подключить

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Jiu and vali
Там нужно "расщеплять" экран почти "монолитного кирпичика"

А еще можно лазером срезать заднюю крышку. В сервисных центрах и оборудования на пол миллиона для айфонов, а не обычный набор отверток и клея.

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Ами Варджа

Не «не легко», в невозможно)).

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Иван Помидоров

А что делать иногда. Вон недавно решил старый барахлящий планшет в сервис отнести, а мастер отказался брать. Там де может чип неисправен, или не чип, но запчастей по любому нет таких и не будет.

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Jiu and vali
но запчастей по любому нет таких и не будет.

А как найти тогда?

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Alex Shevchenko

Это будут девайсы, убитые "профессионально" )

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Alexey Taruntaev

Ну да, мастера обзоры по ремонту не смотрят)))

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Артем П.

Говорю как человек который за*бался ловить косяки мастеров техники Apple. Особенно когда экран отклеивается. Надеюсь таких мастеров рынок заставит пойти на завод или обучится. С тех пор - упал, треснул - на авито!

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Jiu and vali

Иногда такие устройства тяжело восстановить. Не в обиду новичкам, но жаренные платы, и перекрученные болты в 10 местах - это все...

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ЯжПрограммист

Вообще я однажды пытлася вытащить песчинку из цифровой мыльницы, которая попала под кнопку. Думал херли там делов, я же инженер. Ну короче, хороший был фотик для своего времени.

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Alex Shevchenko
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Serge Schukin

Когда в руке молоток - всё вокруг становится похоже на гвоздь (с) 😏

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Вадим Д.

В США-то зачем? Это нам гораздо актуальнее, завозите!

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Внимательный Филипп

У нас как раз все с этим хорошо... и по другому ценнику

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ЯжПрограммист
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Rha

Если учесть, что это для негарантийных случаев, то вполне хорошее решение.

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Jiu and vali

Нужно просто не спешить, не делать резких движений, и 10 раз подумать над очередным движением. И менять экран нужно на белом столе, с хорошим светом. Опытный может поменять и за пол часа, но он поменял их сотни, тысячи. А новичек может и за целый день или вечер. И это нормально.

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Rax034

Так так таааак)

Надо же как интересно выходит. Если бы новость была про РФ, сразу бы набежали всепропаданцы со словами: "ну все, это точно конец, будем теперь телефоны сами чинить, во всем виноват путин!"

Но новость же про божественную США. И вот уже и идея не такая плохая, и оказывается самсунг молодцы что до этого додумались. Да и вообще, почему только сейчас?)

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Гусь Лапчатый

Кончаешь чтоли от слова всепропаданец? Научи как.

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Kesha Pazzy

Повторюшки-хрюшки

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Армен Арзуманян

Наши такого плана наборы на АлиЭкспресс покупают по 200-500 руб.

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Дальнейший кран

А 2 шарика в комплекте?

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Alexander Weber

Только один и тот сломанный. Сразу, для экономии времени.

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Lukas Dexter

Это плагиат. В СССР еще выпускали надоры Сделай Сам😂 Воришки😁

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Артем П.

Развивающий воображение)

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Lukas Dexter

О да. У меня был такой в детстве🤗

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Eduard Mirchev

О россиюшке думают

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www

На Али давно есть такие наборы.

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