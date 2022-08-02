Samsung выпустила наборы для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции
Пока только в США и для ремонта планшетов.
- Samsung запустила программу по самостоятельному ремонту устройств в США — пока компания представляет наборы для ремонта экрана и заднего стекла, а также зарядных портов на планшетах Galaxy S20, S21 и Tab S7+, пишет TechCrunch
- В наборы входят необходимые детали, инструменты и пошаговые инструкции по ремонту. Samsung сотрудничает с проектом iFixit, который будет предлагать инструменты, которыми сможет воспользоваться кто угодно, отмечает издание.
- У Apple набор весит 35 кг, в него входят, например, пресс для аккумулятора и другие инструменты. Кроме того, отремонтировать устройство сложно даже с инструкцией, а стоит он дороже ремонта в официальной мастерской.
- Комплекты доступы в магазинах Samsung и iFixit, стоимость — от $60.
- В ноябре 2021 года Apple впервые предложила клиентам самостоятельно ремонтировать устройства — программа стартовала в апреле 2022-го. Такую же программу анонсировала и Google. Microsoft с помощью iFixit продаёт наборы специалистам с декабря 2021-го.
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Это благо ! Как мастер с 15 летним стажем скажу - будет куча убитых юзерами девайсов
Любимые клиенты это те, кто пытались сами по ютубу отремонтировать
Да ладно, разобрать-поменять-деталь-собрать сможет много людей, чай криворуких не так много. Это паять нужно оборудование, тут не каждый способен.
Пардоньте, но вы смотрели ролики, как нынешние телефоны вскрываются? Это не те старые добрые Самсунги и не только они, со съёмными аккумуляторами, под быстросъёмной крышкой. Там нужно "расщеплять" экран почти "монолитного кирпичика" (телефона), не повредив тонюсенькие шлейфы, а после ремонта ещё и аккуратно это дело склеить. Тут без опыта не легко будет.
сам както порвал шлейф аккумулятора смартфона после замены экрана, когда собирал его обратно
Менял батарею на iPhone, треснул дисплей(((
10 лет назад на 3Gs менял батарейку - часа почти за 3 часа управился
2 шлейфа были ничего, но вот третий - там нужно скрючиться чтоб подключить
А еще можно лазером срезать заднюю крышку. В сервисных центрах и оборудования на пол миллиона для айфонов, а не обычный набор отверток и клея.
Не «не легко», в невозможно)).
А что делать иногда. Вон недавно решил старый барахлящий планшет в сервис отнести, а мастер отказался брать. Там де может чип неисправен, или не чип, но запчастей по любому нет таких и не будет.
А как найти тогда?
Это будут девайсы, убитые "профессионально" )
Ну да, мастера обзоры по ремонту не смотрят)))
Говорю как человек который за*бался ловить косяки мастеров техники Apple. Особенно когда экран отклеивается. Надеюсь таких мастеров рынок заставит пойти на завод или обучится. С тех пор - упал, треснул - на авито!
Иногда такие устройства тяжело восстановить. Не в обиду новичкам, но жаренные платы, и перекрученные болты в 10 местах - это все...
Вообще я однажды пытлася вытащить песчинку из цифровой мыльницы, которая попала под кнопку. Думал херли там делов, я же инженер. Ну короче, хороший был фотик для своего времени.
Когда в руке молоток - всё вокруг становится похоже на гвоздь (с) 😏
В США-то зачем? Это нам гораздо актуальнее, завозите!
У нас как раз все с этим хорошо... и по другому ценнику
Если учесть, что это для негарантийных случаев, то вполне хорошее решение.
Нужно просто не спешить, не делать резких движений, и 10 раз подумать над очередным движением. И менять экран нужно на белом столе, с хорошим светом. Опытный может поменять и за пол часа, но он поменял их сотни, тысячи. А новичек может и за целый день или вечер. И это нормально.
Так так таааак)
Надо же как интересно выходит. Если бы новость была про РФ, сразу бы набежали всепропаданцы со словами: "ну все, это точно конец, будем теперь телефоны сами чинить, во всем виноват путин!"
Но новость же про божественную США. И вот уже и идея не такая плохая, и оказывается самсунг молодцы что до этого додумались. Да и вообще, почему только сейчас?)
Кончаешь чтоли от слова всепропаданец? Научи как.
Повторюшки-хрюшки
Наши такого плана наборы на АлиЭкспресс покупают по 200-500 руб.
А 2 шарика в комплекте?
Только один и тот сломанный. Сразу, для экономии времени.
Это плагиат. В СССР еще выпускали надоры Сделай Сам😂 Воришки😁
Развивающий воображение)
О да. У меня был такой в детстве🤗
О россиюшке думают
На Али давно есть такие наборы.