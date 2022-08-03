Техника
Исключительный хичхакер

Huawei остановила продажи в своём интернет-магазине Vmall в России Статьи редакции

Это связано с проблемами у партнёра, который управлял магазином, говорит источник.

  • Официальный интернет-магазин компании Vmall остановил продажи с 1 августа 2022 года на сайте и в приложении.
  • Ранее оформленные заказы доставят как обычно, пообещала компания. На купленные товары также продолжит действовать гарантия.
  • На Vmall можно было купить смартфоны, ноутбуки, планшеты, бытовую технику и другие устройства бренда Huawei и его партнёров.
  • В июне 2022 года источник «РИА Новости» сообщил, что из 19 магазинов Huawei в России закрылись четыре. По словам близкого к компании источника РБК, это бизнес партнёров, которые решили закрыть часть магазинов из-за отсутствия товаров — содержать торговые точки стало невыгодно.
Обновлено в 18:30.

Близкий к Huawei источник рассказал Forbes, что у компании два онлайн-магазина и несколько подразделений в России — оба магазина обслуживаются партнёрами. «Закрытие Vmall связано с проблемами у партнёра компании. Поставки продукции и продажи никуда не делись», — отметил собеседник. В Huawei не ответили на запрос.

#новость #huawei

3586 просмотров
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47 комментариев
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 Efrem Neh

Хоспаде, ну завтра откроют под именем Zmall, то же мне новость

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Иван Иванов

Хуавей последовательно вполне санкции поддерживает.
Так что лично участвовать не будет. серым импортом повезет кто-то другой

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Ioanne

А сотрудников зачем нанимают?
https://habr.com/ru/news/t/674498/

СМИ: Huawei активизировала наем сотрудников в…
По информации издания «Коммерсантъ», Huawei активизировала наем сотрудников в российское…
habr.com
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Efrem Neh

Китайцы прекрасно понимают что делают. Формально они могут исполнять любые прихоти, но на деле будет как всегда - откроют еще один бренд и будут возить также как и раньше, либо вообще тупо из под полы. Ну а когда дело до Тайваня дойдет - уже на вскукареки вашингтонгского обкома будет глубоко наплевать.

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Darth Swordman

Так они на офсайте продажи и не закрывали, что занятно:
https://consumer.huawei.com/ru/
То есть только VMALL бахнули [пока что].

HUAWEI Россия
Откройте новейшие технологии в смартфонах, ноутбуках, планшетах, аксессуарах и устройствах для…
consumer.huawei.com
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Zavodnoi Traktor

да что ж за напасть такая? Китай же наш партнер да? Он нас конечно виручит?

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Levithan

Хуавей это не Китай, а частная китайская компания.

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Sergey

она довольно тесно связана с правительством

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Levithan

И? Это меняет тот факт, что она частная?

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Dimitri

Еще как меняет. Если правителсьство скажет что давайте поставляйте товар в РФ, в компании только спросят сколько.

Если правительство все таки этого не делает, значит оно согласно с курсом бизнеса и не собираються сильно "помогать" РФ.

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Александр Иванов

большая часть хоть сколько-нибудь заметных производителей в Китае имеет в своем составе главным советником и/или акционером именно государство. Без одобрения, а то и прямого указания властей они делать не будут ничего вообще. По сути желание любой компании Китая засветившийся на международной арене это именно желание Китая...

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Levithan

А просто назвать процент Китая как держателя акций нельзя было?

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bravo sierra

Товарищ, Компартии Китая не нужны никакие акции для направления китайских компаний в истинно верном направлении, согласно заветам партии. Без шуток, смотри например на Джека Ма и его Алиэкспресс со всем смежными сервисами.

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Александр Иванов

а имеет значение процент если в 100% случаев в Китае смогут заставить любую фирму действовать в соответствии со своими интересами? Как только интересы начинают расходиться, то руководство фирмы или начинает действовать в интересах китая или перестает существовать вообще или на свободе.

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Levithan

Причем здесь заставить? Китай не вмешиваться в управление компании пока Китаю выгодно. Речь идёт про новость, вот в это решение хуавей Китай точно не вмешивался.

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Dimitri Sloboda

По поворотам судьбы Джека Ма мы уже неплохо понимаем каков смысл слов «частная китайская компания». Примерно такой же, как в словосочетаниях «частная российская компания норникель» и тп.

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Zavodnoi Traktor

совсем не китай, ет совсем другое

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Тарас Свинолюб
виручит

ПОПАВСЯ, Я ТВОЙ ПЯТАЧОК ОТСЮДА ВИЖУ

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Инженерный фитиль

Удар в псину

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Вадим Д.

Печально, конечно. Доступная техника, качество норм.
Ну да, в принципе, остальные площадки продолжат торговать + алиэкспресс да параллельный импорт, уже не привыкать.

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Alex R

Плюс троян в комплекте за что и получил бан от США

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СвяТой_ТапоК

В каждом смартфоне троян, это сервисы Google.

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Alex R

Нет. Там троян встроен в лаунчер, который нельзя менять и он отправляет в Китай всю инфу с телефона. С учётом, что продается миллионы устройств, большой шанс, что попадет в руки каких-либо чиновников или политиков.

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Максим Горький

а что у яблолюбов ?

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Царь Преисподни

там просто совершенно другой троян)

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Славный татарин

Китайцы, прибыль и вторичные санкции

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Andrew Martynov

Как же ждали этой новости параллельные импортеры!! )

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Джонни Лавджой

Кетай-братцы

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Alex R

Кто вообще станет покупать без play market

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maks M

Так у них же вроде своя прога и магазин, не?

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Иван Дэвидсон

Без ютуба и многих других популрных приложений.

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Veniamen

У китайцев свой ютьюб — Youku. Подсуетились, создали и развивают. Наш ютьюб (Rutube) долгое время было пущен на самотёк, но сейчас взялись за него

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Саша Прохоренко

И че там? Трансляция первого канала?

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Veniamen

Шутка из 2017-го? Зайди да глянь. Пят минут назад начался стрим "Sniper Ghost Warrior 3", полчаса назад "Age Of Empires". Дальше не листал

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EyesLaser

Хочется сидеть на площадке где весь мир, а не контент второго сорта и жесткой цензурой

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Dimitri

Лучше бы и дальше эту помойку на самотёк пускали или вообще похоронили.

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Ivan Mart

Я ноут у них купил, отличный к слову. В чем проблема то?
Плюс у Honor новых моделей вполне себе есть play market

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Dimitri

MateBook реально классный девайс. Не MacBook Pro конечно, но в целом очень даже нечего. Особенно за свои деньги.

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Andrew van de Kamp

Вопрос на засыпку. Сколько онлайн магазинов у Хуавея в России? На shop.huawei.ru висит предупреждение, а на https://consumer.huawei.com/ru/ предупреждения нет и есть кнопка купить (дойдет ли процесс до конца или нет - не знаю).
Хотел в свое время в приемную написать про то, как они обманывали покупателей со своими акциями-скидками, да плюнул. Но в процессе общения с их поддержкой выяснил, что это разные площадки, хотя выглядят одинаково и можно перепутать.

HUAWEI Россия
Откройте новейшие технологии в смартфонах, ноутбуках, планшетах, аксессуарах и устройствах для…
consumer.huawei.com
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EyesLaser

Китайцы нам всё заменили, у тех кого мозги есть изначально ржали над тезисами с федеральных каналов

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роман долгополов
Мозги
Смотреть федеральные каналы
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EyesLaser

Ну так или иначе люди с мозгами получают инфу оттуда, топ новостей всегда их, не на тв, так яндекс, майл и прлчее, + всякие известия, тасс и тд в телегах расплодились, бюджеты то на пропаганду выделяют титанические

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Запасной чайник

Вот те на...

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Запасной чайник

Это что-же опять нож в псину...

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Aleks Ford

Ну щас пойдут Иранские смартфоны-раскладушки годов 2008 🦥

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Псков Бурито

так все узнали что у Huawei есть свой интернет-магазин в России

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Андрей Рядькин

Что скажут сисадмины касательно замещения Cisco?

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