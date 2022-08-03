Huawei остановила продажи в своём интернет-магазине Vmall в России Статьи редакции
Это связано с проблемами у партнёра, который управлял магазином, говорит источник.
- Официальный интернет-магазин компании Vmall остановил продажи с 1 августа 2022 года на сайте и в приложении.
- Ранее оформленные заказы доставят как обычно, пообещала компания. На купленные товары также продолжит действовать гарантия.
- На Vmall можно было купить смартфоны, ноутбуки, планшеты, бытовую технику и другие устройства бренда Huawei и его партнёров.
- В июне 2022 года источник «РИА Новости» сообщил, что из 19 магазинов Huawei в России закрылись четыре. По словам близкого к компании источника РБК, это бизнес партнёров, которые решили закрыть часть магазинов из-за отсутствия товаров — содержать торговые точки стало невыгодно.
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Хоспаде, ну завтра откроют под именем Zmall, то же мне новость
Хуавей последовательно вполне санкции поддерживает.
Так что лично участвовать не будет. серым импортом повезет кто-то другой
А сотрудников зачем нанимают?
https://habr.com/ru/news/t/674498/
Китайцы прекрасно понимают что делают. Формально они могут исполнять любые прихоти, но на деле будет как всегда - откроют еще один бренд и будут возить также как и раньше, либо вообще тупо из под полы. Ну а когда дело до Тайваня дойдет - уже на вскукареки вашингтонгского обкома будет глубоко наплевать.
Так они на офсайте продажи и не закрывали, что занятно:
https://consumer.huawei.com/ru/
То есть только VMALL бахнули [пока что].
да что ж за напасть такая? Китай же наш партнер да? Он нас конечно виручит?
Хуавей это не Китай, а частная китайская компания.
она довольно тесно связана с правительством
И? Это меняет тот факт, что она частная?
Еще как меняет. Если правителсьство скажет что давайте поставляйте товар в РФ, в компании только спросят сколько.
Если правительство все таки этого не делает, значит оно согласно с курсом бизнеса и не собираються сильно "помогать" РФ.
большая часть хоть сколько-нибудь заметных производителей в Китае имеет в своем составе главным советником и/или акционером именно государство. Без одобрения, а то и прямого указания властей они делать не будут ничего вообще. По сути желание любой компании Китая засветившийся на международной арене это именно желание Китая...
А просто назвать процент Китая как держателя акций нельзя было?
Товарищ, Компартии Китая не нужны никакие акции для направления китайских компаний в истинно верном направлении, согласно заветам партии. Без шуток, смотри например на Джека Ма и его Алиэкспресс со всем смежными сервисами.
а имеет значение процент если в 100% случаев в Китае смогут заставить любую фирму действовать в соответствии со своими интересами? Как только интересы начинают расходиться, то руководство фирмы или начинает действовать в интересах китая или перестает существовать вообще или на свободе.
Причем здесь заставить? Китай не вмешиваться в управление компании пока Китаю выгодно. Речь идёт про новость, вот в это решение хуавей Китай точно не вмешивался.
По поворотам судьбы Джека Ма мы уже неплохо понимаем каков смысл слов «частная китайская компания». Примерно такой же, как в словосочетаниях «частная российская компания норникель» и тп.
совсем не китай, ет совсем другое
ПОПАВСЯ, Я ТВОЙ ПЯТАЧОК ОТСЮДА ВИЖУ
Удар в псину
Печально, конечно. Доступная техника, качество норм.
Ну да, в принципе, остальные площадки продолжат торговать + алиэкспресс да параллельный импорт, уже не привыкать.
Плюс троян в комплекте за что и получил бан от США
В каждом смартфоне троян, это сервисы Google.
Нет. Там троян встроен в лаунчер, который нельзя менять и он отправляет в Китай всю инфу с телефона. С учётом, что продается миллионы устройств, большой шанс, что попадет в руки каких-либо чиновников или политиков.
а что у яблолюбов ?
там просто совершенно другой троян)
Китайцы, прибыль и вторичные санкции
Как же ждали этой новости параллельные импортеры!! )
Кетай-братцы
Кто вообще станет покупать без play market
Так у них же вроде своя прога и магазин, не?
Без ютуба и многих других популрных приложений.
У китайцев свой ютьюб — Youku. Подсуетились, создали и развивают. Наш ютьюб (Rutube) долгое время было пущен на самотёк, но сейчас взялись за него
И че там? Трансляция первого канала?
Шутка из 2017-го? Зайди да глянь. Пят минут назад начался стрим "Sniper Ghost Warrior 3", полчаса назад "Age Of Empires". Дальше не листал
Хочется сидеть на площадке где весь мир, а не контент второго сорта и жесткой цензурой
Лучше бы и дальше эту помойку на самотёк пускали или вообще похоронили.
Я ноут у них купил, отличный к слову. В чем проблема то?
Плюс у Honor новых моделей вполне себе есть play market
MateBook реально классный девайс. Не MacBook Pro конечно, но в целом очень даже нечего. Особенно за свои деньги.
Вопрос на засыпку. Сколько онлайн магазинов у Хуавея в России? На shop.huawei.ru висит предупреждение, а на https://consumer.huawei.com/ru/ предупреждения нет и есть кнопка купить (дойдет ли процесс до конца или нет - не знаю).
Хотел в свое время в приемную написать про то, как они обманывали покупателей со своими акциями-скидками, да плюнул. Но в процессе общения с их поддержкой выяснил, что это разные площадки, хотя выглядят одинаково и можно перепутать.
Китайцы нам всё заменили, у тех кого мозги есть изначально ржали над тезисами с федеральных каналов
Смотреть федеральные каналы
Ну так или иначе люди с мозгами получают инфу оттуда, топ новостей всегда их, не на тв, так яндекс, майл и прлчее, + всякие известия, тасс и тд в телегах расплодились, бюджеты то на пропаганду выделяют титанические
Вот те на...
Это что-же опять нож в псину...
Ну щас пойдут Иранские смартфоны-раскладушки годов 2008 🦥
так все узнали что у Huawei есть свой интернет-магазин в России
Что скажут сисадмины касательно замещения Cisco?