Обновлено в 18:30.

Близкий к Huawei источник рассказал Forbes, что у компании два онлайн-магазина и несколько подразделений в России — оба магазина обслуживаются партнёрами. «Закрытие Vmall связано с проблемами у партнёра компании. Поставки продукции и продажи никуда не делись», — отметил собеседник. В Huawei не ответили на запрос.