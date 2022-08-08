Минцифры предложило не штрафовать за продажу устройств без российского ПО — если их ввезли по параллельному импорту Статьи редакции
Участники рынка считают, что штрафы за отсутствие предустановленных программ можно отменить навсегда.
- Проект соответствующего федерального закона с поправками в КоАП уже внесли в правительство, рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры. Кроме того, документ «прошёл согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».
- Минцифры подготовило проект в соответствии с перечнем мер по поддержке экономики в условиях санкций. Срок исполнения поручений по нему – 31 октября 2022 года. Согласно поправкам, ведомство предлагает на время отменить штрафы за продажу устройств без предустановки российского ПО из-за введения параллельного импорта.
- В списке товаров для параллельного импорта от Минпромторга сейчас есть техника Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Panasonic, Siemens, Canon, Dell и другие.
- Впервые Минцифры предложило отменить штрафы ещё в апреле 2022 года. Тогда в ведомстве объяснили, что из-за параллельного импорта товары ввозятся без предустановленных российских приложений, как того требует закон, а за продажу устройств без них ритейлеров нужно штрафовать — и возникает «правовая коллизия». Сейчас за отсутствие предустановки грозят штрафы до 200 тысяч рублей.
- Предустановить приложения могут и ритейлеры вместо производителей, но для этого нужно вскрывать упаковку, говорит источник «Ведомостей» в одной из ИТ-компаний. Кроме того, конверсия от предустановленных программ не настолько высокая, чтобы выбирать между ней и дефицитом техники. Инициативу Минцифры поддерживают в РАТЭК, но считают, что отменить штрафы для ввезённых по параллельному импорту товаров нужно навсегда.
736 просмотров
Изначально это было бредом и пролонгацией интересов определенных компаний заинтересованными финансово чиновниками. А пользователю лишний геморой по удалению ненужных приложений, помимо итак кучи разного предустановленного барахла от производителя устройств.
Больше всех конечно же заинтересован в этом был яндекс, ставя свой хлам на все телефоны
Ну у яндекса хоть более-менее сервисы.
А вот майл с его isq
isq ?
Я запрещаю вам какать
Ой как хорошо... не иметь этих предустановленных программ которыми не пользуешься, а убрать не можешь.
Да можешь, просто не нужен этот геморрой, хочется купить с голой осью устройство и поставить то, что необходимо, не перегружая и без того скромные конфиги хардвари всяким говном.
Ну правильно, откуда там должны знать, что будет парал. импорт и ставить щаранее всякое? (-:
Ну и дичь, привезут вскрытое устройство на котором ещё и ПО накатано неизвестно какое и откуда вместо производителя, и всё это без гарантии и по завышенной цене, считай купил поднял страну, пральна я понял?