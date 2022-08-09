Байден подписал закон о выделении $280 млрд на развитие производства процессоров в США Статьи редакции
Из них $52 млрд — на производство, а больше $200 млрд — на научные исследования.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности с Китаем, пишет CNBC.
- Согласно документу, $52 млрд — это субсидии для компаний, которые занимаются производством процессоров. Остальные деньги пойдут на инвестиции в ближайшие годы в научно-технические инновации, создание региональных технологических центров.
- Финансирование должно помочь наладить производство чипов в США: сейчас на страну приходится только 10% мировых поставок процессоров, большую часть производят в Китае — он поставляет 75% всех процессоров.
- Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Из-за него большинству компаний пришлось сокращать производство, а многие задумались о собственном производстве чипов — чтобы не зависеть, например, от TSMC, услугами которой пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.
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Синька динамикс 🤣
Но ведь по 1 каналу сказали, что они не доедают!
такие большие порции у них?)
деньги корпорациям, ветеранам коробки, всё правильно
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Кто? США? Китай? Тайвань? Или производители чипов?
Судя по всему политика Демократической партии США становится всё более очевидной: масштабная эмиссия доллара и дестабилизация всего остального мира, от Афганистана до Тайваня, с целью сохранения США в виде последнего прибежища и удержания интереса к доллару, даже не смотря на масштабную эмиссию.
К доллару настолько нет интереса что даже вклады перестали выдавать выше 10 000 долларов.
Как ты дошел до этого прочитав новость о выделении бюджета на финансирование исследований в области производства процессоров?
То есть Путин это марионетка США?
Слушай, а тебе перед самим собой не стыдно за свою работу? Вряд ли ты большие деньги получаешь, какой резон марать совесть. Одно дело если б ты миллионы на этом делал, как Громов или Кириенко. Там хоть мотивация понятна. А у тебя какой смысл?
Защитить Китай от территории, временно захваченной коммунистическим мятежом — это его дестабилизировать? А — аналитика.
Свои процы всем нужны.
да, я видел смету, там твои 15 рублей отчетливо прописаны
Свои в плане производства или разработки?
Кидаешь спичку возле Тайваня, вбухиваешь $280 млрд в своё производство. Как неожиданно и совершенно случайно, не запланировано ни разу...
пробегитесь по заголовкам полугодичной-годичной давности, спичками там азиаты без чужого вмешательства кидаются
У вас проблемы с причинно следственной связью
Ха, курам на смех! То ли дело наш Эльбрус!
Да, высокий.
Что это за копейки? Байден блять, старый ты курица, подписывай на триллион хотябы, что они там в игрушки играют?
The U.S. produces only about 10% of the world’s supply of semiconductors, whereas east Asia accounts for 75% of global production — including most of the top-tier chips, according to the White House.
Нормально так перевели) Ни разу не манипуляция)
да кто этих гуков разберет, китайцы или еще какие "восточные азии"
Тайвань это не Китай
Тайвань это Китай.
Китай это West Taiwan 😂
Тайвань это демократичный Китай. А КНР это коммунисты-капиталисты.
В каком Китае? В КНР (PRC) или в Китайской республике (ROC)?
Видимо вцелом посчитали (единый Китай ага). А так Тайвань конечно.
https://leonardo.osnova.io/a51d93d6-760f-53de-8f80-90578a2a7696/-/preview/2000/-/format/webp/
Не сарказм - вот это реальные инвестиции в технологии. На всякий случай, если кто не переводил в локальную валюту - это 16 трлн. рублей. Я тут недавно видел анонс поддержки агротехническим стартапам - сумма была 1,4 млн. рублей (вся сумма, не каждому)
1.4 млн рублей? За эти деньги можно разве что со стула встать, но ненадолго
прям хорошо рассказано про завод и процессы
За дроидеровцев респект.
Мне кажется, или мы наблюдаем новое открытое соревнование - гонка 🏎 процессоров?
Причём Россия выступает в качестве не приглашённого зрителя.
Неа, США судя по всему волнуются, что Китай таки полезет на Тайвань, соотвественно TSMC все, а они производят большую часть современных чипов. Будет колоссальный кризис. Соответственно инвестируют в свои заводы, благо все технологии их или союзников (Япония, Германия, Нидерланды)
Тайвань просто будет уничтожен КНОА, молодые ребята уже хотят здесь умиреть во благо великой цели, чтобы ими гордилась КНР.
Представят через 3 года йотофон - полностью Американскую разработку с китайскими комплектующими 🤣
ВОТ ЭТО РЖОМБА 😂😂😂😂👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣
280 миллионов долларов как-то на процессоры маловато. Хотя Постойте-ка
Всего-то в 1к раз наебались
Интересно почему США не может предоставить налоговые льготы и субсидии для TSMS, чтобы они построили заводы в США? Звучит довольно глупо, но учитывая их дружбу с Тайванем, могли бы больше сотрудничать.
У TSMC есть один завод в США. Но самое топовое производство на тайваньских фабриках. Дело тут не столько в льготах, сколько в экономике производства.
Может боятся влияния Китая, а свои технологии и разработки Китаю будут недоступны.
Потому что кто контролирует процессоры, тот контролирует будущее.
Интел последние несколько десятков лет: а че вымысле
Если принято решение выделить эти 280 млрд на развитие процессоров, значит, ранее эти бабки предназначались для другого. Откуда урежут, так сказать?
Ни откуда не режут. Просто напечатают 280кк и дадут. Как и в любой стране своруют половину по дороге. Потом ещё напечатают.
Госдолг такой огромный, что уже всё равно сколько печатать).
Очень будет весёлая картина если всё-же случится крах доллара. Этот момент может ещё очень долго не наступить, а может и вот вот. Но это будет самое глобальное зрелище века(кроме конца света, которого надеюсь не будет)
Это копейки в американских ценах для такой задачи.
Налоги на большие корпорации собираются повышать, вроде оттуда.
Таки Пелоси катала в Тайвань , что бы Си когда нить звезданул по Острову , лучше всего когда уже америкосы свой «TSMC »построят
Пусть наше правительство выделить N-ое количество лярдов рублей на изучения как печатать доллары такие же как у них. Все в рамках ипортозамещения. Мы тогда сможем долларов на развитие производства процессоров в России напечатать намного больше чем американцы такая многоходовочка. Шах и мат тебе Байден. Как тебе такое Илон Маск!
WTF!?
А им то че все в кредит 🤣
Молодец! Даёшь больше чипов хороших и разных!
Их Дед с козырей зашёл. Не то что наш
очередные свеженарисованные миллиарды? а потом опять "путинская инфляция" нападёт?
З.Ы. но если построят - дело хорошее, когда большинство производств в одной точке опасненько как-то.
Это на много лет, не как вертолетные деньги населению.
что предидущий что этот просто ниочем.
Лучше Тайваню выдели, толку больше будет😬
Лучше мне! И не спрашивать куда я их потрачу!