Техника
Дипломатический диод

Байден подписал закон о выделении $280 млрд на развитие производства процессоров в США Статьи редакции

Из них $52 млрд — на производство, а больше $200 млрд — на научные исследования.

  • Президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности с Китаем, пишет CNBC.
  • Согласно документу, $52 млрд — это субсидии для компаний, которые занимаются производством процессоров. Остальные деньги пойдут на инвестиции в ближайшие годы в научно-технические инновации, создание региональных технологических центров.
  • Финансирование должно помочь наладить производство чипов в США: сейчас на страну приходится только 10% мировых поставок процессоров, большую часть производят в Китае — он поставляет 75% всех процессоров.
  • Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Из-за него большинству компаний пришлось сокращать производство, а многие задумались о собственном производстве чипов — чтобы не зависеть, например, от TSMC, услугами которой пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.
Техника
Миша Марков
Почему дефицит чипов нельзя решить просто строительством новых заводов Статьи редакции

Сейчас на полупроводники стоят очереди в месяцы, но нет гарантий, что столько же понадобится в будущем, пишет разобравшийся в проблеме Wired.

Чип Intel

#новость #процессоры

3473 просмотров
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87 комментариев
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 Artem St
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Алекс И

Синька динамикс 🤣

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Невкусно и грустно

Но ведь по 1 каналу сказали, что они не доедают!

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Dmitry Shmakov

такие большие порции у них?)

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Данила Романов

деньги корпорациям, ветеранам коробки, всё правильно

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1 комментарий
Уральский коктейль

Сообщение удалено

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Порядочный ключ

Кто? США? Китай? Тайвань? Или производители чипов?

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С.Михайлов

Судя по всему политика Демократической партии США становится всё более очевидной: масштабная эмиссия доллара и дестабилизация всего остального мира, от Афганистана до Тайваня, с целью сохранения США в виде последнего прибежища и удержания интереса к доллару, даже не смотря на масштабную эмиссию.

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Zloy Marketolog
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Марат Яз

К доллару настолько нет интереса что даже вклады перестали выдавать выше 10 000 долларов.

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6 комментариев
Пришелец 2

Как ты дошел до этого прочитав новость о выделении бюджета на финансирование исследований в области производства процессоров?

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1 комментарий
Alexander Mitryashkin

То есть Путин это марионетка США?

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1 комментарий
Озверевший Фукуяма

Слушай, а тебе перед самим собой не стыдно за свою работу? Вряд ли ты большие деньги получаешь, какой резон марать совесть. Одно дело если б ты миллионы на этом делал, как Громов или Кириенко. Там хоть мотивация понятна. А у тебя какой смысл?

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Max Yankov
дестабилизация всего остального мира, от Афганистана до Тайваня

Защитить Китай от территории, временно захваченной коммунистическим мятежом — это его дестабилизировать? А — аналитика.

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1 комментарий
Вадим Д.

Свои процы всем нужны.

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Martin Prestone

да, я видел смету, там твои 15 рублей отчетливо прописаны

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Serge

Свои в плане производства или разработки?

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3 комментария
radioair

Кидаешь спичку возле Тайваня, вбухиваешь $280 млрд в своё производство. Как неожиданно и совершенно случайно, не запланировано ни разу...

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Grigoriy Malyshev

пробегитесь по заголовкам полугодичной-годичной давности, спичками там азиаты без чужого вмешательства кидаются

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Иван

У вас проблемы с причинно следственной связью

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Аноним Аркадьевич

Ха, курам на смех! То ли дело наш Эльбрус!

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Mike Glukhov

Да, высокий.

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Pietro Aretino

Что это за копейки? Байден блять, старый ты курица, подписывай на триллион хотябы, что они там в игрушки играют?

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Serge
Финансирование должно помочь наладить производство чипов в США: сейчас на страну приходится только 10% мировых поставок процессоров, большую часть производят в Китае — он поставляет 75% всех процессоров.
The U.S. produces only about 10% of the world’s supply of semiconductors, whereas east Asia accounts for 75% of global production — including most of the top-tier chips, according to the White House.

Нормально так перевели) Ни разу не манипуляция)

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Grigoriy Malyshev

да кто этих гуков разберет, китайцы или еще какие "восточные азии"

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Denys Lamanov

Тайвань это не Китай

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Злой Илья

Тайвань это Китай.

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jonewayne

Китай это West Taiwan 😂

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Никита Кривых

Тайвань это демократичный Китай. А КНР это коммунисты-капиталисты.

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Serge
большую часть производят в Китае — он поставляет 75% всех процессоров.

В каком Китае? В КНР (PRC) или в Китайской республике (ROC)?

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Продавец Шаурмы

Видимо вцелом посчитали (единый Китай ага). А так Тайвань конечно.
https://leonardo.osnova.io/a51d93d6-760f-53de-8f80-90578a2a7696/-/preview/2000/-/format/webp/

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2 комментария
Nikolai

Не сарказм - вот это реальные инвестиции в технологии. На всякий случай, если кто не переводил в локальную валюту - это 16 трлн. рублей. Я тут недавно видел анонс поддержки агротехническим стартапам - сумма была 1,4 млн. рублей (вся сумма, не каждому)

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jonewayne

1.4 млн рублей? За эти деньги можно разве что со стула встать, но ненадолго

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Андрей Рядькин

прям хорошо рассказано про завод и процессы

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Марат Яз

За дроидеровцев респект.

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1 комментарий
John Yossarian

Мне кажется, или мы наблюдаем новое открытое соревнование - гонка 🏎 процессоров?

Причём Россия выступает в качестве не приглашённого зрителя.

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Продавец Шаурмы

Неа, США судя по всему волнуются, что Китай таки полезет на Тайвань, соотвественно TSMC все, а они производят большую часть современных чипов. Будет колоссальный кризис. Соответственно инвестируют в свои заводы, благо все технологии их или союзников (Япония, Германия, Нидерланды)

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Злой Илья

Тайвань просто будет уничтожен КНОА, молодые ребята уже хотят здесь умиреть во благо великой цели, чтобы ими гордилась КНР.

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Алекс И

Представят через 3 года йотофон - полностью Американскую разработку с китайскими комплектующими 🤣

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DxdV

ВОТ ЭТО РЖОМБА 😂😂😂😂👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣

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2 комментария
Юрий Б.

280 миллионов долларов как-то на процессоры маловато. Хотя Постойте-ка

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Sergey Ilyin

Всего-то в 1к раз наебались

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2 комментария
Джона уик

Интересно почему США не может предоставить налоговые льготы и субсидии для TSMS, чтобы они построили заводы в США? Звучит довольно глупо, но учитывая их дружбу с Тайванем, могли бы больше сотрудничать.

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Serge

У TSMC есть один завод в США. Но самое топовое производство на тайваньских фабриках. Дело тут не столько в льготах, сколько в экономике производства.

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Vitaly Ya

Может боятся влияния Китая, а свои технологии и разработки Китаю будут недоступны.

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Озверевший Фукуяма

Потому что кто контролирует процессоры, тот контролирует будущее.

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Andre Macareno

Интел последние несколько десятков лет: а че вымысле

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Слегка Придурковатый

Если принято решение выделить эти 280 млрд на развитие процессоров, значит, ранее эти бабки предназначались для другого. Откуда урежут, так сказать?

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G Unit

Ни откуда не режут. Просто напечатают 280кк и дадут. Как и в любой стране своруют половину по дороге. Потом ещё напечатают.
Госдолг такой огромный, что уже всё равно сколько печатать).
Очень будет весёлая картина если всё-же случится крах доллара. Этот момент может ещё очень долго не наступить, а может и вот вот. Но это будет самое глобальное зрелище века(кроме конца света, которого надеюсь не будет)

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1 комментарий
роман долгополов

Это копейки в американских ценах для такой задачи.

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2 комментария
Vitaly Ya

Налоги на большие корпорации собираются повышать, вроде оттуда.

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1 комментарий
Мискам

Таки Пелоси катала в Тайвань , что бы Си когда нить звезданул по Острову , лучше всего когда уже америкосы свой «TSMC »построят

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Andrey Krasikov

Пусть наше правительство выделить N-ое количество лярдов рублей на изучения как печатать доллары такие же как у них. Все в рамках ипортозамещения. Мы тогда сможем долларов на развитие производства процессоров в России напечатать намного больше чем американцы такая многоходовочка. Шах и мат тебе Байден. Как тебе такое Илон Маск!

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Айрат Галиуллин

WTF!?

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Алекс И

А им то че все в кредит 🤣

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Херовый русский
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Порядочный ключ

Молодец! Даёшь больше чипов хороших и разных!

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Pushkareva Ekaterina

Их Дед с козырей зашёл. Не то что наш

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Мимопрохожий

очередные свеженарисованные миллиарды? а потом опять "путинская инфляция" нападёт?
З.Ы. но если построят - дело хорошее, когда большинство производств в одной точке опасненько как-то.

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Vitaly Ya

Это на много лет, не как вертолетные деньги населению.

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Михаил

что предидущий что этот просто ниочем.

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Lukas Dexter

Лучше Тайваню выдели, толку больше будет😬

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Andrey Krasikov

Лучше мне! И не спрашивать куда я их потрачу!

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