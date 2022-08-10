Samsung представила две новые модели телефонов с гибким экраном и более прочные Galaxy Watch с датчиком температуры тела Статьи редакции
Компания провела презентацию Unpacked 2022.
Компания анонсировала складные телефоны Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, часы Galaxy Watch 5 и наушники Galaxy Buds 2 Pro. Продажи всех устройств начнутся после 26 августа, пока компания собирает предзаказы. По собственным данным, это самые прочные складные телефоны из-за усовершенствованных алюминиевых рамок и наружного стекла Corning, которое более устойчиво к царапинам и повреждениям от падений.
Galaxy Z Flip 4
У новой модели более ёмкий аккумулятор. Экран диагональю 6,7 дюйма такой же, как и у предыдущей модели. Портретный режим стал доступен и для фронтальной камеры, есть съёмка видео в режиме «свободные руки» при частичном складывании телефона. Она доступна также в Facebook, Instagram (принадлежат признанной экстремистской в России Meta) и WhatsApp.
У Flip 4 больше возможностей в сложенном состоянии — можно звонить, общаться в видеочате и отвечать на сообщения.
Есть функция сверхбыстрой зарядки — до 50% заряда за 30 минут.
Z Flip 4 стоит от $999.
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Fold 4 — первое устройство со специальной версией Android 12L для устройств с большим экраном.
В смартфоне — 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 30-кратный зум. Алгоритмы камеры помогут делать более качественные снимки ночью. Как и у Flip 4, у модели есть сверхбыстрая зарядка.
Оба складных телефона могут работать со стилусом S Pen, но места для его хранения у смартфонов нет.
Z Fold 4 стоит от $1799.
Galaxy Watch 5 and Galaxy Watch 5 Pro
Samsung анонсировала новые «умные» часы: Galaxy Watch 5 за $280, Galaxy Watch 5 Pro за $450 и Galaxy Watch 5 Golf Edition с рекомендациями для игры в гольф за $330.
В Watch 5 появился датчик температуры тела. Ёмкость аккумулятора на 13% — через восемь минут зарядки часы уже смогут отследить 8-часовой сон.
Watch 5 Pro работает 80 часов без подзарядки. У устройства более прочный корпус, подходит для занятий экстремальными видами спорта.
Galaxy Buds 2 Pro
Наушники работают с технологией Intelligent Active Noise Cancellation. Они подавляют шум вокруг, но могут определять, когда кто-то разговаривает с вами, и уменьшать громкость.
Модель выйдет в трёх цветах — белом, чёрном и фиолетовом. Стоят —$230.
А как же откаZ от одной известной буковки?
Только в регионах Балтии же
И вообще, буква — это просто буква
Это не просто буква, это культ
Никто вообще не в курсе этого вне восточной Европы
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
это просто буква
Комментарий удален модератором
Сейчас уже нет, сегодня увидел что в конструкторе Тильда вместо Z шаблонов теперь Pro, хотя Z это означало Zero block на которых эти шаблоны собраны
Это просто ZOV
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Наверное это имеет смысл только если она пишется вместе с кириллицей. Тогда проще от криллицы откаZаться.
Странно, что линейку Z не переименовали
Никто за пределами СНГ и Восточной Европы не знает про Z
Весь мир знает.Даже может на Центавре уже слышали
По этому в Германии недавно активно обсуждали запрет автокорсо zиганутых русских-немцев в поддержку России?
our people will soon come up with a mobile smartphone based on android and iPhone called "Витязь" 👏🔥🧝♀️
Раскладушки снова входят в моду...
Раскладушки были прекрасны, я всегда старался купить себе раскладушку. Но в данном случае, так и не придумал, зачем мне был бы нужен ни фолд, ни, тем более флип. Особенно с учётом, что у предыдущих моделей на камере экономили. В этих тоже ещё интересно посмотреть, как обстоят дела, потому что пиксели и шум не решают
И одной рукой не раскроешь. Не то, совсем не то..
Есть легкое ощущение что Самсунг встал на путь Нокии и ХТЦ?