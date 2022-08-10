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Техника
Маша Цепелева

Samsung представила две новые модели телефонов с гибким экраном и более прочные Galaxy Watch с датчиком температуры тела Статьи редакции

Компания провела презентацию Unpacked 2022.

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Компания анонсировала складные телефоны Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, часы Galaxy Watch 5 и наушники Galaxy Buds 2 Pro. Продажи всех устройств начнутся после 26 августа, пока компания собирает предзаказы. По собственным данным, это самые прочные складные телефоны из-за усовершенствованных алюминиевых рамок и наружного стекла Corning, которое более устойчиво к царапинам и повреждениям от падений.

Galaxy Z Flip 4

У новой модели более ёмкий аккумулятор. Экран диагональю 6,7 дюйма такой же, как и у предыдущей модели. Портретный режим стал доступен и для фронтальной камеры, есть съёмка видео в режиме «свободные руки» при частичном складывании телефона. Она доступна также в Facebook, Instagram (принадлежат признанной экстремистской в России Meta) и WhatsApp.

У Flip 4 больше возможностей в сложенном состоянии — можно звонить, общаться в видеочате и отвечать на сообщения.

Есть функция сверхбыстрой зарядки — до 50% заряда за 30 минут.

Z Flip 4 стоит от $999.

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 — первое устройство со специальной версией Android 12L для устройств с большим экраном.

В смартфоне — 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 30-кратный зум. Алгоритмы камеры помогут делать более качественные снимки ночью. Как и у Flip 4, у модели есть сверхбыстрая зарядка.

Оба складных телефона могут работать со стилусом S Pen, но места для его хранения у смартфонов нет.

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Z Fold 4 стоит от $1799.

Galaxy Watch 5 and Galaxy Watch 5 Pro

Samsung анонсировала новые «умные» часы: Galaxy Watch 5 за $280, Galaxy Watch 5 Pro за $450 и Galaxy Watch 5 Golf Edition с рекомендациями для игры в гольф за $330.

В Watch 5 появился датчик температуры тела. Ёмкость аккумулятора на 13% — через восемь минут зарядки часы уже смогут отследить 8-часовой сон.

Watch 5 Pro работает 80 часов без подзарядки. У устройства более прочный корпус, подходит для занятий экстремальными видами спорта.

Galaxy Buds 2 Pro

Наушники работают с технологией Intelligent Active Noise Cancellation. Они подавляют шум вокруг, но могут определять, когда кто-то разговаривает с вами, и уменьшать громкость.

Модель выйдет в трёх цветах — белом, чёрном и фиолетовом. Стоят —$230.

#новость #samsung

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17 комментариев
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 Аноним Аркадьевич

А как же откаZ от одной известной буковки?

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Andre Macareno

Только в регионах Балтии же

И вообще, буква — это просто буква

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Марсель

Это не просто буква, это культ

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Ilya Lesov

Никто вообще не в курсе этого вне восточной Европы

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Fart Smella

это просто буква

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Эдуард

Сейчас уже нет, сегодня увидел что в конструкторе Тильда вместо Z шаблонов теперь Pro, хотя Z это означало Zero block на которых эти шаблоны собраны

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Артем Калашников

Это просто ZOV

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arty

Наверное это имеет смысл только если она пишется вместе с кириллицей. Тогда проще от криллицы откаZаться.

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jellyfish

Странно, что линейку Z не переименовали

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Mitya Brik

Никто за пределами СНГ и Восточной Европы не знает про Z

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роман долгополов

Весь мир знает.Даже может на Центавре уже слышали

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Dimitri

По этому в Германии недавно активно обсуждали запрет автокорсо zиганутых русских-немцев в поддержку России?

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Руслан Баглай

our people will soon come up with a mobile smartphone based on android and iPhone called "Витязь" 👏🔥🧝‍♀️

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Alexey Chizhov

Раскладушки снова входят в моду...

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Lauris

Раскладушки были прекрасны, я всегда старался купить себе раскладушку. Но в данном случае, так и не придумал, зачем мне был бы нужен ни фолд, ни, тем более флип. Особенно с учётом, что у предыдущих моделей на камере экономили. В этих тоже ещё интересно посмотреть, как обстоят дела, потому что пиксели и шум не решают

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NotFop

И одной рукой не раскроешь. Не то, совсем не то..

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Alexander Chesnokov

Есть легкое ощущение что Самсунг встал на путь Нокии и ХТЦ?

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