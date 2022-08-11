«Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль — «Ъ» Статьи редакции
В компании сообщили, что рассматривают выход на новые рынки, например, в Сербию.
- «Яндекс» планирует перевести из России в Израиль разработку технологий для беспилотного такси и роботов-доставщиков, рассказал источник «Ъ» в профильном подразделении компании.
- Обсуждаются несколько потенциальных названий новой стркутры — roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai, добавил он. По данным сервиса who is, два последних домена были заняты в июне и июле, владелец доменов скрыл себя настройками приватности. В «Яндексе» отказались комментировать возможную связь с доменами.
- Также команда разработки беспилотников начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные сервисы. Например, с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта — из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub. На последнем есть закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.
- На одном из совещаний в «Яндексе» обсуждали перенос работы сервисов для беспилотных автомобилей с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы, рассказал изданию участник встречи. В «Яндексе» заверили, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей останутся в России.
- У российских разработчиков беспилотников после начала военных действий в Украине и санкций начались проблемы с закупкой оборудования — лидаров, видеокамер, гироскопов, рассказал источник «Ъ» в одном из профильных министерств. «Яндекс» перешёл на лидары собственного производства в беспилотниках в ноябре 2021 года.
- «Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.
- «Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах в США, в том числе без человека за рулём, в 2020 году. В марте 2022 года испытания прекратились.
- Осенью 2021 года «Яндекс» запустил тестирование беспилотного такси в Москве в районе «Ясенево».
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А зря, Россия перспективная и демократичная страна с работающими судами.... Ну если исходить из Яндекс новостей...
Это тут причем?. Очевидно все дело в санкциях и отсутствии доступа к технологиям. В мире много авторитарных (не демократичных) стран с обширным доступом к технологиям, например - Сингапур.
Может они не так явно демилитаризуют и денацифицируют соседей, поэтому у них доступ к технологиям?
А у Израиля проблем с соседом нет?
Есть постановление генассамблеи ООН о признании Израиля страной агрессором?
А вот это уже политика.
Это ответ на ваше:
"В мире много авторитарных (не демократичных) стран с обширным доступом к технологиям"
Это ответ на ваше:
А зря, Россия перспективная и демократичная страна с работающими судами.... Ну если исходить из Яндекс новостей...
Ну все разобрались, вы политикой ответили на иронию, я политикой ответил на вашу политику.
Да там их штук 10.
В ссылке которую вы приложили Генассамблея ООН не постановила что Израиль страна агрессор, насколько я понял, давайте другую.
Есть. Там сидят террористы в частично признанном государстве, которые периодически прорываются со своими пукалками.
Россия же не только ЛДНР бомбит, где сепары и террористы засели и угрожают порой соседям
Это второй вопрос и мой ответ: "это ужасно и так в современном мире современному государству себя вести нельзя, осуждаю любые силовые методы взаимодействия на любых людей и любые страны."
Санкции это следствие текущих событий, к которым в том числе, помимо много прочего, привели действия Яндекса.
Но вообще это ирония.
У Яндекса регистрация в Голландии, а сидят в Хорватии.
Так переносят они из России.
У Яндекса и сегодня регистрация в Голландии.
Одно дело юридический адрес, другое дело перенос фактического адреса и пула разработчиков.
какого пула разработчиков? Им отказали в рабочих визах, все и так там разрабатывалось. без "Яндекса"..
А вы вероятно входите в совет директоров, что-бы совершенно точно говорить о том, в чем им отказали и кому, а в чем нет.
Это было месяц назад, они запрашивали рабочие визы в Израиль на переезд и им отказали. После этого фирма села в Хорватии.
Кому им, кто запрашивал, вы из новостей это взяли?
израильских новостей.
Тогда понятно. )
"Сейчас мы смотрим на новые географии, например, Сербию. Каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта."
Яндекс - мразотная лицемерная субстанция. Своих граждан 24 на 7 обманывает с главной страницы, а сами то в Турцию переводят часть сотрудников ( и врут, что нет делают этого), то Сербия, то Израиль. Ждём, когда Пудинг объявит их инагентом и арестует все активы, отожмет кидальный бизнес.
Avride partner, keep on rolling baby, you know what time it is
А достаточно ли срепно данное решение? Департамент содействия скрепам и противодействия печенегам уже взял его «на карандаш»!
(-:
Бездуховный поступок яндекса...Осуждаю.
Бездуховный поступок яндекса... Одобряю.
Выселяем своих разработчиков в Израиль, а сами импортируем беспилотники из Ирана.
Импортозамещение, которое мы заслужили!
Надо было в Финляндию переносить, как р все остальные Датацентры:)
логично
А что не в Турцию перенесли? У них же богатый опыт в беспилотниках!
Байрактар как раз вполне себе пилотник, только пилот удаленный
не понимаю, почему новые рынки это Сербия, а не Сибирь
Хава нагила
Им же отказали месяц назад в переезде в Израиль, опять лезут?
Видимо не Яндекс это все делал, напрашивается вывод.