Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль — «Ъ» Статьи редакции

В компании сообщили, что рассматривают выход на новые рынки, например, в Сербию.

  • «Яндекс» планирует перевести из России в Израиль разработку технологий для беспилотного такси и роботов-доставщиков, рассказал источник «Ъ» в профильном подразделении компании.
  • Обсуждаются несколько потенциальных названий новой стркутры — roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai, добавил он. По данным сервиса who is, два последних домена были заняты в июне и июле, владелец доменов скрыл себя настройками приватности. В «Яндексе» отказались комментировать возможную связь с доменами.
  • Также команда разработки беспилотников начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные сервисы. Например, с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта — из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub. На последнем есть закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.
  • На одном из совещаний в «Яндексе» обсуждали перенос работы сервисов для беспилотных автомобилей с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы, рассказал изданию участник встречи. В «Яндексе» заверили, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей останутся в России.

На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например, Сербию. Каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта.

«Яндекс»
  • У российских разработчиков беспилотников после начала военных действий в Украине и санкций начались проблемы с закупкой оборудования — лидаров, видеокамер, гироскопов, рассказал источник «Ъ» в одном из профильных министерств. «Яндекс» перешёл на лидары собственного производства в беспилотниках в ноябре 2021 года.
  • «Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.
  • «Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах в США, в том числе без человека за рулём, в 2020 году. В марте 2022 года испытания прекратились.
  • Осенью 2021 года «Яндекс» запустил тестирование беспилотного такси в Москве в районе «Ясенево».

#новость #яндекс #беспилотники

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39 комментариев
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 Марат Яз

А зря, Россия перспективная и демократичная страна с работающими судами.... Ну если исходить из Яндекс новостей...

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Алексей Никитенко

Это тут причем?. Очевидно все дело в санкциях и отсутствии доступа к технологиям. В мире много авторитарных (не демократичных) стран с обширным доступом к технологиям, например - Сингапур.

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Сергей Немчинов

Может они не так явно демилитаризуют и денацифицируют соседей, поэтому у них доступ к технологиям?

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Adam Arclight

А у Израиля проблем с соседом нет?

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Марат Яз

Есть постановление генассамблеи ООН о признании Израиля страной агрессором?

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Алексей Никитенко

А вот это уже политика.

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Марат Яз

Это ответ на ваше:

"В мире много авторитарных (не демократичных) стран с обширным доступом к технологиям"

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Алексей Никитенко

Это ответ на ваше:

А зря, Россия перспективная и демократичная страна с работающими судами.... Ну если исходить из Яндекс новостей...

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Марат Яз

Ну все разобрались, вы политикой ответили на иронию, я политикой ответил на вашу политику.

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Alexander Golubev

Да там их штук 10.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2334
Резолюция Совета Безопасности ООН № 2334 — резолюция Совета Безопасности ООН, принятая 23 декабря…
ru.m.wikipedia.org
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Марат Яз

В ссылке которую вы приложили Генассамблея ООН не постановила что Израиль страна агрессор, насколько я понял, давайте другую.

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Иван Иванов

Есть. Там сидят террористы в частично признанном государстве, которые периодически прорываются со своими пукалками.

Россия же не только ЛДНР бомбит, где сепары и террористы засели и угрожают порой соседям

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Алексей Никитенко

Это второй вопрос и мой ответ: "это ужасно и так в современном мире современному государству себя вести нельзя, осуждаю любые силовые методы взаимодействия на любых людей и любые страны."

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Марат Яз

Санкции это следствие текущих событий, к которым в том числе, помимо много прочего, привели действия Яндекса.

Но вообще это ирония.

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Виолетта

У Яндекса регистрация в Голландии, а сидят в Хорватии.

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Алексей Никитенко

Так переносят они из России.

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Виолетта

У Яндекса и сегодня регистрация в Голландии.

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Марат Яз

Одно дело юридический адрес, другое дело перенос фактического адреса и пула разработчиков.

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Виолетта

какого пула разработчиков? Им отказали в рабочих визах, все и так там разрабатывалось. без "Яндекса"..

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Алексей Никитенко

А вы вероятно входите в совет директоров, что-бы совершенно точно говорить о том, в чем им отказали и кому, а в чем нет.

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Виолетта

Это было месяц назад, они запрашивали рабочие визы в Израиль на переезд и им отказали. После этого фирма села в Хорватии.

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Алексей Никитенко

Кому им, кто запрашивал, вы из новостей это взяли?

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Виолетта

израильских новостей.

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Алексей Никитенко

Тогда понятно. )

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Марат Яз

"Сейчас мы смотрим на новые географии, например, Сербию. Каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта."

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Алексей Кравцов

Яндекс - мразотная лицемерная субстанция. Своих граждан 24 на 7 обманывает с главной страницы, а сами то в Турцию переводят часть сотрудников ( и врут, что нет делают этого), то Сербия, то Израиль. Ждём, когда Пудинг объявит их инагентом и арестует все активы, отожмет кидальный бизнес.

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Adam Arclight

Avride partner, keep on rolling baby, you know what time it is

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Вадим Д.

А достаточно ли срепно данное решение? Департамент содействия скрепам и противодействия печенегам уже взял его «на карандаш»!
(-:

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Сергей Немчинов

Бездуховный поступок яндекса...Осуждаю.

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Драка вегетарианца с людоедом

Бездуховный поступок яндекса... Одобряю.

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Цкуро Бесцветный

Выселяем своих разработчиков в Израиль, а сами импортируем беспилотники из Ирана.
Импортозамещение, которое мы заслужили!

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Иван Лезгинов

Надо было в Финляндию переносить, как р все остальные Датацентры:)

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unknown

логично

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Аноним Аркадьевич

А что не в Турцию перенесли? У них же богатый опыт в беспилотниках!

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Аким Гребенкин

Байрактар как раз вполне себе пилотник, только пилот удаленный

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Dmitry Eliseev

не понимаю, почему новые рынки это Сербия, а не Сибирь

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Gosoo Gosoo

Хава нагила

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Виолетта

Им же отказали месяц назад в переезде в Израиль, опять лезут?

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Виолетта

Видимо не Яндекс это все делал, напрашивается вывод.

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